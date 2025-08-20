Viele Angaben stammen von Konfliktparteien und lassen sich teilweise nicht unabhängig überprüfen. Für unseren Liveblog verwenden wir neben eigenen Recherchen Material der Nachrichtenagenturen dpa, Reuters, epd, KNA und Bloomberg.
Wichtige Updates
Israels Armee: Entführer der Bibas-Familie getötet
Netanjahu berät über Hamas-Zustimmung zu Waffenruhe - Töten im Gazastreifen geht weiter
Hamas reagiert „positiv“ auf neuen Vorschlag für Waffenruhe
Berichte: Gaza-Plan soll dem israelischen Verteidigungsminister am Dienstag vorgelegt werden
Tausende Israelis streiken und fordern Einigung mit Hamas – Netanjahu lehnt ab
Nadja Lissok
Medienberichte: Katz billigt Plan zur Einnahme von Gaza-Stadt
Der israelische Verteidigungsminister Israel Katz hat den Einsatzplan der israelischen Armee zur Besetzung von Gaza-Stadt abgesegnet, berichten Times of Israel und Jerusalem Post übereinstimmend. Der Plan namens "Gideons Chariots II" zur Ausweitung des Krieges sieht vor, die größte Stadt im zerstörten Gazastreifen und zentrale Flüchtlingslager dort einzunehmen. Damit möchte die israelische Regierung von Benjamin Netanjahu die Hamas endgültig zerschlagen.
Laut Times of Israel werden etwa 60 000 Reservisten ab Mittwoch ihren Einberufungsbefehl erhalten, die Jerusalem Post schreibt von 50 000 Soldaten. Sie müssten nicht sofort zum Dienst antreten, sondern in etwa zwei Wochen. Teilweise würden die Soldaten aber auch reguläre Truppen im Gazastreifen ersetzen. Die Pläne der Armee sehen vor, dass zunächst eine „humanitäre Infrastruktur“ im Süden des Gazastreifens aufgebaut wird. Dorthin sollen die geschätzt eine Million Palästinenser, die in Gaza-Stadt leben, fliehen.
Der Generalstabschef Eyal Zamir hatte nach Bekanntwerden der Pläne gewarnt, ein Eindringen der Armee in die Stadt Gaza, wo Geiseln vermutet werden, könnte das Leben der Entführten gefährden. Das Sicherheitskabinett wies seine Bedenken jedoch zurück. Auch die Angehörigen der Geiseln haben sich gegen die Entscheidung Netanjahus ausgesprochen.
Gleichzeitig prüft die Regierung laut Berichten einen neuen Vorschlag für eine Waffenruhe, dem die islamistische Terrororganisation Hamas nach eigenen Angaben kurz zuvor zugestimmt hatte.
Die operative Planung laufe weiter, sagte ein ranghoher israelischer Beamter der Jerusalem Post. Man sei entschlossen, die Entscheidung des Sicherheitskabinetts zur Einnahme der Stadt Gaza umzusetzen – „es sei denn, es wird ein Rahmen vorgelegt, der die Freilassung aller Geiseln und ein Ende des Krieges zu den vom Ministerpräsidenten (Benjamin Netanjahu) dargelegten Bedingungen beinhaltet“. Dazu gehört, dass die Hamas ihre Waffen niederlegt.
Nadja Lissok
Israelischer Planungsausschuss billigt umstrittenes Siedlungsprojekt in Westjordanland
Ein israelischer Planungsausschuss hat Baupläne für Siedlungen in einem besonders sensiblen Gebiet im Westjordanland genehmigt. Dies teilte die israelische Organisation Peace Now mit, die mit einem Repräsentanten vor Ort vertreten war.
Das sogenannte E1-Gebiet (East 1), gerade einmal zwölf Quadratkilometer groß, gilt als einer der sensibelsten Punkte im israelisch-palästinensischen Konflikt. Schon seit Jahren plant die israelische Regierung die Bebauung, die faktisch das Westjordanland in Nord und Süd teilen würde. Rund 3400 Wohneinheiten sollen auf dem Gebiet zwischen Ost-Jerusalem und der Siedlung Maale Adumim entstehen.
