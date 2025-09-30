Viele Angaben stammen von Konfliktparteien und lassen sich teilweise nicht unabhängig überprüfen. Für unseren Liveblog verwenden wir neben eigenen Recherchen Material der Nachrichtenagenturen dpa, Reuters, epd, KNA und Bloomberg.
Wichtige Updates
Arabische Staaten begrüßen US-Friedensplan
Wadephul und Macron unterstützen Plan für Gaza
Netanjahu: Israel unterstützt Trumps Friedensplan
Trump: Komitee soll Gazastreifen regieren - Tony Blair dabei
Weißes Haus veröffentlicht Friedensplan für Gaza
Leopold Zaak
Israelische Angriffe gehen weiter
Während alle auf eine Reaktion der Hamas auf den Friedensplan des US-Präsidenten warten, der den Krieg zu einem Ende bringen könnte, gehen die Angriffe der israelischen Armee im Gazastreifen weiter. Seit Mitternacht seien in Gaza-Stadt sowie in einem Zeltlager in Chan Yunis zwölf Menschen getötet worden. Das berichtet der Sender Shehab unter Berufung auf Informationen aus Krankenhäusern im Gazastreifen.
Von der israelischen Armee gab es zu den Angriffen bisher keine Reaktion. Insgesamt hat das Militär aber in den vergangenen 24 Stunden eigenen Angaben zufolge 160 Ziele in dem Küstenstreifen attackiert.
Leopold Zaak
Erdoğan spricht sich für Trumps Vorschlag aus
Neben vielen anderen Staats- und Regierungschefs hat auch der türkische Präsident Recep Tayyip Erdoğan den Vorstoß von US-Präsident Donald Trump begrüßt. Er lobe die Bemühungen und die Initiative von Trump, die darauf abzielten, das Blutvergießen im Gazastreifen zu beenden und eine Waffenruhe zu erreichen, erklärt Erdoğan bei X. Die Türkei werde weiter daran mitwirken, einen "gerechten und dauerhaften, für alle Parteien akzeptablen Frieden" zu schaffen. Die Türkei gehört zu den schärfsten Kritikern des israelischen Vorgehens im Gazastreifen, das sie als "Völkermord" bezeichnet.
Linus Freymark
Palästinensische Autonomiebehörde kündigt Reformen an
Die Palästinensische Autonomiebehörde hat ihre Unterstützung für den Friedensplan für Gaza erklärt und sich dazu verpflichtet, die in dem Plan geforderten Reformen umzusetzen. "Wir haben unseren Wunsch nach einem modernen, demokratischen und entmilitarisierten palästinensischen Staat bekräftigt, der sich dem Pluralismus und dem friedlichen Machtwechsel verpflichtet fühlt", hieß es in einer Erklärung.
Darin wurden eine Reihe von Reformen angekündigt, darunter Neuwahlen, Änderungen der Schulbücher sowie die Abschaffung eines Systems, das Familien von extremistischen Kämpfern, die an Angriffen auf Israelis beteiligt waren, Zahlungen gewährt.
Lesen Sie hierzu eine Analyse von SZ-Korrespondentin Kristiana Ludwig (SZ Plus):
Darin wurden eine Reihe von Reformen angekündigt, darunter Neuwahlen, Änderungen der Schulbücher sowie die Abschaffung eines Systems, das Familien von extremistischen Kämpfern, die an Angriffen auf Israelis beteiligt waren, Zahlungen gewährt.
Linus Freymark
Arabische Staaten begrüßen US-Friedensplan
Die Außenminister von Katar, Jordanien, den Vereinigten Arabischen Emiraten, Saudi-Arabien und Ägypten begrüßen den Friedensplan, der ein Ende der Kämpfe, die Freilassung der in den Gazastreifen verschleppten Geiseln und den Wiederaufbau des abgeriegelten Küstenstreifens vorsieht.
"Die Minister betonen ihre Bereitschaft, positiv und konstruktiv mit den Vereinigten Staaten und den Konfliktparteien zusammenzuarbeiten, um das Abkommen zum Abschluss zu bringen, seine Implementierung sicherzustellen und den Menschen in der Region Frieden, Sicherheit und Stabilität zu bringen", hieß es in der gemeinsamen Stellungnahme, die auch von der Türkei, Pakistan und Indonesien mitgetragen wurde.
