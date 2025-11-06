Für unseren Liveblog verwenden wir neben eigenen Recherchen Material der Nachrichtenagenturen dpa, Reuters, epd, KNA und Bloomberg.
Wichtige Updates
Von Hamas übergebene Leiche ist Student aus Tansania
UN planen Impfkampagne für Zehntausende Kinder in Gaza
Hilfswerke: Israel behindert Hilfsgüter für den Winter in Gaza
Von Hamas übergebene Leiche war letzte deutsche Geisel
Israel übergibt Leichen von 45 Palästinensern
Dimitri Taube
Israel erklärt Grenze zu Ägypten zu Sperrgebiet
Angesichts massiven Waffenschmuggels mithilfe von Drohnen hat der israelische Verteidigungsminister das Grenzgebiet seines Landes zu Ägypten zum militärischen Sperrgebiet erklärt. Schießbefehle sollten entsprechend geändert werden, hieß es in einer Mitteilung des Ministers Israel Katz.
Mit dem Chef des Inlandsgeheimdienstes Schin Bet, David Zini, sei vereinbart worden, die Bedrohung durch Waffenschmuggel mittels Drohnen als Terrorgefahr zu definieren. „Wir erklären Krieg – jeder, der in das verbotene Gebiet eindringt, wird getroffen“, hieß es in der Mitteilung von Katz. Die Schießbefehle sollten verschärft werden, sodass jeder Unbefugte, der in das Sperrgebiet eindringe, getroffen werden könne. Dies ziele auf Betreiber von Drohnen und Schmuggler ab.
„Der Waffenschmuggel mittels Drohnen ist Teil des Gaza-Krieges und zielt darauf ab, unsere Feinde zu bewaffnen – und es müssen alle Mittel ergriffen werden, um ihn zu stoppen“, hieß es in der Mitteilung von Katz. Man müsse den Schmugglern klarmachen, dass sich die Spielregeln verändert hätten, „und sie werden einen sehr hohen Preis zahlen, wenn sie nicht damit aufhören“.
Nach israelischen Medienberichten kommt es an der Grenze zwischen Israel und Ägypten zu massivem Schmuggel von Waffen und Drogen. Die Times of Israel berichtete, Schmuggler auf der israelischen Seite näherten sich für gewöhnlich der Grenze bis zu einer Entfernung von einem bis fünf Kilometern, steuerten dann Drohnen über die Grenze nach Ägypten und landeten sie dort wiederum einen bis drei Kilometer vom Zaun entfernt. Auf der ägyptischen Seite beladen Schmuggler die Drohnen demnach mit Schmuggelware und die Schmuggler auf der israelischen Seite steuern die Drohnen dann zurück.
Die Waffen sind nach Medienberichten für Verbrecherbanden in Israel bestimmt, gelangen aber teilweise auch in den Gazastreifen. Ägypten hat Berichte über Waffenschmuggel an der Grenze zu Israel in der Vergangenheit dementiert.
Saimah Jiwa
Von Hamas übergebene Leiche ist Student aus Tansania
Bei der jüngst von der islamistischen Hamas übergebenen Leiche handelt es sich nach offiziellen israelischen Angaben um einen Studenten aus Tansania. Das Büro des Ministerpräsidenten Benjamin Netanjahu bestätigte die Identität des jungen Mannes, der während des Hamas-Massakers am 7. Oktober 2023 in den Gazastreifen verschleppt worden war.
Das Forum der Geisel-Angehörigen teilte mit, der Agrarstudent sei erst knapp drei Wochen vor dem Überfall nach Israel gekommen, um praktische Erfahrungen in der Landwirtschaft zu sammeln.
Am Mittwochabend hatte die islamistische Terrororganisation die sterblichen Überreste an Mitarbeiter des Internationalen Komitees vom Roten Kreuz (IKRK) übergeben. Die Leiche wurde dann zur forensischen Untersuchung nach Israel gebracht.
Auf die Übergabe von Leichen hatten sich Israel und die islamistische Terrororganisation Hamas im Rahmen der Waffenruhevereinbarung im Oktober verständigt. Im Gazastreifen befinden sich noch sechs tote Geiseln, darunter fünf Israelis und ein Thailänder.
