Israels Ministerpräsident Benjamin Netanjahu ist nach israelischen Medienberichten in den Vereinigten Staaten eingetroffen. Er sei an der Andrews Air Force Base in Maryland von mehreren Offiziellen empfangen worden und anschließend in die Hauptstadt weiter gereist, berichtet die Times of Israel An diesem Montag sollen in den USA laut israelischer Seite die Verhandlungen über die zweite Phase der Gaza-Waffenruhe beginnen. Netanjahu trifft zudem den US-Nahostgesandten Steve Witkoff - nach Angaben von Netanjahus Büro habe man sich mit darauf geeinigt, bei dem Treffen über die israelischen Verhandlungspositionen zu sprechen. Für Dienstag ist ein Treffen mit US-Präsident Donald Trump angesetzt. Im Laufe der Woche werde Witkoff dann mit Katars Ministerpräsident Mohammed bin Abdulrahman Al Thani und ranghohen ägyptischen Repräsentanten sprechen, heißt es.Israel und die Hamas hatten sich bei den indirekten Gesprächen darauf geeinigt, dass am 16. Tag der Waffenruhe Verhandlungen über eine zweite Phase aufgenommen werden. Das wäre dieser Montag. Der Außenminister von Katar hatte zuvor aber mitgeteilt, es sei nicht klar, wann die nächste Phase der Verhandlungen beginnt. In der zweiten Phase soll es um die Freilassung der mehr als 60 verbleibenden Geiseln und den Rückzug der israelischen Truppen aus dem Gazastreifen gehen.