Trump: USA sollen den Gazastreifen übernehmen

US-Präsident Donald Trump will, dass die Vereinigten Staaten die Kontrolle über den Gazastreifen übernehmen und das vom Krieg zerstörte palästinensische Küstengebiet wirtschaftlich entwickeln. „Die USA werden den Gazastreifen übernehmen“, sagte Trump bei einer Pressekonferenz mit dem israelischen Ministerpräsidenten Benjamin Netanjahu im Weißen Haus. Weiter sagte er: „Wir werden ihn besitzen.“



Trump führte aus: Die USA würden sich darum kümmern, „alle gefährlichen nicht explodierten Bomben und andere Waffen auf dem Gelände zu beseitigen“. Man werde es „einebnen“, um es dann wieder aufzubauen. Auf diese Weise sollten „eine unbegrenzte Anzahl von Arbeitsplätzen und Wohnraum für die Menschen in diesem Gebiet“ geschaffen werden. Laut CNN sagte Trump außerdem, der Schritt sei als langfristige Maßnahme gedacht, durch den Schritt könne man Stabilität in die Region bringen. US-Truppen sollen demnach entsandt werden, wenn es nötig sei. Wie ein solcher Schritt rechtlich ablaufen solle, beantwortete Trump laut Medienberichten zunächst nicht.



Die rund zwei Millionen Palästinenser, die im Gazastreifen leben, sollen nach Trumps Willen in andere arabischen Staaten in der Region umgesiedelt werden. „Ich denke, sie sollten ein gutes, frisches, schönes Stück Land bekommen, und wir finden Leute, die Geld geben, um es aufzubauen und es schön zu machen, und lebenswert und angenehm“, sagte er. Bisher hätten die Menschen aus dem Gazastreifen keine andere Option, als in ihre Heimat zurückzukehren, die einem „Abrissgebiet“ gleiche, so Trump weiter. Wenn es aber eine Alternative gäbe, würden die Menschen diese auch annehmen. „Diese Gaza-Sache hat nie funktioniert“, sagte Trump.



Den Vorschlag, die Bewohner des Gazastreifens umzusiedeln, hatte Trump bereits zuvor geäußert. Der Vorstoß ist allerdings höchst umstritten. Die Palästinenser selbst lehnen eine Vertreibung ab. Die Nachbarländer Jordanien und Ägypten kündigten bereits an, die Palästinenser aus dem Gazastreifen nicht aufnehmen zu wollen. Die islamistische Hamas warf Trump nach seinen Äußerungen „Rassismus“ vor.