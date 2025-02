Freilassung weiterer Geiseln im Gazastreifen hat begonnen

Die Hamas hat im Gazastreifen mit der Freilassung weiterer Geiseln begonnen. In einer Fernseh-Liveübertragung war zu sehen, wie die israelische Soldatin Agam Berger, 20, zwischen Trümmern in Dschabalija von vermummten Bewaffneten an Vertreter des Roten Kreuzes übergeben wurde. Zuvor musste sie auf einer Bühne einer Menge zuwinken. Ihre Familie in Israel verfolgte das Ganze im Fernsehen und reagierte mit begeistertem Jubel auf den Anblick der jungen Frau. Nach offiziellen Angaben ist Berger inzwischen wieder auf israelischem Gebiet. Sie werde zu einem Treffpunkt im Süden des Landes gebracht, wo sie ihre Eltern treffen werde, teilte die israelische Armee mit.



Laut vorab veröffentlichten Informationen sollen an diesem Donnerstag außerdem die Deutsch-Israelis Arbel Yehoud, 29, und Gadi Moses, 80, sowie fünf thailändische Arbeiter freikommen. Sie sollen an anderen Orten - in Chan Yunis im Süden des Gazastreifens sowie in der Stadt Gaza - übergeben werden.



Die freigelassenen Geiseln sollen zunächst in ein israelisches Militärlager am Rande des Gazastreifens und von dort aus in mehrere Krankenhäuser in Israel gebracht werden. Im Gegenzug sollen 110 palästinensische Häftlinge aus israelischen Gefängnissen entlassen werden, darunter auch mindestens 30 wegen Mordes Verurteilte sowie einige Frauen und Minderjährige.