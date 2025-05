Israel fliegt erneut Angriffe auf Militärstellungen in Syrien

Angesichts der andauernden Kämpfe zwischen Angehörigen der drusischen Minderheit und regierungsnahen Milizen in Syrien haben die israelischen Streitkräfte Militärstellungen im Nachbarland angegriffen. Sie attackierten eine militärische Anlage, Flugabwehrgeschütze und Raketenstellungen in Syrien, wie das israelische Militär mitteilte. „Die Streitkräfte werden weiterhin die notwendigen Maßnahmen zum Schutz der israelischen Zivilbevölkerung ergreifen“, hieß es in der Mitteilung weiter. Bei über 20 Luftangriffen wurden laut der in Großbritannien ansässigen Syrischen Beobachtungsstelle für Menschenrechte mehr unter anderem Ziele im Umland der Hauptstadt Damaskus, eine Raketenstellung im Gouvernement Daraa im Südwesten des Landes sowie eine Luftabwehreinheit in Latakia an der Mittelmeerküste getroffen worden. Seit Jahresbeginn seien damit bei 52 israelischen Angriffe in Syrien 79 Ziele zerstört worden.



Zuletzt hatte die israelische Luftwaffe bereits mehrfach Ziele in Syrien angegriffen, um die mit Israel verbündeten Drusen im Nachbarland zu unterstützen. Die Drusen sind eine religiöse Minderheit, deren Mitglieder vor allem in Syrien, Israel, Jordanien und in Libanon leben. In Israel dienen viele Drusen freiwillig in der Armee - der jüdische Staat sieht sie als Alliierte.



Bei heftigen Auseinandersetzungen zwischen sunnitischen Milizen und drusischen Bewaffneten in Syrien waren zuletzt nach Angaben der Syrischen Beobachtungsstelle für Menschenrechte mehr als 100 Menschen getötet worden.



Sollten sich die Drusen ihrem Beschützer Israel anschließen, wäre das in der arabischen Welt ein Tabubruch, analysiert Bernd Dörries (SZ Plus):