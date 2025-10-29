Viele Angaben stammen von Konfliktparteien und lassen sich teilweise nicht unabhängig überprüfen. Für unseren Liveblog verwenden wir neben eigenen Recherchen Material der Nachrichtenagenturen dpa, Reuters, epd, KNA und Bloomberg.
Wichtige Updates
Trump sieht Waffenruhe nicht in Gefahr
Hamas soll Bergung von Leiche inszeniert haben
Israel startet neue Angriffe im Gazastreifen - mehrere Tote
Augenzeugen: Bombardierungen nahe Krankenhaus in Gaza-Stadt
Israels Armee tötet Hamas-Mitglieder im Westjordanland
Dimitri Taube
Israels Armee will Waffenruhe wieder einhalten
Die israelische Armee will nach eigenen Angaben die Waffenruhe im Gazastreifen wieder einhalten. Zuvor hatte sie nach einem tödlichen Angriff auf Soldaten eigenen Angaben zufolge Dutzende Ziele im Gazastreifen bombardiert.
Die Armee habe nun auf Anweisung der politischen Führung mit „der erneuten Durchsetzung der Waffenruhe begonnen“, teilte sie am Morgen mit. Zuvor habe das Militär nach Verstößen gegen die Vereinbarung durch die islamistische Hamas „mehr als 30 Terroristen, die Führungspositionen innerhalb der im Gazastreifen operierenden Terrororganisationen innehatten, angegriffen“. Die Armee kündigte zudem an, weiterhin „auf jeden Verstoß entschieden reagieren“ zu wollen.
Israel reagierte mit den heftigen Bombardements auf einen Angriff auf israelische Soldaten, bei dem ein Soldat getötet wurde, sowie auf Verzögerungen bei der vereinbarten Übergabe getöteter Geiseln. Israel beschuldigte die Terrororganisation Hamas. Die Islamisten wiesen eine Verantwortung für den Angriff zurück. Unabhängig überprüfen ließ sich das nicht.
Die Hamas hatte zuvor außerdem anstelle der Leiche einer noch vermissten Geisel weitere sterbliche Überreste eines bereits beigesetzten Israelis ausgehändigt.
Lisa Torjuul
Palästinenser: Mehr als 90 Tote bei Angriffen in Gaza
Israels Armee hat palästinensischen Angaben zufolge vor Wiedereinhaltung der Waffenruhe Ziele im Gazastreifen heftig bombardiert. Bis zum Morgen habe es 91 Tote gegeben, darunter Dutzende Minderjährige, hieß es aus medizinischen Kreisen im Gazastreifen. Die Angaben haben sich bisher nicht unabhängig verifizieren lassen. Es wären die meisten Todesopfer seit Beginn der Vereinbarung am 10. Oktober.
Linus Freymark
Trump sieht Waffenruhe nicht in Gefahr
US-Präsident Donald Trump sieht die von den USA vermittelte Waffenruhe im Gazastreifen trotz israelischer Angriffe nicht in Gefahr. "Sie haben einen israelischen Soldaten getötet, also haben die Israelis zurückgeschlagen. Und das sollten sie auch tun", so Trump.
Auch sein Vize J. D. Vance gibt sich trotz der erneuten Gefechte vom Dienstag optimistisch. "Die Waffenruhe hält. Das bedeutet jedoch nicht, dass es nicht hin und wieder kleinere Scharmützel geben wird", zitierten US-Medien den US-Vizepräsidenten.
Die israelische Regierung habe die USA im Voraus über die Luftangriffe informiert, zitierte das Wall Street Journal einen US-Beamten. Washington habe von Israel gezielte Angriffe erwartet. Man wisse, "dass die Hamas oder jemand anderes innerhalb des Gazastreifens" einen Soldaten der israelischen Armee angegriffen habe, sagte Vance.
Man erwarte, dass die Israelis darauf reagieren. Er denke aber, dass der Friedensplan von US-Präsident Trump dennoch Bestand haben werde. Seit Beginn der Waffenruhe am 10. Oktober gab es immer wieder tödliche Zwischenfälle im Gazastreifen.
Sarah Crone
Hamas soll Bergung von Leiche inszeniert haben
Die israelische Armee veröffentlichte ein Video, das zeigen soll, wie Hamas-Mitglieder eine Leiche aus einem Gebäude holen, sie dann in der Erde vergraben und anschließend Repräsentanten des Internationalen Komitees vom Roten Kreuz (IKRK) herbeirufen für die „Bergung“.
