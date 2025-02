Trump bekräftigt Gaza-Pläne

US-Präsident Donald Trump hat seine heftig kritisierten Pläne zu einer Übernahme des Gazastreifens durch die USA bekräftigt. Auf einem Flug mit der Präsidentenmaschine Air Force One sagte er über das Küstengebiet: „Wir sind entschlossen, es zu besitzen, es zu nehmen und sicherzustellen, dass die Hamas nicht zurückkommt.“ Er sprach davon, den Gazastreifen zu kaufen. Teile davon könnten anderen Staaten im Nahen Osten für den Wiederaufbau überlassen werden. Er sagte außerdem, er sei offen für die Möglichkeit, einigen palästinensischen Flüchtlingen die Einreise in die USA zu gestatten, würde solche Anträge aber von Fall zu Fall prüfen.



Die Terrororganisation Hamas verurteilte die Aussagen. Ein Mitglied des politischen Büros der Hamas, Ezzat El Rashq, teilte in einer Erklärung mit: „Der Gazastreifen ist kein Eigentum, das verkauft oder gekauft werden kann. Er ist ein integraler Bestandteil unseres besetzten palästinensischen Landes.“ Er fügte hinzu, die Palästinenser würden sich gegen Vertreibungspläne wehren.



Trump hatte kürzlich erklärt, die USA würden den Gazastreifen übernehmen und Palästinenser in andere Länder umsiedeln. Der Vorstoß löste harsche Kritik in allen Teilen der Welt aus. Nun wiederholte Trump, die im Gazastreifen lebenden Palästinenser sollten das Gebiet verlassen – und stellte es so dar, als sorge er sich vor allem um das Wohlergehen der Zivilbevölkerung. „Der einzige Grund, warum sie über eine Rückkehr nach Gaza sprechen, ist, dass sie keine Alternative haben.“ Experten zufolge würde eine Vertreibung der Palästinenser aus dem Gazastreifen gegen das Völkerrecht verstoßen.



Trumps Mitarbeiter hatten sich zuvor darum bemüht, die Äußerungen des Präsidenten zu entschärfen. Karoline Leavitt, Sprecherin des Weißen Hauses, betonte, die USA würden kein Geld für den Wiederaufbau bereitstellen und Palästinenser sollten nur vorübergehend umgesiedelt werden. Laut dem US-Sondergesandten für den Nahen Osten, Steve Witkoff, will Trump keine US-Soldaten in den Gazastreifen schicken.