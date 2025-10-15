Viele Angaben stammen von Konfliktparteien und lassen sich teilweise nicht unabhängig überprüfen. Für unseren Liveblog verwenden wir neben eigenen Recherchen Material der Nachrichtenagenturen dpa, Reuters, epd, KNA und Bloomberg.
Wichtige Updates
Bericht: Hamas will weitere Geisel-Leichen übergeben
Hamas übergibt vier weitere Leichen von Geiseln
Hamas hält sich nicht an Verpflichtungen zur Leichenübergabe – Grenzübergang Rafah bleibt vorerst geschlossen
UN: Mehr als 55 Millionen Tonnen Schutt im Gazastreifen
Israel bestätigt Identität von vier toten Geiseln
Juri Auel
Trump: Hamas wird entwaffnet – notfalls mit Gewalt
US-Präsident Donald Trump will die Hamas entwaffnet sehen – notfalls auch unter dem Einsatz von Gewalt. Er habe mit Vertretern der islamistischen Terrororganisation gesprochen, und sie hätten ihm zugesagt, dass sie die Waffen ablegen werden. „Und wenn sie sich nicht entwaffnen, werden wir sie entwaffnen, und das wird schnell und vielleicht gewaltsam passieren“, sagte er bei einem Treffen mit dem argentinischen Staatschef Javier Milei.
Wen genau er mit „wir“ meinte, sagte er nicht. Die Hamas lehnte es bislang ab, ihre Waffen abzugeben. Trump wollte sich zu einer möglichen Frist nicht genau äußern. Die Entwaffnung solle aber „ziemlich, ziemlich schnell“ in einem „angemessenen Zeitraum“ erfolgen.
Trump hatte am Montag vor dem israelischen Parlament, der Knesset, gesagt, dass eine Vielzahl an Staaten im Nahen Osten die Hamas entwaffnet sehen wolle. Kurz zuvor hatte er während seines Flugs nach Israel nach Angaben mitreisender Journalisten gesagt, dass seine Regierung der Hamas die Erlaubnis erteilt habe, sich vorübergehend erneut zu bewaffnen. Die Hamas versuche, nach Monaten des Kriegs wieder Ordnung herzustellen. „Sie haben offen darüber gesprochen, und wir haben ihnen für einen Zeitraum die Erlaubnis erteilt“, sagte Trump.
Dimitri Taube
Bericht: Hamas will weitere Geisel-Leichen übergeben
Die Hamas will einem Medienbericht zufolge an diesem Mittwoch weitere Leichen von Geiseln übergeben. Die Terrororganisation habe den Vermittlern mitgeteilt, dass sie Israel vier tote Geiseln aushändigen werde, meldete die Times of Israel in der Nacht unter Berufung auf einen Diplomaten sowie eine zweite mit der Angelegenheit vertraute Quelle. Damit würde die Zahl der übergebenen Geisel-Leichen auf zwölf steigen. Laut der Waffenruhe-Vereinbarung muss die Hamas 28 Leichen übergeben.
Die Hamas erklärte, es gebe Schwierigkeiten, die sterblichen Überreste in den Trümmerbergen nach zwei Jahren Krieg zu lokalisieren. Israel hält das Medienberichten zufolge für eine Verzögerungstaktik und will die Hilfslieferungen für den Gazastreifen einschränken sowie den Grenzübergang Rafah zu Ägypten geschlossen halten, bis alle Geisel-Leichen überführt sind.
Unterdessen trafen laut der Times of Israel die Särge mit den mutmaßlichen Überresten von vier toten Geiseln zur Identifizierung im forensischen Institut in Tel Aviv ein. Die Hamas hatte sie laut der Armee am Dienstagabend Mitarbeitern des Internationalen Komitees vom Roten Kreuz (IKRK) übergeben. Der Identifizierungsprozess könne bis zu zwei Tage dauern, schrieb die Zeitung. Die Hamas gab die Identitäten der von ihr übergebenen Geiseln nicht bekannt.
