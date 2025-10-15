Arabischer Friedensaktivist Alshareef warnt vor vorschnellen Hilfen für Gaza

Der arabische Friedensaktivist Loay Alshareef hat die europäischen Staaten vor vorschnellen Aufbauhilfen für Gaza gewarnt. Für einen längerfristigen Frieden in der Region solle Geld nach Gaza erst dann fließen, wenn das Gebiet eine Führung habe, die das Nebeneinander von Israel und Gaza akzeptiere und keine radikalen judenfeindlichen Botschaften mehr verbreite, sagte der 42-Jährige in Brüssel.



Die Europäische Union habe keine wirkliche Rolle im Friedensprozess gespielt. Sie könne aber in Zukunft eine große Rolle übernehmen, etwa beim Aufbau des Bildungswesens. Die Terrororganisation Hamas habe radikale Bildungsinhalte vermittelt, dies müsse sich ändern. Alshareef warnte davor, die Kriegswaisen in Gaza zu vernachlässigen. Vor allem die arabischen Staaten sollten sich darum kümmern, dass diese Kinder nicht im Hass gegen Israel aufwachsen und sich radikalisieren, sondern dass diese Generation gebildet eine bessere Zukunft von Gaza gestalten könne.



Alshareef hat in verschiedenen sozialen Medien hunderttausende Abonnenten. Bei Youtube verbreitet er Erklärvideos zu Themen rund um Geschichte und Sprachen. Als Aktivist setzt er sich auf Konferenzen und im Austausch mit politisch Verantwortlichen ein für den Dialog zwischen Juden und Muslimen sowie gegen Extremismus und Desinformation. Er wurde durch die saudi-arabische Schulbildung der Neunzigerjahre radikal muslimisch erzogen. Seine Positionen veränderte er nach eigener Aussage durch das Zusammenleben mit einer jüdischen Gastfamilie in Frankreich.