Viele Angaben stammen von Konfliktparteien und lassen sich teilweise nicht unabhängig überprüfen. Für unseren Liveblog verwenden wir neben eigenen Recherchen Material der Nachrichtenagenturen dpa, Reuters, epd, KNA und Bloomberg.
Wichtige Updates
Internationale Initiative erklärt Hungersnot in einem Gebiet des Gazastreifens
Siedlungspläne: Britisches Außenministerium bestellt israelische Botschafterin ein
Gaza-Behörden: Mindestens 70 Menschen binnen 24 Stunden getötet
UN-Generalsekretär Guterres fordert Waffenstillstand in Gaza
Israelisches Militär: Erste Phase der Offensive auf Gaza-Stadt gestartet
Katja Guttmann
Netanjahu bestätigt Pläne zur Einnahme von Gaza-Stadt - neue Verhandlungen geplant
Der israelische Ministerpräsident Benjamin Netanjahu hat die Billigung eines Plans zur Einnahme der Stadt Gaza angekündigt, gleichzeitig aber neue Verhandlungen über eine Waffenruhe mit der Hamas in Aussicht gestellt. Bei einem Besuch von Soldaten, die im Gazastreifen stationiert sind, sagte Netanjahu nach Angaben seines Büros: "Ich bin gekommen, um die Pläne der Armee zur Einnahme der Stadt Gaza und zum Sieg über die Hamas zu bestätigen." Gleichzeitig habe er die Anweisung erteilt, "unverzüglich Verhandlungen über die Freilassung aller unserer Geiseln und die Beendigung des Krieges zu Bedingungen aufzunehmen, die für Israel akzeptabel sind". Beides gehe Hand in Hand.
Indirekte Verhandlungen Israels und der Hamas über eine neue Waffenruhe blieben bislang erfolglos und wurden zuletzt unterbrochen. Die internationalen Vermittler USA, Katar und Ägypten bemühen sich jedoch um eine Wiederaufnahme der Kontakte.
Netanjahu wollte nach Medienberichten bei einer Sicherheitsberatung mit Verteidigungsminister Israel Katz und mit Militärs die Einsatzpläne zur Einnahme der Stadt Gaza billigen. Das Sicherheitskabinett hatte Anfang des Monats die Einnahme der größten Stadt des Küstenstreifens sowie die Evakuierung der Bevölkerung in den Süden genehmigt.
Sarah Langner
Internationale Initiative erklärt Hungersnot in einem Gebiet des Gazastreifens
Im Regierungsbezirk Gaza im nördlichen Gazastreifen ist eine Hungersnot erklärt worden. Die dafür notwendigen Kriterien seien erfüllt, teilte die zuständige IPC-Initiative (Integrated Food Security Phase Classification) mit. Etwa 514 000 Menschen bekämen nicht genug zu essen. Das Leben von 132 000 Kindern unter fünf Jahren sei wegen Unterernährung bedroht. 41 000 davon würden als besonders bedrohliche Fälle betrachtet, doppelt so viele wie bei der vorherigen Einschätzung im Mai.
Nach Angaben der Weltgesundheitsorganisation (WHO) ist es das erste Mal, dass in einem Land des Nahen Ostens eine Hungersnot ausgerufen wird. Ehe eine Hungersnot erklärt wird, müssen drei Kriterien erfüllt sein:
- mindestens 20 Prozent der Haushalte sind von einem extremen Lebensmittelmangel betroffen
- mindestens 30 Prozent der Kinder leiden unter akuter Mangelernährung
- täglich sterben mindestens zwei Erwachsene oder vier Kinder pro 10 000 Einwohner an Hunger oder aufgrund des Zusammenspiels von Unterernährung und Krankheit.
Die IPC-Initiative ist für die Einschätzung von Hungerlagen in aller Welt zuständig. Mitglieder sind knapp zwei Dutzend Organisationen der Vereinten Nationen sowie Hilfsorganisationen. In der IPC-Skala gibt es fünf Stufen der Ernährungslage in einem Land oder einer Region. "Katastrophe/Hungersnot" ist die höchste. Das israelische Außenministerium teilte nach der IPC-Veröffentlichung mit: "Es gibt keine Hungersnot in Gaza."
