Viele Angaben stammen von Konfliktparteien und lassen sich teilweise nicht unabhängig überprüfen. Für unseren Liveblog verwenden wir neben eigenen Recherchen Material der Nachrichtenagenturen dpa, Reuters, epd, KNA und Bloomberg.
Wichtige Updates
UN: Mehr als 55 Millionen Tonnen Schutt im Gazastreifen
Israel bestätigt Identität von vier toten Geiseln
Bericht: Israel fordert Fortschritte bei Rückgabe von Toten
Macron bleibt trotz Gaza-Erklärung „besorgt“ wegen Hamas
Hamas übergibt sterbliche Überreste von vier toten Geiseln
Juri Auel
Hamas hält sich nicht an Verpflichtungen zur Leichenübergabe – Grenzübergang Rafah bleibt vorerst geschlossen
Der Grenzübergang Rafah zwischen dem Gazastreifen und Ägypten bleibt bis einschließlich Mittwoch geschlossen. Zudem werden die Hilfslieferungen in das palästinensische Gebiet reduziert, erklären drei israelische Regierungsvertreter. Die radikal-islamische Hamas habe nicht, wie im Abkommen zur Waffenruhe vereinbart, die 28 Leichen israelischer Geiseln übergeben. Entgegen der Vereinbarung mit Israel übergab die Hamas bisher erst vier Verstorbene. Die Terrororganisation erklärte dazu, es gebe Schwierigkeiten, die sterblichen Überreste in den Trümmerbergen nach zwei Jahren Krieg in dem Küstenstreifen zu lokalisieren.
Im Rahmen der Vereinbarung waren die Hilfslieferungen ausgeweitet worden. In der ersten Phase sollen rund 600 Lkw mit humanitärer Hilfe pro Tag einfahren.
Saimah Jiwa
Israel übergibt erste Leichen von Palästinensern
Eine erste Gruppe von Leichen im Krieg getöteter Palästinenser ist nach der Freigabe durch Israel im Gazastreifen eingetroffen. Dies teilen die örtlichen Gesundheitsbehörden der Nachrichtenagentur Reuters mit. Israel halte weiterhin Hunderte Leichen von seit dem 7. Oktober 2023 getöteten Palästinensern zurück, darunter auch von Kämpfern.
Dimitri Taube
UN: Mehr als 55 Millionen Tonnen Schutt im Gazastreifen
Das UN-Entwicklungsprogramm drängt nach der Waffenruhe im Gazastreifen auf einen schnellen Start des Wiederaufbaus. In dem Küstengebiet müssten nach Schätzungen mehr als 55 Millionen Tonnen Schutt von zerstörten Gebäuden und Infrastruktur weggeschafft werden, sagt der Vertreter für die palästinensischen Gebiete, Jaco Cilliers. Er sprach von Jerusalem aus mit Reportern in Genf. Allein in den kommenden drei Jahren seien 20 Milliarden Dollar (17,3 Milliarden Euro) dafür nötig.
Weltbank, UN und die Europäische Union schätzen den Gesamtbedarf über Jahre nach Angaben von Cilliers auf 70 Milliarden Dollar. Sie hatten bei einer Analyse im Februar 53 Milliarden Dollar angenommen, den nötigen Betrag aber im Anschluss erhöht.
Das UNDP rechnet damit, auch Leichen zu finden. Schon bei eingeschränkten Einsätzen in diesem Jahr, um Straßen oder Zugänge zu Krankenhäusern freizuräumen, seien die sterblichen Überreste dreier Menschen gefunden worden. „Leider gehen wir davon aus, dass noch viele weitere Leichen geborgen werden müssen“, sagte Cilliers. Eine weitere Herausforderung seien Munitionsrückstände, die explodieren können, wenn sie bewegt werden.
Bislang stünden die Genehmigungen, umfangreiches Gerät und Material für die Räumung in das Gebiet zu bringen, noch aus, sagte Cilliers. Das UNDP sei wie alle anderen UN-Organisationen in ständigen Verhandlungen mit den israelischen Behörden über Zugangsberechtigungen.
