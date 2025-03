Die Gespräche mit Israel über den weiteren Verlauf der Waffenruhe im Gazastreifen kommen nach Angaben der Hamas nicht voran. Man habe die israelische Forderung nach einer Verlängerung der ersten Phase der Waffenruhe abgelehnt, sagte ein Sprecher der radikalen Palästinenser-Organisation am Morgen dem Sender Al-Araby. Gespräche über den Eintritt in die zweite Phase würden derzeit nicht geführt.Die erste Phase der Waffenruhe-Vereinbarung sollte eigentlich nach sechs Wochen am heutigen Tag enden und in eine zweite Phase übergehen. Alternativen dazu sind unklar. Israel forderte ägyptischen Sicherheitskreisen zufolge zuletzt bei den Verhandlungen in Kairo, die erste Phase um weitere sechs Wochen zu verlängern. Diese Phase sieht vor, dass die Hamas wöchentlich drei Geiseln übergibt und Israel im Gegenzug palästinensische Häftlinge freilässt. Vor allem die teilweise demütigende Zurschaustellung israelischer Geiseln bei ihrer Freilassung sorgte dabei für erneute Spannungen zwischen den Konfliktparteien.Die Hamas wollte aber zum ursprünglich vereinbarten Termin in die zweite Phase der Vereinbarung übergehen. Darin sollte es unter anderem um eine dauerhafte Waffenruhe und den vollständigen Abzug der israelischen Armee aus dem Gazastreifen gehen. Die Waffenruhe war am 19. Januar nach etwa 15 Monaten Krieg infolge des Massakers der Hamas in Israel in Kraft getreten. Die Verhandlungen finden derzeit in einem immer noch schwierigeren Kontext statt, seit US-Präsident Trump sich mit chaotischen Einwürfen einschaltet und selbst Ansprüche anmeldet.