Patrick Wehner
Nouripour: Stopp von Waffenexporten an Israel "kurzsichtig"
Der Grünen-Politiker und Bundestagsvizepräsident Omid Nouripour kritisiert den von Kanzler Friedrich Merz (CDU) verkündeten Teilstopp von Rüstungsexporten an Israel. "Die Entscheidung, Waffenlieferungen an Israel zu stoppen, klingt bei der verheerenden Lage in Gaza nachvollziehbar, auch in meiner Partei finden sie viele richtig. Sie ist aber kurzsichtig", sagte Nouripour den Zeitungen der Funke Mediengruppe.
Deutsche Waffen spielten im Gaza-Krieg keine Rolle, so Nouripour. "Das ist Symbolik für das eigene Publikum. Das heißt, diese Entscheidung hilft keinem Kind in Gaza und befreit keine Geisel." Gleichzeitig sei Deutschland aber sowohl bei der Rüstungstechnologie als auch in der nachrichtendienstlichen Zusammenarbeit sehr auf Israel angewiesen. "In den Belangen brauchen wir die Israelis mehr als sie uns. Das ist die brutale Realität", betonte der frühere Grünen-Chef. "In einer Zeit, in der wir nicht wissen, wie es in der Ukraine und mit der europäischen Friedensordnung weitergeht, sollte man nicht so tun, als würde man ohne Partnerschaften auskommen."
Katja Guttmann
Entwaffnung im Libanon: Erste Aktion in palästinensischem Lager
Im Zuge der Entwaffnungskampagne im Libanon hat die Armee erstmals in einem palästinensischen Flüchtlingslager leichte Waffen eingesammelt. Ein Lastwagen habe Burdsch al-Baradschne nahe der Hauptstadt Beirut am frühen Abend mit Waffen verlassen, meldete die libanesische Staatsagentur NNA. Zwischenfälle habe es nicht gegeben, hieß es weiter.
Libanons Ministerpräsident Nauaf Salam begrüßte den "Beginn des palästinensischen Waffenübergabeprozesses". Die erste Ladung sei in die Obhut der libanesischen Armee gegeben worden, schrieb er auf X. In den kommenden Wochen würden weitere Übergaben folgen. Zu leichten Waffen zählen unter anderem auch schwere Maschinengewehre, tragbare Panzer- und Luftabwehrwaffen oder auch tragbare Raketenwerfer.
Die libanesische Regierung steht unter Druck, die Waffenruhe zwischen Israel und der Hisbollah-Miliz durchzusetzen. Dazu gehört auch die Monopolisierung aller Waffen im Land unter staatlicher Kontrolle. Palästinensische Flüchtlingslager im Land werden von verschiedenen Gruppen kontrolliert. In der Vergangenheit wurden von dort aus immer wieder Angriffe geplant.
Libanons Ministerpräsident Nauaf Salam begrüßte den "Beginn des palästinensischen Waffenübergabeprozesses". Die erste Ladung sei in die Obhut der libanesischen Armee gegeben worden, schrieb er auf X. In den kommenden Wochen würden weitere Übergaben folgen. Zu leichten Waffen zählen unter anderem auch schwere Maschinengewehre, tragbare Panzer- und Luftabwehrwaffen oder auch tragbare Raketenwerfer.
Katja Guttmann
Siedlungspläne: Britisches Außenministerium bestellt israelische Botschafterin ein
Wegen der umstrittenen israelischen Siedlungspläne im besetzten Westjordanland hat das britische Außenministerium die israelische Botschafterin Tzipi Hotovely einberufen. Der Schritt sei auf die Entscheidung Israels gefolgt, den Bau einer großen Siedlung in dem sensiblen Gebiet zu genehmigen, gab das Außenministerium in einer Mitteilung bekannt.
Mit dem geplanten Bauvorhaben würde das Gebiet faktisch in einen nördlichen und einen südlichen Teil unterteilt werden. Ein zusammenhängendes Territorium für einen künftigen palästinensischen Staat würde damit erschwert - wenn nicht gar unmöglich gemacht.
Gemeinsam mit 21 anderen internationalen Partnern und der EU-Außenbeauftragten fordert das Vereinigte Königreich Israel laut Mitteilung dazu auf, die Entscheidung rückgängig zu machen. Die Siedlungspläne stellten "einen eklatanten Verstoß gegen das Völkerrecht" dar und die Möglichkeit einer Zweistaatenlösung würde damit untergraben werden, heißt es.