Katja Guttmann
Hamas übergibt weitere Leiche im Gazastreifen
Die islamistische Terrororganisation Hamas hat im Gazastreifen eine weitere Leiche an Mitarbeiter des Internationalen Komitees vom Roten Kreuz (IKRK) übergeben. Nach Angaben der Hamas soll es sich um die sterblichen Überreste einer aus Israel entführten Geisel handeln. Die IKRK-Mitarbeiter seien mit einem Sarg auf dem Weg zu Vertretern der israelischen Armee, teilte das Militär mit. In einem forensischen Institut in Tel Aviv muss die Identität geklärt werden. Vor der Übergabe befanden sich noch sieben tote Geiseln in Gaza, darunter zwei aus Israel entführte Ausländer.
Saimah Jiwa
Israel: Trotz Waffenruhe wieder Zwischenfälle im Gazastreifen
Israels Armee hat trotz der geltenden Waffenruhe eigenen Angaben zufolge zwei Palästinenser innerhalb eines vom Militär kontrollierten Gebiets im Norden des Gazastreifens angegriffen. In beiden Fällen hätten die Betroffenen sich Soldaten „in einer Weise, die eine Bedrohung für sie darstellte“ genähert, hieß es. Und weiter: Soldaten hätten die Terroristen ausgeschaltet, um die Bedrohungen zu beseitigen.
Laut Armee übertraten beide jeweils die sogenannte „gelbe Linie“, hinter die sich das israelische Militär im Zuge der vereinbarten Waffenruhe zurückgezogen hatte. Aus dem Gazastreifen gab es zunächst keine Angaben zu beiden Zwischenfällen.
Saimah Jiwa
Israel übergibt Leichen von 15 Palästinensern
Nach der Übergabe einer toten Geisel durch die Hamas hat Israel die sterblichen Überreste von 15 Palästinensern in den Gazastreifen überstellt. Das teilten das Internationale Komitee des Roten Kreuz (IKRK) sowie die von der Hamas kontrollierte Gesundheitsbehörde mit. Das IKRK habe bei der Übergabe geholfen, hieß es von beiden Seiten.
Die Hamas hatte am Dienstagabend die Leiche eines israelischen Soldaten, der auch deutscher Staatsbürger war, an IKRK-Mitarbeiter ausgehändigt. Israel und die islamistische Terrororganisation hatten sich auf die Übergabe von Leichen im Rahmen der von den USA vorangetriebenen Waffenruhe-Vereinbarung verständigt. Für jede israelische Geisel, deren sterbliche Überreste freigegeben werden, muss Israel laut der Vereinbarung die Leichen von 15 Bewohnern des Gazastreifens übergeben. Die genauen Todesumstände der Palästinenser sind nicht bekannt. Es wird vermutet, dass Israel ihre Leichen in einem Militärlager aufbewahrt hat.
Laut der von der Hamas kontrollierten Gesundheitsbehörde übergab Israel bislang 285 tote Palästinenser, von denen 84 identifiziert worden seien. Derzeit befinden sich noch sieben Leichen von Geiseln im Gazastreifen, darunter zwei aus Israel verschleppte Ausländer aus Thailand und Tansania sowie die sterblichen Überreste eines bereits 2014 getöteten israelischen Soldaten. Die islamistische Hamas hat im Rahmen des Abkommens am 13. Oktober bereits alle noch lebenden Geiseln im Austausch für Hunderte palästinensische Häftlinge freigelassen.
Anna Bolten
UN planen Impfkampagne für Zehntausende Kinder in Gaza
Die Vereinten Nationen wollen eine Impfkampagne für 44 000 Kinder im Gazastreifen starten. Die Mädchen und Jungen sollen gegen Polio, Masern, Mumps und andere Krankheiten geimpft werden, so die Weltgesundheitsorganisation (WHO).
Aufgrund des zweijährigen Krieges hätten viele Kinder keine Immunisierung erhalten: Jedes fünfte Kind unter drei Jahren sei in der Zeit entweder gar nicht geimpft worden oder hätte Impfungen verpasst. Das erhöhe das Krankheitsrisiko.
Die seit dem 10. Oktober geltende Waffenruhe ermögliche nun die Vakzinierung. Die erste von drei Runden der Kampagne soll vom 9. bis 18. November stattfinden. An der Aktion beteiligen sich die Hilfswerke Unicef und UNRWA sowie das Gesundheitsministerium im Gazastreifen.
Anna Bolten
Hilfswerke: Israel behindert Hilfsgüter für den Winter in Gaza
Internationale Hilfswerke kritisieren anhaltende Einfuhrbehinderungen für Notunterkünfte und Hilfsgüter für den Winter im Gazastreifen. Israel beteuert, humanitäre Güter ins Kriegsgebiet zu lassen.
Die israelischen Behörden würden die Lieferungen der Hilfsorganisationen verzögern, so der Norwegische Flüchtlingsrat (NRC): Seit Inkrafttreten der Waffenruhe am 10. Oktober hätten sie 23 Lieferungen von etwa Zelten, Betten oder Decken abgewiesen. Fast 4000 Paletten mit Hilfsgütern würden den NRC-Angaben zufolge aufgrund behördlicher Verweigerungen in Jordanien, Ägypten und Israel feststecken.
Israel habe außerdem einige gültig registrierte Organisationen als „nicht autorisiert“ bezeichnet, „humanitäre Hilfe nach Gaza zu liefern“. Der NRC spricht von schleppenden und undurchsichtigen Genehmigungsverfahren. Eine Organisation habe mehr als sieben Monate auf den Beginn der Zollabfertigung warten müssen.
Die Zeit für die Winterhilfe im Gazastreifen werde knapp, warnt der NRC, der mit mehreren Partnern im Verband „Shelter Cluster“ zusammengeschlossen ist. Laut dem Verband sind rund 260 000 Familien von sich verschlechternden Witterungsbedingungen betroffen. Hunderttausende Menschen hätten keine wintertaugliche Unterkunft. In der Region fallen Temperaturen im Winter mitunter auf einstellige Werte, es kann kräftig regnen.
Linus Freymark
Von Hamas übergebene Leiche war letzte deutsche Geisel
Die islamistische Terrororganisation Hamas hat am Dienstagabend die sterblichen Überreste der letzten Geisel mit deutscher Staatsbürgerschaft an Israel übergeben. Die Leiche ist als die eines Soldaten identifiziert worden, der getötet und in den Gazastreifen verschleppt wurde. Es handele sich um Itay Chen, gab die israelische Armee am frühen Morgen auf der Plattform Telegram bekannt.
„Mit Trauer, aber auch großer Erleichterung denke ich heute Morgen an die Familie Chen: Ihr Sohn und Bruder Itay, die letzte verbliebene deutsche Geisel, am 7. Oktober in Nahal Oz getötet, ist aus Gaza zurückgekehrt“, schrieb der deutsche Botschafter in Israel, Steffen Seibert, auf X. Seine Familie könne sich nun endlich von ihm verabschieden.
Itay Chen war israelischer Soldat, der auch die deutsche sowie die US-amerikanische Staatsbürgerschaft hatte. Er wurde israelischen Armeeangaben zufolge während des Hamas-Massakers am 7. Oktober 2023 im Alter von 19 Jahren getötet, seine Leiche wurde demnach in den Gazastreifen verschleppt. Es befinden sich jetzt noch sieben tote Geiseln in Gaza.
Die Hamas hatte am 13. Oktober im Rahmen des von den USA vorangetriebenen Friedensplans alle noch lebenden Geiseln im Austausch gegen Hunderte palästinensische Häftlinge freigelassen.
Philipp Saul
Israel übergibt Leichen von 45 Palästinensern
Nachdem die Hamas am Wochenende die sterblichen Überreste von drei Geiseln übergeben hat, sind im Gegenzug 45 palästinensische Leichen aus Israel in den Gazastreifen gebracht worden. Eine Sprecherin des Internationalen Komitees des Roten Kreuzes (IKRK) bestätigte, man habe am Montag bei der Übergabe an Mitarbeiter der von der Hamas kontrollierten Behörden geholfen.
Auf die Übergabe von Leichen hatten sich Israel und die islamistische Hamas im Rahmen der Waffenruhevereinbarung im Oktober verständigt. Für jede israelische Geisel, deren sterbliche Überreste freigegeben werden, muss Israel laut der Vereinbarung die sterblichen Überreste 15 verstorbener Bewohner Gazas übergeben. Die genauen Todesumstände der Palästinenser sind nicht bekannt. Es wird vermutet, dass Israel ihre Leichen in einem Militärlager aufbewahrte.
Die islamistische Hamas hatte im Rahmen der Gaza-Waffenruhe bereits am 13. Oktober alle noch lebenden Geiseln im Austausch für Hunderte palästinensische Häftlinge freigelassen. Die Übergabe der getöteten Geiseln verläuft anders als vereinbart schleppend. Nach israelischen Angaben befinden sich noch Leichen von acht Geiseln im Gazastreifen. Sieben von ihnen waren beim Überfall der Hamas auf Israel am 7. Oktober 2023 verschleppt worden. Dabei handelt es sich um fünf Israelis – einer davon auch mit deutscher Staatsangehörigkeit – sowie zwei Ausländer. Diese stammen aus Thailand und Tansania. Zudem versucht Israel, die sterblichen Überreste eines israelischen Soldaten zurückzubekommen. Die Leiche des Soldaten war 2014 verschleppt worden.