Die Übergabe der sterblichen Überreste von Geiseln erfolgte bisher stets über Mitarbeiter des Roten Kreuzes. Am Montagabend hatte die Hamas erneut sterbliche Überreste übergeben. Forensische Untersuchungen in Israel brachten jedoch ans Licht, dass diese zu einem Israeli gehörten, dessen Leiche die Armee bereits im Herbst 2023 nach Israel gebracht hatte. Dies löste in Israel großen Zorn und Empörung aus - es war der Anlass für die Sicherheitskonsultationen Netanjahus, bei denen über das weitere Vorgehen beraten werden sollte.
Sarah Crone
Israel startet neue Angriffe im Gazastreifen - mehrere Tote
Knapp drei Wochen nach Beginn einer Waffenruhe im Gaza-Krieg ist die Lage in dem weitgehend zerstörten Küstenstreifen erneut eskaliert. Die israelische Luftwaffe beschoss nach Angaben von palästinensischen Augenzeugen Ziele im Bereich der Stadt Gaza. Der Gesundheitsbehörde im Gazastreifen zufolge sind mindestens 26 Menschen getötet worden. Vier von ihnen starben im Sabra-Viertel von Gaza-Stadt, fünf weitere in einem gezielt angegriffenen Auto in Chan Yunis. Ein israelischer Armeesprecher sagte, man prüfe den Bericht.
Israel reagierte mit dem neuen Beschuss nach Angaben von Verteidigungsminister Israel Katz auf einen Angriff der islamistischen Terrororganisation Hamas auf israelische Soldaten sowie auf Verzögerungen bei der vereinbarten Übergabe getöteter Geiseln. Die Hamas teilte mit, sie sei nicht für den Angriff auf die Soldaten verantwortlich. Die Angaben ließen sich nicht unabhängig überprüfen.
Der israelische TV-Sender N12 berichtet, bewaffnete Palästinenser hätten Soldaten in Rafah angegriffen, unter anderem mit einer Panzerfaust. Auch ein Scharfschütze sei an dem Angriff beteiligt gewesen. Der israelische Ministerpräsident Benjamin Netanjahu wies die Armee nach Sicherheitskonsultationen an, sofort „intensive Angriffe“ im Gazastreifen auszuführen.
Medienberichten zufolge könnte Israel außerdem das Gebiet ausweiten, das es in dem Küstenstreifen noch kontrolliert. Dabei würde die sogenannte „gelbe Linie“, hinter die sich die israelische Armee als Teil der vereinbarten Waffenruhe zurückgezogen hatte, weiter westlich verschoben.
Verteidigungsminister Katz drohte, die Hamas werde einen „hohen Preis zahlen für den Angriff auf israelische Soldaten in Gaza und für die Verletzung des Abkommens über die Rückgabe der getöteten Geiseln“. Mit dem Angriff habe die Hamas eine „rote Linie“ überschritten.
Seit Beginn einer Waffenruhe zwischen Israel und der Hamas am 10. Oktober im Rahmen des Friedensplans von US-Präsident Donald Trump gab es immer wieder tödliche Zwischenfälle. Dabei wurden nach Angaben der von der Hamas kontrollierten Gesundheitsbehörde bereits mehr als 90 Palästinenser getötet. Vor gut einer Woche wurden zwei israelische Soldaten bei einem Angriff mit einer Panzerfaust getötet.
Katja Guttmann
Augenzeugen: Bombardierungen nahe Krankenhaus in Gaza-Stadt
Die israelische Luftwaffe hat nach Medienberichten intensive Angriffe im Gazastreifen gestartet. Die israelischen Luftangriffe sollen nach Angaben von Augenzeugen auf ein Gebiet in der Nähe des größten noch funktionierenden Krankenhauses im Norden von Gaza-Stadt gezielt haben. Auch Medien der radikal-islamischen Hamas berichten von diesem Beschuss. Demnach soll es bereits drei Bombardierungen gegeben haben. DieTimes of Israel meldet, es gebe noch keine unmittelbare Stellungnahme seitens des israelischen Militärs.
Bei einem israelischen Angriff auf das Viertel Sabra südlich von Gaza-Stadt wurden laut dem Zivilschutz im Gazastreifen mindestens zwei Menschen getötet und vier weitere verletzt.
