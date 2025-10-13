Viele Angaben stammen von Konfliktparteien und lassen sich teilweise nicht unabhängig überprüfen. Für unseren Liveblog verwenden wir neben eigenen Recherchen Material der Nachrichtenagenturen dpa, Reuters, epd, KNA und Bloomberg.
Wichtige Updates
Julia Daniel
Nur vier sterbliche Überreste werden übergeben
Der bewaffnete Arm der Hamas kündigt an, noch am Montag die Leichen von vier Geiseln zu übergeben. Zwei Leichen seien bereits vom Roten Kreuz in Empfang genommen worden, hieß es vom israelischen Militär. Insgesamt soll es noch 28 tote Geiseln im Gazastreifen geben.
Das Abkommen zwischen Israel und der Hamas sieht eigentlich vor, dass die islamistische Terrororganisation alle 28 Leichen übergeben wird. In welchem zeitlichen Rahmen die Übergabe erfolgen soll, ist unklar. Das israelische Militär ist nicht davon ausgegangen, dass an diesem Montag alle Leichen übergeben werden können.
Die Angehörigen der Geiseln seien schockiert und bestürzt, teilte das Forum der Geiselfamilien mit und forderte die israelische Regierung und die Vermittler auf, Maßnahmen zu ergreifen, „um diese schwere Ungerechtigkeit zu korrigieren“. „Die Vermittler müssen die Bedingungen der Vereinbarung durchsetzen und sicherstellen, dass die Hamas für diesen Verstoß einen Preis zahlt.“
Bereits am Sonntag hatte der Generaldirektor des Ministeriums für religiöse Dienste die Sorge geäußert, dass die Hamas nicht alle sterblichen Überreste übergeben könne. Als Hintergrund waren in israelischen Medienberichten die massiven Zerstörungen im Gazastreifen genannt worden, die ein Auffinden der Leichen verhindern könnten. Seine größte Angst sei es, dass die Hamas erklären könnte, dass einige Leichen nicht auffindbar seien und die Familien deshalb keinen Schlusspunkt finden könnten.
Saimah Jiwa
Israel: Hamas-Ankündigung ist Verstoß gegen Abkommen
Die Ankündigung der Hamas, zunächst nur die Leichen von vier Geiseln zu übergeben, sei ein Verstoß gegen das Abkommen, so
Israels Verteidigungsminister Israel Katz. "Jede Verzögerung oder absichtliche Vermeidung werde als grober Verstoß gegen das Abkommen gewertet und entsprechend beantwortet", schreibt Katz auf X. Dem Abkommen zufolge sollen innerhalb von 72 Stunden nach dem Abzug des Militärs alle 48 Geiseln - 20 Lebende und 28 Tote - übergeben werden. Die Hamas hatte zuvor erklärt, die Bergung einiger Leichen könne länger dauern, da nicht alle Grabstätten bekannt seien.
Saimah Jiwa
Merz: Große Dankbarkeit und viele Erwartungen
Bundeskanzler Merz bedankt sich in einem Pressestatement bei allen Beteiligten, die den Friedensgipfel in Sharm el-Sheikh möglich gemacht haben – unter anderem dem ägyptischen Staatspräsidenten Al-Sisi, dem amerikanischen Präsidenten Donald Trump, dem Emir von Katar und der türkischen Regierung. Auch die deutsche Bundesregierung habe sich an den Verhandlungen beteiligt. "So hoffen wir jetzt alle, dass von diesem Tag an ein Prozess beginnt, der in der Region dauerhafte Stabilität und einen dauerhaften Frieden ermöglichen kann ‑ auch ein dauerhaftes Miteinander der Palästinenser und des israelischen Staates", sagt er weiter.