Juri Auel
Gaza-Treffen muslimischer Länder in Istanbul: Außenminister fordern dauerhafte Waffenruhe
Mehrere muslimische Staaten haben auf die Einhaltung der Waffenruhe zwischen Israel und der islamistischen Hamas gepocht. Man sei sich zudem darüber einig, dass für einen dauerhaften Frieden, Schritte zu einer Zweistaatenlösung unternommen werden müssen, sagte der türkische Außenminister Hakan Fidan nach einem Außenministertreffen von sieben mehrheitlich muslimischen Staaten in Istanbul. Mit einer Zweistaatenlösung ist gemeint, dass Israel und ein unabhängiger Palästinenserstaat friedlich Seite an Seite existieren.
Konkrete Fortschritte in Bezug auf der Umsetzung des Friedensplans von US-Präsident Donald Trump wurden nicht bekannt. Dieser sieht in einer zweiten Phase neben der Entwaffnung der Hamas auch deren Ausschluss von einer politischen Teilhabe im Gazastreifen vor – beides große Konfliktthemen. Außerdem soll eine Truppe aus internationalen Soldaten zur Stabilisierung des Gazastreifens gebildet werden. Zudem ist eine Übergangsregierung palästinensischer Technokraten im Friedensplan festgehalten.
Die Hamas sei bereit, die Verwaltung des Gazastreifens an ein palästinensisches Komitee zu übertragen, betonte Fidan. Für den Einsatz der internationalen Friedenstruppe (ISF) brauche es ein Mandat des UN-Sicherheitsrats, sagte er weiter. An dem Außenministertreffen nahmen neben der Türkei die Vereinigten Arabischen Emirate, Indonesien, Katar, Pakistan, Saudi-Arabien und Jordanien teil. Ägypten, neben Katar ein wichtiger Vermittler zwischen Israel und der islamistischen Hamas, nahm wegen anderer Verpflichtungen wie es hieß nicht an den Gesprächen teil.
Saimah Jiwa
Israel identifiziert von Hamas übergebene Geisel-Leichen
Drei von der islamistischen Hamas an Israel übergebene Leichen sind als die sterblichen Überreste von in den Gazastreifen verschleppten Soldaten identifiziert worden. Es handele es sich um Asaf Hamami, Omer Neutra und Oz Daniel, gab die israelische Armee auf der Plattform X bekannt.
Die drei Soldaten waren beim Massaker der Hamas und anderer Extremisten am 7. Oktober 2023 in Israel im Kampf gegen die Terroristen getötet worden. Ihre Leichen wurden anschließend verschleppt. Nach der Übergabe ihrer Leichen befinden sich jetzt noch acht tote Geiseln in Gaza.
Die Hamas hatte die Überreste der drei Verschleppten am Sonntag Mitarbeitern des Internationalen Komitees vom Roten Kreuz (IKRK) übergeben, woraufhin sie zur Identifizierung nach Israel gebracht wurden.
Michelle Ostwald
Berichte: Israels Ex-Militäranwältin festgenommen
Israels bisherige oberste Militäranwältin, Jifat Tomer-Jeruschalmi, ist im Zusammenhang mit der Affäre um ein geleaktes Video aus dem berüchtigten Militärlager Sde Teiman Medienberichten zufolge von der Polizei festgenommen worden. Das Video soll die Misshandlung eines palästinensischen Gefangenen zeigen. Tomer-Jeruschalmi werde Behinderung des Ermittlungsverfahrens vorgeworfen, meldeten israelische Medien. Sie hatte am Freitag ein Rücktrittschreiben eingereicht, in dem sie Berichten zufolge die Verantwortung für das Weiterleiten des Videos übernommen haben soll.
Demnach soll sie der Veröffentlichung des Clips zugestimmt haben, weil sie "der falschen Propaganda gegen die Militärjustizbehörde entgegentreten" wollte. Wie israelische Medien in der Nacht weiter berichteten, sei auch der ehemalige Chefankläger des Militärs von der Polizei in Gewahrsam genommen. Auch er stehe im Verdacht der Strafvereitelung.
Nach dem Terrorangriff der Hamas ist die Zahl palästinensischer Gefangener in Israels Gefängnissen gestiegen. Drei Ex-Häftlinge berichten (Archivtext, SZ Plus):
Juri Auel
Hamas übergibt erneut Leichname
Die islamistische Terrororganisation Hamas hat erneut sterbliche Überreste an Mitarbeiter des Internationalen Komitees vom Roten Kreuz (IKRK) übergeben. Später nahm die Särge das israelische Militär noch im Gazastreifen in Empfang, wie das Büro von Premierminister Benjamin Netanjahu mitteilte.