Das sogenannte E1-Gebiet (East 1), gerade einmal zwölf Quadratkilometer groß, gilt als einer der sensibelsten Punkte im israelisch-palästinensischen Konflikt. Schon seit Jahren plant die israelische Regierung die Bebauung, die faktisch das Westjordanland in Nord und Süd teilen würde. Rund 3400 Wohneinheiten sollen auf dem Gebiet zwischen Ost-Jerusalem und der Siedlung Maale Adumim entstehen.
Michelle Ostwald
Umfrage: Deutliche Mehrheit in Deutschland steht hinter Waffen-Lieferstopp an Israel
Knapp zwei Drittel der Deutschen unterstützen den von Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) verkündeten teilweisen Lieferstopp für Rüstungsexporte an Israel. Das zeigen die Ergebnisse einer repräsentativen Umfrage des Meinungsforschungsinstituts YouGov im Auftrag der Deutschen Presse-Agentur. Demnach halten 65 Prozent der Bundesbürger die Entscheidung des Kanzlers vom 8. August für richtig. 19 Prozent der Wahlberechtigten halten sie für falsch. 16 Prozent der Befragten trauten sich in dieser Frage kein Urteil zu.
Merz hatte am 8. August angekündigt, dass vorerst keine Ausfuhren von Rüstungsgütern genehmigt würden, die im Gaza-Krieg verwendet werden könnten. Er begründete dies mit dem Beschluss des israelischen Sicherheitskabinetts, die Stadt Gaza einzunehmen.
Michelle Ostwald
Agentur: Syrischer Außenminister trifft israelische Delegation in Paris
Der syrische Außenminister Asaad al-Schibani hat sich gestern in Paris mit einer israelischen Delegation zu Gesprächen über die Stabilisierung der Region getroffen. Dies meldet die staatliche syrische Nachrichtenagentur Sana. Im Mittelpunkt der Gespräche stehen demnach eine Deeskalation und die Nichteinmischung in die inneren Angelegenheiten Syriens. Zudem werde über die Wiederbelebung des Entflechtungsabkommens von 1974 beraten. Das Abkommen war ein wichtiger Waffenstillstandsvertrag, der damals nach dem Jom-Kippur-Krieg geschlossen wurde und in dem unter anderem eine entmilitarisierte Pufferzone auf den Golanhöhen etabliert wurde.
Es ist das zweite Treffen zwischen Vertretern Syriens und Israels in der französischen Hauptstadt innerhalb von weniger als einem Monat.
Katja Guttmann
Israels Armee: Entführer der Bibas-Familie getötet
Die israelische Armee hat nach eigenen Angaben einen Kämpfer der Hamas getötet, der an der Entführung des Familienvaters Jarden Bibas am 7. Oktober 2023 beteiligt gewesen sei. Der Einsatz sei gemeinsam mit dem Inlandsgeheimdienst Schin Bet erfolgt, hieß es in der Mitteilung. Der Getötete sei Mitglied des militärischen Hamas-Arms gewesen.
Bibas hatte als Einziger aus seiner Familie die Geiselhaft überlebt und war während der Waffenruhe im Februar freigekommen. Die Leichen seiner Frau Schiri und der beiden kleinen Söhne waren nach der Übergabe unter großer Anteilnahme der Öffentlichkeit beigesetzt worden. Die drei besaßen auch die deutsche Staatsangehörigkeit. Laut israelischen Angaben wurden sie im November 2023 von ihren Entführern ermordet. Nach Darstellung der Hamas kamen sie bei einem israelischen Luftangriff ums Leben. Kfir war zum Zeitpunkt seiner Entführung und seines Todes noch ein Baby, sein Bruder Ariel vier Jahre alt.
