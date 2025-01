Krankenhaus: Freigelassene Geiseln in stabilem Zustand

Die drei am Sonntag freigelassenen israelischen Geiseln sind nach Angaben des Krankenhauses, in das sie gebracht wurden, in stabiler Verfassung. Nähere Angaben machte der stellvertretende ärztliche Direktor des Schiba-Krankenhauses bei Tel Aviv am Montag nach den Eingangsuntersuchungen nicht. „Es wird noch ein paar Tage dauern, bis alle nötigen Untersuchungen abgeschlossen sind“, sagte Sefi Mendelovich der Times of Israel. Terroristen hatten die drei jungen Frauen während des Massakers der Hamas in Israel am 7. Oktober 2023 verschleppt und seitdem im Gazastreifen festgehalten.



Die freigelassene Geisel Emily Damari, die neben der israelischen auch die britische Staatsangehörigkeit hat, zeigte ihre Freude über die Freilassung nach 471 Tagen in Gefangenschaft auf ihrem Instagram-Account. „Ich bin zurück in meinem Leben, bei meinen Liebsten. Ich bin der glücklichste Mensch der Welt“, schrieb die 28-Jährige dort nach israelischen Medienberichten.