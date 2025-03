Gipfel zum Wiederaufbau des Gazastreifens in Kairo

Mit seinem Vorstoß, die Palästinenser aus dem Gazastreifen dauerhaft in arabische Länder „umzusiedeln“, ist US-Präsident Donald Trump bei den meisten Staaten in der Region auf großen Widerstand gestoßen. Die ägyptische Regierung will ihm mit einem Gipfeltreffen in Kairo nun etwas entgegensetzen. Dort beraten an diesem Dienstag mehrere arabische Staats- und Regierungschefs über Pläne zum möglichen Wiederaufbau des Gazastreifens.



Neben Spitzenvertretern unter anderem aus Ägypten, Jordanien, Saudi-Arabien und Katar wird auch EU-Ratspräsident António Costa erwartet. Die Vereinten Nationen schätzen die Kosten für den Wiederaufbau des Gebiets, das wegen des Kriegs zwischen Israel und der Hamas in Trümmern liegt, auf 53 Milliarden US-Dollar.



Bei Diskussionen über die Zukunft des Küstengebiets sind viele Fragen ungeklärt, etwa wer den Gazastreifen nach einem Kriegsende kontrollieren und sichern soll. Zudem steht die Waffenruhe zwischen Israel und der islamistischen Hamas auf der Kippe, die Kämpfe könnten neu ausbrechen.