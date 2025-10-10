Viele Angaben stammen von Konfliktparteien und lassen sich teilweise nicht unabhängig überprüfen. Für unseren Liveblog verwenden wir neben eigenen Recherchen Material der Nachrichtenagenturen dpa, Reuters, epd, KNA und Bloomberg.
Wichtige Updates
Merz schließt militärische Beteiligung Deutschlands in Gaza aus
Trump will Sonntag in den Nahen Osten reisen
Rechtsextreme Minister wollen gegen Abkommen stimmen
Hamas erklärt Gaza-Krieg für beendet
Trump: Geiseln kommen wohl Montag oder Dienstag frei
Lisa Torjuul
Medien: Israels Truppen haben mit Rückzug aus Gazastreifen begonnen
Die ersten israelischen Truppen haben sich Medienberichten zufolge in der Nacht zu Freitag aus dem Gazastreifen zurückgezogen. In einigen Gebieten des Küstenstreifens sei der Rückzug von Artilleriebeschuss und Luftschlägen zur Sicherung der Truppen begleitet gewesen, berichtete die Times of Israel. Einige Truppen hätten den Gazastreifen bereits vollständig verlassen. Auch am Morgen dauere der Rückzug zu den im Gaza-Friedensplan vereinbarten Demarkationslinien an.
Der Vereinbarung zufolge sollen sich die Truppen innerhalb von 24 Stunden nach der Zustimmung des israelischen Kabinetts zur Feuerpause zurückziehen und dann die Kontrolle über 53 Prozent des Küstenstreifens in den grenznahen Pufferzonen haben. Vom Militär selbst gab es noch keine Informationen über den Truppenrückzug. Israelische Militärkorrespondenten posteten auf sozialen Plattformen Bilder und Videos von Panzerkolonnen beim Rückzug aus dem Gazastreifen und feiernden Soldaten.
Der Vereinbarung zufolge sollen sich die Truppen innerhalb von 24 Stunden nach der Zustimmung des israelischen Kabinetts zur Feuerpause zurückziehen und dann die Kontrolle über 53 Prozent des Küstenstreifens in den grenznahen Pufferzonen haben. Vom Militär selbst gab es noch keine Informationen über den Truppenrückzug. Israelische Militärkorrespondenten posteten auf sozialen Plattformen Bilder und Videos von Panzerkolonnen beim Rückzug aus dem Gazastreifen und feiernden Soldaten.
Linus Freymark
US-Truppen sollen Waffenruhe in Gaza absichern
Die USA wollen 200 Soldaten als Teil einer internationalen Einsatztruppe für die Stabilität in Gaza entsenden. US-Truppen würden jedoch nicht im Gazastreifen selbst eingesetzt, erklärten zwei hochrangige US-Regierungsvertreter. Die Soldaten sollen den Kern einer Einsatzgruppe bilden, an der Vertreter der Streitkräfte Ägyptens, Katars, der Türkei und wahrscheinlich der Vereinigten Arabischen Emirate beteiligt sind.
Der genaue Standort für die Truppen stehe noch nicht fest. Sie sollen nach Angaben der Vertreter ein gemeinsames Kontrollzentrum entwickeln und andere Sicherheitskräfte integrieren, die im Gazastreifen arbeiten und sich mit israelischen Streitkräften koordinieren, um Zusammenstöße zu vermeiden.
Der genaue Standort für die Truppen stehe noch nicht fest. Sie sollen nach Angaben der Vertreter ein gemeinsames Kontrollzentrum entwickeln und andere Sicherheitskräfte integrieren, die im Gazastreifen arbeiten und sich mit israelischen Streitkräften koordinieren, um Zusammenstöße zu vermeiden.
Lisa Torjuul
Türkisches Militär für Einsatz in Gaza bereit
Die Türkei bietet vor dem Hintergrund der Einigung zwischen Israel und der Hamas ihre militärische Beteiligung im Gazastreifen an. „Unsere türkischen Streitkräfte, die Erfahrung in der Stiftung und Wahrung von Frieden haben, sind bereit, jede ihnen übertragene Aufgabe zu übernehmen“, teilte das türkische Verteidigungsministerium laut der staatlichen Nachrichtenagentur Anadolu mit.
Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdoğan hatte gestern bereits gesagt, sein Land wolle sich am Wiederaufbau des Gazastreifens und an einer „Taskforce“ beteiligen. Eine internationale Taskforce von Experten aus Israel, den USA, Ägypten, Katar, der Türkei und vom Roten Kreuz soll nach sterblichen Überresten von Geiseln in Gaza suchen, berichtet der Sender i24.
Die Türkei war an den indirekten Verhandlungen zwischen Israel und der palästinensischen Terrororganisation Hamas in Ägypten beteiligt. Ankara unterhält gute Beziehungen zur Hamas, Erdoğan hatte sie mehrmals als Befreiungsorganisation bezeichnet.
Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdoğan hatte gestern bereits gesagt, sein Land wolle sich am Wiederaufbau des Gazastreifens und an einer „Taskforce“ beteiligen. Eine internationale Taskforce von Experten aus Israel, den USA, Ägypten, Katar, der Türkei und vom Roten Kreuz soll nach sterblichen Überresten von Geiseln in Gaza suchen, berichtet der Sender i24.
Die Türkei war an den indirekten Verhandlungen zwischen Israel und der palästinensischen Terrororganisation Hamas in Ägypten beteiligt. Ankara unterhält gute Beziehungen zur Hamas, Erdoğan hatte sie mehrmals als Befreiungsorganisation bezeichnet.
Saimah Jiwa
Merz schließt militärische Beteiligung Deutschlands in Gaza aus
Für Deutschland stelle sich die Frage einer militärischen Beteiligung nicht, so Bundeskanzler Friedrich Merz in einer Pressemitteilung. Den vereinbarten Waffenstillstand zwischen Israel und Hamas nennt er "eine gute Nachricht für die Menschen im Nahen Osten und weit darüber hinaus." Er fordert eine schnelle Umsetzung sowohl was die Rückkehr der Geiseln angeht, als auch beim Waffenstillstand und der humanitären Hilfe für die Menschen in Gaza. Man müsse klären, wie Gaza dauerhaft gesichert und verwaltet werden könne.
Helfen will die Bundesregierung konkret bei der medizinischen und psychologischen Unterstützung der freigelassenen Geiseln und mit zusätzlichen Mitteln für humanitäre Hilfe in Höhe von 29 Millionen Euro, die sofort bereitgestellt werden sollen. Zudem wolle Deutschland gemeinsam mit Ägypten zu einer internationalen Wiederaufbaukonferenz für Gaza einladen. Weiter sei Deutschland bereit, Verantwortung in dem von Präsident Trump vorgeschlagenen Friedensrat zu übernehmen. Die notwendigen Reformprozesse in der palästinensischen Autonomiebehörde sollen befördert werden.
Der Bundeskanzler betont, dass Deutschland für die Existenz und die Sicherheit Israels eintritt. Es sei Ausdruck der bleibenden historischen Verantwortung. Weiter heißt es in der Pressemitteilung: „Die Bundesregierung ist zudem der festen Überzeugung, dass die Zwei Staaten-Lösung die beste Aussicht auf eine Zukunft eröffnet, in der Israelis und Palästinenser dauerhaft in Frieden und Sicherheit leben können.“ Schließlich werde die Bundesregierung ihre Genehmigungspraxis zum Export von Rüstungsgütern überprüfen, die in Gaza verwendet werden können.
Helfen will die Bundesregierung konkret bei der medizinischen und psychologischen Unterstützung der freigelassenen Geiseln und mit zusätzlichen Mitteln für humanitäre Hilfe in Höhe von 29 Millionen Euro, die sofort bereitgestellt werden sollen. Zudem wolle Deutschland gemeinsam mit Ägypten zu einer internationalen Wiederaufbaukonferenz für Gaza einladen. Weiter sei Deutschland bereit, Verantwortung in dem von Präsident Trump vorgeschlagenen Friedensrat zu übernehmen. Die notwendigen Reformprozesse in der palästinensischen Autonomiebehörde sollen befördert werden.