Katja Guttmann
Hamas: Werden Übergabe der sterblichen Überreste verschieben
Nach Ankündigung Israels von neuerlichen Angriffen auf Gaza teilt die Hamas mit, die für Dienstag geplante Übergabe der entdeckten sterblichen Überreste einer Geisel werde verschoben. Zur Begründung heißt es, Israel habe gegen die Waffenruhe verstoßen. Dies werfen sich beide Konfliktparteien gegenseitig vor. Die Übergabe aller in den Gazastreifen verschleppten Geiseln - auch der sterblichen Überreste der toten Geiseln - an Israel ist Teil der Vereinbarung einer Waffenruhe zwischen Hamas und Israel. Ursprünglich war die Übergabe einer weiteren Leiche für 20 Uhr Ortszeit (19 Uhr MEZ) geplant.
Julia Bergmann
Hamas kündigt Übergabe weiterer Geisel-Leiche an
Nach der Übergabe sterblicher Überreste einer bereits beigesetzten Geisel hat die islamistische Terrororganisation Hamas die Übergabe einer weiteren Leiche angekündigt. Diese solle um 20 Uhr Ortszeit (19 Uhr MEZ) übergeben werden, hieß es in einer Mitteilung des militärischen Arms der Hamas, der Kassam-Brigaden, auf Telegram. Die Leiche sei in einem Tunnel gefunden worden. Die Übergabe der sterblichen Überreste von Geiseln erfolgte bisher stets über Repräsentanten des Internationalen Komitees vom Roten Kreuz (IKRK).
Dimitri Taube
Israels Armee tötet Hamas-Mitglieder im Westjordanland
Israelische Einsatzkräfte haben Armeeangaben zufolge im Norden des Westjordanlands drei militante Palästinenser getötet. Während eines „Antiterroreinsatzes“ am Morgen hätten die israelischen Kräfte die Palästinenser in einer Höhle entdeckt und auf sie gefeuert, teilte das israelische Militär mit. Die Hamas teilte mit, zwei der Männer seien Mitglieder ihres militärischen Arms, den sogenannten Kassam-Brigaden, gewesen.
Der Einsatz habe Personen gegolten, „die an Terroraktivitäten in Dschenin beteiligt waren“, teilte Israels Armee weiter mit. Der Einsatz fand den Angaben zufolge in einem Dorf in der Nähe Dschenins statt, das als Hochburg militanter Palästinenser gilt.
Das palästinensische Gesundheitsministerium in Ramallah meldete drei Tote im Alter von 21, 27 und 29 Jahren.
Die Lage im besetzten Westjordanland hat sich seit dem Massaker der Hamas in Israel am 7. Oktober 2023 und dem dadurch ausgelösten Gaza-Krieg verschärft. Seitdem wurden dort nach Angaben des palästinensischen Gesundheitsministeriums bei israelischen Militäreinsätzen, bewaffneten Auseinandersetzungen und Anschlägen fast 1000 Palästinenser getötet. Zugleich haben radikale israelische Siedler ihre Angriffe auf Palästinenser im Westjordanland ausgeweitet. Menschenrechtler werfen Israels Militär vor, bei solchen Vorfällen oft nicht einzuschreiten.
Juri Auel
Sender: Getötetes Hamas-Mitglied war kein ZDF-Mitarbeiter
Das ZDF hat die Kritik von Unionspolitikern an der Medienanstalt wegen der Beschäftigung eines Hamas-Mitgliedes bei einer von ihr beauftragten Produktionsfirma zurückgewiesen. „Er war kein ZDF-Mitarbeiter und in journalistische Fragen nicht eingebunden“, teilte das ZDF mit. Zuvor hatten Politiker von CDU und CSU in der Bild vom ZDF zusätzliche Aufklärung über den Fall verlangt
Die medienpolitische Sprecherin der Unionsfraktion im Bundestag, Ottilie Klein (CDU), sprach in der Zeitung von einem Skandal. Das Vertrauen in den öffentlich-rechtlichen Rundfunk werde tief erschüttert. CSU-Generalsekretär Martin Huber sagte: „Dass ein Hamas-Terrorist für das ZDF gearbeitet hat, ist ein ungeheuerlicher Vorgang. Das ist ein schwerer Schaden für die Glaubwürdigkeit und die bisherige Berichterstattung über den Konflikt.“ Das ZDF und alle Berichterstatter müssten sicherstellen, dass sie nicht Hamas-Terroristen beschäftigten.
