Nach 471 Tagen in der Gewalt der Hamas sind die ersten drei Geiseln freigelassen worden. Die drei Frauen sind von der Hamas an das Internationale Komitee vom Roten Kreuz (IKRK) übergeben worden. Das israelische Militär hat die Übergabe bestätigt . Es handelt sich bei ihnen um die Zivilistinnen Romi Gonen (24), Emily Damari (28) und Doron Steinbrecher (31). Auf Fernsehbildern war zu sehen, wie die drei Frauen in einem Fahrzeug in Gaza von einer großen Menge umringt wurden. Bewaffnete Hamas-Mitglieder begleiteten die Frauen und drängten die Menschen zurück. Die Geiseln stiegen aus dem Fahrzeug aus.Vom IKRK sollen sie einer Spezialeinheit der israelischen Armee übergeben werden und für eine erste Untersuchung zu einer Armeeeinrichtung nach Israel in Grenznähe gebracht werden. Dort werden sie ihre Mütter treffen. Per Hubschrauber sollen sie anschließend in eine Klinik bei Tel Aviv überführt werden und dort weitere Angehörige treffen.Mit knapp dreistündiger Verspätung trat am Vormittag um 11.15 Uhr Ortszeit eine Waffenruhe in Kraft, die von Katar, Ägypten und den USA vermittelt wurde. Sie soll zunächst für sechs Wochen gelten. In dieser ersten Phase soll die Hamas 33 Geiseln freilassen. Darunter sollen alle festgehaltenen Frauen (Zivilistinnen und Soldatinnen), Kinder und Männer über 50 sein. In dieser Zeit sollen sich auch die israelischen Streitkräfte schrittweise aus dem Zentrum des Gazastreifens zurückziehen. Die aus dem Norden in den Süden des Küstengebietes vertriebenen Palästinenserinnen und Palästinenser sollen zurückkehren.Lesen Sie hier mehr Details zu dem Abkommen zwischen Israel und der Hamas: