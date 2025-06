Auswärtiges Amt: Israel soll Palästinenser wieder durch UN versorgen lassen

Die Bundesregierung hat Israel aufgefordert, in die Versorgung der palästinensischen Bevölkerung im Gazastreifen auch wieder die UN einzubinden. „Die Lage in Gaza ist dramatisch schlecht“, sagte ein Sprecher des Außenministeriums am Mittwoch in Berlin und kritisierte, dass Israel ganz auf die nicht ausreichende Versorgung durch die umstrittene Gaza Humanitarian Foundation (GHF) setze.



„Gleichzeitig haben die Vereinten Nationen – und das ist das, worauf wir setzen – und zivile, andere humanitäre Organisationen eben die Ressourcen und die Expertise, um die Zivilbevölkerung in Gaza umfassend und ausreichend zu versorgen“, fügte er hinzu. „Es liegt nicht an den Gütern, sondern am Zugang.“ Israel hatte die Versorgung durch die UN wochenlang unterbunden.



An den Ausgabestellen der amerikanischen Organisation GHF war es in den vergangenen Tagen immer wieder zu Schießereien gekommen. Am Mittwoch setzte die Organisation die Hilfe ganz aus. Die Menge der bereitgestellten Nahrung reiche aber ohnehin nicht aus, kritisierte der Sprecher des Auswärtigen Amtes. „Es ist an Israel, Sorge zu tragen, dass das humanitäre Völkerrecht dort an dieser Stelle eingehalten wird.“ Bundesaußenminister Johann Wadephul trifft am Donnerstag in Berlin seinen israelischen Amtskollegen Gideon Saar.