Dazu teilte das ZDF mit, dass der getötete Mitarbeiter der Firma Palestine Media Production, die als Dienstleister für das ZDF gearbeitet hat, dort seit 2013 als Techniker im Bereich der Übertragungstechnik beschäftigt gewesen sei. „Aufgrund seiner Aufgabe gab es auch keine Kontakte zwischen dem ZDF-Studio in Tel Aviv und dem getöteten Ingenieur.“ Nach ZDF-Angaben war Palestine Media Production als Dienstleister seit 1996 für das ZDF tätig.
Das ZDF hatte am Montag in einer ersten Mitteilung erklärt, die Zusammenarbeit mit der Produktionsfirma Palestine Media Production beendet zu haben.
Nachdem der Standort der Firma in Gaza am 19. Oktober von einer Rakete getroffen worden war, sei die israelische Armee der Bitte nachgekommen, die Identität des getöteten Mitarbeiters zu klären. „Der 37-jährige, der als Ingenieur für die Abwicklung der Übertragungstechnik zuständig war, war demnach Mitglied der Terrororganisation Hamas.“
Der CDU-Politiker Armin Laschet, Vorsitzender des Auswärtigen Ausschusses im Bundestag, sagte der Bild, die Tarnung als angebliche Journalisten und Techniker sei eine der perfidesten Methoden der Islamisten. „Leider sind allzu viele Medien weltweit auch bei ihrer Berichterstattung darauf reingefallen“, kritisierte der frühere Unions-Kanzlerkandidat. Das ZDF teilte erneut mit, die Vorwürfe aufgrund der vorgelegten Dokumente sehr ernst zu nehmen. Nach aktuellem Stand gebe es keine Anhaltspunkte dafür, dass weitere Mitarbeiter Hamas-Mitglieder sein könnten. Auch die israelische Armee (IDF) habe dem ZDF keine Hinweise darauf geliefert.
Juri Auel
Israel: Hamas hat Teile bereits überführter Geisel übergeben
Israel beschuldigt die Hamas, jüngst nicht den Leichnam einer bis dahin im Gazastreifen verbliebenen toten Geisel übergeben zu haben. Stattdessen gehörten die sterblichen Überreste zu einer Geisel, die Israels Militär selbst vor zwei Jahren im Gazastreifen geborgen habe. Das teilte das Büro von Premierminister Benjamin Netanjahu mit. Die israelische Regierung sieht darin demnach ein Bruch des Waffenruhe-Abkommens, da die Hamas verpflichtet sei, die Leichen von bislang nicht überführten Geiseln zu übergeben. Die Regierung will sich nun beraten, wie sie auf den „Bruch" des Abkommens reagiert.
Juri Auel
Hamas übergibt weiteren Leichnam
Die Terrororganisation Hamas hat im Gazastreifen einen weiteren Leichnam an Mitarbeiter des Internationalen Komitees vom Roten Kreuz (IKRK) übergeben, bei dem es sich um eine tote, aus Israel entführte Geisel handeln soll. Die sterblichen Überreste seien auf dem Weg zu Vertretern des israelischen Militärs, wie Israels Armee am Abend mitteilte. Die Leiche wird anschließend nach Israel gebracht und dort forensisch untersucht, um deren Identität festzustellen.
Im Rahmen einer ersten Phase des von den USA vorangetriebenen Friedensplans muss die Hamas insgesamt 28 Leichen übergeben. Handelt es sich bei den nun überstellten sterblichen Überresten tatsächlich um eine tote Geisel, verbleiben noch 12 Leichen von Verschleppten im Gazastreifen.
Christoph Heinlein
Getöteter Mitarbeiter einer ZDF-Partnerfirma war Hamas-Mitglied
Ein kürzlich im Gazastreifen bei einem israelischen Angriff getöteter Mitarbeiter einer ZDF-Partnerfirma war Mitglied der Terrororganisation Hamas. Nach Angaben des Senders hat Israel ein Dokument vorgelegt, das dies belege. Als Reaktion sei die Zusammenarbeit mit der Firma Palestine Media Production (PMP) bis auf Weiteres eingestellt worden, teilte der Sender mit. Das ZDF hatte eigenen Angaben zufolge seit Jahrzehnten mit der Firma zusammengearbeitet.
„Das ZDF begrüßt, dass die israelische Armee der Bitte nachgekommen ist, die Identität des getöteten Mitarbeiters der Produktionsfirma PMP in Gaza zu klären“, hieß es in einer Mitteilung weiter. Zuvor hatte die Bild-Zeitung unter Berufung auf israelische Armee-Kreise berichtet, dass der Mann dem militärischen Arm der Hamas angehörte. Er war demnach kein zufälliges Opfer, „sondern gezielt ins Visier genommen worden“, hieß es. Das ZDF bat nach dem Bericht Israels Armee um Aufklärung.
