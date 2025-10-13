Viele Angaben stammen von Konfliktparteien und lassen sich teilweise nicht unabhängig überprüfen. Für unseren Liveblog verwenden wir neben eigenen Recherchen Material der Nachrichtenagenturen dpa, Reuters, epd, KNA und Bloomberg.
Wichtige Updates
Trump trifft in Knesset ein und erklärt Krieg für beendet
Kallas: „Seltener Moment der Hoffnung im Nahen Osten“ – EU will Einsatz von Grenzschützern starten
Hamas: Wir verpflichten uns der Waffenruhe und Zeitpläne
Erste Geiseln an israelische Armee übergeben
Hamas lässt erste Geiseln frei
Dimitri Taube
Alle lebenden Geiseln sind frei: Hamas übergibt 13 weitere Personen
Nach 738 Tagen Gefangenschaft sind die restlichen von der Hamas im Gazastreifen festgehaltenen Geiseln frei. Mehrere israelische Medien berichteten, dass bei einer zweiten Übergabe 13 der aus Israel entführten Menschen dem Internationalen Komitee vom Roten Kreuz (IKRK) übergeben worden seien – darunter der Deutsch-Israeli Rom Braslavski. Mittlerweile hat das israelische Militär die 13 Geiseln in Empfang genommen. Kurz zuvor waren die ersten sieben Geiseln zurück nach Israel gebracht worden, darunter auch die Deutsch-Israelis Alon Ohel sowie Gali und Ziv Berman. Alle freigelassenen Geiseln sind laut israelischen Medien in „gutem Zustand“.
Israels Militär geht nicht davon aus, dass die Hamas auch alle 28 toten Geiseln heute – und damit innerhalb der im Rahmen der Waffenruhe vereinbarten 72-Stunden-Frist – übergeben kann.
Kurz vor ihrer Freilassung hatten einige Geiseln Berichten zufolge per Video mit ihren Angehörigen telefonieren können. Israelische Medien veröffentlichten Bilder der Gespräche, auch Videos davon tauchten in sozialen Medien auf. Für die Geiseln war es wohl der erste Kontakt mit ihren Familien nach ihrer Gefangennahme vor mehr als zwei Jahren.
Die Videos dienen als Propaganda für die Terrororganisation Hamas, bei den Bildern der Gespräche sind teilweise Hamas-Mitglieder im Hintergrund zu sehen. Der Hamas war bei vorigen Geisel-Freilassungen ebenfalls vorgeworfen worden, diese für propagandistische Zwecke zu nutzen.
Die heute erfolgten Freilassungen sollten deshalb ohne öffentliche Zeremonie und ohne Medienvertreter ablaufen. „Ihr kommt nach Hause – ihr kommt alle nach Hause“, sagte die Mutter einer Geisel unter Tränen der Times of Israel zufolge. „Es gibt keinen Krieg mehr.“
Israels Militär geht nicht davon aus, dass die Hamas auch alle 28 toten Geiseln heute – und damit innerhalb der im Rahmen der Waffenruhe vereinbarten 72-Stunden-Frist – übergeben kann.
Kurz vor ihrer Freilassung hatten einige Geiseln Berichten zufolge per Video mit ihren Angehörigen telefonieren können. Israelische Medien veröffentlichten Bilder der Gespräche, auch Videos davon tauchten in sozialen Medien auf. Für die Geiseln war es wohl der erste Kontakt mit ihren Familien nach ihrer Gefangennahme vor mehr als zwei Jahren.
Die Videos dienen als Propaganda für die Terrororganisation Hamas, bei den Bildern der Gespräche sind teilweise Hamas-Mitglieder im Hintergrund zu sehen. Der Hamas war bei vorigen Geisel-Freilassungen ebenfalls vorgeworfen worden, diese für propagandistische Zwecke zu nutzen.