Jarden Bibas teilte mit, nach der Tötung des Entführers könne er "ein wenig abschließen". An die Armee gerichtet sagte er: "Dank euch wird er niemandem mehr schaden können." Ganz abschließen können werde er aber erst nach der Rückkehr aller 50 verbliebenen Geiseln.
Nadja Lissok
Netanjahu berät über Hamas-Zustimmung zu Waffenruhe - Töten im Gazastreifen geht weiter
Israel prüft Regierungskreisen zufolge die Antwort der radikal-islamischen Palästinenser-Organisation Hamas auf einen Vorschlag zur Waffenruhe. Es geht um eine 60-tägige Feuerpause und die Freilassung der Hälfte der noch in dem Küstengebiet festgehaltenen israelischen Geiseln, wie zwei Regierungsvertreter erklärten. Die Hamas hatte dem Vorschlag am Montag zugestimmt.
Der israelische Ministerpräsident Benjamin Netanjahu wird voraussichtlich in Kürze Beratungen einberufen, meldet die Nachrichtenagentur Reuters. Er steht einerseits unter dem Druck seiner rechtsextremen Regierungspartner, die eine Feuerpause mit der Hamas ablehnen, andererseits forderten am Wochenende Zehntausende Israelis bei einer der größten Demonstrationen seit Kriegsbeginn eine Einigung zur Beendigung der Kämpfe und zur Freilassung der Geiseln.
Anzeichen für eine baldige Waffenruhe gab es im Gazastreifen nicht. Bei israelischem Beschuss und Luftangriffen wurden am Dienstag nach Angaben der Gesundheitsbehörden im Gazastreifen mindestens 20 Palästinenser getötet. Israelische Panzer schlossen die Einnahme des Vororts Seitun am Rande von Gaza-Stadt ab und beschossen weiterhin das benachbarte Viertel Sabra. Israel plant, die Kontrolle über ganz Gaza-Stadt zu übernehmen. Der entsprechende Einsatzplan der israelischen Armee soll Verteidigungsminister Israel Katz am heutigen Dienstag zur Billigung vorgelegt werden.
Juri Auel
Hamas reagiert „positiv“ auf neuen Vorschlag für Waffenruhe
Die islamistische Hamas hat nach eigener Darstellung internationalen Vermittlern eine „positive Antwort“ auf einen Vorschlag für eine Waffenruhe im Gazastreifen vorgelegt. Der Vorschlag sei von Ägypten und Katar unterbreitet worden, sagte ein Funktionär der Terrororganisation.
Die indirekten Verhandlungen zwischen Israel und der Hamas - bei denen die USA, Ägypten und Katar vermitteln - waren Ende Juli erneut ins Stocken geraten. Nach israelischer und amerikanischer Darstellung hatte die Hamas die Verhandlungen mit überzogenen Forderungen zum Entgleisen gebracht. Die Delegationen der USA und Israels wurden daraufhin zu Konsultationen in ihre jeweiligen Hauptstädte zurückberufen. Seitdem gab es keine Fortschritte.
Auf dem Verhandlungstisch lag zuletzt ein Vorschlag des US-Sondergesandten Steve Witkoff für eine 60 Tage andauernde Waffenruhe. Wie israelische Medien berichteten, handelt es sich bei dem jüngsten Vorschlag der ägyptischen und katarischen Vermittler um eine aktualisierte Form. Demnach sollen während der 60 Tage zehn lebende Geiseln sowie die Leichen von 18 Entführten im Gegenzug für 140 palästinensische Häftlinge freigelassen werden. Außerdem sei darin die Rede von einem teilweisen Rückzug des israelischen Militärs.