Julia Bergmann
Israel bestätigt Identität von vier toten Geiseln
Die israelische Armee hat die Identität vier toter von der Hamas zurückgegebener Geiseln bestätigt. Das Nationale Institut für Gerichtsmedizin habe in Zusammenarbeit mit der israelischen Polizei und dem Militärrabbinat die Angehörigen von Guy Iluz und Bipin Joschi entsprechend unterrichtet, stand in einer Mitteilung der Armee auf Telegram. Auch die Identität der anderen beiden sei festgestellt worden. Ihre Namen seien aber bisher nicht zur Veröffentlichung freigegeben worden, betonte die Armee.
Die Hamas hatte die Namen der vier Toten bei der Übergabe an das Internationale Komitee vom Roten Kreuz mit Guy Iluz und Bipin Joschi sowie mit Daniel Peretz und Jossi Scharabi angegeben. In der Vergangenheit hatte die Hamas einmal statt einer toten Geisel die sterblichen Überreste einer Unbekannten zurückgegeben und dies mit einem Versehen erklärt.
Die Armee forderte die Hamas zugleich auf, auch die anderen 24 Toten zu übergeben, so wie es vereinbart gewesen sei. Laut Internationalem Komitee vom Roten Kreuz (IKRK) sei die Bergung der sterblichen Überreste von im Gaza-Krieg getöteten Geiseln eine "massive Herausforderung". Dies sei eine noch größere Aufgabe als die Freilassung der Lebenden, sagt IKRK-Sprecher Christian Cardon. Die Suche in den Trümmern könne Tage oder Wochen dauern, einige Leichen würden möglicherweise nie gefunden.
Christoph Heinlein
Tote in Gaza durch israelisches Militär
Einen Tag nach Unterzeichnung des Friedensabkommens sind im Gazastreifen nach palästinensischen Angaben mindestens sechs Menschen getötet worden. Wie die Gesundheitsbehörde in Gaza erklärte, seien die Palästinenser bei zwei separaten Vorfällen gestorben.
Bei einem israelischen Drohnenangriff in der Stadt Gaza wurden einem Bericht der palästinensischen Nachrichtenagentur Wafa zufolge drei Menschen getötet. Die Drohne habe das Feuer auf Menschen im Viertel Schedschaija eröffnet, schrieb Wafa unter Berufung auf Informationen aus medizinischen Kreisen des Küstengebiets.
Das israelische Militär gab an, das Feuer auf mehrere Verdächtige im nördlichen Gazastreifen eröffnet zu haben. Die Personen hätten eine im Rahmen des Waffenruhe-Abkommens festgelegte Grenze überquert und damit gegen die Vereinbarung verstoßen, teilt das Militär mit. Sie hätten eine Bedrohung für die israelischen Truppen dargestellt.
Bei einem israelischen Drohnenangriff in der Stadt Gaza wurden einem Bericht der palästinensischen Nachrichtenagentur Wafa zufolge drei Menschen getötet. Die Drohne habe das Feuer auf Menschen im Viertel Schedschaija eröffnet, schrieb Wafa unter Berufung auf Informationen aus medizinischen Kreisen des Küstengebiets.
Julia Bergmann
Bericht: Israel fordert Fortschritte bei Rückgabe von Toten
In die Freude über die Freilassung aller noch lebenden 20 Geiseln mischt sich in Israel zunehmend Unmut, dass nur wenige tote Geiseln zurückgegeben wurden. Es sei klar gewesen, dass die islamistische Hamas eventuell nicht alle 28 Toten innerhalb der dafür vereinbarten Frist sofort am Montag zurückgeben könne, schrieb das Nachrichtenportal ynet. Aber Regierungsvertreter hätten mit „Schock und Frustration“ reagiert, als nur vier Särge übergeben wurden.
