Die Kriegsparteien Israel und Iran haben sich in der Nacht wieder gegenseitig angegriffen. Israels Streitkräfte haben nach eigenen Angaben erneut Ziele in der iranischen Hauptstadt Teheran aus der Luft attackiert. Zuvor hatte das israelische Militär die Bewohner des 18. Bezirks im Südwesten der Millionenmetropole aufgefordert , sich in Sicherheit zu bringen. Die Luftwaffe werde militärische Einrichtung in dem Gebiet angreifen, hieß es in dem Aufruf. Iranische Medien zeigten Explosionen am Himmel von Teheran. Die iranische Nachrichtenagentur Nournews meldete Detonationen in einem Teil der Stadt.Berichten von iranischen Nachrichtenwebseiten zufolge hat Israel auch Angriffe auf die Raketenproduktionsanlage Khojir in der Nähe Teherans geflogen. Diese Anlage ist laut Medien im Oktober schon einmal angegriffen worden. Laut Israel wurden auch in Zentraliran Anlagen mit iranischen Bodenraketen attackiert.Kurz zuvor hatte Iran seinen Erzfeind Israel mit zwei Raketensalven innerhalb von weniger als einer Stunde angegriffen. Die Attacken hätten Luftwaffenstützpunkten gegolten, von denen Attacken auf Iran gestartet worden seien, teilten die iranischen Revolutionsgarden – die Elitestreitmacht der Islamischen Republik – laut einem Bericht der staatlichen Nachrichtenagentur Irna mit . Die Angriffe würden ohne Unterbrechung und in verschiedenen Formen fortgesetzt. Der US-Sender CNN berichtet, die Menge der Raketen, die Iran auf Israel abfeuere, habe seit dem Beginn des aktuellen Krieges jedoch massiv nachgelassen. Ein Raketeneinschlag auf einem Parkplatz in Zentralisrael löste einen Brand aus, wie die Times of Israel berichtete.Berichte über Opfer der jüngsten Angriffe auf beiden Seiten gab es zunächst nicht. Seit Freitag wurden bei den Angriffen in Iran nach offiziellen Angaben mehr als 200 Menschen getötet. In Israel kamen bislang mindestens 24 Menschen ums Leben.