Ministerpräsident Benjamin Netanjahu sagte in einer Videobotschaft, er habe die Medienberichte über eine „positive Antwort“ der Hamas vernommen. Man könne von ihnen nur einen Eindruck gewinnen: Die Hamas stehe unter enormem Druck. Israelische Medien hatten in den vergangenen Tagen berichtet, der Regierungschef sei nur zu einem Abkommen bereit, wenn es die Freilassung aller im Gazastreifen noch verbliebenen Geiseln beinhaltet und den Krieg zu den israelischen Bedingungen beendet. Allerdings besteht unter seinen rechtsextremen Koalitionspartnern die Sorge, Netanjahu könnte möglicherweise doch auch einem sogenannten Teilabkommen zustimmen, also einer zeitlich begrenzten Waffenruhe, während der nur ein Teil der Geiseln freigelassen wird. Die Minister Itamar Ben-Gvir und Bezalel Smotrich lehnen dies strikt ab und fordern stattdessen massiven militärischen Druck auf die Hamas, um sie zu einem umfassenden Abkommen zu bringen. In seiner Videobotschaft ging Netanjahu darauf nicht ein.
Israels Sicherheitskabinett hatte vor gut einer Woche eine Ausweitung des Kriegs beschlossen. Der Plan sieht die Einnahme der Stadt Gaza und zentraler Flüchtlingslager zur Zerschlagung der Hamas vor. Medien spekulierten, die Ankündigung könne eine Verhandlungstaktik sein, um die Hamas massiv unter Druck zu setzen, wieder an den Verhandlungstisch zurückzukehren und sich flexibler zu zeigen. Seitdem liefen im Hintergrund Bemühungen der internationalen Vermittler um eine neue Waffenruhe.
Philipp Saul
Berichte: Gaza-Plan soll dem israelischen Verteidigungsminister am Dienstag vorgelegt werden
Ein Einsatzplan der israelischen Armee zur Einnahme der Stadt Gaza soll Medienberichten zufolge an diesem Dienstag dem Verteidigungsminister Israel Katz zur Billigung vorgelegt werden. Die israelische Nachrichtenseite Walla berichtet unter Berufung auf einen Plan des Generalstabschefs Ejal Zamir, dass mindestens 80 000 Soldaten eingesetzt werden sollten.
„Sie werden die Stadt Gaza einkreisen und einnehmen, mit dem Ziel, den Kern der Terrorinfrastruktur der Hamas sowie die wichtigsten verbliebenen Symbole ihrer Herrschaft zu zerstören“, heißt es in dem Bericht. Die Nachrichtenseite zitiert einen namentlich nicht genannten Militär, der mit den Vorbereitungen für den großangelegten Bodeneinsatz vertraut sei: „Dies ist ein sehr umfassender Plan, der Hamas einen sehr hohen Preis abverlangen wird, der aber auch große Risiken für die israelischen Truppen birgt.“
Der israelische Rundfunk berichtet, die von Israel geplante Räumung der Stadt Gaza, in der sich laut Schätzungen eine Million Menschen aufhalten, solle frühestens in zwei Wochen beginnen. Walla schreibt hingegen, schon in den kommenden Tagen sollten israelische Truppen in weitere Bereiche im Gazastreifen vordringen, um den Druck auf die Hamas zu erhöhen.
Juri Auel
USA vergeben keine Visa mehr für Bürger aus Gazastreifen
Die USA haben die Einreise per Besuchsvisum für Menschen aus dem Gazastreifen bis auf weiteres gestoppt. Das Außenministerium unterziehe die „Prozesse und Verfahren, die in den letzten Tagen zur Ausstellung einer kleinen Zahl temporärer medizinisch-humanitärer Visa verwendet wurden“, einer gründlichen Überprüfung, teilte die Behörde mit.
US-Außenminister Marco Rubio begründete seine Entscheidung damit, dass einige der Organisationen, die an der Beschaffung der Visa beteiligt gewesen seien, enge Verbindungen zu terroristischen Gruppen wie der Hamas hätten. „Wir werden keine Partnerschaften mit Gruppen eingehen, die Verbindungen zur Hamas haben oder mit ihr sympathisieren“, sagte er dem Fernsehsender CBS News. Es gehe nicht nur um Kinder, für die eine kleine Anzahl von Visa ausgestellt worden sei, sondern auch um die erwachsenen Begleitpersonen.