Der Bundeskanzler betont, dass Deutschland für die Existenz und die Sicherheit Israels eintritt. Es sei Ausdruck der bleibenden historischen Verantwortung. Weiter heißt es in der Pressemitteilung: „Die Bundesregierung ist zudem der festen Überzeugung, dass die Zwei Staaten-Lösung die beste Aussicht auf eine Zukunft eröffnet, in der Israelis und Palästinenser dauerhaft in Frieden und Sicherheit leben können.“ Schließlich werde die Bundesregierung ihre Genehmigungspraxis zum Export von Rüstungsgütern überprüfen, die in Gaza verwendet werden können.
Katja Guttmann
Israelischer Parlamentspräsident lädt Trump offiziell zu einer Rede vor der Knesset ein
Knesset-Präsident Amir Ohana hat US-Präsident Donald Trump offiziell eingeladen, eine Rede vor dem israelischen Parlament zu halten. In seinem Brief an Trump, den er auf X veröffentlicht, lobt der Politiker der Partei Likud den US-Präsidenten für seine Hilfe bei der Aushandlung eines Waffenstillstandsabkommens in Gaza, das die Freilassung aller Geiseln und ein Ende des Gaza-Kriegs vorsieht.
Katja Guttmann
Israelisches Militär bestätigt erneuten Angriff auf Gaza-Stadt
Vor dem geplanten Inkrafttreten der vereinbarten Waffenruhe im Gazastreifen hat das israelische Militär bestätigt, einen Luftangriff auf den Stadtteil Sabra in Gaza-Stadt geflogen zu haben. Ziel sei eine Zelle von angeblichen Hamas-Kämpfern gewesen, deren Mitglieder „in der Nähe der Streitkräfte operierten und eine unmittelbare Bedrohung darstellten“, bestätigte das Militär laut einem Bericht der Times of Israel.
Die von der Hamas geführte Zivilschutzbehörde in Gaza berichtete, dass der Angriff zum Einsturz eines Gebäudes geführt habe, wobei etwa 40 Menschen unter den Trümmern verschüttet worden seien. Vier Leichen seien geborgen worden, hieß es.
Israel und die Hamas haben einem US-Friedensplan zugestimmt. Dieser beinhaltet eine Waffenruhe, die 24 Stunden nach der Zustimmung des israelischen Kabinetts in Kraft treten soll.
Die von der Hamas geführte Zivilschutzbehörde in Gaza berichtete, dass der Angriff zum Einsturz eines Gebäudes geführt habe, wobei etwa 40 Menschen unter den Trümmern verschüttet worden seien. Vier Leichen seien geborgen worden, hieß es.
Israel und die Hamas haben einem US-Friedensplan zugestimmt. Dieser beinhaltet eine Waffenruhe, die 24 Stunden nach der Zustimmung des israelischen Kabinetts in Kraft treten soll.
Katja Guttmann
Trump will Sonntag in den Nahen Osten reisen
US-Präsident Donald Trump plant nach eigenen Angaben, am Sonntag in Richtung Nahost aufzubrechen – wann genau er an welchem Ort sein will, ist aber noch unklar. „Ich denke, die Geiseln werden am Montag oder Dienstag zurückkommen“, sagte der Republikaner im Weißen Haus. „Ich werde wahrscheinlich dort sein. Ich hoffe, dass ich dort sein werde. Und wir planen, irgendwann am Sonntag loszufahren.“ Wenige Stunden zuvor hatte Trump bereits in Aussicht gestellt, dass er „recht bald“ aufbrechen wolle.
Der genaue Zeitpunkt der Freilassung der verbliebenen Geiseln ist bislang unklar – genauso, ob es alle auf einmal sein und auch die sterblichen Überreste der getöteten Geiseln an Israel übergeben werden.
