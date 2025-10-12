Viele Angaben stammen von Konfliktparteien und lassen sich teilweise nicht unabhängig überprüfen. Für unseren Liveblog verwenden wir neben eigenen Recherchen Material der Nachrichtenagenturen dpa, Reuters, epd, KNA und Bloomberg.
Wichtige Updates
Gipfel soll in Scharm el-Scheich stattfinden, Hamas nicht anwesend
Jubel in Tel Aviv, als Trumps Name genannt wird, Pfiffe gegen Netanjahu
US-Delegation besucht Gazastreifen
Freilassung der Geiseln, Hilfslieferungen, Gipfeltreffen in Ägypten: So soll es in Nahost weitergehen
UN pochen auf rasche Hilfslieferungen
Linus Freymark
Hamas bestätigt Freilassung der Geiseln am Montag
Die Hamas hat bestätigt, dass die Freilassung der ersten israelischen Geiseln am Montag erfolgen soll. Es gebe keine von der unterzeichneten Vereinbarung abweichenden Entwicklungen, erklärte ein Hamas-Vertreter laut Medienberichten.
Zuvor hatte bereits US-Präsident Donald Trump die Freilassung der 20 Überlebenden für Montag angekündigt. Auch ein Vertreter der israelischen Regierung erklärte gegenüber den Angehörigen, dass die Freilassung am Montagmorgen beginnen soll.
Linus Freymark
Trump trifft Angehörige der Geiseln
Vor seiner Rede im israelischen Parlament am Montagvormittag wird sich US-Präsident Donald Trump in der Knesset mit Angehörigen der Hamas-Geiseln treffen. Am Nachmittag werde Trump dann zu einer "Nahost-Friedenszeremonie" anlässlich des von ihm vermittelten Abkommens zwischen Israel und der Hamas in den ägyptischen Küstenort Scharm el Scheich weiterreisen, teilte das Weiße Haus mit.
Oliver Klasen
Gipfel soll in Scharm el-Scheich stattfinden, Hamas nicht anwesend
Die ägyptische Regierung hat bestätigt, dass sie am kommenden Montag einen Gipfel ausrichten wird, auf dem das Abkommen zur Beendigung des Gaza-Krieges geschlossen werden soll. An dem Treffen würden mehr als 20 Staats- und Regierungschefs teilnehmen, darunter auch US-Präsident Donald Trump, sagte ein Sprecher des ägyptischen Präsidenten. Man treffe sich am Badeort Scharm el-Scheich am Roten Meer. Trump hatte bereits angekündigt, nach Ägypten zu reisen. Möglich ist auch, dass Bundeskanzler Friedrich Merz teilnimmt.
Die Hamas wird bei der Zeremonie zur Unterzeichnung des Gaza-Abkommens aber nach eigenen Angaben nicht vertreten sein. „Nur die Vermittler sowie amerikanische und israelische Regierungsvertreter werden anwesend sein“, hieß es aus Kreisen der Organisation. Neben den USA und Ägypten hat Katar zwischen den Konfliktparteien vermittelt. Israel und die Hamas haben keine direkten Gespräche geführt.
Oliver Klasen
Jubel in Tel Aviv, als Trumps Name genannt wird, Pfiffe gegen Netanjahu
Der US-Sondergesandte Steve Witkoff hat kurz vor der erhofften Freilassung der letzten Gaza-Geiseln die entscheidende Rolle von US-Präsident Donald Trump hervorgehoben. „Wir alle sind Präsident Trump zu tiefstem Dank verpflichtet“, sagte Witkoff vor Angehörigen und Freunden der Verschleppten sowie zahlreichen Teilnehmern einer Großkundgebung in Tel Aviv. Sobald der Name Trump fiel, wurde Witkoff von langanhaltendem Applaus und „Danke Trump“-Rufen unterbrochen. Ein Sprecher der Familienangehörigen sagte, auf dem Platz seien etwa 400 000 Menschen.
Zugleich würdigte Witkoff, der von Trumps Tochter Ivanka und deren Mann Jared Kushner begleitet wurde, die Kraft und Geduld der Angehörigen und des israelischen Volkes. „Danke, dass Sie gezeigt haben, dass die Zukunft dieser Region nicht auf den Trümmern alten Hasses, sondern auf der Verheißung gemeinsamer Hoffnung aufgebaut werden kann“, sagte Wittkoff. „Ich habe lange von diesem Abend geträumt“, sagte der Sondergesandte.
Als Witkoff auch die Rolle von Israels Regierungschef Benjamin Netanjahu hervorhob, schlug der Jubel jedoch in Buh-Rufe und Pfiffe um, die Witkoff fast aus dem Tritt brachten. „Leute, lasst mich meine Gedanken zu Ende bringen“, bat er. Netanjahu habe alles für dieses Land gegeben, betonte er. Viele Angehörige und Freunde der Geiseln werfen Netanjahu jedoch vor, nicht genug für die Freilassung der Verschleppten getan zu haben.
Matthias Becker
US-Delegation besucht Gazastreifen
Der US-Sondergesandte Steve Witkoff und der Schwiegersohn von US-Präsident Donald Trump, Jared Kushner, haben begleitet von Israels Militär den Gazastreifen besucht. Mit dabei war nach israelischen Militärangaben auch Admiral Brad Cooper vom US-Zentralkommando. Israels Streitkräfte veröffentlichten Fotos und Videos von dem Feldbesuch.
