Solidarität mit Netanjahu: Trump wettert gegen Israels Justiz

US-Präsident Donald Trump stärkt dem israelischen Ministerpräsidenten Benjamin Netanjahu angesichts von Korruptionsvorwürfen den Rücken. "Bibi Netanjahus Prozess sollte SOFORT ABGESAGT oder der große Held begnadigt werden, der so viel für den Staat getan hat", schrieb Trump am Mittwoch (Ortszeit) in seinem Kurznachrichtendienst Truth Social. Er habe erfahren, dass Netanjahu am Montag vor Gericht erscheinen solle. Das habe ihn geschockt, so der Republikaner. Er sprach von einer "lächerlichen Hexenjagd".



"Es waren die Vereinigten Staaten von Amerika, die Israel gerettet haben", fügte Trump nun hinzu. "Und jetzt werden es die Vereinigten Staaten von Amerika sein, die Bibi Netanjahu retten." Trump spielte damit auf die Unterstützung der USA für israelische Angriffe auf das iranische Atomprogramm an.



Israelische Minister aus Netanjahus Kabinett begrüßten Trumps Vorstoß. Kulturminister Miki Sohar schrieb auf X: „Präsident Trump hat Recht. Es ist an der Zeit, den Prozess abzubrechen.“ Der rechtsextreme Polizeiminister Itamar Ben-Gvir betonte, die Unabhängigkeit und Souveränität Israels, gab Trump aber auch recht. Er sieht hinter dem Prozess einen „Putsch gegen die Demokratie“. Oppositionsführer Jair Lapid hingegen verbat sich eine Einmischung in israelische Justizangelegenheiten durch den US-Präsidenten. Israel sei Trump zwar sehr dankbar für seine Unterstützung. Aber: „Der Präsident sollte sich nicht in ein Gerichtsverfahren in einem unabhängigen Land einmischen“, sagte Lapid der Nachrichtenseite ynet.



Gegen Netanjahu läuft seit Jahren ein Prozess wegen des Vorwurfs der Korruption und Einflussnahme. Ihm und seiner Frau wird vorgeworfen, in großem Stil Geschenke angenommen zu haben. Außerdem soll der Regierungschef Einfluss auf die Berichterstattung von Jedi'ot Achronot, der größten Zeitung in Israel, genommen haben. Netanjahu weist alle Anschuldigungen zurück.