Die heute erfolgten Freilassungen sollten deshalb ohne öffentliche Zeremonie und ohne Medienvertreter ablaufen. „Ihr kommt nach Hause – ihr kommt alle nach Hause“, sagte die Mutter einer Geisel unter Tränen der Times of Israel zufolge. „Es gibt keinen Krieg mehr.“
Die freigelassene israelische Geisel Guy Gilboa-Dalal (re.) nach seiner Freilassung in Re’im in Israel. Foto: Israelische Streitkräfte/via Reuters
Julia Daniel
Berichte: Netanjahu fliegt auch zu Gipfel in Ägypten
Der israelische Ministerpräsident Benjamin Netanjahu wird ebenfalls zu dem Gipfeltreffen im ägyptischen Scharm el-Scheich reisen. Dies berichteten mehrere israelische Medien übereinstimmend.
Julia Daniel
Hamas: Haben alles für das Überleben der Geiseln getan
Die Hamas hat nach eigener Darstellung alles in ihrer Kraft stehende für das Überleben der Geiseln im Gazastreifen getan. Sie habe „alle Anstrengungen unternommen, um das Leben der (israelischen) Gefangenen zu bewahren“, teilte die Hamas mit. Israel sei es in zwei Jahren Krieg und Zerstörung nicht gelungen, die Geiseln mit Gewalt zu befreien. Nach Darstellung der Hamas hätten sich am Ende Israels Ministerpräsident Benjamin Netanjahu und dessen Armee den Bedingungen der Hamas beugen müssen.
Die Geiseln hingegen berichten anders als von der Hamas dargestellt von schlimmsten Bedingungen, unter denen sie festgehalten wurden. Sie hatten keinen Kontakt zu ihren Familien oder der restlichen Außenwelt. Freigelassene Geiseln berichteten zudem von Misshandlungen, Schlägen, mangelnder Versorgung mit Essen und Wasser sowie Haft in Tunneln unter dem Kriegsgebiet. Zudem gab es Berichte von sexueller Gewalt und erzwungener Nacktheit.
Die Geiseln hingegen berichten anders als von der Hamas dargestellt von schlimmsten Bedingungen, unter denen sie festgehalten wurden. Sie hatten keinen Kontakt zu ihren Familien oder der restlichen Außenwelt. Freigelassene Geiseln berichteten zudem von Misshandlungen, Schlägen, mangelnder Versorgung mit Essen und Wasser sowie Haft in Tunneln unter dem Kriegsgebiet. Zudem gab es Berichte von sexueller Gewalt und erzwungener Nacktheit.
Julia Daniel
Deutsch-israelische Zwillinge sehen sich erstmals wieder
Nach ihrer Freilassung aus zweijähriger Geiselhaft haben sich die deutsch-israelischen Zwillinge Gali und Ziv Berman erstmals wiedergesehen. Die 28-Jährigen waren am 7. Oktober 2023 aus einem israelischen Grenzort entführt und getrennt voneinander festgehalten worden. Die beiden gehören zu insgesamt vier Geiseln auch mit deutscher Staatsangehörigkeit, die von der islamistischen Terrororganisation freigelassen wurden. Nach ihrer Rückkehr nach Israel veröffentlicht die Armee ein Bild, das ihr Wiedersehen dokumentiert.
Die Zwillinge Gali und Ziv Berman sehen sich nach ihrer Freilassung durch die Hamas zum ersten mal wieder. via REUTERS
Julia Daniel
Trump trifft in Knesset ein und erklärt Krieg für beendet
Der Sprecher des israelischen Parlamentes, Amir Ohana, begrüßt den US-Präsidenten. Auf Fernsehbildern war zu sehen, wie er von dem israelischen Ministerpräsidenten Benjamin Netanjahu begrüßt wird. Trump schrieb danach in ein Gästebuch: Es sei ihm eine große Ehre. Das sei ein großer und schöner Tag. Ein Neuanfang.
Trump erklärt den Krieg im Gazastreifen für beendet. Die Hamas werde einem Entwaffnungsplan zustimmen, sagt Trump. Auf die Frage von Journalisten, ob der Krieg vorbei sei, antwortet Trump mit "Ja".
Trump erklärt den Krieg im Gazastreifen für beendet. Die Hamas werde einem Entwaffnungsplan zustimmen, sagt Trump. Auf die Frage von Journalisten, ob der Krieg vorbei sei, antwortet Trump mit "Ja".