Diese Art von Visum sei in den vergangenen Wochen eine Möglichkeit für die medizinische Behandlung von schwerstkranken Menschen - darunter kleine Kinder - in den USA gewesen, schrieb die „New York Times“. Wie viele dieser Visa genau in jüngerer Zeit ausgestellt wurden, teilte die Regierung nicht mit. Auch ob der Stopp nur für Neuvergaben gilt oder auch für bereits erteilte Visa, war zunächst nicht klar. Hintergrund der Entscheidung sind der Zeitung zufolge Äußerungen der ultrarechten Aktivistin Laura Loomer, die auf X Stimmung gegen Einreisende aus dem Gazastreifen gemacht hatte.
Juri Auel
Tausende Israelis streiken und fordern Einigung mit Hamas – Netanjahu lehnt ab
Mit einem landesweiten Streik haben am Sonntag tausende Israelis eine Einigung mit der radikal-islamischen Hamas gefordert, damit die im Gazastreifen festgehaltenen Geiseln freigelassen werden. Sie riefen Ministerpräsident Benjamin Netanjahu dazu auf, durch eine Einigung den Krieg im Gazastreifen zu beenden. Im ganzen Land blockierten Demonstranten Straßen und Autobahnen, darunter die Hauptverbindung zwischen Jerusalem und Tel Aviv. Bei Kundgebungen schwenkten sie israelische Flaggen und hielten Fotos von Geiseln in die Höhe. Die israelische Polizei teilte mit, bis zum Nachmittag seien 38 Demonstranten festgenommen worden. Einige Protestierende hätten sich Rangeleien mit Polizisten geliefert.
Netanjahu wies die Forderungen zurück. Wer ein Ende des Krieges fordere, ohne die Hamas zu besiegen, verzögere die Freilassung der Geiseln, erklärte er in der Kabinettssitzung. Der Ministerpräsident bekräftigte die Absicht, die Stadt Gaza im Gazastreifen einzunehmen. Dieser Plan ist bei vielen Israelis und den Familien der Geiseln jedoch umstritten. Sie befürchten, eine Ausweitung des Militäreinsatzes könne das Leben der noch gefangenen Angehörigen gefährden.
Einige Unternehmen und private Einrichtungen hatten angekündigt, ihren Mitarbeitern die Teilnahme an dem Streik zu ermöglichen. Zu diesem hatten die Familien der Geiseln aufgerufen. Der Sonntag ist in Israel ein normaler Arbeitstag. Dennoch schlossen einige Geschäfte, viele andere blieben jedoch geöffnet. Die Schulen waren wegen der Sommerferien nicht betroffen.
Birgit Kruse
Israels Generalstabschef: Einsatz in Stadt Gaza beginnt bald
Die Ausweitung des Gaza-Kriegs und der Einsatz gegen die islamistische Hamas in der Stadt Gaza sollen nach Worten des israelischen Generalstabschefs Ejal Zamir bald beginnen. Bei einem Besuch von Truppen im Gazastreifen sagte der Militärchef nach Angaben der Armee: "Heute genehmigen wir den Plan für die nächste Phase des Krieges.“ Man wolle die Schläge gegen die Hamas verstärken, "bis zu ihrer entscheidenden Niederlage“. Die Armee werde "dabei alle ihre Fähigkeiten einsetzen – zu Land, in der Luft und zur See“.
Zamir sagte, die bisherigen Einsätze hätten ihre Ziele erreicht. "Die Hamas verfügt nicht mehr über die Fähigkeiten, die sie vor Beginn der Operation hatte, wir haben ihr einen schweren Schlag versetzt“, sagte er. Gleichzeitig betonte er, die israelische Armee habe "die moralische Pflicht, die Geiseln nach Hause zu bringen – sowohl die Lebenden als auch die Gefallenen“.