Der genaue Zeitpunkt der Freilassung der verbliebenen Geiseln ist bislang unklar – genauso, ob es alle auf einmal sein und auch die sterblichen Überreste der getöteten Geiseln an Israel übergeben werden.
Matthias Becker
Rechtsextreme Minister wollen gegen Abkommen stimmen
Israels rechtsextremer Polizeiminister Itamar Ben-Gvir und seine Partei wollen gegen ein Abkommen über erste Punkte des Plans zur Beendigung des Gaza-Kriegs stimmen. Grund sei die „Freilassung Tausender Terroristen, darunter 250 Mörder“, teilte er auf der Plattform X mit. Auch der rechtsextreme Finanzminister Bezalel Smotrich hatte zuvor angekündigt, dass seine Partei gegen das Abkommen stimmen werde. In Kürze soll die israelische Regierung den Deal billigen. Es wird mit einer deutlichen Mehrheit für das Abkommen gerechnet.
Israel soll im Gegenzug für die Freilassung der verbliebenen Geiseln rund 250 zu lebenslanger Haft verurteilte palästinensische Häftlinge aus israelischen Gefängnissen entlassen. Freikommen sollen zudem etwa 1 700 nach dem 7. Oktober 2023 Inhaftierte.
Ben-Gvir, der auch Sicherheitsminister ist, drohte auch erneut mit einem Austritt aus der Regierung, sollte die Hamas-Herrschaft im Gazastreifen fortbestehen. Ministerpräsident Benjamin Netanjahu habe ihm versichert, dass dies nicht der Fall sein werde.
Der Friedensdeal sieht vor, dass der Gazastreifen nach Kriegsende zunächst von einer Übergangsregierung palästinensischer Technokraten unter Aufsicht eines internationalen Gremiums regiert wird. Die Hamas erklärte sich damit einverstanden, ließ aber offen, ob sie auch der Forderung des Plans zustimmte, dass sie selbst dabei keine Rolle spielen darf.
Israel soll im Gegenzug für die Freilassung der verbliebenen Geiseln rund 250 zu lebenslanger Haft verurteilte palästinensische Häftlinge aus israelischen Gefängnissen entlassen. Freikommen sollen zudem etwa 1 700 nach dem 7. Oktober 2023 Inhaftierte.
Ben-Gvir, der auch Sicherheitsminister ist, drohte auch erneut mit einem Austritt aus der Regierung, sollte die Hamas-Herrschaft im Gazastreifen fortbestehen. Ministerpräsident Benjamin Netanjahu habe ihm versichert, dass dies nicht der Fall sein werde.
Der Friedensdeal sieht vor, dass der Gazastreifen nach Kriegsende zunächst von einer Übergangsregierung palästinensischer Technokraten unter Aufsicht eines internationalen Gremiums regiert wird. Die Hamas erklärte sich damit einverstanden, ließ aber offen, ob sie auch der Forderung des Plans zustimmte, dass sie selbst dabei keine Rolle spielen darf.
Katja Guttmann
Hamas erklärt Gaza-Krieg für beendet
Die radikal-islamistische Palästinenserorganisation Hamas sieht den Gaza-Krieg als beendet an. „Wir haben Garantien von den Vermittlern und der US-Regierung erhalten und alle haben bestätigt, dass der Krieg vollständig vorbei ist“, sagte der im Exil lebende höchste Hamas-Anführer, Chalil al-Haja, in einer Fernsehansprache am Abend. Al-Haja ist auch der Leiter der Verhandlungsdelegation der Hamas bei den Gesprächen über eine Feuerpause.