Dimitri Taube
Kallas: „Seltener Moment der Hoffnung im Nahen Osten“ – EU will Einsatz von Grenzschützern starten
Die EU-Außenbeauftragte Kaja Kallas hat sich mit Blick auf die Geisel-Übergabe hoffnungsvoll geäußert. Der heutige Tag sei ein „seltener Moment der Hoffnung im Nahen Osten“, teilte sie mit. „Die Freilassung der Geiseln ist ein großer Erfolg für die Diplomatie und ein entscheidender Meilenstein auf dem Weg zum Frieden“, so Kallas. US-Präsident Donald Trump habe diesen Durchbruch ermöglicht.
Die Sicherung des Friedens in Gaza werde außerordentlich komplex sein, erklärte Kallas. Der Friedensplan erfordere starke internationale Unterstützung, um erfolgreich zu sein. Die EU sei bereit, ihren Teil dazu beizutragen. „Am Mittwoch wird sie eine zivile Mission zur Überwachung des Grenzübergangs zwischen Gaza und Ägypten wieder aufnehmen.“ Diese Mission könne eine wichtige Rolle bei der Unterstützung des Waffenstillstands spielen.
Die EU-Mission zur Unterstützung des Grenzschutzes in Rafah (Eubam Rafah) wurde bereits 2005 eingerichtet, um bei der Kontrolle des Grenzübergangs in Rafah zu helfen. Nach der Machtübernahme der Hamas 2007 im Gazastreifen gab es allerdings sehr lange kein EU-Personal mehr am Grenzübergang, weil die EU nicht mit der Hamas kooperieren wollte.
Eine Wiederaufnahme des Einsatzes Anfang dieses Jahres musste nach kurzer Zeit wieder gestoppt werden, weil die zugrunde liegende Vereinbarung zwischen der Hamas und Israel zur Beendigung des Gaza-Kriegs damals nicht hielt. Die eingesetzten EU-Grenzschützer kamen damals aus Italien, Spanien und Frankreich. In der Bundesregierung liefen zuletzt Planungen für eine mögliche deutsche Beteiligung.
Die Sicherung des Friedens in Gaza werde außerordentlich komplex sein, erklärte Kallas. Der Friedensplan erfordere starke internationale Unterstützung, um erfolgreich zu sein. Die EU sei bereit, ihren Teil dazu beizutragen. „Am Mittwoch wird sie eine zivile Mission zur Überwachung des Grenzübergangs zwischen Gaza und Ägypten wieder aufnehmen.“ Diese Mission könne eine wichtige Rolle bei der Unterstützung des Waffenstillstands spielen.
Die EU-Mission zur Unterstützung des Grenzschutzes in Rafah (Eubam Rafah) wurde bereits 2005 eingerichtet, um bei der Kontrolle des Grenzübergangs in Rafah zu helfen. Nach der Machtübernahme der Hamas 2007 im Gazastreifen gab es allerdings sehr lange kein EU-Personal mehr am Grenzübergang, weil die EU nicht mit der Hamas kooperieren wollte.
Eine Wiederaufnahme des Einsatzes Anfang dieses Jahres musste nach kurzer Zeit wieder gestoppt werden, weil die zugrunde liegende Vereinbarung zwischen der Hamas und Israel zur Beendigung des Gaza-Kriegs damals nicht hielt. Die eingesetzten EU-Grenzschützer kamen damals aus Italien, Spanien und Frankreich. In der Bundesregierung liefen zuletzt Planungen für eine mögliche deutsche Beteiligung.
Dimitri Taube
Rotes Kreuz auf dem Weg zu weiterer Geisel-Übergabe
Nach der Freilassung der ersten sieben Geiseln steht im Gazastreifen die Übergabe von weiteren Entführten kurz bevor. Nach vorliegenden Informationen sei das Rote Kreuz auf dem Weg zu einem weiteren Treffpunkt im südlichen Teil des von Israel abgeriegelten Küstengebiets, teilte die israelische Armee mit. Dort sollen mehrere Geiseln an das Internationale Komitee vom Roten Kreuz übergeben werden, hieß es weiter.
