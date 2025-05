Wadephul lehnt militärische Lösung des Gaza-Konflikts ab

Außenminister Johann Wadephul sieht im Gazastreifen keine militärische Lösung. Die Hamas müsse entwaffnet werden, aber am Ende könne es nur eine politische Lösung geben, sagte Wadephul auf einer Pressekonferenz mit seinem israelischen Amtskollegen Gideon Saar in Jerusalem. Er sei sich auch nicht sicher, ob das militärische Vorgehen Israels im Gazastreifen seiner eigenen Sicherheit diene. Wadephul betonte zudem, dass der Gazastreifen Teil der palästinensischen Gebiete im Nahen Osten bleibe.



Nach einem Treffen mit dem palästinensischen Ministerpräsidenten Mohammed Mustafa in Ramallah im Westjordanland kündigt Wadephul später weitere Hilfen für die Not leidende Bevölkerung in den palästinensischen Gebieten an. Deutschland stellt zusätzliche 30 Millionen Euro für lebensrettende Nahrungsmittel, Wasserversorgung, Gesundheit und Notunterkünfte zur Verfügung. Zusammen mit diesem Geld zählt Deutschland mit dann insgesamt 333 Millionen Euro seit Oktober 2023 nach offiziellen Angaben zu den größten humanitären Gebern in den palästinensischen Gebieten.