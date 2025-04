Angriff auf Zelt mit Journalisten im Gazastreifen

Ein Journalist und ein weiterer Palästinenser sind bei einem israelischen Luftangriff im südlichen Gazastreifen getötet worden. Sanitäter und die örtliche Journalistengewerkschaft berichteten zudem, neun weitere Berichterstatter seien verletzt worden, als ein von Lokalmedien genutztes Zelt getroffen worden sei. Videoaufnahmen zeigten Menschen, die versuchten, Flammen in dem Zelt innerhalb des Geländes des Nasser-Krankenhauses in Chan Yunis zu löschen.



Insgesamt wurden nach Angaben der von der radikal-islamischen Hamas kontrollierten örtlichen Gesundheitsbehörden am Montag mindestens zehn Palästinenser bei israelischen Militärangriffen im Gazastreifen getötet.



Später nahmen Dutzende Journalisten und Angehörige an der Beerdigung des getöteten Reporters Helmy al-Fakawi teil. Kollegen trugen seinen in ein weißes Tuch gehüllten Leichnam auf einer Trage, auf der seine blaue kugelsichere Weste lag. "Wir werden weiterhin die Botschaft übermitteln und der ganzen Welt die Wahrheit vermitteln. Das ist unsere humanitäre Pflicht", sagte sein Kollege Abd Shaath. Er fügte hinzu, sie seien durch den Angriff geweckt worden und hätten festgestellt, dass das nahegelegene Zelt ihrer Kollegen in Flammen gestanden habe. Ein israelischer Militärsprecher sagte zu dem Vorfall, es sei ein Terrorist der islamistischen Hamas angegriffen worden.



Nach Angaben des Komitees zum Schutz von Journalisten (CPJ) vom Monatsbeginn wurden seit Beginn des Gaza-Kriegs mindestens 173 Journalisten getötet. Das Palästinensische Journalistensyndikat zählt mehr als 210 getötete Journalisten. Israel hat Journalisten im Gazastreifen mehrfach vorgeworfen, für die Hamas tätig zu sein. Mehrere Medien in dem Küstenstreifen stehen der Islamistenorganisation nahe. Ausländischen Journalisten ist der Zutritt zum Gazastreifen seit Kriegsbeginn weitgehend verboten.