Linus Freymark
Wadephul und Macron unterstützen Plan für Gaza
Bundesaußenminister Johann Wadephul sieht im Plan von US-Präsident Donald Trump eine "einmalige Chance", den Krieg in Gaza zu beenden. "Er bietet Hoffnung für Hunderttausende, die in Gaza leiden - unter erbitterten Kämpfen, unter grausamer Geiselhaft und unter unvorstellbarer humanitärer Not", sagte der CDU-Politiker. "Diese Chance darf nicht vertan werden." Die Hamas müsse die Gelegenheit ergreifen.
Auch Frankreichs Präsident Emmanuel Macron äußerte sich positiv zu den Plänen. "Die Hamas hat keine andere Wahl, als alle Geiseln unverzüglich freizulassen und diesem Plan zu folgen", schrieb der Staatschef auf der Plattform X. Von Israel erwarte er, dass es auf dieser Grundlage entschlossen engagiere.
Juri Auel
Israelische Opposition unterstützt Gaza-Vorschlag
Der israelische Oppositionspolitiker Benny Gantz unterstützt den Vorschlag zur Beendigung des Kriegs im Gazastreifen. Der Plan sei eine Gelegenheit, die Geiseln zu befreien und die Sicherheit Israels zu gewährleisten, schreibt Gantz auf X. Dort äußert sich auch Oppositionsführer Jair Lapid positiv.
Annette Reuther
Hamas hält sich bei Reaktion auf Friedensplan bedeckt
Ein Hamas-Vertreter sagt der Nachrichtenagentur Reuters, das Verhandlungsteam der Hamas habe den Vermittlern gesagt, dass sie den Friedensplan "in gutem Glauben" prüfen würden und dann eine Antwort geben werden. Der katarische Ministerpräsident und der ägyptische Geheimdienstchef hätten der Hamas den 20-Punkte-Plan vorgestellt.
Juri Auel
UN zu Gaza-Friedensplan von Trump: Stehen für Unterstützung bereit
Angesichts des Friedensvorschlags von US-Präsident Donald Trump für ein Ende des Gaza-Kriegs zwischen Israel und der islamistischen Palästinenserorganisation Hamas haben die Vereinten Nationen erneut ihre Unterstützung für derartige Bemühungen betont. „Wir begrüßen alle Vermittlungsbemühungen und die Vereinten Nationen stehen zur Unterstützung bereit, inklusive der Bereitstellung von humanitärer Hilfe“, sagte ein UN-Sprecher. Man sei mit „unterschiedlichen Beteiligten zu verschiedenen Friedensbemühungen in Kontakt“.
Juri Auel
Netanjahu: Israel unterstützt Trumps Friedensplan
Netanjahu dankte Trump für seine Freundschaft gegenüber Israel und schmeichelte ihm für seine Führungsrolle auf der Welt. Der von den USA vorgelegte Plan werde erreichen, dass alle Geiseln nach Israel zurückkehren und der Gazastreifen nie wieder eine Gefahr für Israel darstelle. Damit würden Kernforderungen Israels erreicht, sagte Netanjahu, Israel unterstütze daher das Vorhaben. Neben Trump dankte Netanjahu auch dem israelischen Militär für seinen Einsatz.
Netanjahu sagte, es liege nun an der Hamas, wie es weitergehe. „Wir können das den einfachen Weg regeln, oder den harten Weg. Aber es wird geregelt werden“, sagte Netanjahu. Offensichtlich möchte der israelische Premier den Krieg also weiterführen, wenn die Hamas den vorgelegten Plan nicht annehmen sollte.
Fragen von Journalisten wurden auf der Pressekonferenz nicht zugelassen. Damit konnten Medien die beiden Politiker auch nicht zu möglichen Widersprüchen oder Details bezüglich des Plans befragen. Eine Stellungnahme der Hamas zu dem Plan lag zunächst nicht vor.
Annette Reuther
Trump: Komitee soll Gazastreifen regieren - Tony Blair dabei
Nach den Worten von US-Präsident Donald Trump soll der Gazastreifen zunächst von einem Komitee regiert werden, das aus Palästinensern und Experten aus aller Welt gebildet werden würde. Unter anderem wolle der frühere britische Premierminister Tony Blair teilnehmen, sagt Trump. Israels Ministerpräsident Benjamin Netanjahu habe bei dem Gespräch mit Katar seine Ablehnung eines Palästinenser-Staates deutlich gemacht. Trump kritisiert die Staaten, die ein unabhängiges Palästina anerkannt haben.