Die Hamas habe „eine Antwort gegeben, die den Interessen des palästinensischen Volkes dient und Blutvergießen erspart“, sagte al-Haja zur Zustimmung zu der Vereinbarung auf Grundlage des US-Friedensplans. „Wir bekräftigen, dass die Opfer unseres Volkes nicht umsonst sein werden und dass wir unserem Versprechen treu bleiben und die nationalen Rechte unseres Volkes nicht aufgeben werden: Freiheit, Unabhängigkeit und Selbstbestimmung zu erlangen.“ Die Hamas werde weiterhin mit nationalen und islamischen Fraktionen zusammenarbeiten, um die Gründung eines unabhängigen Staates mit Jerusalem als Hauptstadt zu verwirklichen.
Eine Waffenruhe sollte nach Billigung der Übereinkunft durch das israelische Kabinett in Kraft treten. Die israelische Regierung wollte noch am Abend das endgültige grüne Licht geben. Von diesem Zeitpunkt an würden auch die vereinbarten Fristen laufen.
Die Hamas habe „eine Antwort gegeben, die den Interessen des palästinensischen Volkes dient und Blutvergießen erspart“, sagte al-Haja zur Zustimmung zu der Vereinbarung auf Grundlage des US-Friedensplans. „Wir bekräftigen, dass die Opfer unseres Volkes nicht umsonst sein werden und dass wir unserem Versprechen treu bleiben und die nationalen Rechte unseres Volkes nicht aufgeben werden: Freiheit, Unabhängigkeit und Selbstbestimmung zu erlangen.“ Die Hamas werde weiterhin mit nationalen und islamischen Fraktionen zusammenarbeiten, um die Gründung eines unabhängigen Staates mit Jerusalem als Hauptstadt zu verwirklichen.
Eine Waffenruhe sollte nach Billigung der Übereinkunft durch das israelische Kabinett in Kraft treten. Die israelische Regierung wollte noch am Abend das endgültige grüne Licht geben. Von diesem Zeitpunkt an würden auch die vereinbarten Fristen laufen.
Christoph Heinlein
Trump: Geiseln kommen wohl Montag oder Dienstag frei
US-Präsident Donald Trump rechnet damit, dass die im Gazastreifen von der islamistischen Hamas festgehaltenen Geiseln Anfang nächster Woche freikommen. Man freue sich darauf, die Geiseln bei ihren Familien willkommen zu heißen – „und das wird Anfang nächster Woche geschehen. Wir hoffen, dass es Montag oder Dienstag sein wird“, sagte er bei einer im Fernsehen übertragenen Sitzung seines Kabinetts in Washington.
Die Geiseln zu befreien, sei ein komplizierter Prozess. Im Gazastreifen befinden sich noch 48 Geiseln, von denen nach israelischen Informationen noch 20 am Leben sind. Der genaue Zeitpunkt ihrer Freilassung ist bislang unklar – genauso, ob es alle auf einmal sein und auch die sterblichen Überreste von Geiseln an Israel übergeben werden.
Trump stellte auch in Aussicht, dass er „recht bald“ aufbrechen wolle Richtung Nahost. Einen genauen Zeitpunkt nannte er nicht. Bereits am Vortag hatte er eine Reise rund um das Wochenende erwogen.
Die Geiseln zu befreien, sei ein komplizierter Prozess. Im Gazastreifen befinden sich noch 48 Geiseln, von denen nach israelischen Informationen noch 20 am Leben sind. Der genaue Zeitpunkt ihrer Freilassung ist bislang unklar – genauso, ob es alle auf einmal sein und auch die sterblichen Überreste von Geiseln an Israel übergeben werden.
Trump stellte auch in Aussicht, dass er „recht bald“ aufbrechen wolle Richtung Nahost. Einen genauen Zeitpunkt nannte er nicht. Bereits am Vortag hatte er eine Reise rund um das Wochenende erwogen.
Katja Guttmann
Israels Außenminister: Wollen Krieg nicht weiterführen
Israel will nach Aussagen von Außenminister Gideon Saar nicht zum Krieg zurückkehren. „Wir haben keinerlei Absicht, den Krieg wieder aufzunehmen“, sagte er dem US-Sender Fox News. Er betonte zugleich, dass die islamistische Hamas entwaffnet werden müsse. Saar sagte mit Blick auf den Friedensplan, dass die Waffenruhe und der Austausch der Geiseln das Ende des Kriegs bedeuten sollte.
