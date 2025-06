Trump schließt neue Angriffe auf Iran bei erneuter Urananreicherung nicht aus

US-Präsident Donald Trump hat am Freitag Irans obersten Führer Ayatollah Ali Chamenei scharf kritisiert und seine Pläne zur Aufhebung von Sanktionen gegen Iran fallen gelassen. Er ziehe auch einen neuen Angriff auf Iran „ohne Frage“ in Betracht, sollte Teheran Uran wieder in besorgniserregendem Umfang anreichern, sagte Trump auf einer Pressekonferenz im Weißen Haus. Trump sagte auch, dass er in den vergangenen Tagen an einer möglichen Aufhebung der Sanktionen gegen Iran gearbeitet habe, um dem Land eine Chance zu geben. Diese Bemühungen habe er aber nun aufgrund von Chameneis Äußerungen aufgegeben. „Ich habe eine Erklärung voller Wut, Hass und Abscheu erhalten und sofort alle Bemühungen um eine Aufhebung der Sanktionen und mehr eingestellt“, sagte er.



Trump reagierte damit auf die erste Stellungnahme Chameneis nach dem zwölftägigen Konflikt mit Israel, der am vergangenen Wochenende endete. Chamenei sagte, Iran habe Amerika „ins Gesicht geschlagen“, indem er nach dem US-Bombenangriff einen Angriff auf einen wichtigen US-Stützpunkt in Katar startete. Er sagte auch, dass Iran niemals kapitulieren werde. Trump dagegen betonte, das Leben des obersten Führers in Iran extra verschont zu haben: „Sein Land wurde dezimiert, seine drei bösen Atomanlagen wurden zerstört, und ich wusste genau, wo er sich versteckt hielt, und ich würde nicht zulassen, dass Israel oder die US-Streitkräfte, die bei Weitem die größten und mächtigsten der Welt sind, sein Leben beenden“, schrieb er in einem Social-Media-Post.



Der Außenminister Irans, Abbas Araghchi, schrieb am frühen Samstagmorgen auf X, Trump solle seinen „respektlosen und inakzeptablen Ton“ gegenüber dem Obersten Führer ablegen und „aufhören, seine Millionen Anhänger zu verletzen“, wenn er wirklich ein Atomabkommen mit Iran abschließen wolle.



Trump zufolge strebt Iran nach den Bombenangriffen der USA und Israels den Bau einer Atomwaffe nicht mehr an. Er bezeichnete Iran als „erschöpft“ und würde es begrüßen, wenn Inspektoren der Internationalen Atomenergiebehörde IAEA die iranischen Atomanlagen inspizieren könnten, nachdem diese am vergangenen Wochenende bombardiert worden waren. Das iranische Parlament stimmte jedoch am Mittwoch der Aussetzung solcher Inspektionen zu.