Auch Deutschland lehnt die israelischen Baupläne entschieden ab. Der Weg zu einer Zweistaatenlösung dürfe nicht verbaut werden, auch nicht durch völkerrechtswidrigen israelischen Siedlungsbau im Westjordanland, schrieb das Auswärtige Amt auf X. "Vor einer Ausweitung des Siedlungsbaus warnen wir ausdrücklich."
Welche Auswirkungen das Siedlungsprojekt „E1“ am Stadtrand von Jerusalem hätte, berichtet Reymer Klüver (SZ Plus):
Mit dem geplanten Bauvorhaben würde das Gebiet faktisch in einen nördlichen und einen südlichen Teil unterteilt werden. Ein zusammenhängendes Territorium für einen künftigen palästinensischen Staat würde damit erschwert - wenn nicht gar unmöglich gemacht.
Dimitri Taube
Gaza-Behörden: Mindestens 70 Menschen binnen 24 Stunden getötet
Im Gazastreifen sind nach Angaben der örtlichen Gesundheitsbehörden in den vergangenen 24 Stunden mindestens 70 Menschen getötet worden. In einem Haus in Sabra, einem Vorort von Gaza-Stadt, sollen allein acht Menschen ums Leben gekommen sein. Die Palästinenserorganisation Fatah erklärte, bei den Todesopfern in Sabra habe es sich um ein führendes Fatah-Mitglied sowie sieben Familienmitglieder gehandelt. Vom israelischen Militär gab es bisher keine Stellungnahme.
Die Fatah gilt im Vergleich zu der im Gazastreifen herrschenden Hamas als gemäßigter. Beide Gruppen rivalisieren miteinander.
Nadja Lissok
Berichte: Datenbank der israelischen Armee erfasst getötete Palästinenser - fünf von sechs Toten sind Zivilisten
Wie viele Menschen im Krieg im Gazastreifen schon ums Leben gekommen sind, ist aus mehreren Gründen schwer zu erfassen. Seit Beginn der Offensive der israelischen Armee in Folge des Hamas-Massakers am 7. Oktober 2023 gibt es kaum unabhängige Organisationen dort. Die öffentliche Ordnung ist längst zusammengebrochen. Und das Gesundheitsministerium, das seit Kriegsbeginn Todeszahlen veröffentlicht, steht unter Verdacht Hamas-Propaganda zu betreiben. Besonders die israelische Regierung bezweifelt immer wieder öffentlich, dass wirklich schon so viele Menschen im Gazastreifen gestorben sind, wie das Gesundheitsministerium regelmäßig meldet.
Eine Recherche des britischen Guardian, des israelisch-palästensischen +972 Magazine und des hebräischsprachigen Mediums Local Call legt nun nahe, dass die israelische Armee fast auf die gleichen Zahlen kommt. Laut Guardian-Bericht führt der Militärgeheimdienst eine Datenbank, die außerdem zeigen soll, dass 83 Prozent der Getöteten Zivilisten waren. Im Mai 2025 sollen 8900 Kämpfer der Hamas und des Palästinensischen Islamischen Dschihad dort als tot oder "wahrscheinlich tot" gelistet worden sein. Zu diesem Zeitpunkt zählte das Gesundheitsministerium in Gaza-Stadt bereits fast 53 000 Todesopfer. Die Zeitung bezeichnet diesen Prozentsatz als "ungewöhnlich hoch" für einen modernen Krieg. Das israelische Militär habe die Existenz der Daten nicht geleugnet, die Schlüsse der Journalisten aber als falsch bezeichnet.
Michelle Ostwald
UN-Generalsekretär Guterres fordert Waffenstillstand in Gaza
Der Generalsekretär der Vereinten Nationen, Antonio Guterres, fordert einen sofortigen Waffenstillstand in Gaza. Zuvor hatte Israel die ersten Schritte einer Operation zur Einnahme von Gaza-Stadt angekündigt. „Es ist von entscheidender Bedeutung, unverzüglich einen Waffenstillstand in Gaza zu erreichen", sagte Guterres am Rande einer Konferenz in Japan. Dies sei nötig, um den Tod und die Zerstörung zu verhindern, die eine Militäroperation gegen Gaza-Stadt verursachen würde. Er forderte Israel zudem auf, eine Entscheidung zum Ausbau des „illegalen" Siedlungsbaus im Westjordanland rückgängig zu machen.