Dimitri Taube
Israelische Armee: Erste Geiseln zurück in der Heimat
Die ersten sieben von der Hamas freigelassenen Geiseln sind nach 738 Tagen qualvoller Gefangenschaft wieder zurück in Israel. Alon Ohel, Matan Angrest, Guy Gilboa-Dalal, Eitan Mor, Gali und Ziv Berman sowie Omri Miran hätten gemeinsam mit dem israelischen Militär die Grenze nach Israel überschritten, teilte die Armee am Morgen mit. Ohel sowie Gali und Ziv Berman sind Deutsch-Israelis.
Die israelische Regierung umarme die Freigekommenen, erklärte das Büro von Ministerpräsident Benjamin Netanjahu am Morgen in einer Mitteilung. Man werde sie und ihre Familien während des gesamten Aufnahme- und Rehabilitationsprozesses begleiten.
Die freigelassenen Geiseln seien auf dem Weg zum ersten Aufnahmeort im Süden Israels, wo sie mit ihren Familien wiedervereint werden, teilte die Armee mit. Man sei bereit, weitere Geiseln aufzunehmen. Eine zweite Übergabe sollte in Kürze stattfinden.
Insgesamt sollen heute die restlichen 20 lebenden Geiseln aus dem Gazastreifen freikommen, darunter vier Deutsch-Israelis.
Die israelische Regierung umarme die Freigekommenen, erklärte das Büro von Ministerpräsident Benjamin Netanjahu am Morgen in einer Mitteilung. Man werde sie und ihre Familien während des gesamten Aufnahme- und Rehabilitationsprozesses begleiten.
Die freigelassenen Geiseln seien auf dem Weg zum ersten Aufnahmeort im Süden Israels, wo sie mit ihren Familien wiedervereint werden, teilte die Armee mit. Man sei bereit, weitere Geiseln aufzunehmen. Eine zweite Übergabe sollte in Kürze stattfinden.
Insgesamt sollen heute die restlichen 20 lebenden Geiseln aus dem Gazastreifen freikommen, darunter vier Deutsch-Israelis.
Dimitri Taube
Wadephul über gestartete Geisel-Übergabe: „Sehr bewegend“
Außenminister Johann Wadephul nennt die Freilassung der ersten Geiseln „sehr bewegend“. „Ein Moment der Freude, aber auch ein Moment der Beklommenheit, denn wir wissen natürlich, dass manche wirklich nur noch als Tote zurückkehren“, sagte der CDU-Politiker im Deutschlandfunk. „Es ist sehr bewegend, weil unter den Freigelassenen ja auch etliche sind, die die deutsche Staatsangehörigkeit haben.“
Auf die Frage, ob er an einen echten Frieden in der Region über die nächsten Tage und Wochen glaube, antwortete Wadephul: „Ich glaube daran, weil ich festgestellt habe, dass beide Seiten verstanden haben, dass auf militärischem Wege mit Kampf, mit Gewalt, mit Töten, mit Gefangenhalten keine Lösung zu erzielen ist.“
Man sei jetzt an einem guten Ausgangspunkt für weitere Verhandlungen und Gespräche, die aber auch geführt werden müssten. Einen Einsatz deutscher Soldaten halte er in der Region jedoch nicht für die beste Lösung. „Wir werden sicherlich unseren Beitrag leiden. Deutschland wird einen entscheidenden Beitrag zum Wiederaufbau leisten. Das ist in der Bundesregierung vereinbart.“
Auf die Frage, ob er an einen echten Frieden in der Region über die nächsten Tage und Wochen glaube, antwortete Wadephul: „Ich glaube daran, weil ich festgestellt habe, dass beide Seiten verstanden haben, dass auf militärischem Wege mit Kampf, mit Gewalt, mit Töten, mit Gefangenhalten keine Lösung zu erzielen ist.“
Man sei jetzt an einem guten Ausgangspunkt für weitere Verhandlungen und Gespräche, die aber auch geführt werden müssten. Einen Einsatz deutscher Soldaten halte er in der Region jedoch nicht für die beste Lösung. „Wir werden sicherlich unseren Beitrag leiden. Deutschland wird einen entscheidenden Beitrag zum Wiederaufbau leisten. Das ist in der Bundesregierung vereinbart.“
Dimitri Taube
Trump in Tel Aviv gelandet
US-Präsident Donald Trump ist zum Auftakt seiner Nahost-Reise auf dem Flughafen Ben Gurion in Israel gelandet. Der Republikaner stieg aus der Air Force One aus, wie auf Fernsehbildern zu sehen war.
