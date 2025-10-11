Viele Angaben stammen von Konfliktparteien und lassen sich teilweise nicht unabhängig überprüfen. Für unseren Liveblog verwenden wir neben eigenen Recherchen Material der Nachrichtenagenturen dpa, Reuters, epd, KNA und Bloomberg.
Irene Helmes
Nach Inkrafttreten der Waffenruhe zwischen Israel und der Hamas werden mit Anspannung die nächsten Schritte im erhofften Friedensprozess erwartet. Was derzeit bekannt ist:
- Die 72-Stunden-Frist zur Freilassung der israelischen Geiseln läuft. Aus Kreisen der Terrororganisation Hamas hieß es, alle lebenden und möglichst auch die toten Geiseln würden zwischen Sonntag und Montagmorgen voraussichtlich schrittweise übergeben. Die Heimkehr der Geiseln soll vom Internationalen Komitee vom Roten Kreuz ohne öffentliche Zeremonie und unter Ausschluss von Medien organisiert werden. Im Gegenzug wird Israel eine – offenbar nicht endgültig feststehende – Anzahl inhaftierter Palästinenser freilassen.
- Die Lieferung von humanitären Gütern in den Gazastreifen ist dringend nötig, um die Not der Zivilbevölkerung zu lindern. Hilfsorganisationen zufolge stehen an den Grenzübergängen bereits jetzt 60 000 Tonnen Nahrungsmittel zur Einfahrt bereit. Nach Angaben aus Hamas-Kreisen sollen in einer ersten Phase etwa 600 Lastwagen pro Tag einfahren. Das Welternährungsprogramm der Vereinten Nationen (WFP) teilt mit, es habe genügend Lebensmittel in der Region, um alle Menschen vor Ort für bis zu drei Monate zu versorgen, wenn Israel vollen Zugang gewähre. Tausende geflohene Palästinenserinnen und Palästinenser sind derweil dabei, innerhalb des Gazastreifens in ihre Heimatorte zurückzukehren.
- US-Präsident Trump will am Sonntag nach Nahost reisen. Er sei eingeladen worden, vor dem israelischen Parlament, der Knesset, eine Rede zu halten. Trump könnte auch bei der Freilassung der Geiseln vor Ort sein. Bis zu seiner Rückkehr in die USA am Dienstagabend werde er auch Ägypten besuchen.
- Gipfeltreffen in Ägypten: In Scharm el Scheich ist ein internationales Gipfeltreffen geplant, der Termin steht noch aus. Den Vorsitz sollen US-Präsident Trump und Ägyptens Präsident Abdel Fattah al-Sisi übernehmen, wie das Außenministerium in Kairo mitteilte. Trump hatte schon zuvor von einer „offiziellen Unterzeichnung“ des Abkommens zwischen Israel und der Hamas in Ägypten und einer entsprechenden Zeremonie mit vielen Teilnehmern gesprochen. Aus deutschen Regierungskreisen hieß es, Bundeskanzler Friedrich Merz habe eine Einladung dazu von al-Sisi dankend entgegengenommen, offiziell bestätigt ist eine Teilnahme des Kanzlers bisher aber nicht.
- Der Grenzübergang Rafah zwischen dem Gazastreifen und Ägypten soll in einer weiteren Phase wieder für den zivilen Personenverkehr oder für den Transport von Verwundeten geöffnet werden, ein Termin dafür ist noch nicht bekannt.
- In einer zweiten Verhandlungsphase zwischen den Kriegsparteien sollen weitere Konfliktpunkte geklärt werden. So sollen sich die israelischen Soldaten schrittweise aus dem Gazastreifen zurückziehen und von ihnen gehaltene Gebiete an eine internationale Stabilisierungstruppe übergeben werden. Der Plan sieht auch eine Entwaffnung der Hamas vor, die Terrororganisation lehnt dies aber bislang ab.
- Die USA planen, ein Kontrollzentrum zur Überwachung des Abkommens einzurichten. Sie haben dafür einem Bericht zufolge bereits Soldaten nach Israel geschickt. Auch andere Staaten, darunter Ägypten, Katar und die Türkei, sollen bei dem Kontrollzentrum mitwirken.
Linus Freymark
Trump: Freilassung der Geiseln soll am Montag erfolgen
US-Präsident Donald Trump zufolge sollen die von der Hamas im Gazastreifen festgehaltenen Geiseln am Montag freigelassen werden. Bei einem Gespräch mit Reportern im Weißen Haus sagte er, es gebe etwa 30 Leichen, die geborgen werden müssten. Israelischen Medien zufolge könnten die Männer sogar schon am Sonntag zurückkehren.