Annette Reuther
Weißes Haus veröffentlicht Friedensplan für Gaza
Der Plan der USA für den Gazastreifen sieht folgendermaßen aus: Innerhalb von 72 Stunden nach der israelischen Zustimmung sollen alle Geiseln freikommen, im Gegenzug lässt Israel Hunderte Gefangene frei und zieht seine Armee schrittweise zurück. Gaza wird zu einer entmilitarisierten, terrorfreien Zone, die Hamas verzichtet auf jede Rolle in der Verwaltung, ihre Mitglieder können Amnestie oder Ausreise erhalten. Eine internationale Stabilisierungstruppe und umfassende Hilfslieferungen sollen sofort beginnen, zusätzlich entsteht eine Sonderwirtschaftszone. Der Gazastreifen wird vorübergehend von einem technokratischen Komitee verwaltet, bis die Palästinenser-Regierung Reformen abgeschlossen hat. Sollten beiden Seiten dem Vorschlag zustimmen, soll der Krieg sofort enden.
Juri Auel
Trump und Netanjahu geben gemeinsame Pressekonferenz
US-Präsident Donald Trump hat Israels Premier Benjamin Netanjahu ins Weiße Haus eingeladen, um mit ihm einen 21-Punkte-Plan zur Beendigung des Kriegs im Gazastreifen zu diskutieren. Trump hatte bereits im Vorfeld Zuversicht ausgestrahlt, dass bei den Gesprächen positive Ergebnisse erzielt werden könnten.
Bei einer Pressekonferenz im Weißen Haus sagte Trump schließlich, es „einer der größten Tage der Zivilisation“, da man kurz davor sei, einen sehr lange anhaltenden Konflikt zu lösen. Man habe durch Zusammenarbeit verschiedener Länder mehr erreicht, als man zuvor gedacht habe. Neben regionalen Staaten seien auch europäische Länder dabei stark eingebunden worden. Es werde ein neues Kapitel des Friedens und Wohlstrands für die gesamte Region aufgeschlagen, sagte Trump.
Er habe Zeichen vernommen, dass die Hamas dazu bereit sei, ihre Waffen abzulegen, so Trump. So könne der Gazastreifen durch muslimische und arabische Staaten demilitarisiert werden. Dies werde nicht nur den Krieg in Gaza beenden, sondern den Krieg in der gesamten Region.
„Wir hoffen, dass wir einen Friedensdeal haben werden, aber wenn Hamas dies ablehnt, was möglich ist, werden sie allein sein, weil alle anderen ihn angenommen haben“, sagte Trump. Zu Netanjahu gewandt sagte er, in diesem Fall habe Israel „die volle Unterstützung“ mit der Hamas das zu machen, was es wolle.
Netanjahu habe in dem Gespräch weiter seine Ablehnung eines palästinensischen Staates deutlich gemacht und immer wieder auf die Taten der Hamas am 7. Oktober 2023 verwiesen, sagte Trump. Er verstehe das, aber es gehe darum, die Geiseln der Hamas freizubekommen. „Das israelische Volk möchte das, es will die Geiseln zurück, es will Frieden“, so Trump.
Er habe Zeichen vernommen, dass die Hamas dazu bereit sei, ihre Waffen abzulegen, so Trump. So könne der Gazastreifen durch muslimische und arabische Staaten demilitarisiert werden. Dies werde nicht nur den Krieg in Gaza beenden, sondern den Krieg in der gesamten Region.
Juri Auel
Netanjahu entschuldigt sich bei Katar nach Angriff auf Hamas-Spitze
Israels Ministerpräsident Benjamin Netanjahu hat sich dem Weißen Haus zufolge bei der katarischen Regierung für den Angriff auf die Führung der islamistischen Palästinenserorganisation Hamas in dem Golfstaat entschuldigt. Das bestätigten sowohl Katar als auch das Weiße Haus. Zuvor hatten israelische sowie US-Medien berichtet, Netanjahu habe sich während eines Telefonats mit Katars Regierungschef Mohammed bin Abdulrahman Al Thani für die Verletzung der Souveränität Katars entschuldigt. Netanjahu ist derzeit für Gespräche mit US-Präsident Donald Trump in Washington.