US-Präsident Donald Trump (re.) wird von Israels Ministerpräsidenten Benjamin Netanjahu bei seiner Ankunft am Flughafen empfangen. Foto: Evan Vucci/AP/dpa
Dimitri Taube
Hamas: Wir verpflichten uns der Waffenruhe und Zeitpläne
Nach der Freilassung der ersten Geiseln hat die Hamas sich der Waffenruhe mit Israel verpflichtet. „Wir bekräftigen unsere Verpflichtung zur erreichten Vereinbarung und den damit verbundenen Zeitplänen, solange sich die Besatzung (Israel) daran hält“, teilte der militärische Arm der Hamas, die Kassam-Brigaden, mit. Die Einigung bezeichnete sie als Ergebnis der Standhaftigkeit des palästinensischen Volks im Widerstand gegen Israel.
Die Hamas warf Israel vor, alle Bemühungen zu einem Kriegsende in Gaza schon in den ersten Monaten torpediert zu haben. Demnach habe die israelische Regierung ihrem „Instinkt der Brutalität und der Rache“ nachgehen wollen. Israel habe sich im Krieg nun ergeben, nachdem es Israels Militär nicht gelungen sei, die Geiseln durch militärischen Druck zu befreien.
Die Hamas warf Israel vor, alle Bemühungen zu einem Kriegsende in Gaza schon in den ersten Monaten torpediert zu haben. Demnach habe die israelische Regierung ihrem „Instinkt der Brutalität und der Rache“ nachgehen wollen. Israel habe sich im Krieg nun ergeben, nachdem es Israels Militär nicht gelungen sei, die Geiseln durch militärischen Druck zu befreien.
Dimitri Taube
Erste Geiseln an israelische Armee übergeben
Die ersten sieben von der Hamas freigelassenen Geiseln sind in den Händen der israelischen Armee. Dies teilte das Militär nach der Übermittlung durch Vertreter des Internationalen Komitees vom Roten Kreuz (IKRK) mit.
Dimitri Taube
Bericht: Geiseln konnten selbständig in Rot-Kreuz-Autos steigen
Die ersten sieben Geiseln, die von der Hamas an Vertreter des Internationalen Komitees vom Roten Kreuz (IKRK) übergeben wurden, sind laut einem Medienbericht in gutem Zustand. Der TV-Sender N12 berichtete, alle sieben befänden sich in Fahrzeugen des Roten Kreuzes im Gazastreifen. Sie sollten bald der israelischen Armee übergeben werden.
Alle hätten sich aus eigener Kraft in die Autos bewegen können. Es handelte sich Medienberichten zufolge um Alon Ohel, Gali und Ziv Berman, Matan Angrest, Guy Gilboa-Dalal, Eitan Mor sowie Omri Miran. Die ersten drei sind auch deutsche Staatsbürger.
Es herrschte die Sorge, dass zumindest einige der Geiseln nach zwei Jahren des Hungers und der brutalen Umstände ihrer Gefangenschaft in sehr schlechtem Zustand sein könnten.
Alle hätten sich aus eigener Kraft in die Autos bewegen können. Es handelte sich Medienberichten zufolge um Alon Ohel, Gali und Ziv Berman, Matan Angrest, Guy Gilboa-Dalal, Eitan Mor sowie Omri Miran. Die ersten drei sind auch deutsche Staatsbürger.