Innerhalb von 24 Stunden nach einer für den Abend geplanten israelischen Regierungssitzung zur Billigung der Vereinbarung soll nach Regierungsangaben aus Israel im Gaza-Krieg eine Waffenruhe eintreten. Israels Soldaten würden sich dann auf eine vereinbarte Linie zurückziehen. 24 Stunden nach der Regierungssitzung beginne dann auch die 72-stündige Frist, innerhalb der die lebenden Geiseln freikommen und die sterblichen Überreste getöteter Geiseln übergeben werden sollen.
Innerhalb von 24 Stunden nach einer für den Abend geplanten israelischen Regierungssitzung zur Billigung der Vereinbarung soll nach Regierungsangaben aus Israel im Gaza-Krieg eine Waffenruhe eintreten. Israels Soldaten würden sich dann auf eine vereinbarte Linie zurückziehen. 24 Stunden nach der Regierungssitzung beginne dann auch die 72-stündige Frist, innerhalb der die lebenden Geiseln freikommen und die sterblichen Überreste getöteter Geiseln übergeben werden sollen.
Katja Guttmann
Iran begrüßt Gaza-Einigung – warnt vor Wortbruch Israels
Zwar will auch Teheran ein Ende der Gewalt, traut einem Frieden mit dem Erzfeind Israel jedoch nicht. „Teheran unterstützt jede Initiative, die den Völkermord stoppt, den vollständigen Abzug der Besatzungstruppen sicherstellt und humanitäre Hilfe ermöglicht“, erklärte das iranische Außenministerium in einer Stellungnahme. Alle beteiligten Seiten sollten jedoch gegenüber einer Täuschung und mangelnden Verlässlichkeit Israels wachsam bleiben, so das Ministerium laut Nachrichtenagentur Isna. Zudem verlangte Teheran, es sei die Aufgabe der internationalen Gemeinschaft, Israel für mögliche Kriegsverbrechen zur Rechenschaft zu ziehen.
Die Unterstützung Palästinas und militanter Gruppen wie der Hamas ist ein zentraler Bestandteil der außenpolitischen Doktrin Irans. Seit der islamischen Revolution von 1979 erkennt Teheran Israel nicht als Staat an und vermeidet dessen namentliche Erwähnung – stattdessen ist stets vom „zionistischen Regime“ die Rede.
Die Unterstützung Palästinas und militanter Gruppen wie der Hamas ist ein zentraler Bestandteil der außenpolitischen Doktrin Irans. Seit der islamischen Revolution von 1979 erkennt Teheran Israel nicht als Staat an und vermeidet dessen namentliche Erwähnung – stattdessen ist stets vom „zionistischen Regime“ die Rede.
Katja Guttmann
Ägypten zur Entwaffnung der Hamas: Waffen „einfrieren“
Die islamistische Hamas ist nach ägyptischer Darstellung bereit, den Einsatz ihrer Waffen im Rahmen des US-Friedensplans für Gaza „einzufrieren“, diese aber nicht ganz abzugeben. Die Hamas habe Israel einen entsprechenden Vorschlag gemacht, ihre Waffen für fünf bis zehn Jahre nicht einzusetzen. Das sagte der Vorsitzende des ägyptischen Staatsinformationsdiensts SIS, Diaa Raschwan, dem Nachrichtenkanal Al-Arabija. Die Hamas wäre demnach aber nicht bereit, die Waffen ganz abzugeben.
Raschwan sagte, dem Vorschlag nach würde die Hamas die Waffen für den Zeitraum des „Einfrierens“ zwar abgeben, jedoch nicht an eine israelische oder nicht-arabische Partei. Denkbar wäre dagegen ein Komitee aus Ägyptern, weiteren arabischen Vertretern oder auch Palästinensern.