Juri Auel
Israelisches Militär: Erste Phase der Offensive auf Gaza-Stadt gestartet
Die israelische Armee hat nach Angaben ihres Sprechers Effie Defrin mit „vorbereitenden Maßnahmen" zur Einnahme der Stadt Gaza begonnen. Schon jetzt hielten Truppen die Außenbezirke der größten Stadt des Gazastreifens besetzt, sagte er vor Journalisten. Die Armee habe die „nächste Phase des Kriegs" begonnen.
Zuvor hatte Ministerpräsident Benjamin Netanjahu nach Angaben seines Büros angeordnet, die Stadt Gaza schneller einzunehmen als bislang geplant. Der „Zeitplan für die Eroberung der letzten Terrorhochburgen und die Niederlage der Hamas" solle verkürzt werden, teilte sein Büro mit, ohne Details zu nennen. Bislang ist unklar, wann die Bodenoffensive in vollem Umfang beginnen soll. Medien berichteten davon, dass die Gaza-Bewohner bis Anfang Oktober in Flüchtlingslager im Zentrum des abgeriegelten Gazastreifens gebracht werden sollten.
Es wird befürchtet, dass die Offensive die ohnehin katastrophale Lage der Zivilbevölkerung im abgeriegelten Gazastreifen, wo insgesamt rund zwei Millionen Palästinenser leben, noch verschlimmern wird. Die Zivilisten in der Stadt Gaza – nach Schätzungen rund eine Million Menschen – sollen sich dem Plan des israelischen Militärs zufolge in Zeltquartiere weiter im Süden des Küstenstreifens begeben. Defrin sagte nun, das Militär werde die Zivilbevölkerung warnen und die Evakuierung ermöglichen, um die Gefahr für die Menschen so gering wie möglich zu halten. Dabei sollten sich Zivilisten von den aktiven Kampfgebieten fernhalten. Im Rahmen der Vorbereitungen für die nächste Phase habe der Generalstabschef angewiesen, für Anfang September etwa 60 000 Reservebefehle zu erteilen.
Defrin sagte, die Hamas sei heute nicht mehr dieselbe wie vor dem israelischen Militäreinsatz. „Von einer militärischen Terrororganisation hat sie sich zu einer angeschlagenen und geschwächten Guerillaorganisation entwickelt", so der Armeesprecher. Das israelische Militär werde den Schaden für die Hamas in Gaza, „einer Hochburg des staatlichen und militärischen Terrors der Terrororganisation, noch weiter verschärfen" und die Abhängigkeit der Bevölkerung von der Hamas beenden.
Zuvor hatte Ministerpräsident Benjamin Netanjahu nach Angaben seines Büros angeordnet, die Stadt Gaza schneller einzunehmen als bislang geplant. Der „Zeitplan für die Eroberung der letzten Terrorhochburgen und die Niederlage der Hamas" solle verkürzt werden, teilte sein Büro mit, ohne Details zu nennen. Bislang ist unklar, wann die Bodenoffensive in vollem Umfang beginnen soll. Medien berichteten davon, dass die Gaza-Bewohner bis Anfang Oktober in Flüchtlingslager im Zentrum des abgeriegelten Gazastreifens gebracht werden sollten.
Juri Auel
US-Sanktionen gegen Richter von Strafgerichtshof verhängt
Die US-Regierung verhängt erneut Sanktionen gegen Richter und nun auch gegen Staatsanwälte des Internationalen Strafgerichtshofs (IStGH). Diese erfolgten „als Reaktion auf die anhaltende Bedrohung von Amerikanern und Israelis“, teilte US-Außenminister Marco Rubio mit. Die vier Personen beteiligten sich daran, Amerikaner und Israelis „ohne Zustimmung eines der beiden Länder zu untersuchen, zu verhaften, festzunehmen oder strafrechtlich zu verfolgen“, lautete der Vorwurf Rubios.
Konkret wurden Kimberly Prost aus Kanada, Nicolas Guillou aus Frankreich, Nazhat Shameem Khan aus Fidschi und Mame Mandiaye Niang aus Senegal auf die Sanktionsliste gesetzt. Rubio warf dem Weltstrafgericht unter anderem Politisierung und die Missachtung der Souveränität der Vereinigten Staaten vor. Aufgrund der Sanktionen wird etwaiger Besitz der vier Personen in den USA eingefroren. Zudem dürfen US-Firmen und US-Bürger keine Geschäfte mehr mit ihnen machen. Von einem Einreiseverbot war nicht die Rede.
