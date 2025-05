Gaza-Gespräche stocken – Netanjahu erwägt angeblich Abzug der Unterhändler

Seit einer Woche befindet sich ein Team israelischer Unterhändler in Katars Hauptstadt Doha. Dort haben die Hamas und Israel indirekt über ein weiteres Abkommen für eine Waffenruhe, die Freilassung der verbleibenden Geiseln im Gazastreifen und palästinensischer Gefangener in israelischen Gefängnissen gesprochen.



Doch ganz offensichtlich sind die Verhandlungen bislang nicht von Erfolg gekrönt. Israel verstärkte seine Angriffe auf den Gazastreifen in den vergangenen Tagen, Palästinenser berichteten von Dutzenden Toten. Ministerpräsident Benjamin Netanjahu erwägt nun angeblich, die israelische Delegation aus Doha noch an diesem Dienstag abzuziehen, sollte es keine Fortschritte geben. Das berichtet der TV-Sender Kan. Offizielle Angaben von Netanjahus Büro gibt es dazu nicht.



„Die Gesprächsrunden der vergangenen Wochen haben uns leider nirgendwohin geführt“, sagte Mohammed bin Abdulrahman al-Thani, Außenminister des Vermittlerstaats Katar, in Doha. Es gebe eine „grundlegende Lücke“ zwischen den beiden Konfliktparteien. Während eine Seite mit der Hoffnung auf einen späteren umfassenden Deal lediglich auf eine Teilvereinbarung hinarbeite, strebe die andere Seite ein einmaliges Abkommen an, das den Krieg beendet und zur Freilassung aller Geiseln führt. „Diese Kluft konnten wir nicht überbrücken – trotz verschiedener Vorschläge“, so al-Thani.



Die Hamas besteht in den Verhandlungen auf ein endgültiges Ende der Kämpfe. Israel zielt zunächst auf eine Feuerpause ab, in der die Geiseln freigelassen würden, und will danach weiterkämpfen.