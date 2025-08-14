Viele Angaben stammen von Konfliktparteien und lassen sich teilweise nicht unabhängig überprüfen. Für unseren Liveblog verwenden wir neben eigenen Recherchen Material der Nachrichtenagenturen dpa, Reuters, epd, KNA und Bloomberg.
Wichtige Updates
Armeechef stimmt Plänen für Gaza-Stadt zu
Neuseelands Regierungschef: „Netanjahu hat den Verstand verloren“
Druck auf Israel wegen humanitärer Notlage in Gaza nimmt zu
Kampfpiloten in Israel demonstrieren für Ende des Gaza-Krieges
Al Jazeera korrigiert Zahl in Gaza getöteter Mitarbeiter
Sarah Langner
Bericht: Bis zu 100 000 Reservisten für Gaza-Besetzung eingeplant
Für die geplante Ausweitung des Gaza-Kriegs muss Israel laut einem Medienbericht bis zu 100 000 Reservisten mobilisieren. Die israelische Zeitung Jediot Achronot berichtete, es handle sich dabei um eine Schätzung auf Basis von Einsatzplänen, die Generalstabschef Eyal Zamir am Mittwoch genehmigt hatte.
Der Plan folgt einem Beschluss des Sicherheitskabinetts von vergangener Woche, nachdem indirekte Verhandlungen mit der islamistischen Hamas über eine neue Waffenruhe und die Freilassung der Geiseln erfolglos geblieben waren. Israels neuer Kriegsplan sieht laut Ministerpräsident Benjamin Netanjahu neben der Einnahme der Stadt Gaza auch die Zerschlagung der Hamas in den zentralen Flüchtlingslagern des Gazastreifens vor.
In den kommenden Tagen sollen nach Angaben der Zeitung weitere Beratungen über das konkrete Vorgehen stattfinden. Die beteiligten Divisionen und Brigaden sollen in Kürze eingewiesen werden. Es werde damit gerechnet, dass Kämpfe mit der Hamas in der Stadt Gaza, besonders in Hochhausvierteln im Westen der Küstenstadt sowie in anderen nördlichen Teilen des Gazastreifens, noch bis weit ins Jahr 2026 andauern könnten, schrieb das Blatt.
Vergangene Woche hatte der Generalstabschef vor einer vollständigen Eroberung des Gazastreifens gewarnt. Er verwies auf Personalmangel und die Erschöpfung der eingesetzten Soldaten. Außerdem gefährde ein Eindringen der Armee in die Stadt Gaza, wo Geiseln vermutet werden, das Leben der Entführten. Das Sicherheitskabinett wies seine Bedenken jedoch zurück.
Der Plan folgt einem Beschluss des Sicherheitskabinetts von vergangener Woche, nachdem indirekte Verhandlungen mit der islamistischen Hamas über eine neue Waffenruhe und die Freilassung der Geiseln erfolglos geblieben waren. Israels neuer Kriegsplan sieht laut Ministerpräsident Benjamin Netanjahu neben der Einnahme der Stadt Gaza auch die Zerschlagung der Hamas in den zentralen Flüchtlingslagern des Gazastreifens vor.
In den kommenden Tagen sollen nach Angaben der Zeitung weitere Beratungen über das konkrete Vorgehen stattfinden. Die beteiligten Divisionen und Brigaden sollen in Kürze eingewiesen werden. Es werde damit gerechnet, dass Kämpfe mit der Hamas in der Stadt Gaza, besonders in Hochhausvierteln im Westen der Küstenstadt sowie in anderen nördlichen Teilen des Gazastreifens, noch bis weit ins Jahr 2026 andauern könnten, schrieb das Blatt.
Vergangene Woche hatte der Generalstabschef vor einer vollständigen Eroberung des Gazastreifens gewarnt. Er verwies auf Personalmangel und die Erschöpfung der eingesetzten Soldaten. Außerdem gefährde ein Eindringen der Armee in die Stadt Gaza, wo Geiseln vermutet werden, das Leben der Entführten. Das Sicherheitskabinett wies seine Bedenken jedoch zurück.
Patrick Wehner
Israels Finanzminister treibt Siedlungsbau voran
Bei Angriffen der israelischen Armee sind im Gazastreifen nach palästinensischen Angaben erneut Dutzende Menschen getötet worden. Etwa die Hälfte der Todesopfer soll es in der Stadt Gaza im Norden des abgeriegelten Küstenstreifens gegeben haben, berichtete die palästinensische NachrichtenagenturWafa. Die Angaben konnten unabhängig zunächst nicht überprüft werden. Israels rechtsextremer Finanzminister Bezalel Smotrich will unterdessen den Siedlungsbau im Westjordanland weiter vorantreiben. Wie die Zeitung Times of Israel berichtet, plant der Minister die Genehmigung von Ausschreibungen für den Bau von rund 3 400 zusätzlichen Siedlerhäusern. Smotrich wurde mit den Worten zitiert, dieser Schritt "begräbt die Idee eines palästinensischen Staates".