Er teilte weiter mit, zunächst nach Kairo reisen zu wollen und danach weiter nach Israel, um vor dem israelischen Parlament zu sprechen. Trump kündigte seinen dortigen Auftritt im Weißen Haus an, nachdem ihn der Knesset-Vorsitzende Amir Ohana offiziell ins Parlament eingeladen und auf der Plattform X geschrieben hatte: „Israel erwartet den Friedenspräsidenten.“
Genaue Termine für die einzelnen Stationen und die Rede in der Knesset nannte er nicht. Am Dienstagabend will Trump voraussichtlich in die USA zurückkehren.
Linus Freymark
UN pochen auf rasche Hilfslieferungen
Nach dem Beginn der Waffenruhe drängt das Welternährungsprogramm der Vereinten Nationen die israelische Regierung, rasch weitere Hilfslieferungen für die Menschen im Gazastreifen zu ermöglichen.
"Für die Menschen in Gaza ist dieser Moment überlebenswichtig", sagte der Deutschland-Direktor des World Food Programme (WFP), Martin Frick, dem Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND). "Die Waffenruhe muss nun sichere Grenzübergänge und klare Sicherheitsgarantien für Hilfstransporte bringen." Dabei zähle jede Stunde.
An den Grenzübergängen stünden 60 000 Tonnen Nahrungsmittel zur Einfahrt bereit, weitere 100 000 Tonnen seien in der Region im Zulauf. Damit lasse sich Gaza fast drei Monate lang versorgen, wenn der Zugang sicher und verlässlich sei. Allein im ersten Monat könne das WFP so 1,6 Millionen Menschen mit Brot, Mehl und Lebensmittelpaketen erreichen.
Auch das UN-Kinderhilfswerk Unicef appelliert an die internationale Staatengemeinschaft, dass vor allem Kinder im Gazastreifen wieder eine Perspektive bekommen müssen. „Viele Kinder haben Angehörige verloren, viele sind verletzt“, sagte Unicef-Chefin Catherine Russell dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. Viele seien zudem hungrig, litten an Mangelernährung und müssten medizinisch versorgt werden.
Julia Bergmann
Gaza-Friedensplan: Al-Sisi lädt Merz nach Ägypten ein
Ägyptens Präsident Abdel Fattah al-Sisi hat Bundeskanzler Friedrich Merz zu einer feierlichen Zeremonie aus Anlass der Einigung auf eine Waffenruhe im Gazastreifen eingeladen. Wie das Präsidialamt in Kairo mitteilte, sprachen die beiden am Telefon über die Details des von US-Präsident Donald Trump vorgelegten Friedensplans für den Küstenstreifen.
Wann die Zeremonie stattfinden soll, war zunächst unklar. Trump will nach eigenen Angaben am Sonntag zu einer Reise in den Nahen Osten aufbrechen und hatte kürzlich Reportern gesagt, er werde auch nach Ägypten kommen, um an einer Zeremonie zur Feier des Abkommens zwischen Israel und der Hamas teilzunehmen. Zu diesem Anlass sollen auch „viele Staats- und Regierungschefs aus aller Welt“ eingeladen worden sein.
Juri Auel
Merz, Macron und Starmer würdigen Rolle Trumps und der Vermittler
Die Staats- und Regierungschefs Deutschlands, Frankreichs und Großbritanniens haben in einer gemeinsamen Erklärung den Einsatz von US-Präsident Donald Trump und der Vermittler aus Ägypten, Katar und der Türkei bei der Lösung des Nahost-Konflikts hervorgehoben. „Es ist nun von größter Bedeutung, dass alle Parteien ihren Verpflichtungen vollständig und unverzüglich nachkommen“, heißt es darin von Bundeskanzler Friedrich Merz, Frankreichs Präsident Emmanuel Macron und dem britischen Premierminister Keir Starmer mit Blick auf Israel und die palästinensische Terrorgruppe Hamas. Die drei Länder verpflichteten sich, in den nächsten Wochen „substanzielle humanitäre Hilfsleistungen“, die über die Vereinten Nationen erfolgen sollen, zu unterstützen.
Im Gaza-Konflikt soll es in den nächsten Tagen durch einen von Trump vorgeschlagenen und von Israel und der Hamas unterstützten Friedensplan zu einer Freilassung der israelischen Geiseln im Austausch gegen palästinensische Gefangene kommen. Zunächst trat bereits eine Feuerpause in Kraft, die auch neue Hilfslieferungen ermöglichen soll. Noch nicht endgültig geklärt sind jedoch die weiteren Schritte, die zu einem dauerhaften Frieden führen sollen.