Nach Angaben des militärischen Hamas-Arms soll es sich um die Leichen von drei Geiseln handeln. Die Terrororganisation hatte allerdings mehrmals sterbliche Überreste übermittelt, bei denen es sich laut israelischen Angaben letztlich nicht um Geiseln handelte. Die Überreste sollen nun in einem forensischen Institut identifiziert werden. Vor der Übergabe befanden sich noch die sterblichen Überreste von elf Geiseln im Gazastreifen.
Carina Seeburg
Netanjahu: Video-Leak verursachte schlimmsten Image-Schaden
Ministerpräsident Benjamin Netanjahu sieht in der Veröffentlichung eines Videos aus dem berüchtigten Gefängnis Sde Teiman den „möglicherweise schlimmsten Anschlag“ auf Israels Image seit der Staatsgründung. Das Video soll die Misshandlung eines palästinensischen Gefangenen zeigen.
Israels oberste Militäranwältin Jifat Tomer-Jeruschalmi hatte am Freitag vor dem Hintergrund der Affäre ihren Rücktritt eingereicht. Sie soll nach Medienberichten in dem Rücktrittsschreiben Verantwortung für das Weiterleiten übernommen haben.
Das Video soll die schwere Misshandlung eines Terroristen der islamistischen Hamas zeigen. Fünf Reservisten sind deshalb im Februar angeklagt worden. Nach Medienberichten wurde der Mann so schwer verletzt, dass er im Krankenhaus behandelt werden musste. Dies ist allerdings auf den Bildern von einer Überwachungskamera nicht eindeutig sichtbar, weil die Soldaten teilweise mit ihren Schutzschilden eine Art Mauer bilden. Vorwürfe, der Gefangene sei auch sexuell missbraucht worden, wurden von den Anwälten scharf zurückgewiesen.
In dem Gefangenenlager Sde Teiman wurden auch Kämpfer einer Hamas-Eliteeinheit festgehalten. Die Menschenrechtsorganisation Amnesty International hatte Israel vorgeworfen, palästinensische Gefangene aus dem Gazastreifen dort zu misshandeln und zu foltern.
Carina Seeburg
Irans Präsident: Wir werden die Atomanlagen wieder aufbauen
Iran gibt sich entschlossen, die durch israelische und US-Angriffe im Juni beschädigten Atomanlagen wieder aufzubauen. „Die Regierung steht mit voller Kraft hinter dem Fortschritt der Nuklearindustrie und unsere jungen Wissenschaftler besitzen die notwendige Kompetenz, den atomaren Wiederaufbau entschlossen weiterzuführen“, sagte Präsident Massud Peseschkian der Nachrichtenagentur Tasnim zufolge.
Einmal mehr betonte Peseschkian, dass Iran kein Atomwaffenprogramm verfolge, sondern die Atomenergie für zivile Zwecke nutzen will. Entsprechende Unterstellungen des Westens seien „eine Lüge“, um den wissenschaftlichen Fortschritt in Iran zu blockieren, sagte Peseschkian.
Israel sieht im iranischen Atomprogramm eine existenzielle Bedrohung und hatte im Juni zwölf Tage lang Krieg gegen das Land geführt. Bei israelischen und US-amerikanischen Angriffen wurden zentrale Einrichtungen des Atomprogramms bombardiert.
Zum Ausmaß der Zerstörungen an den Atomanlagen gibt es unterschiedliche Angaben. US-Präsident Donald Trump sagte wiederholt, dass die nuklearen Fähigkeiten Irans „ausgelöscht“ worden seien. Irans Regierung sprach von schweren Schäden. Da Teheran seither die Kooperation mit der Internationalen Atomenergiebehörde IAEA eingestellt hat, gibt es keine verlässlichen Angaben über das Ausmaß der Zerstörungen oder den Stand des Wiederaufbaus.
Peseschkian hat mehrfach betont, dass die Herstellung von Massenvernichtungswaffen in Iran aus religiösen Gründen verboten sei. Dennoch befürchtet der Westen, Teheran könne angesichts großer Mengen hochangereicherten Urans ein Atomwaffenprogramm verfolgen.
Satellitenbildern zeigen das Ausmaß der Zerstörung an den iranischen Atomanlagen (SZ Plus):