Israel hatte 1967 unter anderem das Westjordanland und Ost-Jerusalem erobert, wo heute mehr als 700 000 Siedler inmitten von rund drei Millionen Palästinensern leben. Die israelischen Siedlungen dort sind nach internationalem Recht illegal. Die Palästinenser beanspruchen die Gebiete für einen eigenen Staat mit Ost-Jerusalem als Hauptstadt. Die Vereinten Nationen betrachten die israelischen Siedlungen als großes Hindernis für eine Friedensregelung, weil sie kaum noch ein zusammenhängendes Territorium für die Palästinenser bei einer möglichen Zweistaatenlösung zulassen würden. Mit Zweistaatenlösung ist gemeint, dass Israel und ein unabhängiger Palästinenserstaat friedlich Seite an Seite existieren.
Israel hatte 1967 unter anderem das Westjordanland und Ost-Jerusalem erobert, wo heute mehr als 700 000 Siedler inmitten von rund drei Millionen Palästinensern leben. Die israelischen Siedlungen dort sind nach internationalem Recht illegal. Die Palästinenser beanspruchen die Gebiete für einen eigenen Staat mit Ost-Jerusalem als Hauptstadt. Die Vereinten Nationen betrachten die israelischen Siedlungen als großes Hindernis für eine Friedensregelung, weil sie kaum noch ein zusammenhängendes Territorium für die Palästinenser bei einer möglichen Zweistaatenlösung zulassen würden. Mit Zweistaatenlösung ist gemeint, dass Israel und ein unabhängiger Palästinenserstaat friedlich Seite an Seite existieren.
Sarah Langner
Rüstungsfirma Renk: Könnten Lieferstopp nach Israel umgehen
In der Kontroverse um einen deutschen Exportstopp für bestimmte Rüstungsgüter nach Israel erwägt der Augsburger Rüstungszulieferer Renk, einen Lieferstopp zu umgehen. Firmenchef Alexander Sagel sagte der Financial Times, es gebe einen "Plan B", der vorsehe, die Produktion von Getrieben für israelische Panzer in die USA zu verlagern.
Das Unternehmen habe aus deutscher Sicht "die Verantwortung, dafür zu sorgen, dass Israel seine Abschreckungsfähigkeit aufrechterhalten kann", wird Sagel von der FT zitiert. "Diese ist nicht nur in Gaza, sondern auch an anderen Grenzen erforderlich." Sagel machte keine Angaben, um wie viele Getriebe für Israel es geht.
Bundeskanzler Friedrich Merz hatte angekündigt, dass vorerst keine Ausfuhren von Rüstungsgütern genehmigt würden, die im Gaza-Krieg verwendet werden könnten.
Das Unternehmen habe aus deutscher Sicht "die Verantwortung, dafür zu sorgen, dass Israel seine Abschreckungsfähigkeit aufrechterhalten kann", wird Sagel von der FT zitiert. "Diese ist nicht nur in Gaza, sondern auch an anderen Grenzen erforderlich." Sagel machte keine Angaben, um wie viele Getriebe für Israel es geht.
Bundeskanzler Friedrich Merz hatte angekündigt, dass vorerst keine Ausfuhren von Rüstungsgütern genehmigt würden, die im Gaza-Krieg verwendet werden könnten.
Christoph Heinlein
Deutschland, Frankreich und Großbritannien setzen Iran Ultimatum im Atomstreit
Deutschland, Frankreich und Großbritannien setzen Iran ein Ultimatum bis Ende August für ein Nachgeben im Streit über dessen Atomprogramm. Andernfalls drohten der Islamischen Republik neue Sanktionen. „Wir haben klargestellt, dass die E3 bereit sind, den Snapback-Mechanismus auszulösen, wenn der Iran nicht bereit ist, vor Ende August 2025 eine diplomatische Lösung zu finden“, schrieben die Außenminister der drei Länder (E3) in einem am Mittwoch bekannt gewordenen Brief an die Vereinten Nationen.
Ein Sprecher des Auswärtigen Amtes bekräftigte die Haltung der Bundesregierung. Die internationale Gemeinschaft habe erhebliche Zweifel daran, dass das iranische Atomprogramm ausschließlich friedlichen Charakter habe. Deutschland setze sich jedoch für eine diplomatische Lösung ein. „Der Iran hat immer noch die Wahl, sich für eine Rückkehr zur Diplomatie zu entscheiden“, sagte der Sprecher.
