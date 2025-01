Israel und die Hamas unterzeichnen offiziell Deal

Vertreter von Israel und der Hamas haben die getroffene Vereinbarung offiziell unterzeichnet. Israels Ministerpräsident Benjamin Netanjahu sei von seinem Verhandlungsteam informiert worden, dass eine Einigung über die Freilassung der Geiseln erzielt worden sei, teilte sein Büro mit. Dass sich die beiden Seiten geeinigt haben, wurde bereits am Mittwoch verkündet - Verhandlungen über die letzten Details des Deals gingen aber bis zuletzt weiter. Nun sei in Doha die Einigung über eine Waffenruhe und die Freilassung der Geiseln finalisiert worden, heißt es.



Was nach wie vor aussteht, ist die Abstimmung im israelischen Sicherheitskabinett. Das Gremium sollte eigentlich am Donnerstag zusammenkommen, die Sitzung wurde aber wegen der noch ungeklärten Details verschoben. Nun soll es Medienberichten zufolge an diesem Freitag um 10.15 Uhr Ortszeit (9.15 Uhr MEZ) zusammentreten, bevor zu einem späteren Zeitpunkt das gesamte Kabinett die Vereinbarung genehmigen werde, hieß es aus Netanjahus Büro.



Nach Informationen der Times of Israel ist die Abstimmung der Regierung für Samstagabend geplant, das Abkommen solle aber Netanjahus Büro zufolge dennoch wie geplant am Sonntag um 12.15 Uhr (11.15 Uhr MEZ) in Kraft treten.



Die Vereinbarung sieht drei Phasen zum endgültigen Frieden im Gazastreifen vor. Zunächst soll eine Waffenruhe von sechs Wochen gelten, die Hamas soll in dieser Zeit 33 Geiseln freilassen. Im weiteren Verlauf sollen alle weiteren Geiseln sowie zahlreiche palästinensische Gefangene freikommen. Israelische Soldaten sollen sich nach und nach aus dem Gazastreifen zurückziehen.