Deutschland stehe an der Seite Israels und biete an, in der Region alle Voraussetzungen zu schaffen, damit es eine dauerhafte Friedenslösung geben könne. Seine Erleichterung über die Freilassung der Geiseln und das Gedenken an die Opfer betont Merz ebenfalls: "Für viele Familien ist das heute auch ein Tag der Trauer und ein Tag der Gewissheit über das Schicksal ihrer Familienangehörigen."
Weiter macht der Bundeskanzler auch auf den Krieg Russlands gegen die Ukraine aufmerksam. Er spricht von der Hoffnung, dass US-Präsident Trump den Einfluss, den er auf die Beteiligten im Nahen Osten ausgeübt hat, auch auf die russische Regierung ausübt. Die Gelegenheit heute Nachmittag wolle er nutzen, um mit Trump darüber zu sprechen, was man gemeinsam tun könne, um den Krieg in der Ukraine zu beenden. Möglich sei dies, wenn die Völkergemeinschaft der Welt zusammenstünde. Er wolle kein Geheimnis daraus machen: "Wir setzen auch auf die Unterstützung ‑ die dauerhafte Unterstützung ‑ der Vereinigten Staaten von Amerika."
Julia Daniel
Trump reist von Israel nach Ägypten weiter
US-Präsident Donald Trump ist mit deutlicher Verspätung auf seiner Nahost-Reise von Israel wieder abgereist. Als nächste Station war Ägypten geplant. Trump stieg am Nachmittag gegen 16.15 Uhr (Ortszeit, 15.15 Uhr MESZ) in die Air Force One am Flughafen Ben Gurion bei Tel Aviv. Der ursprüngliche Plan des Weißen Hauses hatte vorgesehen, dass er bereits um 13 Uhr (Ortszeit, 12 Uhr MESZ) weiterreist. Trumps Aufenthalt in der Knesset - dem israelischen Parlament - war länger als geplant gewesen.
Trump reist nach Ägypten zu einer „Nahost-Friedenszeremonie“ anlässlich der von ihm vermittelten Vereinbarung zur Geiselfreilassung zwischen Israel und der Hamas weiter. Dort werden mehr als 20 Staats- und Regierungschefs erwartet, unter anderem aus Europa und der arabischen Welt. Dabei sein wird auch Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU).
Julia Daniel
Trump fordert Begnadigung für Netanjahu
US-Präsident Donald Trump fordert den israelischen Präsidenten Isaac Herzog auf, Regierungschef Benjamin Netanjahu zu begnadigen, der wegen Korruptionsvorwürfen vor Gericht steht. "Zigarren und etwas Champagner - wen kümmert das schon?", sagt Trump bei seiner Rede vor dem israelischen Parlament mit Blick auf die Betrugsvorwürfe. „Dieser Mann ist ein guter Mann“, sagte Trump weiter.
Der Prozess läuft seit mehr als fünf Jahren. Unter anderem wird Netanjahu vorgeworfen, von befreundeten Milliardären Luxusgeschenke im Wert von umgerechnet rund 174 000 Euro angenommen zu haben - Schmuck, Zigarren und rosa Champagner. Netanjahu hatte in der Vergangenheit stets alle Vorwürfe zurückgewiesen und von einer „Hexenjagd“ gesprochen.
Christoph Heinlein
Eine neue Koalition
Der US-Präsident sieht eine neue Koalition von verantwortungsbewussten Nationen im Nahen Osten entstehen. Dies sei eine sehr aufregende Zeit für Israel und den gesamten Nahen Osten, sagt er vor dem israelischen Parlament. Die Kräfte des Chaos, Terrors und Zerstörung, die die Region heimgesucht hätten, seien geschwächt, isoliert oder besiegt. Eine Vielzahl von Staaten im Nahen Osten wolle die islamistische Terrororganisation Hamas entwaffnet sehen. „Praktisch die gesamte Region hat den Plan gebilligt, Gaza sofort zu entmilitarisieren, die Hamas zu entwaffnen und Israels Sicherheit in keiner Weise mehr zu bedrohen“. Trump nennt keine Namen, wen er genau zu dieser neuen Koalition zählt.