Juri Auel
Zusammenstöße bei WM-Qualifikationsspiel Italien-Israel
Am Rande des WM-Qualifikationsspiels zwischen Italien und Israel kam es in der norditalienischen Stadt Udine zu Zusammenstößen. Bei einer propalästinensischen Demonstration warfen einige Teilnehmer Feuerwerkskörper und Absperrgitter auf die Polizei. Die Einsatzkräfte setzten Wasserwerfer und Tränengas ein. Einer Meldung der Nachrichtenagentur Ansa zufolge wurde ein Journalist verletzt.
Juri Auel
Hamas übergibt vier weitere Leichen von Geiseln
Die islamistische Hamas hat die Leichen von vier weiteren getöteten Geiseln übergeben. Die israelische Armee teilte mit, vier Särge seien Mitarbeitern des Internationalen Komitees vom Roten Kreuz (IKRK) ausgehändigt worden und diese seien auf dem Weg zur Übergabe an das Militär.
„Die Hamas ist verpflichtet, das Abkommen einzuhalten und die notwendigen Schritte zur Rückführung der Geiseln zu unternehmen“, hieß es in der Mitteilung. Laut der Waffenruhe-Vereinbarung muss die Hamas insgesamt 28 Leichen übergeben. 20 von ihnen befinden sich noch im Gazastreifen.
Lisa Torjuul
Israel übergibt sterbliche Überreste von 45 Palästinensern
Im Rahmen der Vereinbarung mit der islamistischen Hamas hat Israel die Leichen von 45 Palästinensern übergeben. Die sterblichen Überreste seien mithilfe des Internationalen Komitees vom Roten Kreuz in den Gazastreifen gebracht worden, hieß es aus medizinischen Kreisen in dem Küstenstreifen.
Im Nasser-Krankenhaus in Chan Yunis im Süden des Gazastreifens sollten nun Gentests zur Identifizierung der Verstorbenen vorgenommen werden. Danach sollten die Familien ihre toten Angehörigen beisetzen können.
Laut der Nachrichtenagentur Reuters hält Israel weiterhin Hunderte Leichen von seit dem 7. Oktober 2023 getöteten Palästinensern zurück, darunter auch von Kämpfern.
Juri Auel
Arabischer Friedensaktivist Alshareef warnt vor vorschnellen Hilfen für Gaza
Der arabische Friedensaktivist Loay Alshareef hat die europäischen Staaten vor vorschnellen Aufbauhilfen für Gaza gewarnt. Für einen längerfristigen Frieden in der Region solle Geld nach Gaza erst dann fließen, wenn das Gebiet eine Führung habe, die das Nebeneinander von Israel und Gaza akzeptiere und keine radikalen judenfeindlichen Botschaften mehr verbreite, sagte der 42-Jährige in Brüssel.
Die Europäische Union habe keine wirkliche Rolle im Friedensprozess gespielt. Sie könne aber in Zukunft eine große Rolle übernehmen, etwa beim Aufbau des Bildungswesens. Die Terrororganisation Hamas habe radikale Bildungsinhalte vermittelt, dies müsse sich ändern. Alshareef warnte davor, die Kriegswaisen in Gaza zu vernachlässigen. Vor allem die arabischen Staaten sollten sich darum kümmern, dass diese Kinder nicht im Hass gegen Israel aufwachsen und sich radikalisieren, sondern dass diese Generation gebildet eine bessere Zukunft von Gaza gestalten könne.
Alshareef hat in verschiedenen sozialen Medien hunderttausende Abonnenten. Bei Youtube verbreitet er Erklärvideos zu Themen rund um Geschichte und Sprachen. Als Aktivist setzt er sich auf Konferenzen und im Austausch mit politisch Verantwortlichen ein für den Dialog zwischen Juden und Muslimen sowie gegen Extremismus und Desinformation. Er wurde durch die saudi-arabische Schulbildung der Neunzigerjahre radikal muslimisch erzogen. Seine Positionen veränderte er nach eigener Aussage durch das Zusammenleben mit einer jüdischen Gastfamilie in Frankreich.