Es herrschte die Sorge, dass zumindest einige der Geiseln nach zwei Jahren des Hungers und der brutalen Umstände ihrer Gefangenschaft in sehr schlechtem Zustand sein könnten.
Rot-Kreuz-Fahrzeuge nach der Übergabe der Geiseln im Gazastreifen. Foto: Reuters
Dimitri Taube
Jubel in Israel nach Beginn der Geisel-Freilassung
In Israel haben Berichte über die Freilassung der ersten sieben von der Hamas im Gazastreifen festgehaltenen Geiseln für riesige Erleichterung und Freude gesorgt. Auf dem „Platz der Geiseln“ im Zentrum der Küstenmetropole Tel Aviv brach am Morgen unter Tausenden dort versammelten Menschen Jubel aus.
Auf dem „Platz der Geiseln“ in Tel Aviv verfolgen Tausende die Übergabe. Foto: Ronen Zvulun/Reuters
Dimitri Taube
Hamas lässt erste Geiseln frei
Nach mehr als zwei Jahren Gefangenschaft hat die Freilassung der ersten von der Hamas im Gazastreifen festgehaltenen Geiseln begonnen. Mehrere israelische Medien berichteten am Morgen, dass sieben der aus Israel entführten Menschen dem Internationalen Komitee vom Roten Kreuz (IKRK) übergeben wurden. Insgesamt sollen an diesem Montag 20 lebende Geiseln freikommen, darunter die Deutsch-Israelis Alon Ohel, Rom Braslavski sowie Ziv und Gali Berman. Drei der vier Deutsch-Israelis kamen den Medienberichten zufolge bereits bei der ersten Übergabe frei.
Israels Militär geht nicht davon aus, dass die Hamas auch alle 28 toten Geiseln heute – und damit innerhalb der im Rahmen der Waffenruhe vereinbarten 72-Stunden-Frist – übergeben kann.
Nach der Übergabe der Geiseln an das IKRK sollen die Entführten innerhalb des Küstenstreifens an das israelische Militär übergeben werden. Im Militärlager Re’im am Rande des Gazastreifens soll es ein erstes Wiedersehen mit Angehörigen, eine medizinische Untersuchung und die Möglichkeit zum Duschen und zu einem Kleiderwechsel geben. Danach sollen die Menschen in Krankenhäuser zur weiteren Behandlung geflogen werden.
Am Freitag war im Rahmen eines von US-Präsident Donald Trump initiierten Friedensplans eine Waffenruhe im Gaza-Krieg in Kraft getreten. Israel soll im Gegenzug für die Übergabe der Geiseln rund 2000 palästinensische Häftlinge freilassen. Darunter sind bis zu 250, die zu lebenslangen Haftstrafen verurteilt wurden.
Vor einigen Monaten hat SZ-Korrespondentin Kristiana Ludwig die Mutter des nun freigelassenen Deutsch-Israelis Alon Ohel getroffen:
Israels Militär geht nicht davon aus, dass die Hamas auch alle 28 toten Geiseln heute – und damit innerhalb der im Rahmen der Waffenruhe vereinbarten 72-Stunden-Frist – übergeben kann.
Nach der Übergabe der Geiseln an das IKRK sollen die Entführten innerhalb des Küstenstreifens an das israelische Militär übergeben werden. Im Militärlager Re’im am Rande des Gazastreifens soll es ein erstes Wiedersehen mit Angehörigen, eine medizinische Untersuchung und die Möglichkeit zum Duschen und zu einem Kleiderwechsel geben. Danach sollen die Menschen in Krankenhäuser zur weiteren Behandlung geflogen werden.
Am Freitag war im Rahmen eines von US-Präsident Donald Trump initiierten Friedensplans eine Waffenruhe im Gaza-Krieg in Kraft getreten. Israel soll im Gegenzug für die Übergabe der Geiseln rund 2000 palästinensische Häftlinge freilassen. Darunter sind bis zu 250, die zu lebenslangen Haftstrafen verurteilt wurden.
Vor einigen Monaten hat SZ-Korrespondentin Kristiana Ludwig die Mutter des nun freigelassenen Deutsch-Israelis Alon Ohel getroffen: