Medienberichte: Katz billigt Plan zur Einnahme von Gaza-Stadt

Der israelische Verteidigungsminister Israel Katz hat den Einsatzplan der israelischen Armee zur Besetzung von Gaza-Stadt abgesegnet, berichten Times of Israel und Jerusalem Post übereinstimmend. Der Plan namens "Gideons Chariots II" zur Ausweitung des Krieges sieht vor, die größte Stadt im zerstörten Gazastreifen und zentrale Flüchtlingslager dort einzunehmen. Damit möchte die israelische Regierung von Benjamin Netanjahu die Hamas endgültig zerschlagen.



Laut Times of Israel werden etwa 60 000 Reservisten ab Mittwoch ihren Einberufungsbefehl erhalten, die Jerusalem Post schreibt von 50 000 Soldaten. Sie müssten nicht sofort zum Dienst antreten, sondern in etwa zwei Wochen. Teilweise würden die Soldaten aber auch reguläre Truppen im Gazastreifen ersetzen. Die Pläne der Armee sehen vor, dass zunächst eine „humanitäre Infrastruktur“ im Süden des Gazastreifens aufgebaut wird. Dorthin sollen die geschätzt eine Million Palästinenser, die in Gaza-Stadt leben, fliehen.



Der Generalstabschef Eyal Zamir hatte nach Bekanntwerden der Pläne gewarnt, ein Eindringen der Armee in die Stadt Gaza, wo Geiseln vermutet werden, könnte das Leben der Entführten gefährden. Das Sicherheitskabinett wies seine Bedenken jedoch zurück. Auch die Angehörigen der Geiseln haben sich gegen die Entscheidung Netanjahus ausgesprochen.





Gleichzeitig prüft die Regierung laut Berichten einen neuen Vorschlag für eine Waffenruhe, dem die islamistische Terrororganisation Hamas nach eigenen Angaben kurz zuvor zugestimmt hatte.



Die operative Planung laufe weiter, sagte ein ranghoher israelischer Beamter der Jerusalem Post. Man sei entschlossen, die Entscheidung des Sicherheitskabinetts zur Einnahme der Stadt Gaza umzusetzen – „es sei denn, es wird ein Rahmen vorgelegt, der die Freilassung aller Geiseln und ein Ende des Krieges zu den vom Ministerpräsidenten (Benjamin Netanjahu) dargelegten Bedingungen beinhaltet“. Dazu gehört, dass die Hamas ihre Waffen niederlegt.