Eine mögliche Entwaffnung der Hamas bleibt auch nach der Einigung zur ersten Phase von Trumps Plan einer der größten Streitpunkte vor einem erhofften Kriegsende. Fraglich ist unter anderem, wie genau eine Entwaffnung definiert wird, wer diese kontrollieren soll und unter welchen Konditionen auch Israel diese anerkennen würde. Einigen Berichten zufolge könnte die Hamas bereit sein, in dem Punkt zumindest einige Zugeständnisse zu machen.
Raschwan sagte, dem Vorschlag nach würde die Hamas die Waffen für den Zeitraum des „Einfrierens“ zwar abgeben, jedoch nicht an eine israelische oder nicht-arabische Partei. Denkbar wäre dagegen ein Komitee aus Ägyptern, weiteren arabischen Vertretern oder auch Palästinensern.
Eine mögliche Entwaffnung der Hamas bleibt auch nach der Einigung zur ersten Phase von Trumps Plan einer der größten Streitpunkte vor einem erhofften Kriegsende. Fraglich ist unter anderem, wie genau eine Entwaffnung definiert wird, wer diese kontrollieren soll und unter welchen Konditionen auch Israel diese anerkennen würde. Einigen Berichten zufolge könnte die Hamas bereit sein, in dem Punkt zumindest einige Zugeständnisse zu machen.
Juri Auel
Huthi begrüßen Vereinbarung bei Gaza-Verhandlungen – keine Aussage zu Angriffen
Die Huthi in Jemen haben sich positiv zu dem Durchbruch bei den Gaza-Verhandlungen geäußert. „Wir bekräftigen unsere Unterstützung für jede Anstrengung, die darauf abzielt, das Leiden des palästinensischen Volkes zu lindern“, sagte ein Vertreter der mit der islamistischen Hamas verbündeten Huthi der jemenitischen Nachrichtenagentur Saba. Die Organisation begrüße jede Vereinbarung, die die Rechte der Palästinenser schütze.
Seit Beginn des Krieges zwischen Israel und der Hamas im Gazastreifen vor zwei Jahren attackiert die jemenitische Miliz Israel immer wieder mit Raketen und Drohnen – nach eigenen Angaben als Ausdruck ihrer Solidarität mit der Hamas. Israel griff im Gegenzug immer wieder Ziele in Jemen an. Zu den Angriffen der Miliz auf Israel oder auf Schiffe im Roten Meer und ob diese eingestellt oder fortgesetzt würden, äußerte sich der Vertreter nicht.
Seit Beginn des Krieges zwischen Israel und der Hamas im Gazastreifen vor zwei Jahren attackiert die jemenitische Miliz Israel immer wieder mit Raketen und Drohnen – nach eigenen Angaben als Ausdruck ihrer Solidarität mit der Hamas. Israel griff im Gegenzug immer wieder Ziele in Jemen an. Zu den Angriffen der Miliz auf Israel oder auf Schiffe im Roten Meer und ob diese eingestellt oder fortgesetzt würden, äußerte sich der Vertreter nicht.
Juri Auel
Türkei will sich an Überwachung von Gaza-Waffenruhe beteiligen
Die Türkei will sich an der Überwachung der zwischen Israel und der Hamas vereinbarten Waffenruhe im Gazastreifen beteiligen. Dies teilt Präsident Recep Tayyip Erdoğan in Ankara mit. Die Türkei werde auch zum Wiederaufbau des Gazastreifens beitragen, fügt er hinzu. Einem hochrangigen türkischen Regierungsvertreter zufolge wird das Land darüber hinaus Teil einer gemeinsamen Arbeitsgruppe mit Israel, den USA, Katar und Ägypten sein, die die Leichen von israelischen Hamas-Geiseln im Gazastreifen ausfindig machen soll. Türkische Gesandte hatten an den Verhandlungen in Ägypten teilgenommen, die zu dem Abkommen geführt hatten, das eine Waffenruhe und die Freilassung der verbliebenen Geiseln vorsieht.