In Israel, Ägypten, den Saudi-Arabien, der Türkei, Jordanien, Indonesien, Indien und Pakistan - Trump nennt Länder aus der gesamten Islamischen Welt, im „spirituellen Zentrum der gesamten Welt“ herrschten nun Harmonie und Hoffnung. Damit beendet er seine Rede vor der Knesset in Jerusalem. Der Saal leert sich in wenigen Minuten.
Christoph Heinlein
Trump bereit zu „Deal“ mit Iran
Der US-Präsident lässt sich auch über die Iran-Politik seiner Vorgänger aus. Das Atomabkommen, das Barack Obama geschlossen habe, sei ein gravierender Fehler gewesen, und er sei froh, es beendet zu haben. Dennoch sei auch gegenüber Iran, das so viel Schlimmes über die Region gebracht habe, die Hand für Freundschaft und Kooperation ausgestreckt, sagt Trump. Letztlich werde es zu einer Einigung kommen, zeigte sich Trump überzeugt. „Ich sage Euch, sie wollen einen Deal machen“, sagte er über die iranischen Machthaber. Er kenne sich aus mit „Deals“ - und könne erkennen, wenn jemand einen eingehen wolle, auch wenn dieser es bestreite.
Christoph Heinlein
Anekdoten und Seitenhiebe
Immer wieder erzählt der US-Präsident Anekdoten von vergangenen Ereignissen: von den Verhandlungen zwischen Israel und der Hamas und seinen Gesprächen mit US-Unterhändler Steve Witkoff. Von den Vorbereitungen des US-Angriffs auf iranische Atomanlagen und seinen Treffen mit US-Generälen. Er macht unmissverständlich klar, dass er an allen Entwicklungen beteiligt war.
Auch bei der Feier seines Erfolges kann er nicht umhin, Seitenhiebe auf seinen Vorgänger Joe Biden zu verteilen, den „schlechtesten Präsidenten, den die USA je hatten“, und auf Barack Obama, der ihm kaum nachgestanden habe. Vom König von Saudi-Arabien habe er gehört, die USA seien vor einem Jahr ein „totes Land“ gewesen, nun seien sie „das heißeste Land der Welt.“
Christoph Heinlein
Trump feiert die Rückkehr der Geiseln – und sich selbst
„Die Geiseln sind zurück – es fühlt sich so gut an, das zu sagen“, sagt Trump. Dann lobt er sich ausführlich selbst, er habe acht Kriege beendet. Frieden durch Stärke, das sei es, worauf es ankomme. Die USA bauten die besten Waffen der Welt, er habe Israel eine Menge davon gegeben, von manchen habe er selbst zuvor noch nie gehört.
Der lange Krieg im Nahen Osten sei nun zu Ende. Die Menschen tanzten auf den Straßen, auch in Ländern, in denen sie das noch nie getan hätten. Der Frieden sei nun Realität, auf die man aufbauen könne.
Christoph Heinlein
Trump: Eine goldene Zeit bricht an
Trump dankt zu Beginn seiner Rede Netanjahu und der Knesset – und „dem allmächtigen Gott“. Das Publikum reagiert mit Applaus. „Das heilige Land ist endlich im Frieden, und wird es bis in die Ewigkeit bleiben“, sagt Trump. Er glaube daran, dass der Nahe Osten bald eine großartige Region sein werde, eine goldene Zeit für Israel breche an. Es sei an der Zeit, die Siege gegen Terroristen in Frieden und Wohlstand für den Nahen Osten umzusetzen. Das Gaza-Abkommen sei ein „enormer Triumph für Israel und die Welt“ gewesen.
