hat den wohl nahenden Waffenstillstand im Gazastreifen zwischen der Hamas und Israel als ermutigend bezeichnet. Ein Abkommen könne zu einem vorsichtigen Optimismus beitragen, betonte Guterres in New York. Er rief die Nahost-Verhandlungsführer auf, die Vereinbarung tatsächlich zu beschließen. Im gesamten Nahen Osten „müssen wir den Extremisten ein Veto gegen eine friedliche Zukunft verwehren“, sagte er.hofft auf die Chance für ein dauerhaftes Kriegsende. „Es ist gut, dass eine Einigung über einen Waffenstillstand und die Freilassung von Geiseln – auch deutschen – in Gaza erreicht scheint! Jetzt muss die Einigung konsequent umgesetzt werden“, schrieb Scholz auf der Plattform X . „Der Waffenstillstand bietet die Chance für ein dauerhaftes Kriegsende und die Verbesserung der schlechten humanitären Lage im Gazastreifen. Dafür setzen wir uns weiter ein“, schrieb der SPD-Politiker.Der britische Premierministerspricht von einer überfälligen Nachricht. „Großbritannien und seine Verbündeten werden alles tun, um den Kreislauf der Gewalt zu brechen und langanhaltenden Frieden im Nahen Osten zu erreichen", schreibt er in einem offziellen Statment, das unter anderem auf X veröffentlicht wurde Die deutschehat ebenfalls angemahnt, die Gelegenheit zu einer Waffenruhe im Gazastreifen nicht verstreichen zu lassen. „In diesen Stunden gibt es Hoffnung, dass die Geiseln endlich freikommen und das Sterben in Gaza ein Ende findet“, schrieb die Grünen-Politikerin auf der Plattform X mit Blick auf Medienberichte über eine Einigung zwischen Israel und der islamistischen Hamas. „Alle, die Verantwortung tragen, sollten jetzt dafür sorgen, dass diese Chance genutzt wird.“Demzufolge ist die Einigung zwischen Israel und der Hamas ein wichtiger Schritt für die Stabilität in der gesamten Region. Die Türkei werde sich weiterhin für eine Zwei-Staaten-Lösung in dem seit Jahrzehnten dauernden Konflikt zwischen Israel und den Palästinensern einsetzen.„Mit dieser Ankündigung endet eine blutige Seite in der Geschichte des palästinensischen Volkes, das unter der israelischen Aggression schwer gelitten hat“, erklärte derdrängte darauf, internationale Maßnahmen einzuleiten, um die durch israelische Angriffe verursachte humanitäre Katastrophe in dem Küstenstreifen in den Griff zu bekommen. Jordanien werde weiterhin humanitäre Hilfe leisten.