Irans Gegenschlag auf US-Ziele könnte kurz bevorstehen – Katar schließt Luftraum

Ein Gegenschlag Irans auf US-Militärstützpunkte im Nahen Osten könnte einem Medienbericht zufolge kurz bevorstehen. Iran werde „höchstwahrscheinlich“ in den nächsten Stunden einen Angriff auf US-Einrichtungen als Vergeltung für die amerikanischen Bombardierungen der iranischen Atomanlagen starten, berichtete die Plattform „Amwaj.media“ unter Berufung auf eine hochrangige Quelle in der iranischen Hauptstadt. Demnach soll bereits die Entscheidung gefallen sein, US-Interessen in der Region anzugreifen, man berate aber noch über die genauen Ziele.



Ein mögliches Ziel könnte eine wichtige US-Militärbasis in Katar sein. Auf diese Möglichkeit scheint sich der Golfstaat nun vorzubereiten und hat angesichts der kriegerischen Handlungen in der Region seinen Luftraum vorerst gesperrt. Die US-Botschaft in Katar hatte zuvor amerikanische Staatsbürger zur Vorsicht aufgerufen.



Das Außenministerium in Katar teilte mit, durch die Sperrung solle die Sicherheit der Bürger, Einwohner und Besucher gewährleistet werden. Die Behörden beobachteten die Lage genau und bewerteten die Entwicklungen in Abstimmung mit regionalen und internationalen Partnern, hieß es weiter in der Mitteilung.