Der Plan zur Ausweitung des Gaza-Kriegs sieht die Einnahme der Stadt Gaza und zentraler Flüchtlingslager zur Zerschlagung der Hamas vor. Zamir hatte nach Medienberichten vor großen Risiken des Plans für Soldaten und verbliebene Geiseln gewarnt, am Ende aber Planungen zur Erfüllung der Vorgaben der politischen Führung des Landes eingeleitet.
Birgit Kruse
USA: Keine Visa mehr für Bürger aus Gazastreifen
Die USA haben die Einreise per Besuchsvisum für Personen aus dem Gazastreifen bis auf weiteres gestoppt. Das Außenministerium unterziehe die "Prozesse und Verfahren, die in den letzten Tagen zur Ausstellung einer kleinen Zahl temporärer medizinisch-humanitärer Visa verwendet wurden“, einer gründlichen Überprüfung, teilte das US-Ministerium am Samstag auf der Plattform X mit.
Diese Art von Visum sei in den vergangenen Wochen eine Möglichkeit für die medizinische Behandlung von schwerstkranken Menschen - darunter kleine Kinder - in den USA gewesen, schrieb die New York Times. Wie viele dieser Visa genau in jüngerer Zeit ausgestellt wurden, teilte die Regierung nicht mit. Auch ob der Stopp nur für Neuvergaben gilt oder auch für bereits erteilte Visa, war zunächst nicht klar.
Hintergrund der Entscheidung sind der Zeitung zufolge Äußerungen der ultrarechten Aktivistin Laura Loomer, die auf X Stimmung gegen Einreisen aus dem Gazastreifen gemacht hatte. Loomer, eine Unterstützerin von US-Präsident Donald Trump, hatte am Freitag Aufnahmen auf X veröffentlicht, die Palästinenser bei der Einreise in die USA zeigen sollen. "Warum kommen überhaupt islamische Eindringlinge unter der Trump-Regierung in die USA?“, fragte sie. In ihrem Visier: Die Organisation "Heal Palestine“ mit Sitz in Ohio, die laut der New York Times Familien aus Gaza hilft, verwundete und kranke Kinder für eine medizinische Versorgung in die USA zu bringen.
In weiteren X-Posts bezeichnete Loomer die Einreisen als "nationales Sicherheitsrisiko“ und insistierte, es gebe genug muslimische Länder, die sich eine Aufnahme der Behandlungsbedürftigen leisten könnten. "Leuten aus Gaza zu erlauben, in die USA zu kommen, ist Amerika-Zuletzt-Politik. Wir sind voll.“ Damit zielte Loomer auf Trumps Versprechen von "America First“ - also eine Politik, die die USA beziehungsweise die Amerikaner an erste Stelle setzt. Dass die US-Regierung die Visa-Vergabe nun pausiert, verbuchte Loomer als Erfolg für sich.
Birgit Kruse
Streik in Israel aus Solidarität mit den Hamas-Geiseln
Mit Streiks und Protesten haben am Samstagabend zahlreiche Israelis ihre Solidarität mit den Geiseln zum Ausdruck gebracht, die seit fast zwei Jahren von der Hamas im Gazastreifen festgehalten werden. Demonstranten blockierten zahlreiche Straßen im Land, darunter auch eine zentrale Schnellstraße in der Küstenmetropole Tel Aviv. Sie schwenkten blau-weiße israelische Nationalflaggen sowie gelbe Fahnen, die Solidarität mit den Geiseln symbolisieren.
Die Demonstranten forderten die Beendigung des Gaza-Kriegs und die sofortige Freilassung der Hamas-Geiseln. Zudem riefen sie die israelische Regierung dazu auf, ihre Entscheidung rückgängig zu machen, Gaza und andere Gebiete im Gazastreifen einzunehmen.
