Hamas übergibt nach Verwechslung Leiche von Schiri Bibas

Nachdem es am Donnerstag bei der Übergabe von vier toten israelischen Geiseln eine Verwechslung gab, wurden nun die sterblichen Überreste von Schiri Bibas von der islamistischen Hamas übergeben. Bei der nun übergebenen Frauenleiche handelt es sich nach israelischen Angaben um die der verschleppten Deutsch-Isrealin. Das bestätigte der Kibbuz Nir Oz. "Der Kibbuz teilt mit tiefem Schmerz mit, dass sie in der Geiselhaft in Gaza ermordet wurde“, sagte eine Sprecherin. Die Terrororganisation Hamas hatte die Leiche der Frau zuvor an das Rote Kreuz ausgehändigt, woraufhin sie Israel übergeben und in einem forensischen Institut in Tel Aviv untersucht wurde.



Die sterblichen Überreste von Bibas hätten eigentlich bereits am Donnerstag zusammen mit denen ihrer beiden Söhne im Kleinkindalter nach Israel zurückkehren sollen. In dem Sarg, den die Hamas an dem Tag an das Rote Kreuz übergeben hatte, befand sich jedoch die Leiche einer anderen, unbekannten Frau. Die Terrororganisation räumte später einen möglichen Irrtum ein. Die Vertauschung - ob wissentlich oder versehentlich - hatte in Israel große Empörung ausgelöst.



Schon in der Nacht zu Freitag hatte die israelische Armee den Tod von Schiris beiden kleinen Kindern Ariel und Kfir Bibas bestätigt. Nach Einschätzung von Experten auf der Basis von Geheimdienstinformationen und forensischer Untersuchungsergebnisse seien Ariel und Kfir im November 2023 in Gefangenschaft von Terroristen ermordet worden, sagte ein Armeesprecher. Nach Darstellung der Hamas waren sie bei einem israelischen Bombardement getötet worden. Die Angaben beider Seiten konnten zunächst nicht unabhängig überprüft werden. Im Augenblick ihrer Entführung im Oktober 2023 war Ariel Bibas vier Jahre alt und sein kleiner Bruder Kfir erst zehn Monate.