Juri Auel
Hamas hält sich nicht an Verpflichtungen zur Leichenübergabe – Grenzübergang Rafah bleibt vorerst geschlossen
Der Grenzübergang Rafah zwischen dem Gazastreifen und Ägypten bleibt bis einschließlich Mittwoch geschlossen. Zudem werden die Hilfslieferungen in das palästinensische Gebiet reduziert, erklären drei israelische Regierungsvertreter. Die radikal-islamische Hamas habe nicht, wie im Abkommen zur Waffenruhe vereinbart, die 28 Leichen israelischer Geiseln übergeben. Entgegen der Vereinbarung mit Israel übergab die Hamas bisher erst vier Verstorbene. Die Terrororganisation erklärte dazu, es gebe Schwierigkeiten, die sterblichen Überreste in den Trümmerbergen nach zwei Jahren Krieg in dem Küstenstreifen zu lokalisieren.
Im Rahmen der Vereinbarung waren die Hilfslieferungen ausgeweitet worden. In der ersten Phase sollen rund 600 Lkw mit humanitärer Hilfe pro Tag einfahren.
Dimitri Taube
UN: Mehr als 55 Millionen Tonnen Schutt im Gazastreifen
Das UN-Entwicklungsprogramm drängt nach der Waffenruhe im Gazastreifen auf einen schnellen Start des Wiederaufbaus. In dem Küstengebiet müssten nach Schätzungen mehr als 55 Millionen Tonnen Schutt von zerstörten Gebäuden und Infrastruktur weggeschafft werden, sagt der Vertreter für die palästinensischen Gebiete, Jaco Cilliers. Er sprach von Jerusalem aus mit Reportern in Genf. Allein in den kommenden drei Jahren seien 20 Milliarden Dollar (17,3 Milliarden Euro) dafür nötig.
Weltbank, UN und die Europäische Union schätzen den Gesamtbedarf über Jahre nach Angaben von Cilliers auf 70 Milliarden Dollar. Sie hatten bei einer Analyse im Februar 53 Milliarden Dollar angenommen, den nötigen Betrag aber im Anschluss erhöht.
Das UNDP rechnet damit, auch Leichen zu finden. Schon bei eingeschränkten Einsätzen in diesem Jahr, um Straßen oder Zugänge zu Krankenhäusern freizuräumen, seien die sterblichen Überreste dreier Menschen gefunden worden. „Leider gehen wir davon aus, dass noch viele weitere Leichen geborgen werden müssen“, sagte Cilliers. Eine weitere Herausforderung seien Munitionsrückstände, die explodieren können, wenn sie bewegt werden.
Bislang stünden die Genehmigungen, umfangreiches Gerät und Material für die Räumung in das Gebiet zu bringen, noch aus, sagte Cilliers. Das UNDP sei wie alle anderen UN-Organisationen in ständigen Verhandlungen mit den israelischen Behörden über Zugangsberechtigungen.
Julia Bergmann
Israel bestätigt Identität von vier toten Geiseln
Die israelische Armee hat die Identität vier toter von der Hamas zurückgegebener Geiseln bestätigt. Das Nationale Institut für Gerichtsmedizin habe in Zusammenarbeit mit der israelischen Polizei und dem Militärrabbinat die Angehörigen von Guy Iluz und Bipin Joschi entsprechend unterrichtet, stand in einer Mitteilung der Armee auf Telegram. Auch die Identität der anderen beiden sei festgestellt worden. Ihre Namen seien aber bisher nicht zur Veröffentlichung freigegeben worden, betonte die Armee.
Die Hamas hatte die Namen der vier Toten bei der Übergabe an das Internationale Komitee vom Roten Kreuz mit Guy Iluz und Bipin Joschi sowie mit Daniel Peretz und Jossi Scharabi angegeben. In der Vergangenheit hatte die Hamas einmal statt einer toten Geisel die sterblichen Überreste einer Unbekannten zurückgegeben und dies mit einem Versehen erklärt.
Die Armee forderte die Hamas zugleich auf, auch die anderen 24 Toten zu übergeben, so wie es vereinbart gewesen sei. Laut Internationalem Komitee vom Roten Kreuz (IKRK) sei die Bergung der sterblichen Überreste von im Gaza-Krieg getöteten Geiseln eine "massive Herausforderung". Dies sei eine noch größere Aufgabe als die Freilassung der Lebenden, sagt IKRK-Sprecher Christian Cardon. Die Suche in den Trümmern könne Tage oder Wochen dauern, einige Leichen würden möglicherweise nie gefunden.