Zwei Abgeordnete einer linksorientierten Oppositionspartei werden plötzlich unter großem Geschrei von Sicherheitskräften aus dem Saal entfernt. Die israelische Nachrichtenseite ynet berichtet, sie hätten Schilder in die Höhe gehalten, auf denen die Anerkennung eines unabhängigen palästinensischen Staates gefordert worden sei. „Das war sehr effizient“, kommentiert Trump.
Foto: Kenny Holston/Reuters
Foto: Reuters/Evelyn Hockstein/Pool
Dimitri Taube
Trump: Hamas darf sich „für einige Zeit“ wieder bewaffnen
Die US-Regierung von Präsident Donald Trump hat der islamistischen Hamas die Erlaubnis erteilt, sich vorübergehend erneut zu bewaffnen. Die Hamas versuche, nach Monaten des Kriegs wieder Ordnung herzustellen, sagte Trump auf der Reise in den Nahen Osten nach Angaben mitreisender Journalisten. „Sie haben offen darüber gesprochen, und wir haben ihnen für einen Zeitraum die Erlaubnis erteilt“, sagte Trump demnach. „Sie müssen verstehen, sie haben vermutlich 60 000 Menschen verloren. Da gibt es viele Vergeltungsmaßnahmen.“ In Gaza wurden in zwei Jahren Krieg nach Angaben der von der Hamas kontrollierten Gesundheitsbehörde 67 000 Menschen getötet.
Weitere Details zu der US-Zusage oder einen Zeitraum, wie lange die stark geschwächte Hamas sich danach wieder bewaffnen dürfte, nannte Trump nicht. „Wir lassen sie aufpassen, dass es keine großen Verbrechen geben wird“, meinte Trump.
Ob, wann und an wen die Hamas ihre Waffen abgeben wird – das sind besonders strittige Punkte im Konflikt mit Israel. Dessen Regierungschef Benjamin Netanjahu ist zu einem vollständigen israelischen Truppenabzug aus Gaza erst bei einer Entwaffnung der Terrororganisation bereit. In den Verhandlungen darüber ist überraschend, dass Trump nun eine erneute Bewaffnung ins Spiel bringt.
In Gaza ist seit einigen Tagen eine Waffenruhe zwischen der Hamas und Israel in Kraft. Seitdem gibt es Berichte über Kämpfe zwischen Sicherheitskräften der Hamas und verfeindeten palästinensischen Clans. Dabei soll es auch Todesopfer gegeben haben.
Saimah Jiwa
Erleichterung über die Freilassung der Geiseln
Die Bundesregierung hat sich erleichtert über die Freilassung der letzten der von der Hamas im Gazastreifen festgehaltenen Geiseln geäußert. „Es ist eine sehr gute Nachricht, dass nach zwei langen Jahren der Krieg zu Ende ist und vor allen Dingen auch, dass nach diesen zwei langen Jahren von Angst und Schmerzen nun die letzten Geiseln in Freiheit sind“, sagte der stellvertretende Regierungssprecher Sebastian Hille in Berlin. „Wir blicken in diesen Stunden mit großer Erleichterung auf die Entwicklungen in Israel und Gaza und vor allen Dingen auch auf das Schicksal der Geiseln.“
Zudem sagte Hille: „Wir wünschen den befreiten Geiseln und ihren Familien viel Kraft für den Heilungsprozess ihrer physischen und psychischen Wunden.“ Zugleich seien die Gedanken der Bundesregierung bei den Familien, deren Angehörige in der Gefangenschaft der Hamas zu Tode gekommen sind. Die Familien müssten nun endlich die sterblichen Überreste in Empfang nehmen können, um in Würde Abschied zu nehmen.
