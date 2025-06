Seit die USA am Wochenende in den Krieg zwischen Iran und Israel eingegriffen haben , hat die Welt auf eine Reaktion gewartet: Was würde Iran nach den US-Angriffen auf seine Atomanlagen tun? Weitet das Regime in Teheran den Krieg aus? Würde US-Präsident Donald Trump in der Folge weitere Angriffe befehlen, gar offiziell in den Krieg eintreten?Nun hat Iran geantwortet und als Vergeltungsschlag den größten US-Militärstützpunkt im Nahen Osten angegriffen. Nach einer Eskalation sieht diese Attacke – sollte es dabei bleiben – aber nicht aus. Vielmehr scheint Irans Reaktion vor allem symbolischer Art zu sein und könnte den Kriegsparteien womöglich sogar einen Ausweg aus der Gewaltspirale bieten. Dafür sprechen mehrere Punkte:Iran hat die USA und Katar vorab über den Angriff informiert. So sollte die Zahl der Opfer so gering wie möglich gehalten werden, schreibt die New York Times. Iranische Beamte hätten dies als eine ähnliche Strategie wie 2020 beschrieben: Damals hatte Iran den Irak vorgewarnt, bevor er nach der Tötung des iranischen Generals Qassim Soleimani ballistische Raketen auf einen amerikanischen Stützpunkt im Irak abfeuerte. US-Präsident Trump dankte Iran anschließend für die Vorwarnung.Unmittelbar nach dem Angriff betonte die iranische Seite, dass die Zahl der eingesetzten Raketen „exakt der Anzahl der Bomben“ entsprochen habe, die die USA bei ihrem Angriff auf Irans Nuklearanlagen verwendet hatten. Dies könnte ein Hinweis sein, dass Teheran die Kämpfe nicht ausweiten will.Weil die Luftabwehr Katars nach eigenen Angaben alle iranischen Raketen abfangen hat, hat es offenbar keine Toten oder Verletzten gegeben. Wären Opfer zu beklagen gewesen, hätten die USA wohl größeren Druck verspürt, Iran erneut anzugreifen. So dürfte es Trump leicht fallen, auf einen Gegenschlag zu verzichten. „Es ist Zeit für Frieden“, schrieb er nach dem iranischen Gegenschlag auf Truth Social.Über die angekündigte Rache aus Teheran und die Frage, wo das hochangereicherte Iran der Mullahs lagert, schreibt Raphael Geiger (SZ Plus):