Die Organisation der Geiselangehörigen hatte für Sonntag - dem Beginn der israelischen Arbeitswoche - zu einem landesweiten Streik aufgerufen. Man werde „das Land zum Stillstand bringen“, sagte Einav Zangauker am Samstagabend bei einer Kundgebung. Ihr Sohn Matan ist eine von 20 lebenden Geiseln im Gazastreifen. Der mächtige Gewerkschafts-Dachverband Histadrut schloss sich dem Streik allerdings nicht an.
Bei einer Demonstration in Tel Aviv sprach erstmals auch die Schwester eines Agrarstudenten aus Nepal, der bei dem Hamas-Massaker am 7. Oktober 2023 ebenfalls in den Gazastreifen verschleppt worden war. Seit zwei Jahren habe man kein Lebenszeichen von ihm erhalten, sagte sie unter Tränen. Von insgesamt 50 Verschleppten sind nach israelischen Informationen nur noch 20 am Leben.
Birgit Kruse
Israels Armee greift Huthi-Ziele in Jemen an
Israel hat nach eigenen Angaben eine von den Huthi-Rebellen genutzte Energieanlage in Jemen angegriffen. Israelischen Medienberichten zufolge wurde das Kraftwerk Haziz südlich der Hauptstadt Sanaa getroffen. Der Huthi-Sender Al Masirah berichtet, das Kraftwerk sei von einer "Aggression" getroffen worden, wodurch einige Generatoren ausgefallen seien. Ein daraus resultierendes Feuer sei unter Kontrolle gebracht worden.
In einer Mitteilung der israelischen Armee heißt es, die Angriffe seien als Reaktion auf wiederholte Huthi-Angriffe auf Israel und seine Bürger mit Boden-Boden-Raketen und Drohnen erfolgt. Die Miliz agiere unter Anleitung der iranischen Führung. Sie bedrohe durch ihre Attacken auch den Schiffsverkehr und internationalen Seehandel.
Anwohner hatten zuvor von mindestens zwei Explosionen berichtet. Die Huthi-Miliz beschießt Israel immer wieder mit Raketen und Drohnen und bezeichnet dies als Unterstützung für die Palästinenser im Gaza-Krieg.
Patrick Wehner
Israel bereitet Umsiedlung von Zivilisten in Gaza vor
Vor der geplanten Ausweitung des Gaza-Kriegs auf dicht besiedelte Gebiete wie die Stadt Gaza bereitet Israel die Umsiedlung von Palästinensern innerhalb des abgeriegelten Küstenstreifens vor. Die Militärbehörde Cogat teilte auf der Plattform X mit, am Sonntag werde die Lieferung von Zelten und Ausstattung für die Unterkünfte wieder aufgenommen. Dies sei Teil der Vorbereitung der Evakuierung der Bevölkerung aus Kampfgebieten. Die Menschen würden zu ihrem Schutz in den Süden des Gazastreifens gebracht, teilte Cogat mit. Wo genau die Menschen hin sollen, erklärte die Behörde nicht. Auch ist unklar, wann die Evakuierung beginnen soll.
Der Plan zur Ausweitung des Gaza-Kriegs sieht die Einnahme der Stadt Gaza und zentraler Flüchtlingslager zur Zerschlagung der palästinensischen Terrororganisation Hamas vor. Der israelische Generalstabschef Ejal Zamir hatte Medienberichten zufolge vor großen Risiken für Soldaten und im Gazastreifen verbliebene Geiseln gewarnt, am Ende aber Planungen zur Erfüllung der Vorgaben der politischen Führung des Landes eingeleitet.
In Israel gingen am Samstag wieder Tausende Menschen auf die Straße, um ein rasches Ende des Gaza-Kriegs und einen Deal zur Freilassung der Geiseln aus der Gewalt der Hamas zu fordern. Heute will die Organisation der Geiselangehörigen das Land mit einem Streik lahmlegen, um ihren Forderungen Gehör zu verschaffen. Fraglich ist, welche Folgen der Streikaufruf am Sonntag haben wird. Der mächtige Gewerkschafts-Dachverband Histadrut schloss sich ihm nicht an.