Ein Sprecher des Auswärtigen Amtes bekräftigte die Haltung der Bundesregierung. Die internationale Gemeinschaft habe erhebliche Zweifel daran, dass das iranische Atomprogramm ausschließlich friedlichen Charakter habe. Deutschland setze sich jedoch für eine diplomatische Lösung ein. „Der Iran hat immer noch die Wahl, sich für eine Rückkehr zur Diplomatie zu entscheiden“, sagte der Sprecher.
Nadja Lissok
Armeechef stimmt Plänen für Gaza-Stadt zu
Der Chef der israelischen Streitkräfte IDF, Eyal Zamir, hat die Ausweitung des Einsatzes im Gazastreifen genehmigt, berichten israelische Medien übereinstimmend. Nach Militärangaben habe er bei einem Treffen mit anderen hochrangigen Militärs und Vertretern des israelischen Inlandsgeheimdienstes Schin Bet den Plänen der Regierung zugestimmt. Das Kabinett von Benjamin Netanjahu hatte vergangene Woche entschieden, Gaza-Stadt komplett einzunehmen. Außerdem plant Netanjahu, den gesamten Gazastreifen zu erobern.
Die IDF-Führung hatte sich zunächst offen gegen die Eroberungspläne ausgesprochen. Zamir widersprach Netanjahu, dass nur mit einer vollständigen Eroberung die verbliebenen Geiseln befreit werden könnten. Israelischen Medienberichten zufolge drohte der militärische Oberkommandierende der IDF sogar mit seinem Rücktritt. Die Armeeführung weist schon lange auf die drohende Überlastung der IDF hin. Sollte Israel wirklich den Gazastreifen besetzen, müsste die Armee dort dauerhaft präsent sein.
Die IDF-Führung hatte sich zunächst offen gegen die Eroberungspläne ausgesprochen. Zamir widersprach Netanjahu, dass nur mit einer vollständigen Eroberung die verbliebenen Geiseln befreit werden könnten. Israelischen Medienberichten zufolge drohte der militärische Oberkommandierende der IDF sogar mit seinem Rücktritt. Die Armeeführung weist schon lange auf die drohende Überlastung der IDF hin. Sollte Israel wirklich den Gazastreifen besetzen, müsste die Armee dort dauerhaft präsent sein.
Dimitri Taube
Neuseelands Regierungschef: „Netanjahu hat den Verstand verloren“
Mit ungewöhnlich scharfen Worten hat Neuseelands Ministerpräsident Christopher Luxon den israelischen Regierungschef Benjamin Netanjahu kritisiert und die jüngsten Angriffe im Gazastreifen als „völlig inakzeptabel“ bezeichnet. „Ich denke, er hat den Verstand verloren“, sagte Luxon. Israel habe wiederholt Appelle der Weltgemeinschaft für ungehinderten humanitären Zugang ignoriert und riskiere damit weitere Katastrophen.
Neuseeland sei sehr weit weg und habe kaum Handelsbeziehungen mit Israel. Aber der Pazifikstaat stehe für klare Werte ein und spreche diese auch immer wieder sehr deutlich an. Eine „Zwangsvertreibung von Menschen“ und eine „Annexion von Gaza“ wären ein Bruch des Völkerrechts, sagte Luxon.
Die Regierung in Wellington erwägt, sich Ländern wie Frankreich, Kanada und Australien anzuschließen und bei der UN-Generalversammlung im September einen Staat Palästina offiziell anzuerkennen. Luxon warnte, die jüngsten Entwicklungen könnten den Weg zu einer Zwei-Staaten-Lösung zerstören.
Neuseeland sei sehr weit weg und habe kaum Handelsbeziehungen mit Israel. Aber der Pazifikstaat stehe für klare Werte ein und spreche diese auch immer wieder sehr deutlich an. Eine „Zwangsvertreibung von Menschen“ und eine „Annexion von Gaza“ wären ein Bruch des Völkerrechts, sagte Luxon.
Die Regierung in Wellington erwägt, sich Ländern wie Frankreich, Kanada und Australien anzuschließen und bei der UN-Generalversammlung im September einen Staat Palästina offiziell anzuerkennen. Luxon warnte, die jüngsten Entwicklungen könnten den Weg zu einer Zwei-Staaten-Lösung zerstören.