Der 37-Jährige, der als Ingenieur für die Produktionsfirma arbeitete, wurde am Sonntag vor einer Woche in Deir al-Balah im Zentrum des Küstengebiets getötet. Dabei kam laut ZDF auch der achtjährige Sohn eines anderen Mitarbeiters ums Leben. Weitere Details zur Rolle des 37-Jährigen innerhalb der Islamistenorganisation, also etwa, ob er am Hamas-Massaker in Israel am 7. Oktober 2023 beteiligt war, wurden zunächst nicht bekannt.
Christoph Heinlein
Nach palästinensischen Angaben Tote und Verletzte bei Drohnenangriff im Gazastreifen
Die Waffenruhe im Gaza-Krieg bleibt fragil - erneut hat es palästinensischen Angaben zufolge Opfer bei einem Zwischenfall im Süden des Gazastreifens gegeben. Laut medizinischen Kreisen des Nasser-Krankenhauses in Chan Yunis wurden bei einem israelischen Angriff in der Kleinstadt Abasan al-Kabira zwei Palästinenser getötet sowie drei weitere Menschen verletzt.
Die israelische Armee habe mit einer Drohne eine Gruppe in Abasan al-Kabira angegriffen, meldete die palästinensische Nachrichtenagentur Wafa. Demnach wollten die Menschen ihre Häuser besichtigen. Es soll dem Bericht zufolge auch Schwerverletzte gegeben haben. Die Angaben lassen sich nicht unabhängig überprüfen.
Israels Militär teilte auf Anfrage mit, die Betroffenen hätten die sogenannte gelbe Linie übertreten, hinter die sich die israelische Armee als Teil der vereinbarten Waffenruhe zurückgezogen hatte. Die Palästinenser - Israels Armee sprach von „Terroristen“ - näherten sich demnach israelischen Soldaten und „führten verdächtige Aktivitäten vor Ort aus“. Details dazu wurden nicht genannt. Das israelische Militär habe die Palästinenser angegriffen, „um die Bedrohung zu beseitigen“, hieß es weiter. Die östlich von Chan Yunis gelegene Stadt Abasan al-Kabira steht unter israelischer Militärkontrolle.
Christoph Heinlein
UN-Friedenstruppe schießt israelische Drohne in Libanon ab
Die UN-Friedenstruppe Unifil in Libanon hat in einem seltenen Vorfall eine israelische Drohne abgeschossen. Diese sei „auf aggressive Weise“ über eine UN-Patrouille im Süden des Landes geflogen, teilte Unifil mit. Die UN-Truppen hätten daraufhin „defensive Gegenmaßnahmen ergriffen“ und die Drohne am Sonntag abgeschossen. Am selben Ort nahe Kafr Kila habe sich später eine israelische Drohne den UN-Truppen genähert und eine Granate abgeworfen, teilte Unifil mit. Kurz darauf habe ein israelischer Panzer zudem auf die Friedenstruppen gefeuert. Verletzte habe es nicht gegeben.
Ein Sprecher der israelischen Armee erklärte, die Drohne sei „zur Aufklärung und routinemäßigen Sammlung von Informationen“ im Einsatz gewesen. „Wir bestätigen, dass kein Feuer auf Unifil-Truppen gerichtete wurde“, teilte der Sprecher mit. Die Drohne habe keine Bedrohung für die UN-Truppen dargestellt. Zum angeblich aggressiven Manöver der Drohne äußerte sich der Sprecher nicht.
Einen ähnlichen Vorfall hatte es bereits vor einigen Wochen gegeben. Dabei warf das israelische Militär nach UN-Angaben mehrere Granaten in unmittelbarer Nähe von Blauhelm-Soldaten im südlichen Libanon ab. Die UN sprachen vom schwersten Angriff auf die Friedenstruppen seit Inkrafttreten der Waffenruhe zwischen Israel und der Hisbollah vor bald einem Jahr. Seitdem werfen sich beide Seiten immer wieder Verstöße vor.
Israel greift nahezu täglich Ziele in dem Nachbarland an und hat nach eigenen Angaben mehr als 330 Hisbollah-Angehörige seit Beginn der Waffenruhe getötet und Hunderte Ziele der Miliz angegriffen.