Bereits im Juni hatten die USA vier Richterinnen des Weltstrafgerichts mit Sanktionen verhängt. Präsident Donald Trump hatte im Februar mit einem Dekret den Weg für solche Strafen geebnet. Er wirft dem Gericht mit Sitz in Den Haag Machtmissbrauch vor. Das Gericht verfolgt seit 2002 schwerste Verbrechen, wie Völkermord, Kriegsverbrechen und Verbrechen gegen die Menschlichkeit. Alle EU-Staaten gehören ihm an; die USA, Israel und auch Russland hingegen sind keine Vertragsstaaten.
Nadja Lissok
Israelischer Planungsausschuss billigt umstrittenes Siedlungsprojekt in Westjordanland
Ein israelischer Planungsausschuss hat Baupläne für Siedlungen in einem besonders sensiblen Gebiet im Westjordanland genehmigt. Dies teilte die israelische Organisation Peace Now mit, die mit einem Repräsentanten vor Ort vertreten war.
Das sogenannte E1-Gebiet (East 1), gerade einmal zwölf Quadratkilometer groß, gilt als einer der sensibelsten Punkte im israelisch-palästinensischen Konflikt. Schon seit Jahren plant die israelische Regierung die Bebauung, die faktisch das Westjordanland in Nord und Süd teilen würde. Rund 3400 Wohneinheiten sollen auf dem Gebiet zwischen Ost-Jerusalem und der Siedlung Maale Adumim entstehen.
Israels Finanzminister Bezalel Smotrich kündigte aktuelle Pläne vor knapp einer Woche an. Dieser Schritt „begräbt endgültig die Idee eines palästinensischen Staates“, sagte er vor Ort. Mehrere Staaten, darunter Frankreich, Kanada und Australien, wollen im kommenden Monat einen palästinensischen Staat anerkennen. Israel lehnt die Anerkennung dagegen als „Belohnung für die Hamas“ nach dem Massaker am 7. Oktober 2023 ab. Die E1-Bebauung würde ein zusammenhängendes Territorium für einen künftigen palästinensischen Staat erschweren, wenn nicht gar unmöglich machen.
Bundesaußenminister Johann Wadephul hat die Pläne kritisiert. "Derartige Vorhaben wären, wenn sie durchgeführt werden würden, völkerrechtswidrig und würden eine Zweistaatenlösung verunmöglichen", sagte der CDU-Politiker. Die Bundesregierung sei für eine Zweistaatenlösung, betonte Wadephul. "Deswegen raten wir dringend davon ab, diesen Weg weiterzugehen."
Nadja Lissok
Israelische Soldaten im südlichen Gazastreifen angegriffen
Mindestens 18 bewaffnete Palästinenser haben israelischen Militärangaben zufolge eine Stellung der Armee im Süden des Gazastreifens angegriffen. Sie hätten in der Stadt Chan Yunis auf die israelischen Soldaten geschossen und Panzerabwehrraketen eingesetzt, berichteten zunächst das Nachrichtenportal ynet und die Zeitung Times of Israel unter Berufung auf die Armee. Die Truppen hätten das Feuer erwidert und in Zusammenarbeit mit der Luftwaffe zehn der Angreifer getötet, die aus mehreren Tunnelschächten gekommen seien.
Israelische Medien berichten, man gehe davon aus, dass sie beabsichtigten, Soldaten zu entführen. Drei Soldaten seien verletzt worden, einer davon schwer, teilte die Armee mit. Der Vorfall dauere noch an, die Soldaten seien im Einsatz, "um die Terroristen aufzuspüren und auszuschalten", hieß es weiter. Der militärische Hamas-Arm reklamierte den Angriff für sich. Einer der Angreifer habe sich inmitten von Soldaten selbst in die Luft gesprengt und dabei Verluste verursacht.
Nadja Lissok
Medienberichte: Katz billigt Plan zur Einnahme von Gaza-Stadt
Der israelische Verteidigungsminister Israel Katz hat den Einsatzplan der israelischen Armee zur Besetzung von Gaza-Stadt abgesegnet, berichten Times of Israel und Jerusalem Post übereinstimmend. Der Plan namens "Gideons Chariots II" zur Ausweitung des Krieges sieht vor, die größte Stadt im zerstörten Gazastreifen und zentrale Flüchtlingslager dort einzunehmen. Damit möchte die israelische Regierung von Benjamin Netanjahu die Hamas endgültig zerschlagen.
