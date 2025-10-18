Viele Angaben stammen von Konfliktparteien und lassen sich teilweise nicht unabhängig überprüfen. Für unseren Liveblog verwenden wir neben eigenen Recherchen Material der Nachrichtenagenturen dpa, Reuters, epd, KNA und Bloomberg.
Linus Freymark
Die islamistische Hamas hat die Leiche einer mutmaßlichen israelischen Geisel übergeben. Die israelische Armee teilte mit, der Sarg sei Mitarbeitern des Internationalen Komitees vom Roten Kreuz (IKRK) ausgehändigt worden. Diese würden den Leichnam nun an das Militär übergeben.
Laut der Waffenruhe-Vereinbarung muss die Hamas insgesamt 28 Leichen übergeben. Sollte Israel die Identität der nunmehr überstellten Leiche bestätigen, würden noch 18 tote Geiseln im Gazastreifen verbleiben. Die Hamas beruft sich darauf, dass es für sie schwierig sei, die Leichen zu finden, weil sie unter den Trümmern bombardierter Gebäude und Tunnel verschüttet seien.
Bereits am vergangenen Montag hatten die Islamisten die letzten 20 lebenden Geiseln freigelassen. Die erste Phase der von US-Präsident Donald Trump initiierten Waffenruhe im Krieg zwischen Israel und der Hamas sieht die Freilassung und Übergabe aller lebenden und toten Geiseln vor.
Christoph Heinlein
Bundeswehr schickt drei Soldaten nach Israel
Zur Überwachung des Friedensprozesses im Gaza-Krieg schickt die Bundeswehr drei Soldaten in den Süden Israels. In der kommenden Woche würden zwei Stabsoffiziere sowie in der Anfangsphase ein Brigadegeneral entsendet, teilte das Verteidigungsministerium mit. Die Soldaten werden demnach uniformiert, aber unbewaffnet in dem US-geführten Zivil-Militärischen Koordinationszentrum (Civil Military Coordination Centre - CMCC) eingesetzt. Diesem sollen den Angaben nach rund 200 Soldatinnen und Soldaten angehören.
Bei dem Kontrollzentrum handelt es sich US-Medienberichten zufolge um eine im Aufbau befindliche militärische Einheit unter US-Führung, die im Süden Israels nahe dem Gazastreifen stationiert wird. Laut Verteidigungsministerium zählen die Überwachung des Waffenstillstands zwischen Israel und der Hamas sowie die Beseitigung von Kriegslasten und die Koordinierung humanitärer Hilfe zu den Aufträgen des Zentrums. Zudem soll laut Verteidigungsministerium über das Zentrum die Integration, Ausbildung und logistische Unterstützung der vorgesehenen internationalen Stabilisierungstruppe für den Gazastreifen (International Stabilisation Force - ISF) koordiniert werden.
Die ISF soll laut dem 20-Punkte-Friedensplan von US-Präsident Donald Trump im Gazastreifen für Sicherheit sorgen. Nach Angaben des Verteidigungsministeriums hat die Einheit ihre Arbeit bereits aufgenommen. Für die Entsendung deutscher Soldaten wird demnach kein gesondertes Mandat benötigt, da „keine Einbeziehung in eine bewaffnete Unternehmung“ zu erwarten sei.
Leopold Zaak
Medienbericht: Internationales Team sucht im Gazastreifen nach toten Geiseln
Israel wartet weiterhin auf die Übergabe der sterblichen Überreste von mindestens 19 toten Geiseln durch die Hamas. Die Terrororganisation betont, die Rückführung sei schwierig, weil die verstorbenen Geiseln unter eingestürzten Häusern oder Tunneln lägen. Israel hält das aber wohl für eine Lüge. Der Sender Channel 12 berichtet unter Berufung auf einen hochrangigen Beamten, die Hamas könne jederzeit eine "zweistellige Zahl an Geiseln" zurückgeben.
Um die Rückgabe zu beschleunigen, soll sich offenbar ein internationales Team im Gazastreifen befinden, um nach den Leichen zu suchen. Das berichtet der Sender Channel 13. Demnach werde das Team mit Informationen der israelischen Geheimdienste versorgt.
Weil sich die Umsetzung des Friedensplans verzögert, erhöht Israel nun auch den Druck auf die Hamas. Bis zur Rückgabe der sterblichen Überreste der letzten Geiseln könnte Israel wohl die Öffnung des Grenzübergangs Rafah blockieren. Das berichtet das Wall Street Journal. Demnach könnte sich die Einfuhr von Hilfsgütern, aber auch von Material zum Wiederaufbau verzögern.