Israel habe in dieser Frage „Fortschritte“ spätestens bis zum Dienstagabend gefordert, schrieb die Zeitung Times Of Israel. Offizielle Angaben wurden dazu zunächst nicht bekannt. Auch die Hamas gab keine Erklärung ab. Aus Kreisen in ihrem Umfeld hieß es jedoch, es würden Maschinen und mehr Zeit benötigt, um die offenbar verschütteten Toten zu bergen. Die Regierung in Jerusalem glaube der Hamas jedoch nicht, wenn sie behaupte nicht zu wissen, wo die Toten seien oder diese im schwer zerstörten Gazastreifen nicht bergen zu können. Israel gehe vielmehr davon aus, dass die Terrororganisation die Toten als Druckmittel für weitere Verhandlungen zurückhalte, berichteten mehrere israelische Medien.
Verteidigungsminister Israel Katz hatte der Hamas schon am Montag einen Bruch der Vereinbarungen über die Waffenruhe vorgeworfen und mit Konsequenzen gedroht. Allerdings blieb unklar, wie die aussehen könnten. Israel hatte am Montag seinen Teil der Verpflichtung erfüllt und fast 2000 Palästinenser freigelassen.
Eine Angehörige einer toten Geisel kritisierte die israelische Regierung scharf. Jael Adar, die Mutter der Geisel Tamir Adar, warf der Regierung „Verrat“ an den Familien vor. Israel habe es in den indirekten Verhandlungen mit der Hamas versäumt, eine absolute Frist für die Rückgabe aller Toten zu setzen, sagte sie im Fernsehen, wie die Times of Israel berichtete.
Michelle Ostwald
Biden und Clinton würdigen Trump für Gaza-Waffenruhe
Lob von ungewohnter Seite für US-Präsident Donald Trump: Seine demokratischen Vorgänger Joe Biden und Bill Clinton, sonst scharfe Kritiker des Republikaners, rechnen es ihm als Verdienst an, die Waffenruhe im Gaza-Krieg erreicht zu haben. „Ich lobe Präsident Trump und sein Team für ihre Arbeit, mit der sie ein neues Waffenruhe-Abkommen über die Ziellinie gebracht haben", schrieb Biden auf der Plattform X. Mit Unterstützung aus den USA, der Region und der ganzen Welt befinde sich der Nahe Osten nun auf einem Weg zum Frieden.
Biden, der bis Januar 2025 vier Jahre Präsident war, wies aber auch auf seinen eigenen Anteil an der Waffenruhe hin: „Meine Regierung hat unermüdlich daran gearbeitet, die Geiseln nach Hause zu holen, den palästinensischen Zivilisten Hilfe zukommen zu lassen und den Krieg zu beenden." Biden und Trump hatten sich in der Vergangenheit immer wieder gegenseitig attackiert, gerade der Republikaner wurde dabei oft persönlich und beleidigte seinen Rivalen. Biden bezeichnete Trumps Politik als spalterisch und undemokratisch.
Michelle Ostwald
Bericht: CSU fordert Aufhebung von Sanktionen und Reisewarnung für Israel
Die CSU fordert laut einem Medienbericht die sofortige Beendigung der Sanktionen und eine Streichung der Reisewarnung für Israel. „Die Sanktionen müssen fallen, die Lieferbeschränkungen müssen fallen, die Reisewarnung muss fallen – und das alles unverzüglich", sagte CSU-Landesgruppenchef Alexander Hoffmann der Bild laut einem Vorabbericht. Beim Wiederaufbau des Gazastreifens dürften Fehler der Vergangenheit nicht wiederholt werden. Damals seien Hilfsgelder in die Hände der Hamas gelangt. „Deutschland muss jetzt das unmissverständliche Signal senden, dass wir zurückfinden zur jahrzehntelangen außenpolitischen Kontinuität und Verlässlichkeit an der Seite Israels."
Juri Auel
Macron bleibt trotz Gaza-Erklärung „besorgt“ wegen Hamas
Der französische Präsident Emmanuel Macron hat nach der Besiegelung der Waffenruhe im Gaza-Krieg vor einer anhaltenden Bedrohung durch die islamistische Hamas gewarnt. Es werde in den kommenden Wochen und Monaten Terroranschläge und Destabilisierungen geben, sagte Macron vor seinem Abflug aus dem ägyptischen Scharm el Scheich, wo er an der Zeremonie zum Abkommen zwischen der Hamas und Israel teilgenommen hatte.