Christoph Heinlein
Tote in Gaza durch israelisches Militär
Einen Tag nach Unterzeichnung des Friedensabkommens sind im Gazastreifen nach palästinensischen Angaben mindestens sechs Menschen getötet worden. Wie die Gesundheitsbehörde in Gaza erklärte, seien die Palästinenser bei zwei separaten Vorfällen gestorben.
Bei einem israelischen Drohnenangriff in der Stadt Gaza wurden einem Bericht der palästinensischen Nachrichtenagentur Wafa zufolge drei Menschen getötet. Die Drohne habe das Feuer auf Menschen im Viertel Schedschaija eröffnet, schrieb Wafa unter Berufung auf Informationen aus medizinischen Kreisen des Küstengebiets.
Das israelische Militär gab an, das Feuer auf mehrere Verdächtige im nördlichen Gazastreifen eröffnet zu haben. Die Personen hätten eine im Rahmen des Waffenruhe-Abkommens festgelegte Grenze überquert und damit gegen die Vereinbarung verstoßen, teilt das Militär mit. Sie hätten eine Bedrohung für die israelischen Truppen dargestellt.
Julia Bergmann
Bericht: Israel fordert Fortschritte bei Rückgabe von Toten
In die Freude über die Freilassung aller noch lebenden 20 Geiseln mischt sich in Israel zunehmend Unmut, dass nur wenige tote Geiseln zurückgegeben wurden. Es sei klar gewesen, dass die islamistische Hamas eventuell nicht alle 28 Toten innerhalb der dafür vereinbarten Frist sofort am Montag zurückgeben könne, schrieb das Nachrichtenportal ynet. Aber Regierungsvertreter hätten mit „Schock und Frustration“ reagiert, als nur vier Särge übergeben wurden.
Israel habe in dieser Frage „Fortschritte“ spätestens bis zum Dienstagabend gefordert, schrieb die Zeitung Times Of Israel. Offizielle Angaben wurden dazu zunächst nicht bekannt. Auch die Hamas gab keine Erklärung ab. Aus Kreisen in ihrem Umfeld hieß es jedoch, es würden Maschinen und mehr Zeit benötigt, um die offenbar verschütteten Toten zu bergen. Die Regierung in Jerusalem glaube der Hamas jedoch nicht, wenn sie behaupte nicht zu wissen, wo die Toten seien oder diese im schwer zerstörten Gazastreifen nicht bergen zu können. Israel gehe vielmehr davon aus, dass die Terrororganisation die Toten als Druckmittel für weitere Verhandlungen zurückhalte, berichteten mehrere israelische Medien.
Verteidigungsminister Israel Katz hatte der Hamas schon am Montag einen Bruch der Vereinbarungen über die Waffenruhe vorgeworfen und mit Konsequenzen gedroht. Allerdings blieb unklar, wie die aussehen könnten. Israel hatte am Montag seinen Teil der Verpflichtung erfüllt und fast 2000 Palästinenser freigelassen.
Eine Angehörige einer toten Geisel kritisierte die israelische Regierung scharf. Jael Adar, die Mutter der Geisel Tamir Adar, warf der Regierung „Verrat“ an den Familien vor. Israel habe es in den indirekten Verhandlungen mit der Hamas versäumt, eine absolute Frist für die Rückgabe aller Toten zu setzen, sagte sie im Fernsehen, wie die Times of Israel berichtete.
Michelle Ostwald
Biden und Clinton würdigen Trump für Gaza-Waffenruhe
Lob von ungewohnter Seite für US-Präsident Donald Trump: Seine demokratischen Vorgänger Joe Biden und Bill Clinton, sonst scharfe Kritiker des Republikaners, rechnen es ihm als Verdienst an, die Waffenruhe im Gaza-Krieg erreicht zu haben. „Ich lobe Präsident Trump und sein Team für ihre Arbeit, mit der sie ein neues Waffenruhe-Abkommen über die Ziellinie gebracht haben", schrieb Biden auf der Plattform X. Mit Unterstützung aus den USA, der Region und der ganzen Welt befinde sich der Nahe Osten nun auf einem Weg zum Frieden.