Nadja Lissok
Hamas: Rückführung weiterer Geisel-Leichen braucht Zeit
Die Terrororganisation Hamas bekräftigt, dass die Rückführung weiterer Leichname von Geiseln noch länger dauern könnte. Einige von ihnen befänden sich in von Israels Armee zerstörten Tunneln, andere unter den Trümmern zerbombter Gebäude, hieß es in einer Mitteilung. Um sie zu bergen, seien schwere Maschinen und Geräte zum Abtragen der Trümmer erforderlich, die derzeit nicht herbeigeschafft werden könnten, weil Israel ihre Einfuhr verweigere, heißt es in der Mitteilung weiter.
Laut der Vereinbarung über die seit einer Woche geltende Waffenruhe muss die Hamas insgesamt 28 Geisel-Leichen an Israel übergeben. Bisher übergab sie die Überreste von neun Geiseln. Die Terrororganisation fügte in der Mitteilung hinzu, dass sie sich weiter an die Vereinbarung halten werde. Sie machte zugleich Israel für die Verzögerung der Geisel-Rückführungen verantwortlich. Israel droht bei Nichteinhaltung des Abkommens mit der Rückkehr zum Krieg im Gazastreifen.
Katja Guttmann
Trump droht der Terrororganisation Hamas
US-Präsident Donald Trump hat der islamistischen Hamas mit dem Tode gedroht. Wenn die Terrororganisation weiter Menschen im Gazastreifen töte, „werden wir keine Wahl haben als hineinzugehen und sie zu töten“, schrieb der Republikaner auf der Plattform Truth Social. Trump machte nicht deutlich, welche Kräfte genau dann in den Gazastreifen gehen würden.
Davor hatten Berichte über Tötungen im Gazastreifen durch Hamas-Kämpfer international für Empörung gesorgt. Trump hatte das am Dienstag aber zunächst noch mit einem gewissen Verständnis kommentiert: Die Hamas habe gegen „sehr, sehr schlimme Banden“ durchgegriffen, das habe ihn nicht groß gestört. „Das ist okay“, sagte er wörtlich. Ein Sprecher des Auswärtigen Amtes hatte die Erschießungen als schockierend bezeichnet. Auch die palästinensische Autonomiebehörde verurteilte die mutmaßlichen Exekutionen scharf.
Saimah Jiwa
Israel: Rafah-Öffnung voraussichtlich am Sonntag
Der Grenzübergang Rafah zwischen dem Gazastreifen und Ägypten wird nach Angaben des israelischen Außenministers Gideon Saar voraussichtlich am Sonntag wieder geöffnet. "Wir treffen alle notwendigen Vorbereitungen", zitiert die italienische Nachrichtenagentur Ansa Saar. Ob der Grenzübergang für Menschen oder für Hilfslieferungen geöffnet werden soll, ist nicht bekannt. Saar äußert sich dem Bericht zufolge auf einer Mittelmeer-Konferenz in Neapel.
Julia Daniel
USA planen „Sicherheitszone“ im Gazastreifen
Als Reaktion auf Hinrichtungen durch die palästinensische Terrororganisation Hamas planen die USA die Einrichtung einer Sicherheitszone in von der israelischen Armee kontrollierten Gebieten des Gazastreifens. Sie sollen Palästinenser aufnehmen, die vor der Hamas fliehen, erklärte ein ranghoher Berater von US-Präsident Donald Trump laut israelischen Medien auf einer Pressekonferenz.
Man arbeite mit Israel zusammen, um eine Hamas-freie Sicherheitszone hinter der gelben Linie zu schaffen, „in den Menschen, die sich bedroht fühlen, flüchten können“. Israel unternehme „große Anstrengungen, um diejenigen zu unterstützen, zu schützen und ihnen zu helfen, die friedlich Seite an Seite leben wollen, sich von der Hamas distanzieren und einen anderen Weg einschlagen möchten“. Eine offizielle israelische Bestätigung der Pläne oder Zeitpläne zu deren Umsetzung wurden zunächst nicht bekannt.
Die Bilder einer von der Hamas organisierten Hinrichtung im Gazastreifen hatten für Entsetzen gesorgt. Das palästinensische Präsidialamt verurteilte am Dienstag aufs Schärfste die Exekutionen, bei denen Dutzende Bürger „außerhalb des Rechtsrahmens und ohne faire Gerichtsverfahren“ ums Leben gekommen seien.