„Ich bin noch immer besorgt, weil wir wissen, wie es bei terroristischen Gruppen läuft“, antwortete Macron auf die Frage eines Journalisten, ob er besorgt sei, dass die Hamas das Machtvakuum im Gazastreifen ausfülle. „Eine Terrorgruppe mit Tausenden Kämpfern, Tunneln und solcher Bewaffnung zerschlägt man nicht über Nacht“, ergänzte er. Macron forderte, eine äußerst strenge internationale Überwachung einzurichten.
Auch Bundesaußenminister Johann Wadephul (CDU) setzt darauf, dass die Hamas in Zukunft keinerlei Rolle mehr im Gazastreifen spielt. Die Terrororganisation müsse entwaffnet werden, sie dürfe keinen politischen Einfluss mehr haben, sagte der CDU-Politiker im ARD-„Brennpunkt“. „Und das wird die Aufgabe der Palästinenser sein, dass sie sich lossagen von dieser Organisation.“
Juri Auel
Hunderte Deutsche feiern Freilassung israelischer Geiseln
Mehrere Hundert Menschen haben auf dem Berliner Bebelplatz neben der Staatsoper die Freilassung der israelischen Geiseln gefeiert. Zu der Kundgebung mit dem Titel „Coming Home“ versammelten sich nach Angaben der Polizei am späten Nachmittag etwa 500 Menschen. Viele trugen ein Symbol der Solidarität mit den von der islamistischen Terrororganisation Hamas entführten Menschen.
Eine Sängerin trat auf einer Bühne auf, der bekannte Berliner Rabbiner Yehuda Teichtal tanzte. Der Antisemitismusbeauftragte der Bundesregierung, Felix Klein, und der Präsident der Deutsch-Israelischen Gesellschaft, Volker Beck, würdigten in kurzen Reden die Rückkehr der Geiseln.
Auch in München haben mehrere Hundert Menschen am Abend die Freilassung der Geiseln der Hamas gefeiert. Unter dem Motto „We Will Dance Again!“ kamen an der Synagoge nach Polizeiangaben rund 300 Menschen zu der Kundgebung. Viele Teilnehmer trugen Israel-Flaggen, einige lagen sich in den Armen.
Saimah Jiwa
Nach Waffenruhe: UN weiten humanitäre Hilfe in Gaza aus
Nach der Waffenruhe im Nahost-Konflikt haben die Vereinten Nationen und ihre Partner ihre humanitäre Hilfe für die palästinensische Bevölkerung im gesamten Gazastreifen rasch ausgeweitet. UN-Organisationen hätten monatelang abgeschnittene Gemeinden erreicht und leisteten lebensrettende Hilfe, erklärte UN-Generalsekretär António Guterres im ägyptischen Scharm el-Scheich. Es sei ein wichtiger erster Schritt zur Stabilisierung der angespannten humanitären Lage.
Der Bedarf sei jedoch nach wie vor enorm. Ein kontinuierlicher Zugang zu den notleidenden Menschen sowie eine nachhaltige Finanzierung der humanitären Hilfe seien von entscheidender Bedeutung. Auch Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) versprach umfassende deutsche Unterstützung für die humanitäre Hilfe. „Deutschland wird seinen Beitrag leisten“, sagte Merz vor Beginn des Friedensgipfels.
Juri Auel
Hamas übergibt sterbliche Überreste von vier toten Geiseln
Die Hamas hat insgesamt vier getötete Geiseln an das Rote Kreuz übergeben, um sie nach Israel überführen zu lassen. Nach zwei Leichen wurden zwei weitere ausgehändigt, hieß es vom israelischen Militär. Insgesamt sollen sich 28 tote Geiseln im Gazastreifen befinden.
Das Abkommen zwischen Israel und der Hamas sieht eigentlich vor, dass die islamistische Terrororganisation alle 28 Leichen überführen lässt. In welchem zeitlichen Rahmen die Übergabe erfolgen soll, ist unklar. Das israelische Militär ist nicht davon ausgegangen, dass an diesem Montag alle Leichen in Empfang genommen werden können.