Patrick Wehner
Druck auf Israel wegen humanitärer Notlage in Gaza nimmt zu
Der internationale Druck auf Israel wegen der katastrophalen humanitären Lage im umkämpften Gazastreifen nimmt zu. "Alle Grenzübergänge und Routen müssen genutzt werden, um eine Flut von Hilfsgütern nach Gaza zu ermöglichen", fordern 26 westliche Staaten und die EU-Kommission in einer gemeinsamen Erklärung. Deutschland schloss sich dem Appell nicht an.
"Vor unseren Augen breitet sich eine Hungersnot aus", heißt es in der Erklärung – um die Zivilbevölkerung zu schützen, seien dringende Maßnahmen notwendig. Israels Ministerpräsident Benjamin Netanjahu sagte dagegen jüngst: "Es gibt keine Politik des Aushungerns im Gazastreifen, und es gibt keinen Hunger im Gazastreifen." Unterzeichnet wurde die Erklärung von drei EU-Kommissarinnen – darunter der EU-Außenbeauftragten Kaja Kallas – sowie den Außenministerinnen und Außenministern der meisten EU-Länder, Australiens, Kanadas, Islands, Japans, Norwegens, der Schweiz und Großbritanniens. Gebraucht würden unter anderem Nahrung, Unterkünfte, Treibstoff, sauberes Wasser und Medikamente, heißt es in dem Appell. Außerdem müssten Zivilisten und Helfer an den Verteilungsstellen geschützt werden.
Immer wieder gibt es Berichte über tödliche Zwischenfälle in der Nähe der von der umstrittenen Gaza Humanitarian Foundation (GHF) betriebenen Verteilstellen. Die Stiftung wird von Israel und den USA unterstützt und hatte ihren Einsatz in dem abgeriegelten Küstengebiet im Mai nach einer fast dreimonatigen israelischen Blockade von Hilfslieferungen begonnen. Das US-Außenministerium hatte nach eigenen Angaben 30 Millionen Dollar für die GHF genehmigt. Davon seien bislang "mehr als die Hälfte" ausgezahlt worden, wie eine Sprecherin des Ministeriums erklärte. US-Präsident Trump wolle zur Verbesserung der Lage beitragen – aufbauend auf dem Einsatz der GHF. Internationale Organisationen sehen jedoch die GHF nicht als geeignet an, die Lage der Notleidenden in dem weitgehend verwüsteten Küstengebiet zu verbessern. Dies könne nur über die eingespielten Mechanismen der UN und anderer Organisationen mit entsprechender Erfahrung bewerkstelligt werden.
"Vor unseren Augen breitet sich eine Hungersnot aus", heißt es in der Erklärung – um die Zivilbevölkerung zu schützen, seien dringende Maßnahmen notwendig. Israels Ministerpräsident Benjamin Netanjahu sagte dagegen jüngst: "Es gibt keine Politik des Aushungerns im Gazastreifen, und es gibt keinen Hunger im Gazastreifen." Unterzeichnet wurde die Erklärung von drei EU-Kommissarinnen – darunter der EU-Außenbeauftragten Kaja Kallas – sowie den Außenministerinnen und Außenministern der meisten EU-Länder, Australiens, Kanadas, Islands, Japans, Norwegens, der Schweiz und Großbritanniens. Gebraucht würden unter anderem Nahrung, Unterkünfte, Treibstoff, sauberes Wasser und Medikamente, heißt es in dem Appell. Außerdem müssten Zivilisten und Helfer an den Verteilungsstellen geschützt werden.
Immer wieder gibt es Berichte über tödliche Zwischenfälle in der Nähe der von der umstrittenen Gaza Humanitarian Foundation (GHF) betriebenen Verteilstellen. Die Stiftung wird von Israel und den USA unterstützt und hatte ihren Einsatz in dem abgeriegelten Küstengebiet im Mai nach einer fast dreimonatigen israelischen Blockade von Hilfslieferungen begonnen. Das US-Außenministerium hatte nach eigenen Angaben 30 Millionen Dollar für die GHF genehmigt. Davon seien bislang "mehr als die Hälfte" ausgezahlt worden, wie eine Sprecherin des Ministeriums erklärte. US-Präsident Trump wolle zur Verbesserung der Lage beitragen – aufbauend auf dem Einsatz der GHF. Internationale Organisationen sehen jedoch die GHF nicht als geeignet an, die Lage der Notleidenden in dem weitgehend verwüsteten Küstengebiet zu verbessern. Dies könne nur über die eingespielten Mechanismen der UN und anderer Organisationen mit entsprechender Erfahrung bewerkstelligt werden.