Biden, der bis Januar 2025 vier Jahre Präsident war, wies aber auch auf seinen eigenen Anteil an der Waffenruhe hin: „Meine Regierung hat unermüdlich daran gearbeitet, die Geiseln nach Hause zu holen, den palästinensischen Zivilisten Hilfe zukommen zu lassen und den Krieg zu beenden." Biden und Trump hatten sich in der Vergangenheit immer wieder gegenseitig attackiert, gerade der Republikaner wurde dabei oft persönlich und beleidigte seinen Rivalen. Biden bezeichnete Trumps Politik als spalterisch und undemokratisch.
Michelle Ostwald
Bericht: CSU fordert Aufhebung von Sanktionen und Reisewarnung für Israel
Die CSU fordert laut einem Medienbericht die sofortige Beendigung der Sanktionen und eine Streichung der Reisewarnung für Israel. „Die Sanktionen müssen fallen, die Lieferbeschränkungen müssen fallen, die Reisewarnung muss fallen – und das alles unverzüglich", sagte CSU-Landesgruppenchef Alexander Hoffmann der Bild laut einem Vorabbericht. Beim Wiederaufbau des Gazastreifens dürften Fehler der Vergangenheit nicht wiederholt werden. Damals seien Hilfsgelder in die Hände der Hamas gelangt. „Deutschland muss jetzt das unmissverständliche Signal senden, dass wir zurückfinden zur jahrzehntelangen außenpolitischen Kontinuität und Verlässlichkeit an der Seite Israels."
Juri Auel
Macron bleibt trotz Gaza-Erklärung „besorgt“ wegen Hamas
Der französische Präsident Emmanuel Macron hat nach der Besiegelung der Waffenruhe im Gaza-Krieg vor einer anhaltenden Bedrohung durch die islamistische Hamas gewarnt. Es werde in den kommenden Wochen und Monaten Terroranschläge und Destabilisierungen geben, sagte Macron vor seinem Abflug aus dem ägyptischen Scharm el Scheich, wo er an der Zeremonie zum Abkommen zwischen der Hamas und Israel teilgenommen hatte.
„Ich bin noch immer besorgt, weil wir wissen, wie es bei terroristischen Gruppen läuft“, antwortete Macron auf die Frage eines Journalisten, ob er besorgt sei, dass die Hamas das Machtvakuum im Gazastreifen ausfülle. „Eine Terrorgruppe mit Tausenden Kämpfern, Tunneln und solcher Bewaffnung zerschlägt man nicht über Nacht“, ergänzte er. Macron forderte, eine äußerst strenge internationale Überwachung einzurichten.
Auch Bundesaußenminister Johann Wadephul (CDU) setzt darauf, dass die Hamas in Zukunft keinerlei Rolle mehr im Gazastreifen spielt. Die Terrororganisation müsse entwaffnet werden, sie dürfe keinen politischen Einfluss mehr haben, sagte der CDU-Politiker im ARD-„Brennpunkt“. „Und das wird die Aufgabe der Palästinenser sein, dass sie sich lossagen von dieser Organisation.“
Juri Auel
Hunderte Deutsche feiern Freilassung israelischer Geiseln
Mehrere Hundert Menschen haben auf dem Berliner Bebelplatz neben der Staatsoper die Freilassung der israelischen Geiseln gefeiert. Zu der Kundgebung mit dem Titel „Coming Home“ versammelten sich nach Angaben der Polizei am späten Nachmittag etwa 500 Menschen. Viele trugen ein Symbol der Solidarität mit den von der islamistischen Terrororganisation Hamas entführten Menschen.
Eine Sängerin trat auf einer Bühne auf, der bekannte Berliner Rabbiner Yehuda Teichtal tanzte. Der Antisemitismusbeauftragte der Bundesregierung, Felix Klein, und der Präsident der Deutsch-Israelischen Gesellschaft, Volker Beck, würdigten in kurzen Reden die Rückkehr der Geiseln.
Auch in München haben mehrere Hundert Menschen am Abend die Freilassung der Geiseln der Hamas gefeiert. Unter dem Motto „We Will Dance Again!“ kamen an der Synagoge nach Polizeiangaben rund 300 Menschen zu der Kundgebung. Viele Teilnehmer trugen Israel-Flaggen, einige lagen sich in den Armen.