Die Angehörigen der Geiseln seien schockiert und bestürzt, teilte das Forum der Geiselfamilien mit und forderte die israelische Regierung und die Vermittler auf, Maßnahmen zu ergreifen, „um diese schwere Ungerechtigkeit zu korrigieren“. „Die Vermittler müssen die Bedingungen der Vereinbarung durchsetzen und sicherstellen, dass die Hamas für diesen Verstoß einen Preis zahlt.“
Bereits am Sonntag hatte der Generaldirektor des Ministeriums für religiöse Dienste die Sorge geäußert, dass die Hamas nicht alle sterblichen Überreste übergeben könne. Als Hintergrund waren in israelischen Medienberichten die massiven Zerstörungen im Gazastreifen genannt worden, die ein Auffinden der Leichen verhindern könnten. Seine größte Angst sei es, dass die Hamas erklären könnte, dass einige Leichen nicht auffindbar seien und die Familien deshalb keinen Schlusspunkt finden könnten.
Saimah Jiwa
Vermittlerstaaten unterzeichnen Erklärung zum Gaza-Krieg
Die Vereinbarung zwischen Israel und der islamistischen Hamas über eine Waffenruhe im Gazastreifen ist von den Vermittlerstaaten bei einer Zeremonie in Ägypten formell besiegelt worden. Die Staatschefs der USA, Ägyptens, Katars und der Türkei unterzeichneten in Scharm el Scheich eine gemeinsame Erklärung, mit der nach ägyptischer Darstellung die Waffenruhe gefestigt werden soll. Das Gipfeltreffen soll das Ende des Kriegs im Gazastreifen markieren.
Das Gipfeltreffen soll das Ende des Kriegs im Gazastreifen markieren. Das Papier lege „eine ganze Reihe von Regeln und Bestimmungen“ fest und sei „sehr umfassend“, sagte US-Präsident Donald Trump. Der genaue Inhalt wurde zunächst nicht bekannt.
Juri Auel
Ägypten: Gaza-Beratungen mit Frankreich, Türkei und Katar
Ägyptens Präsident Abdel Fattah al-Sisi berät mit den Staats- und Regierungschefs Frankreichs, der Türkei und Katars über die Umsetzung der Gaza-Waffenruhe und den Wiederaufbau des Gazastreifens. Das Treffen finde am Rande eines internationalen Gipfels in Scharm el-Scheich statt, teilt das ägyptische Präsidialamt mit. Ziel des Gipfels sei es, eine endgültige Vereinbarung zur Beendigung des Krieges in dem Küstengebiet zu erzielen.
Saimah Jiwa
Trump: Zweite Phase der Gaza-Verhandlungen hat begonnen
US-Präsident Donald Trump ist nach der Geisel-Freilassung und seiner Station in Israel in Ägypten angekommen. Ihm zufolge laufen bereits Verhandlungen zu weiteren Punkten seines Plans für ein Ende des Gaza-Kriegs. Auf eine Frage von Journalisten in Ägypten, wann die zweite Phase der Verhandlungen beginne, sagte er: „Sie hat begonnen.“ Erste Priorität hatte zunächst in den Verhandlungen die Freilassung der Geiseln, begleitet von einer Waffenruhe. Als längerfristige Ziele sind in dem von Trump vorgelegten Plan die Entwaffnung von Terrorgruppen im Gazastreifen und die Bildung einer technokratischen Führung im Gazastreifen ohne Hamas-Mitglieder vorgesehen.
Außerdem lobt Donald Trump den ägyptischen Präsidenten Abdel Fattah al-Sisi für dessen Beitrag zum Gaza-Abkommen. Al-Sisi beteuert: Nur Trump könne den Frieden im Nahen Osten erreichen. Zudem bat al-Sisi Trump um Unterstützung bei einer geplanten Konferenz für den Wiederaufbau des weitgehend zerstörten Gazastreifens. Ägypten will die Konferenz gemeinsam mit Deutschland ausrichten. Diese soll im November in Kairo stattfinden, so das ägyptische Präsidentenamt. Ein genauer Termin steht aber bisher nicht fest.