Patrick Wehner
Kampfpiloten in Israel demonstrieren für Ende des Gaza-Krieges
Rund 200 ehemalige und aktive israelische Kampfpiloten haben vor dem Militärhauptquartier in Tel Aviv für ein Ende des Gaza-Kriegs und eine Vereinbarung für die Freilassung der Geiseln demonstriert. Das israelische Nachrichtenportal ynet berichtete, es handele sich um pensionierte Piloten sowie Reservisten. Der ehemalige Generalstabschef Dan Chalutz rief auf der Bühne: "Genug! Beendet diesen törichten Krieg."
Bei dem Protest wurde ein Brief der Ehefrau eines israelischen Navigators verlesen, dessen Kampfflugzeug 1986 in Libanon abgestürzt war. Ron Arad wurde damals gefangen genommen, sein Schicksal ist bis heute ungeklärt. "Vor 39 Jahren habe ich versucht zu erklären, dass Rons Zeit abläuft", hieß es in dem Brief von Tami Arad. "Niemand glaubte damals, dass ein lebender Gefangener einfach von der Welt verschwinden könnte. Heute wissen die Entscheidungsträger, was passieren kann – und trotzdem hat die israelische Regierung beschlossen, Gaza einzunehmen."
Israels neuer Kriegsplan sieht laut Ministerpräsident Benjamin Netanjahu neben der Einnahme der Stadt Gaza auch die Zerschlagung der Hamas in den zentralen Flüchtlingslagern des Gazastreifens vor. Internationale Vermittler unternehmen angesichts der drohenden Ausweitung des Krieges Anstrengungen zur Wiederaufnahme der indirekten Gespräche zwischen Israel und der islamistischen Hamas. Nach Angaben aus ägyptischen Sicherheitskreisen kam am Dienstag eine Hamas-Delegation zu Gesprächen nach Kairo. Netanjahu sagte dem Sender "i24news", er sei nicht mehr zu einem "Teil-Abkommen" mit der Hamas bereit. Man strebe stattdessen einen Deal an, in dessen Rahmen alle 50 restlichen Geiseln – die Lebenden und die Toten – gleichzeitig freikommen. Die Hamas fordert im Gegenzug ein vollständiges Ende des fast zweijährigen Krieges und einen Abzug der israelischen Truppen.
Bei dem Protest wurde ein Brief der Ehefrau eines israelischen Navigators verlesen, dessen Kampfflugzeug 1986 in Libanon abgestürzt war. Ron Arad wurde damals gefangen genommen, sein Schicksal ist bis heute ungeklärt. "Vor 39 Jahren habe ich versucht zu erklären, dass Rons Zeit abläuft", hieß es in dem Brief von Tami Arad. "Niemand glaubte damals, dass ein lebender Gefangener einfach von der Welt verschwinden könnte. Heute wissen die Entscheidungsträger, was passieren kann – und trotzdem hat die israelische Regierung beschlossen, Gaza einzunehmen."
Israels neuer Kriegsplan sieht laut Ministerpräsident Benjamin Netanjahu neben der Einnahme der Stadt Gaza auch die Zerschlagung der Hamas in den zentralen Flüchtlingslagern des Gazastreifens vor. Internationale Vermittler unternehmen angesichts der drohenden Ausweitung des Krieges Anstrengungen zur Wiederaufnahme der indirekten Gespräche zwischen Israel und der islamistischen Hamas. Nach Angaben aus ägyptischen Sicherheitskreisen kam am Dienstag eine Hamas-Delegation zu Gesprächen nach Kairo. Netanjahu sagte dem Sender "i24news", er sei nicht mehr zu einem "Teil-Abkommen" mit der Hamas bereit. Man strebe stattdessen einen Deal an, in dessen Rahmen alle 50 restlichen Geiseln – die Lebenden und die Toten – gleichzeitig freikommen. Die Hamas fordert im Gegenzug ein vollständiges Ende des fast zweijährigen Krieges und einen Abzug der israelischen Truppen.
Patrick Wehner
Al Jazeera korrigiert Zahl in Gaza getöteter Mitarbeiter
Der arabische TV-Sender Al Jazeera hat die Zahl seiner bei einem israelischen Luftangriff im Gazastreifen getöteten Mitarbeiter nach unten korrigiert. Außer dem Korrespondenten Anas al-Scharif seien drei seiner Kollegen bei einem gezielten Angriff auf ein Zelt für Journalisten in der Stadt Gaza im Norden des Gazastreifens ums Leben gekommen, teilte der Sender mit. Zuvor hatte Al Jazeera von fünf getöteten Mitarbeitern gesprochen. Laut der Organisation Reporter ohne Grenzen starben insgesamt sechs Journalisten.