Laut Times of Israel werden etwa 60 000 Reservisten ab Mittwoch ihren Einberufungsbefehl erhalten, die Jerusalem Post schreibt von 50 000 Soldaten. Sie müssten nicht sofort zum Dienst antreten, sondern in etwa zwei Wochen. Teilweise würden die Soldaten aber auch reguläre Truppen im Gazastreifen ersetzen. Die Pläne der Armee sehen vor, dass zunächst eine „humanitäre Infrastruktur“ im Süden des Gazastreifens aufgebaut wird. Dorthin sollen die geschätzt eine Million Palästinenser, die in Gaza-Stadt leben, fliehen.
Der Generalstabschef Eyal Zamir hatte nach Bekanntwerden der Pläne gewarnt, ein Eindringen der Armee in die Stadt Gaza, wo Geiseln vermutet werden, könnte das Leben der Entführten gefährden. Das Sicherheitskabinett wies seine Bedenken jedoch zurück. Auch die Angehörigen der Geiseln haben sich gegen die Entscheidung Netanjahus ausgesprochen.
Laut Times of Israel werden etwa 60 000 Reservisten ab Mittwoch ihren Einberufungsbefehl erhalten, die Jerusalem Post schreibt von 50 000 Soldaten. Sie müssten nicht sofort zum Dienst antreten, sondern in etwa zwei Wochen. Teilweise würden die Soldaten aber auch reguläre Truppen im Gazastreifen ersetzen. Die Pläne der Armee sehen vor, dass zunächst eine „humanitäre Infrastruktur“ im Süden des Gazastreifens aufgebaut wird. Dorthin sollen die geschätzt eine Million Palästinenser, die in Gaza-Stadt leben, fliehen.
Gleichzeitig prüft die Regierung laut Berichten einen neuen Vorschlag für eine Waffenruhe, dem die islamistische Terrororganisation Hamas nach eigenen Angaben kurz zuvor zugestimmt hatte.
Die operative Planung laufe weiter, sagte ein ranghoher israelischer Beamter der Jerusalem Post. Man sei entschlossen, die Entscheidung des Sicherheitskabinetts zur Einnahme der Stadt Gaza umzusetzen – „es sei denn, es wird ein Rahmen vorgelegt, der die Freilassung aller Geiseln und ein Ende des Krieges zu den vom Ministerpräsidenten (Benjamin Netanjahu) dargelegten Bedingungen beinhaltet“. Dazu gehört, dass die Hamas ihre Waffen niederlegt.
Michelle Ostwald
Umfrage: Deutliche Mehrheit in Deutschland steht hinter Waffen-Lieferstopp an Israel
Knapp zwei Drittel der Deutschen unterstützen den von Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) verkündeten teilweisen Lieferstopp für Rüstungsexporte an Israel. Das zeigen die Ergebnisse einer repräsentativen Umfrage des Meinungsforschungsinstituts YouGov im Auftrag der Deutschen Presse-Agentur. Demnach halten 65 Prozent der Bundesbürger die Entscheidung des Kanzlers vom 8. August für richtig. 19 Prozent der Wahlberechtigten halten sie für falsch. 16 Prozent der Befragten trauten sich in dieser Frage kein Urteil zu.
Merz hatte am 8. August angekündigt, dass vorerst keine Ausfuhren von Rüstungsgütern genehmigt würden, die im Gaza-Krieg verwendet werden könnten. Er begründete dies mit dem Beschluss des israelischen Sicherheitskabinetts, die Stadt Gaza einzunehmen.
Michelle Ostwald
Agentur: Syrischer Außenminister trifft israelische Delegation in Paris
Der syrische Außenminister Asaad al-Schibani hat sich gestern in Paris mit einer israelischen Delegation zu Gesprächen über die Stabilisierung der Region getroffen. Dies meldet die staatliche syrische Nachrichtenagentur Sana. Im Mittelpunkt der Gespräche stehen demnach eine Deeskalation und die Nichteinmischung in die inneren Angelegenheiten Syriens. Zudem werde über die Wiederbelebung des Entflechtungsabkommens von 1974 beraten. Das Abkommen war ein wichtiger Waffenstillstandsvertrag, der damals nach dem Jom-Kippur-Krieg geschlossen wurde und in dem unter anderem eine entmilitarisierte Pufferzone auf den Golanhöhen etabliert wurde.
Es ist das zweite Treffen zwischen Vertretern Syriens und Israels in der französischen Hauptstadt innerhalb von weniger als einem Monat.