Lisa Torjuul
Erste Palästinenser kehren in Heimat zurück
Nach Inkrafttreten der Waffenruhe kehren Tausende vertriebene Palästinenser in ihre verlassenen Heimatorte zurück. Eine riesige Kolonne an Menschen bewegte sich nach Norden in Richtung Gaza-Stadt, nachdem die israelische Armee mit dem Rückzug aus Teilen des Küstenstreifens begonnen hatte. Die Freude über das Ende der Kämpfe war jedoch von dem Ausmaß der Zerstörung nach zwei Jahren Krieg überschattet. „Gott sei Dank steht mein Haus noch“, sagte der 40-jährige Ismail Sajda der Nachrichtenagentur Reuters. „Aber der Ort ist zerstört, die Häuser meiner Nachbarn sind zerstört, ganze Stadtteile sind verschwunden.“
Palästinenser auf dem Weg in den Norden des Gazastreifens am 10. Oktober. REUTERS/Mahmoud Issa
Nach dem Inkrafttreten der Waffenruhe kehren Tausende Menschen in ihre Heimatorte zurück. AP Photo/Jehad Alshrafi
Ein Großteil der Gebäude ist durch israelische Angriffe beschädigt oder zerstört worden. IMAGO/Anadolu Agency
Saimah Jiwa
Israel: Truppen bleiben bis zur Entwaffnung der Hamas
Die israelischen Truppen werden im Gazastreifen bleiben, um Druck auf die Hamas auszuüben, sich zu entwaffnen, so Ministerpräsident Benjamin Netanjahu. Alle Geiseln würden in den kommenden Tagen zurückkehren, sagte er weiter.
Saimah Jiwa
Hamas- statt Fatah-Gefangene kommen frei
Im Rahmen des Gaza-Abkommens werden elf Gefangene, die der Hamas angehören anstatt elf der Fatah zugerechneten Häftlingen freigelassen. Das berichtet das israelische Armeeradio.
Es habe eine Änderung in letzter Minute gegeben, meldet der Sender. Die Hamas soll im Gegenzug die 20 lebenden israelischen Geiseln gemeinsam 72 Stunden nach Beginn der Waffenruhe freilassen. Zudem lässt Israel den Angaben zufolge 250 Palästinenser frei, die lange Haftstrafen verbüßen, sowie 1700 weitere, die seit Kriegsbeginn am 7. Oktober 2023 festgenommen wurden.
Lisa Torjuul
Waffenruhe zwischen Israel und der Hamas in Kraft
Die Waffenruhe zwischen Israel und der islamistischen Hamas ist seit 12 Uhr mittags (Ortszeit) in Kraft. Das teilte ein Militärsprecher mit. Die israelischen Truppen hätten mit dem Teilrückzug begonnen und würden entlang der aktualisierten Einsatzlinien in Stellung gehen, heißt es in der Mitteilung. Dies geschehe auch in Vorbereitung auf die Rückkehr von Geiseln. Eine Stellungnahme der Hamas liegt dazu noch nicht vor.
Lisa Torjuul
Türkisches Militär für Einsatz in Gaza bereit
Die Türkei bietet vor dem Hintergrund der Einigung zwischen Israel und der Hamas ihre militärische Beteiligung im Gazastreifen an. „Unsere türkischen Streitkräfte, die Erfahrung in der Stiftung und Wahrung von Frieden haben, sind bereit, jede ihnen übertragene Aufgabe zu übernehmen“, teilte das türkische Verteidigungsministerium laut der staatlichen Nachrichtenagentur Anadolu mit.
Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdoğan hatte gestern bereits gesagt, sein Land wolle sich am Wiederaufbau des Gazastreifens und an einer „Taskforce“ beteiligen. Eine internationale Taskforce von Experten aus Israel, den USA, Ägypten, Katar, der Türkei und vom Roten Kreuz soll nach sterblichen Überresten von Geiseln in Gaza suchen, berichtet der Sender i24.
Die Türkei war an den indirekten Verhandlungen zwischen Israel und der palästinensischen Terrororganisation Hamas in Ägypten beteiligt. Ankara unterhält gute Beziehungen zur Hamas, Erdoğan hatte sie mehrmals als Befreiungsorganisation bezeichnet.
Lisa Torjuul
Medien: Israels Truppen haben mit Rückzug aus Gazastreifen begonnen
Erste israelische Truppen haben sich Medienberichten zufolge in der Nacht zu Freitag aus dem Gazastreifen zurückgezogen. In einigen Gebieten des Küstenstreifens sei der Rückzug von Artilleriebeschuss und Luftschlägen zur Sicherung der Truppen begleitet gewesen, berichtete die Times of Israel. Einige Truppen hätten den Gazastreifen bereits vollständig verlassen. Auch am Morgen dauere der Rückzug zu den im Gaza-Friedensplan vereinbarten Demarkationslinien an.
Der Vereinbarung zufolge sollen sich die Truppen innerhalb von 24 Stunden nach der Zustimmung des israelischen Kabinetts zur Feuerpause zurückziehen und dann die Kontrolle über 53 Prozent des Küstenstreifens in den grenznahen Pufferzonen haben. Vom Militär selbst gab es noch keine Informationen über den Truppenrückzug. Israelische Militärkorrespondenten posteten auf sozialen Plattformen Bilder und Videos von Panzerkolonnen beim Rückzug aus dem Gazastreifen und feiernden Soldaten.
Saimah Jiwa
Merz schließt militärische Beteiligung Deutschlands in Gaza aus
Für Deutschland stelle sich die Frage einer militärischen Beteiligung nicht, so Bundeskanzler Friedrich Merz in einer Pressemitteilung. Den vereinbarten Waffenstillstand zwischen Israel und Hamas nennt er "eine gute Nachricht für die Menschen im Nahen Osten und weit darüber hinaus." Er fordert eine schnelle Umsetzung sowohl was die Rückkehr der Geiseln angeht, als auch beim Waffenstillstand und der humanitären Hilfe für die Menschen in Gaza. Man müsse klären, wie Gaza dauerhaft gesichert und verwaltet werden könne.
Helfen will die Bundesregierung konkret bei der medizinischen und psychologischen Unterstützung der freigelassenen Geiseln und mit zusätzlichen Mitteln für humanitäre Hilfe in Höhe von 29 Millionen Euro, die sofort bereitgestellt werden sollen. Zudem wolle Deutschland gemeinsam mit Ägypten zu einer internationalen Wiederaufbaukonferenz für Gaza einladen. Weiter sei Deutschland bereit, Verantwortung in dem von Präsident Trump vorgeschlagenen Friedensrat zu übernehmen. Die notwendigen Reformprozesse in der palästinensischen Autonomiebehörde sollen befördert werden.
Der Bundeskanzler betont, dass Deutschland für die Existenz und die Sicherheit Israels eintritt. Es sei Ausdruck der bleibenden historischen Verantwortung. Weiter heißt es in der Pressemitteilung: „Die Bundesregierung ist zudem der festen Überzeugung, dass die Zwei Staaten-Lösung die beste Aussicht auf eine Zukunft eröffnet, in der Israelis und Palästinenser dauerhaft in Frieden und Sicherheit leben können.“ Schließlich werde die Bundesregierung ihre Genehmigungspraxis zum Export von Rüstungsgütern überprüfen, die in Gaza verwendet werden können.
Linus Freymark
US-Truppen sollen Waffenruhe in Gaza absichern
Die USA wollen 200 Soldaten als Teil einer internationalen Einsatztruppe für die Stabilität in Gaza entsenden. US-Truppen würden jedoch nicht im Gazastreifen selbst eingesetzt, erklärten zwei hochrangige US-Regierungsvertreter. Die Soldaten sollen den Kern einer Einsatzgruppe bilden, an der Vertreter der Streitkräfte Ägyptens, Katars, der Türkei und wahrscheinlich der Vereinigten Arabischen Emirate beteiligt sind.
Der genaue Standort für die Truppen stehe noch nicht fest. Sie sollen nach Angaben der Vertreter ein gemeinsames Kontrollzentrum entwickeln und andere Sicherheitskräfte integrieren, die im Gazastreifen arbeiten und sich mit israelischen Streitkräften koordinieren, um Zusammenstöße zu vermeiden.
Katja Guttmann
Israelischer Parlamentspräsident lädt Trump offiziell zu einer Rede vor der Knesset ein
Knesset-Präsident Amir Ohana hat US-Präsident Donald Trump offiziell eingeladen, eine Rede vor dem israelischen Parlament zu halten. In seinem Brief an Trump, den er auf X veröffentlicht, lobt der Politiker der Partei Likud den US-Präsidenten für seine Hilfe bei der Aushandlung eines Waffenstillstandsabkommens in Gaza, das die Freilassung aller Geiseln und ein Ende des Gaza-Kriegs vorsieht.
Katja Guttmann
Israelisches Militär bestätigt erneuten Angriff auf Gaza-Stadt
Vor dem geplanten Inkrafttreten der vereinbarten Waffenruhe im Gazastreifen hat das israelische Militär bestätigt, einen Luftangriff auf den Stadtteil Sabra in Gaza-Stadt geflogen zu haben. Ziel sei eine Zelle von angeblichen Hamas-Kämpfern gewesen, deren Mitglieder „in der Nähe der Streitkräfte operierten und eine unmittelbare Bedrohung darstellten“, bestätigte das Militär laut einem Bericht der Times of Israel.
Die von der Hamas geführte Zivilschutzbehörde in Gaza berichtete, dass der Angriff zum Einsturz eines Gebäudes geführt habe, wobei etwa 40 Menschen unter den Trümmern verschüttet worden seien. Vier Leichen seien geborgen worden, hieß es.
Israel und die Hamas haben einem US-Friedensplan zugestimmt. Dieser beinhaltet eine Waffenruhe, die 24 Stunden nach der Zustimmung des israelischen Kabinetts in Kraft treten soll.
