Berichte: Hamas fordert Zeitplan für Rückzug israelischer Truppen

Nach wie vor laufen in Doha die Verhandlungen über eine Waffenruhe im Gazastreifen. Immer wieder dringen dabei Details zum aktuellen Verhandlungsstand durch. Grundsätzlich hätten sich Israel und die islamistische Hamas nun auf ein Abkommen geeinigt, meldete die Times of Israel in der Nacht unter Berufung auf arabische Unterhändler. Geklärt werden müssten aber noch letzte Details bezüglich des Rückzugs der israelischen Armee aus Gebieten in Gaza.



Die Hamas habe Israel aufgefordert, Karten und einen Zeitplan für den Rückzug vorzulegen, sagten der Hamas nahestehende Quellen. Der Zeitplan solle dann während der Umsetzung von den Vermittlern überwacht werden.



Der Ball liege nun im Feld der Hamas, sagte der amerikanische Außenminister Antony Blinken in der US-Hauptstadt Washington: „In diesem Moment, während wir hier sitzen, warten wir auf das letzte Wort der Hamas über ihre Zustimmung.“ Er gehe davon aus, dass eine Einigung erreicht werde, sagte Blinken.



In Israel stellen sich die rechten Koalitionspartner von Ministerpräsident Netanjahu gegen eine Einigung, berichtet SZ-Redakteurin Kristiana Ludwig: