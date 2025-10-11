Merz schließt militärische Beteiligung Deutschlands in Gaza aus

Für Deutschland stelle sich die Frage einer militärischen Beteiligung nicht, so Bundeskanzler Friedrich Merz in einer Pressemitteilung. Den vereinbarten Waffenstillstand zwischen Israel und Hamas nennt er "eine gute Nachricht für die Menschen im Nahen Osten und weit darüber hinaus." Er fordert eine schnelle Umsetzung sowohl was die Rückkehr der Geiseln angeht, als auch beim Waffenstillstand und der humanitären Hilfe für die Menschen in Gaza. Man müsse klären, wie Gaza dauerhaft gesichert und verwaltet werden könne.



Helfen will die Bundesregierung konkret bei der medizinischen und psychologischen Unterstützung der freigelassenen Geiseln und mit zusätzlichen Mitteln für humanitäre Hilfe in Höhe von 29 Millionen Euro, die sofort bereitgestellt werden sollen. Zudem wolle Deutschland gemeinsam mit Ägypten zu einer internationalen Wiederaufbaukonferenz für Gaza einladen. Weiter sei Deutschland bereit, Verantwortung in dem von Präsident Trump vorgeschlagenen Friedensrat zu übernehmen. Die notwendigen Reformprozesse in der palästinensischen Autonomiebehörde sollen befördert werden.



Der Bundeskanzler betont, dass Deutschland für die Existenz und die Sicherheit Israels eintritt. Es sei Ausdruck der bleibenden historischen Verantwortung. Weiter heißt es in der Pressemitteilung: „Die Bundesregierung ist zudem der festen Überzeugung, dass die Zwei Staaten-Lösung die beste Aussicht auf eine Zukunft eröffnet, in der Israelis und Palästinenser dauerhaft in Frieden und Sicherheit leben können.“ Schließlich werde die Bundesregierung ihre Genehmigungspraxis zum Export von Rüstungsgütern überprüfen, die in Gaza verwendet werden können.