Julia Bergmann
Ein Jahr nach Sinwars Tod: Hamas will Kampf fortsetzen
Ungeachtet der aktuell geltenden Waffenruhe mit Israel hat die Hamas am ersten Jahrestag der Tötung ihres Chefs, Jihia al-Sinwar, die Fortsetzung des bewaffneten Kampfes gegen Israel gelobt. Sinwar war bei einem Einsatz der israelischen Armee während des Gaza-Kriegs getötet worden. Der 61-Jährige galt als Drahtzieher des Massakers am 7. Oktober 2023, Auslöser des Gaza-Kriegs und einer dramatischen regionalen Eskalation.
In einer Stellungnahme der islamistischen Terrororganisation zum ersten Jahrestag war die Rede von einem Märtyrertod Sinwars. Die Flamme werde nicht erlöschen, hieß es mit Blick auf das Massaker am 7. Oktober, bei dem in Israel rund 1200 Menschen getötet und mehr als 250 weitere in den Gazastreifen verschleppt worden waren.
Die Hamas lehnt die von der internationalen Gemeinschaft für die Region angestrebte Zweistaatenlösung - ein unabhängiger Staat Palästina, der friedlich Seite an Seite Israels lebt - strikt ab. Sie will stattdessen Israel zerstören und auf dem gesamten Gebiet des historischen Palästina einen islamischen Staat einrichten. Im Gaza-Krieg war vergangene Woche eine Waffenruhe in Kraft getreten. In der dazugehörigen Vereinbarung ist eine Entwaffnung der Hamas vorgesehen, die die Terrororganisation jedoch ablehnt.
Julia Daniel
Zwei Tote in Gaza - Israel weist Verantwortung zurück
Ungeachtet einer in der vergangenen Woche vereinbarten Waffenruhe hat die palästinensische Seite Israel die Tötung von zwei Menschen mit einem Drohnenangriff im Gazastreifen vorgeworfen. Der Angriff habe sich im Bereich der Stadt Chan Yunis im Süden des weitgehend zerstörten Küstenstreifens ereignet, hieß es aus dem Nasser-Krankenhaus in der Stadt. Eine israelische Armeesprecherin sagte dagegen, es habe in dem Gebiet keinen israelischen Angriff gegeben.
Das israelische Militär hatte sich im Rahmen der Vereinbarung mit der islamistischen Terrororganisation Hamas aus den großen Bevölkerungszentren im Gazastreifen zurückgezogen, verbleibt aber bis zu einer Einigung über die zweite Phase des Friedensplans in mehr als der Hälfte des Gebiets am Mittelmeer. Nach Beginn der Waffenruhe am Freitag ist es bereits zu tödlichen Zwischenfällen gekommen. Die Armee hat Zivilisten davor gewarnt, sich den israelischen Truppen zu nähern.
Julia Daniel
US-Regierungsberater: USA planen internationale Truppe für Gazastreifen
Die USA arbeiten an der Zusammenstellung einer internationalen Truppe zur Stabilisierung des Gazastreifens. Dies sagt ein mit der Angelegenheit vertrauter hochrangiger US-Regierungsberater. Der Aufbau der internationalen Stabilisierungstruppe habe bereits begonnen. Die USA seien dazu in Gesprächen mit mehreren Ländern. Nach Angaben eines weiteren Regierungsberaters gehören dazu Indonesien, die Vereinigten Arabischen Emirate, Ägypten, Katar und Aserbaidschan.
Einen Einsatz zur Entwaffnung der Hamas hingegen schließt US-Präsident Donald Trump aus. US-Soldaten würden dazu nicht benötigt, sagt Trump vor Journalisten in Washington. Die USA würden Israel jedoch bei dem Vorhaben unterstützen.
Juri Auel
Israel bereitet Plan für erneuten Kampf gegen Hamas vor
Israels Verteidigungsminister Israel Katz beauftragt das Militär mit der Ausarbeitung eines umfassenden Plans zur Bekämpfung der Hamas, falls der Krieg wieder aufgenommen werde, teilt das Verteidigungsministerium mit. Sollte sich die Hamas nicht an die getroffene Vereinbarung zur Übergabe der getöteten Geiseln halten, werde man den Kampf in Absprache mit den USA wiederaufnehmen, so der israelische Minister.
Damit klingt Katz ähnlich wie US-Präsident Donald Trump. Der hatte der Hamas gedroht, er könne Israel das Weiterführen der Kämpfe im Gazastreifen jederzeit wieder erlauben. Das werde geschehen "sobald ich das Wort gebe", zitiert der Sender CNN Trump.
Er würde erwägen, dem israelischen Ministerpräsidenten Benjamin Netanjahu die Wiederaufnahme militärischer Aktionen im Gazastreifen zu gestatten, sollte die Hamas sich weigern, ihren Teil der Waffenruhevereinbarung einzuhalten.
Juri Auel
Hamas übergibt zwei weitere Leichen von Geiseln
Die islamistische Hamas hat die Leichen von zwei weiteren getöteten Geiseln übergeben. Die israelische Armee teilte mit, Särge seien Mitarbeitern des Internationalen Komitees vom Roten Kreuz (IKRK) ausgehändigt worden und diese seien auf dem Weg zur Übergabe an das Militär.
Laut der Waffenruhe-Vereinbarung muss die Hamas insgesamt 28 Leichen übergeben. 19 von ihnen verbleiben noch im Gazastreifen. Bei einer von 10 Leichen, die die Hamas bislang freigab, handelt es sich nach israelischen forensischen Erkenntnissen nicht um die sterblichen Überreste einer Geisel.
Die weitere Übergabe der Toten könnte nun jedoch auf Hindernisse stoßen. Ihre Milizen hätten alle Leichen von Geiseln, zu denen sie Zugang hatten, ausgehändigt, hieß es in einer Erklärung der Hamas, die zeitgleich mit der Übergabe der letzten zwei Leichen an das Rote Kreuz veröffentlicht wurde. Nach Meinung der Terrororganisation habe sie damit ihre Verpflichtungen aus dem Waffenruhe-Abkommen erfüllt.
„Was die übrigen Leichen betrifft, so sind zu ihrer Bergung außerordentliche Bemühungen und spezielle Ausrüstungen nötig“, hieß es in der Erklärung weiter. Viele Leichen von Geiseln könnten mutmaßlich unter den Ruinen ausgebombter Gebäude oder in Tunnelschächten verschüttet sein. Israel besteht auf der Rückgabe aller getöteten Geiseln. „Die Hamas ist verpflichtet (...), die nötigen Schritte zu unternehmen, um alle verstorbenen Geiseln zurückzugeben“, hielt die israelische Armee in ihrer Mitteilung fest.
Julia Bergmann
Israel pocht auf Rückgabe aller toten Geiseln – bisher sieben zurückgebracht
Israel fordert von der radikal-islamischen Hamas die Rückgabe der verbleibenden toten Geiseln. Die Hamas müsse ihre Verpflichtungen gegenüber den Vermittlern einhalten und alle Geiseln zurückgeben, sagt eine Regierungssprecherin. „Wir werden dabei keine Kompromisse eingehen.“ Im Rahmen des von den USA vermittelten Abkommens hat die Hamas alle 20 lebenden Geiseln freigelassen, aber bisher nur sieben der 28 vermuteten toten Geiseln übergeben.
Saimah Jiwa
Zwei Tote durch Schüsse in Israel
Bei einem gewaltsamen Zwischenfall in Israel sind mindestens zwei Menschen getötet worden. Der Rettungsdienst Magen David Adom teilte mit, zwei weitere Personen seien schwer verletzt und in ein Krankenhaus gebracht worden.
Medien hatten zunächst berichtet, es werde der Verdacht geprüft, dass es sich um einen Anschlag handele. Die Polizei teilte hingegen mit, es handele sich offenbar um einen kriminellen Hintergrund. Ein Motorradfahrer habe mutmaßlich auf ein Fahrzeug geschossen. Der Vorfall ereignete sich den Angaben zufolge in der Nähe der Stadt Modiin, die zwischen Tel Aviv und Jerusalem liegt.
Saimah Jiwa
Zwei Palästinenser bei Vorfall im Gazastreifen getötet
Bei einem Vorfall im Gazastreifen sind trotz der Waffenruhe zwei Palästinenser getötet worden. Sie seien bei israelischem Beschuss östlich der Stadt Gaza ums Leben gekommen, hieß es aus medizinischen Kreisen.
Mehrere verdächtige Personen hätten die Rückzugslinie überschritten und sich israelischen Truppen im nördlichen Gazastreifen genähert, teilte das israelische Militär mit. Damit hätten sie gegen die Waffenruhe-Vereinbarung verstoßen. Die Truppen hätten auf die Verdächtigen geschossen und damit „die Bedrohung beseitigt“. Das Militär bekräftigte ihren Aufruf an die Einwohner Gazas, sich den weiterhin in mehr als der Hälfte des Küstenstreifens positionierten Truppen nicht zu nähern.