Auch UN-Generalsekretär António Guterres hat sich erleichtert über die Freilassung israelischer Geiseln aus dem Gazastreifen gezeigt. Er sei „zutiefst erleichtert“, dass die Betroffenen nach „immensem Leid“ ihre Freiheit zurückerlangt hätten und bald mit ihren Lieben vereint seien, schrieb er auf X. Wie die Bundesregierung appellierte auch er, die sterblichen Überreste der getöteten Geiseln freizugeben. Er rief alle Konfliktparteien dazu auf, auf den erzielten Fortschritten aufzubauen und ihre Verpflichtungen aus der Waffenruhe einzuhalten, um „den Albtraum in Gaza zu beenden“. Die UN unterstützten alle Anstrengungen, um den Konflikt in Gaza zu beenden und das Leid der Zivilisten zu lindern.
Alon Ohel, freigelassene Geisel, bei der Ankunft im Beilinson-Krankenhaus. Foto: Ariel Schalit/AP/dpa
Menschen auf dem „Platz der Geiseln“ in Tel Aviv feiern die Rückkehr. Foto: Friedrich Bungert
Julia Daniel
Israel: Netanjahu wird doch nicht an Gipfel in Ägypten teilnehmen
Entgegen den Angaben aus Ägypten wird der israelische Ministerpräsident Benjamin Netanjahu nach Angaben seines Büros nicht an dem internationalen Gipfeltreffen in Scharm el-Scheich teilnehmen. Netanjahu habe US-Präsident Donald Trump für eine Einladung nach Ägypten gedankt, könne aber wegen Zeitdrucks vor dem jüdischen Feiertag Simchat Tora (Freude der Tora) die Reise nicht antreten, hieß es in der Mitteilung. Zuvor hatte es aus ägyptischen Regierungskreisen geheißen, Netanjahu werde zu dem Treffen fliegen.
Das ägyptische Präsidialamt hatte nach einem Telefonat von Präsident Abdel Fattah al-Sisi mitgeteilt, auch Palästinenserpräsident Mahmud Abbas werde nach Scharm el-Scheich reisen.
Christoph Heinlein
Hamas kündigt Fortsetzung des Kampfes gegen Israel an
Nach der Freilassung der letzten Geiseln hat die islamistische Terrororganisation Hamas die Fortsetzung ihres Kampfes gegen Israel angekündigt. Die Frage der palästinensischen Häftlinge werde für das palästinensische Volk und seinen Widerstand weiterhin höchste Priorität haben, hieß es in einer Mitteilung der Hamas. „Das palästinensische Volk wird nicht ruhen, bis der letzte Gefangene aus den Gefängnissen der neuen Nazis befreit ist und die Besatzung von unserem Land und unseren heiligen Stätten entfernt ist“, schrieb die Hamas weiter.
Im Gegenzug für 48 Geiseln – 20 von ihnen sind noch am Leben – muss Israel laut Vereinbarung fast 2000 palästinensische Häftlinge freilassen. Auch danach verbleiben aber weiterhin Tausende Palästinenser in israelischen Gefängnissen inhaftiert.
Dimitri Taube
Israel beginnt mit Freilassung von Palästinensern
Israel hat mit der Freilassung palästinensischer Gefangener und Häftlinge begonnen. Erste Busse mit Freigelassenen haben das Ofer-Gefängnis im Westjordanland bei Jerusalem verlassen, wie auf TV-Bildern zu sehen war. Sie sollten die Menschen nach Ramallah im Westjordanland bringen. Die Armee hatte in den vergangenen Tagen Angehörige der Freigelassenen gewarnt, dass jegliche Freudenfeiern strikt verboten seien.
Insgesamt soll Israel nach der Vereinbarung über eine Waffenruhe mit der Hamas rund 1700 im Gazastreifen festgenommene Palästinenser und rund 250 zu teils lebenslangen Freiheitsstrafen verurteilte Häftlinge freilassen. Kurz vor der Abfahrt setzten israelische Sicherheitskräfte Tränengas gegen Wartende und Journalisten ein, wie Fernsehbilder zeigten.
Palästinenser nach ihrer Entlassung aus dem Ofer-Gefängnis. Foto: Hazem Bader/AFP
Die Freigelassenen werden begrüßt. Foto: Mahmoud Illean/AP