Israels Militär hatte den Tod al-Scharifs bestätigt. Der 28-Jährige habe sich als Al-Jazeera-Journalist ausgegeben, er habe aber eine Terrorzelle der islamistischen Hamas angeführt, erklärte die Armee. Sie berief sich auf angebliche Informationen der Geheimdienste und im Gazastreifen gefundene Dokumente, die dessen militärische Zugehörigkeit zur Hamas belegen sollen. Zu den anderen fünf Opfern des Angriffs äußerte sich das israelische Militär nicht.
Auch 48 Stunden nach dem Luftangriff gebe es weiterhin keine Erklärung der Armee, warum sie al-Scharif ins Visier nahm, als er gerade mit fünf anderen Journalisten zusammen war, berichtete die israelische Zeitung Times of Israel. Der Angriff auf die Journalisten wurde international kritisiert.
Israels Militär hatte den Tod al-Scharifs bestätigt. Der 28-Jährige habe sich als Al-Jazeera-Journalist ausgegeben, er habe aber eine Terrorzelle der islamistischen Hamas angeführt, erklärte die Armee. Sie berief sich auf angebliche Informationen der Geheimdienste und im Gazastreifen gefundene Dokumente, die dessen militärische Zugehörigkeit zur Hamas belegen sollen. Zu den anderen fünf Opfern des Angriffs äußerte sich das israelische Militär nicht.
Auch 48 Stunden nach dem Luftangriff gebe es weiterhin keine Erklärung der Armee, warum sie al-Scharif ins Visier nahm, als er gerade mit fünf anderen Journalisten zusammen war, berichtete die israelische Zeitung Times of Israel. Der Angriff auf die Journalisten wurde international kritisiert.
Juri Auel
Netanjahu: Iran verfügt weiter über 400 Kilo angereichertes Uran
Nach den Angriffen Israels und der USA auf iranische Atomanlagen war unklar, was dabei mit den mehr als 400 Kilogramm Uran mit nahezu waffentauglichem Reinheitsgrad passiert ist. Der israelische Ministerpräsident Benjamin Netanjahu machte in einem Interview nun klar, dass das Material nach seiner Einschätzung nicht zerstört worden ist. „Sie haben noch 400 Kilo“, sagte er dem Sender i24news. Diese Menge sei „eine notwendige, aber nicht ausreichende Bedingung für die Herstellung von Atombomben“.
Israel hatte im Juni zwölf Tage lang Krieg gegen Iran geführt und mit den USA zentrale Atomanlagen bombardiert. Netanjahu sagte, das Atomprogramm Teherans sei durch die Angriffe um Jahre zurückgeworfen worden. „Sie sind gegenwärtig nicht in der Lage, die Pläne voranzutreiben, die sie wollten.“ Die Internationale Atomenergiebehörde (IAEA) hatte berichtet, dass Iran unter anderem über mehr als 400 Kilogramm Uran mit einem nahezu waffentauglichen Reinheitsgrad von 60 Prozent verfüge. Nach Angaben von Diplomaten könnten damit einige Atomwaffen hergestellt werden, sollte das Material auf 90 Prozent weiter angereichert werden.
Die IAEA war nach den Angriffen der USA und Israels in Iran daran interessiert, den Verbleib dieses Materials zu verifizieren. „Wir wissen nicht, wo sich dieses Material befinden könnte“, sagte IAEA-Chef Rafael Grossi dem Sender CBS News im Juni. Die Führung in Teheran beharrt auf der Darstellung, keine Atomwaffen bauen zu wollen, doch in vielen Ländern wuchs zuletzt die Sorge, dass sie immer näher an die Fähigkeit rückt, Kernwaffen herzustellen.
Israel hatte im Juni zwölf Tage lang Krieg gegen Iran geführt und mit den USA zentrale Atomanlagen bombardiert. Netanjahu sagte, das Atomprogramm Teherans sei durch die Angriffe um Jahre zurückgeworfen worden. „Sie sind gegenwärtig nicht in der Lage, die Pläne voranzutreiben, die sie wollten.“ Die Internationale Atomenergiebehörde (IAEA) hatte berichtet, dass Iran unter anderem über mehr als 400 Kilogramm Uran mit einem nahezu waffentauglichen Reinheitsgrad von 60 Prozent verfüge. Nach Angaben von Diplomaten könnten damit einige Atomwaffen hergestellt werden, sollte das Material auf 90 Prozent weiter angereichert werden.
Die IAEA war nach den Angriffen der USA und Israels in Iran daran interessiert, den Verbleib dieses Materials zu verifizieren. „Wir wissen nicht, wo sich dieses Material befinden könnte“, sagte IAEA-Chef Rafael Grossi dem Sender CBS News im Juni. Die Führung in Teheran beharrt auf der Darstellung, keine Atomwaffen bauen zu wollen, doch in vielen Ländern wuchs zuletzt die Sorge, dass sie immer näher an die Fähigkeit rückt, Kernwaffen herzustellen.
Sarah Langner
Europarat: Waffenlieferungen an Israel einschränken
Vor dem Hintergrund des Gaza-Kriegs ruft der Menschenrechtskommissar des Europarats, Michael O'Flaherty, dazu auf, bestimmte Waffen nicht mehr an Israel zu liefern. "Der Konflikt in Gaza hat katastrophale Ausmaße erreicht und verursacht weiterhin unermessliches menschliches Leid", teilte O'Flaherty mit. Seinen Appell an die 46 Mitgliedstaaten des Europarats bezieht er auf Waffenlieferungen, die zu Menschenrechtsverletzungen führen könnten.
Er nehme die Schritte von Ländern wie Deutschland, Rüstungsexporte nach Israel einzustellen oder zu begrenzen, zur Kenntnis, so O'Flaherty. "Es muss jedoch noch mehr getan werden, und zwar schnell", heißt es in der Mitteilung. Der Europarat wurde 1949 zum Schutz von Demokratie, Menschenrechten und Rechtsstaat in Europa gegründet. Er ist von der Europäischen Union unabhängig.
Er nehme die Schritte von Ländern wie Deutschland, Rüstungsexporte nach Israel einzustellen oder zu begrenzen, zur Kenntnis, so O'Flaherty. "Es muss jedoch noch mehr getan werden, und zwar schnell", heißt es in der Mitteilung. Der Europarat wurde 1949 zum Schutz von Demokratie, Menschenrechten und Rechtsstaat in Europa gegründet. Er ist von der Europäischen Union unabhängig.
Christoph Heinlein
Gericht fordert häufigere Anwesenheit Netanjahus in Korruptionsprozess
Israels Premierminister Benjamin Netanjahu muss einem Bericht der Times of Israel zufolge ab November öfter als bisher in seinem Prozess wegen mutmaßlicher Korruption anwesend sein. Um das Gerichtsverfahren zu beschleunigen, ordneten die Richter demnach an, dass der Premier dann dreimal statt wie bisher zweimal pro Woche vor Gericht erscheinen und aussagen muss.
Netanjahu werden in drei verschiedenen Fällen Bestechlichkeit, Betrug und Untreue vorgeworfen, der Prozess läuft seit 2020. Bei einer Verurteilung drohen dem 75-Jährigen eine mehrjährige Haftstrafe und das Ende seiner politischen Karriere.
Erst im Dezember 2024 hatte Netanjahu erstmals ausgesagt – es war das erste Mal überhaupt, dass ein amtierender israelischer Regierungschef als Angeklagter vor Gericht erscheinen musste. Von den angesetzten Anhörungen wurden viele wegen Terminschwierigkeiten des Premiers, wegen angeblicher Müdigkeit oder Krankheiten abgesagt. Netanjahu kritisiert das Verfahren gegen ihn scharf und bezeichnet es als „Hexenjagd“ und „Putschversuch“.
Netanjahu werden in drei verschiedenen Fällen Bestechlichkeit, Betrug und Untreue vorgeworfen, der Prozess läuft seit 2020. Bei einer Verurteilung drohen dem 75-Jährigen eine mehrjährige Haftstrafe und das Ende seiner politischen Karriere.
Erst im Dezember 2024 hatte Netanjahu erstmals ausgesagt – es war das erste Mal überhaupt, dass ein amtierender israelischer Regierungschef als Angeklagter vor Gericht erscheinen musste. Von den angesetzten Anhörungen wurden viele wegen Terminschwierigkeiten des Premiers, wegen angeblicher Müdigkeit oder Krankheiten abgesagt. Netanjahu kritisiert das Verfahren gegen ihn scharf und bezeichnet es als „Hexenjagd“ und „Putschversuch“.
Dimitri Taube
Israelischer Botschafter Prosor sieht Beziehungen belastet
Durch den von Bundeskanzler Friedrich Merz verhängten Teilstopp von Rüstungsexporten nach Israel sieht der israelische Botschafter Ron Prosor die Beziehungen zu Deutschland erheblich belastet. Das Tischtuch sei zwar nicht zerschnitten, aber „echt strapaziert“, sagte er in einem Interview mit Welt-TV. Statt die islamistische Hamas zu entwaffnen, werde jetzt über die Entwaffnung Israels diskutiert. „Das ist ein Fest für Hamas.“
Merz hatte in der vergangenen Woche verkündet, Deutschland werde keine Rüstungsgüter mehr nach Israel exportieren, die im Gazastreifen eingesetzt werden könnten. Er begründete dies mit dem israelischen Vorhaben, den Militäreinsatz in der Region auszuweiten. Prosor räumte ein, man könne über die Strategie Israels diskutieren. Aber wenn die Antwort darauf sei, das Land „ohne Verteidigung, ohne Waffen zu lassen“, bedeute dies, „Israel wehrlos zu lassen“.
Merz hatte in der vergangenen Woche verkündet, Deutschland werde keine Rüstungsgüter mehr nach Israel exportieren, die im Gazastreifen eingesetzt werden könnten. Er begründete dies mit dem israelischen Vorhaben, den Militäreinsatz in der Region auszuweiten. Prosor räumte ein, man könne über die Strategie Israels diskutieren. Aber wenn die Antwort darauf sei, das Land „ohne Verteidigung, ohne Waffen zu lassen“, bedeute dies, „Israel wehrlos zu lassen“.
Nadja Lissok
Generalstreik in Israel am Sonntag geplant
Familienangehörige der immer noch im Gazastreifen festgehaltenen Geiseln rufen für kommenden Sonntag, 17. August, zum Generalstreik auf. Nach einer Pressekonferenz am vergangenen Sonntag kristalliert sich nun langsam heraus, wer sich beteiligen wird und wer nicht. Laut Times of Israel wird der größte Gewerkschaftsbund des Landes Histadrut nicht zur Teilnahme aufrufen. Dafür erklärten viele private Firmen, auch aus dem in Israel starken Technologiesektor, dass sie den Streik unterstützen werden. Auch Teile der Opposition und der Universitäten beteiligen sich laut Jerusalem Post. In Israel ist der Sonntag ein normaler Werktag, weil das Wochenende von Freitag bis Samstag (Schabbat) geht.
Die Geisel-Familien wollen damit ihre Ablehnung für den Plan der Regierung ausdrücken, Gaza-Stadt vollständig einzunehmen und langfristig den gesamten Gazastreifen zu besetzen. Sie fürchten um das Leben ihrer Angehörigen und fordern bereits seit Langem ein Ende des Krieges und ein Abkommen mit der Hamas. Immer noch sind 50 Geiseln in der Hand der Hamas, laut Berichten sollen noch 20 am Leben sein.
Die Geisel-Familien wollen damit ihre Ablehnung für den Plan der Regierung ausdrücken, Gaza-Stadt vollständig einzunehmen und langfristig den gesamten Gazastreifen zu besetzen. Sie fürchten um das Leben ihrer Angehörigen und fordern bereits seit Langem ein Ende des Krieges und ein Abkommen mit der Hamas. Immer noch sind 50 Geiseln in der Hand der Hamas, laut Berichten sollen noch 20 am Leben sein.
Katja Guttmann
Vermittler ruft zu Wiederaufnahme von Gaza-Gesprächen auf
Ein amerikanisch-palästinensischer Vermittler hat zur sofortigen Wiederaufnahme von Gesprächen zur Beendigung des Gaza-Kriegs aufgerufen. Der US-Geschäftsmann Bishara Bahbah, der als Vertrauter von US-Präsident Donald Trump gilt, war in den letzten Monaten an Kontakten zwischen den Vereinigten Staaten und der islamischen Hamas beteiligt. Im Gespräch mit der Jerusalem Post warnte Bahbah, eine Ausweitung des Krieges werde nur die Zahl der Todesopfer im Gazastreifen erhöhen und das Leben der Geiseln in der Gewalt der Hamas gefährden.
"Israel befindet sich in einer Situation, in der es nicht sein will", sagte Bahbah dem Blatt. "Die israelische Öffentlichkeit möchte nicht sehen, dass israelische Soldaten im Gazastreifen getötet werden. Und die Lage für die Palästinenser ist unhaltbar."
Nach israelischen Medienberichten bemühen sich die internationalen Vermittler - neben den USA auch Katar und Ägypten - hinter den Kulissen intensiv um eine Wiederaufnahme der indirekten Gespräche zwischen Israel und der Hamas.
"Israel befindet sich in einer Situation, in der es nicht sein will", sagte Bahbah dem Blatt. "Die israelische Öffentlichkeit möchte nicht sehen, dass israelische Soldaten im Gazastreifen getötet werden. Und die Lage für die Palästinenser ist unhaltbar."
Nach israelischen Medienberichten bemühen sich die internationalen Vermittler - neben den USA auch Katar und Ägypten - hinter den Kulissen intensiv um eine Wiederaufnahme der indirekten Gespräche zwischen Israel und der Hamas.