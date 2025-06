Die Kriegsparteien Israel und Iran haben sich in der Nacht wieder gegenseitig attackiert. Israels Streitkräfte haben nach eigenen Angaben Ziele in der iranischen Hauptstadt Teheran angegriffen. Zuvor hatte das israelische Militär die Bewohner des 18. Bezirks im Südwesten der Millionenmetropole aufgefordert , sich in Sicherheit zu bringen. Iranische Medien zeigten Explosionen am Himmel von Teheran. Die iranische Nachrichtenagentur Nournews meldete Detonationen in einem Teil der Stadt.Eigenen Angaben zufolge hat das israelische Militär eine Produktionsstätte für Zentrifugen und mehrere Waffenfabriken ins Visier genommen. Zum Ausmaß der Schäden in der Gegend von Teheran machte die Armee zunächst keine Angaben. Mehr als 50 Kampfjets seien im Einsatz gewesen, hieß es.Die angegriffene Fertigungsanlage für Zentrifugen in Teheran half der iranischen Führung nach israelischer Darstellung, den Umfang und die Geschwindigkeit seiner Urananreicherung für die Entwicklung von Atomwaffen auszuweiten. Zu den anderen Angriffszielen gehörte den Angaben nach auch eine Anlage zur Herstellung von Rohstoffen und Komponenten für den Zusammenbau von Boden-Boden-Raketen, die bereits gegen Israel eingesetzt würden. Auch Standorte, die Teile für Boden-Luft-Raketen herstellten, seien ins Visier genommen worden. Laut Israel wurden auch in Zentraliran Anlagen mit iranischen Bodenraketen attackiert.Kurz zuvor hatte Iran seinen Erzfeind Israel mit zwei Raketensalven angegriffen. Die Attacken hätten Luftwaffenstützpunkten gegolten, von denen Attacken auf Iran gestartet worden seien, teilten die iranischen Revolutionsgarden laut einem Bericht der staatlichen Nachrichtenagentur Irna mit . Die Angriffe würden ohne Unterbrechung und in verschiedenen Formen fortgesetzt. Der US-Sender CNN berichtet, die Menge der Raketen, die Iran auf Israel abfeuere, habe seit dem Beginn des aktuellen Krieges massiv nachgelassen. Ein Raketeneinschlag auf einem Parkplatz in Zentralisrael löste einen Brand aus, wie die Times of Israel berichtete.Informationen über Opfer der jüngsten Angriffe auf beiden Seiten gab es zunächst nicht. Seit Freitag wurden bei den Angriffen in Iran nach offiziellen Angaben mehr als 200 Menschen getötet. In Israel kamen bislang mindestens 24 Menschen ums Leben.