Bei dem Telefonat habe Netanjahu sein Bedauern über den Tod eines katarischen Sicherheitsbeamten bei dem Angriff übermittelt, heißt es. Israel hatte vor rund drei Wochen erstmals einen Angriff im Golfemirat Katar ausgeführt, um dort die Führungsspitze der Hamas zu treffen. Katar ist ein wichtiger US-Verbündeter am Golf. Das Emirat vermittelt neben Ägypten und den USA im Gaza-Krieg. Katar hatte Israels Angriff scharf verurteilt. Auch von der US-Regierung kam Kritik. Netanjahu versprach Katar dem Weißen Haus zufolge, dass ein solcher Angriff nicht wieder geschehen werde. Die Entschuldigung sollte Katar als Mediator bei der Stange halten, heißt es in weiteren Berichten.
Netanjahus rechtsradikale Koalitionspartner kritisierten seine Entschuldigung umgehend. Finanzminister Bezalel Smotrich sprach von einer „Schande“ und einer „unterwürfigen Entschuldigung“. Er warf Katar vor, Terrorismus zu unterstützen.
Bei dem Telefonat habe Netanjahu sein Bedauern über den Tod eines katarischen Sicherheitsbeamten bei dem Angriff übermittelt, heißt es. Israel hatte vor rund drei Wochen erstmals einen Angriff im Golfemirat Katar ausgeführt, um dort die Führungsspitze der Hamas zu treffen. Katar ist ein wichtiger US-Verbündeter am Golf. Das Emirat vermittelt neben Ägypten und den USA im Gaza-Krieg. Katar hatte Israels Angriff scharf verurteilt. Auch von der US-Regierung kam Kritik. Netanjahu versprach Katar dem Weißen Haus zufolge, dass ein solcher Angriff nicht wieder geschehen werde. Die Entschuldigung sollte Katar als Mediator bei der Stange halten, heißt es in weiteren Berichten.
Dominik Fürst
Weißes Haus: „Sehr kurz“ vor Einigung zwischen Israel und Hamas
Israel und die radikal-islamische Hamas stehen nach Angaben des Weißen Hauses „sehr kurz“ vor einer Einigung über ein Rahmenabkommen zur Beendigung des Krieges im Gazastreifen. Präsident Donald Trump werde beim Besuch des israelischen Ministerpräsidenten Benjamin Netanjahu am Montag über einen 21-Punkte-Friedensplan sprechen, sagt die Sprecherin des Weißen Hauses, Karoline Leavitt. Trump werde zudem mit der Führung Katars sprechen, die als Vermittlerin mit der Hamas fungiert habe. „Um eine vernünftige Einigung für beide Seiten zu erzielen, müssen beide Seiten ein wenig nachgeben“, erklärt Leavitt.
Der in verschiedenen Medien kursierende 21-Punkte-Plan sieht offenbar eine sofortige Freilassung der verbliebenen von der islamistischen Hamas festgehaltenen Geiseln vor – im Gegenzug für Hunderte palästinensische Gefangene – sowie den Rückzug der israelischen Armee aus dem Gazastreifen. Die Terrororganisation Hamas soll bei der Verwaltung des Küstenstreifens keine Rolle mehr spielen, auch Israel darf das Gebiet nicht annektieren. Stattdessen soll der Gazastreifen von einer Übergangsregierung palästinensischer Technokraten unter Aufsicht eines internationalen Gremiums regiert werden. Als Vorsitzender dieses Gremiums käme Berichten zufolge der frühere britische Premierminister Tony Blair infrage.
Nadja Lissok
Mögliches Ende des Krieges: Wadephul sieht „Lösung zum Greifen nah“
Bundesaußenminister Johann Wadephul sieht angesichts der Initiative von US-Präsident Donald Trump eine unmittelbar bevorstehende Möglichkeit zur Beendigung des Krieges im Gazastreifen. „Wir wissen, dass auch dank des Einsatzes der US-Regierung eine Lösung zum Greifen nah ist“, sagte Wadephul bei einem Treffen mehrerer europäischer Außenminister in Warschau. „Wir fordern alle Beteiligten auf, nun auch den Mut zum letzten entscheidenden Schritt zu haben.“ Es sei nun der Zeitpunkt, die Tür zu einem langfristigen Frieden aufzustoßen. Dazu zählten eine Zwei-Staaten-Lösung und dass die radikal-islamische Palästinenser-Organisation Hamas keinerlei Rolle mehr spielen dürfe. Trump hatte vergangene Woche ein neues Friedensabkommen ins Spiel gebracht. Bei seinem heutigen Treffen mit Israels Ministerpräsidenten Benjamin Netanjahu dürfte es intensiv diskutiert werden.