Israel Defense Forces on Twitter / X
The Chief of the General Staff, LTG Eyal Zamir, conducted a field tour in Gaza, with the U.S. Envoy to the Middle East, Mr. Steven "Steve" Witkoff; Mr. Jared Kushner; and the commander of @CENTCOM, Admiral Brad Cooper and additional commanders.They visited the Returning…
x.com
Der Zugang zum Gazastreifen wird vollständig von Israel kontrolliert, das eine Blockade zu See, Luft und Boden verhängt hat. Besuche von solch ranghohen Regierungsvertretern sind äußerst selten. Internationalen Journalisten wird der unabhängige Zugang trotz wiederholter Forderungen von Presseverbänden und Redaktionen verwehrt.
Im November 2023, einige Wochen nach dem Terrorangriff der Hamas auf Israel und damit dem Beginn des Kriegs, hatte Israels Ministerpräsident Benjamin Netanjahu das Gebiet selbst besucht. EU-Parlamentspräsidentin Roberta Metsola war im Februar dort – nach Angaben des Parlaments war sie erste führende EU-Politikerin in dem Gebiet seit mehr als einem Jahrzehnt.
Irene Helmes
Freilassung der Geiseln, Hilfslieferungen, Gipfeltreffen in Ägypten: So soll es in Nahost weitergehen
Nach Inkrafttreten der Waffenruhe zwischen Israel und der Hamas werden mit Anspannung die nächsten Schritte im erhofften Friedensprozess erwartet. Was derzeit bekannt ist:
- Die 72-Stunden-Frist zur Freilassung der israelischen Geiseln läuft. Aus Kreisen der Terrororganisation Hamas hieß es, alle lebenden und möglichst auch die toten Geiseln würden zwischen Sonntag und Montagmorgen voraussichtlich schrittweise übergeben. Die Heimkehr der Geiseln soll vom Internationalen Komitee vom Roten Kreuz ohne öffentliche Zeremonie und unter Ausschluss von Medien organisiert werden. Im Gegenzug wird Israel eine – offenbar nicht endgültig feststehende – Anzahl inhaftierter Palästinenser freilassen.
- Die Lieferung von humanitären Gütern in den Gazastreifen ist dringend nötig, um die Not der Zivilbevölkerung zu lindern. Hilfsorganisationen zufolge stehen an den Grenzübergängen bereits jetzt 60 000 Tonnen Nahrungsmittel zur Einfahrt bereit. Nach Angaben aus Hamas-Kreisen sollen in einer ersten Phase etwa 600 Lastwagen pro Tag einfahren. Das Welternährungsprogramm der Vereinten Nationen (WFP) teilt mit, es habe genügend Lebensmittel in der Region, um alle Menschen vor Ort für bis zu drei Monate zu versorgen, wenn Israel vollen Zugang gewähre. Tausende geflohene Palästinenserinnen und Palästinenser sind derweil dabei, innerhalb des Gazastreifens in ihre Heimatorte zurückzukehren.
- US-Präsident Trump will am Sonntag nach Nahost reisen. Er sei eingeladen worden, vor dem israelischen Parlament, der Knesset, eine Rede zu halten. Trump könnte auch bei der Freilassung der Geiseln vor Ort sein. Bis zu seiner Rückkehr in die USA am Dienstagabend werde er auch Ägypten besuchen.
- Gipfeltreffen in Ägypten: In Scharm el Scheich ist ein internationales Gipfeltreffen geplant, der Termin steht noch aus. Den Vorsitz sollen US-Präsident Trump und Ägyptens Präsident Abdel Fattah al-Sisi übernehmen, wie das Außenministerium in Kairo mitteilte. Trump hatte schon zuvor von einer „offiziellen Unterzeichnung“ des Abkommens zwischen Israel und der Hamas in Ägypten und einer entsprechenden Zeremonie mit vielen Teilnehmern gesprochen. Aus deutschen Regierungskreisen hieß es, Bundeskanzler Friedrich Merz habe eine Einladung dazu von al-Sisi dankend entgegengenommen, offiziell bestätigt ist eine Teilnahme des Kanzlers bisher aber nicht.
- Der Grenzübergang Rafah zwischen dem Gazastreifen und Ägypten soll in einer weiteren Phase wieder für den zivilen Personenverkehr oder für den Transport von Verwundeten geöffnet werden, ein Termin dafür ist noch nicht bekannt.
- In einer zweiten Verhandlungsphase zwischen den Kriegsparteien sollen weitere Konfliktpunkte geklärt werden. So sollen sich die israelischen Soldaten schrittweise aus dem Gazastreifen zurückziehen und von ihnen gehaltene Gebiete an eine internationale Stabilisierungstruppe übergeben werden. Der Plan sieht auch eine Entwaffnung der Hamas vor, die Terrororganisation lehnt dies aber bislang ab.
- Die USA planen, ein Kontrollzentrum zur Überwachung des Abkommens einzurichten. Sie haben dafür einem Bericht zufolge bereits Soldaten nach Israel geschickt. Auch andere Staaten, darunter Ägypten, Katar und die Türkei, sollen bei dem Kontrollzentrum mitwirken.
Linus Freymark
Trump: Freilassung der Geiseln soll am Montag erfolgen
US-Präsident Donald Trump zufolge sollen die von der Hamas im Gazastreifen festgehaltenen Geiseln am Montag freigelassen werden. Bei einem Gespräch mit Reportern im Weißen Haus sagte er, es gebe etwa 30 Leichen, die geborgen werden müssten. Israelischen Medien zufolge könnten die Männer sogar schon am Sonntag zurückkehren.
Er teilte weiter mit, zunächst nach Kairo reisen zu wollen und danach weiter nach Israel, um vor dem israelischen Parlament zu sprechen. Trump kündigte seinen dortigen Auftritt im Weißen Haus an, nachdem ihn der Knesset-Vorsitzende Amir Ohana offiziell ins Parlament eingeladen und auf der Plattform X geschrieben hatte: „Israel erwartet den Friedenspräsidenten.“
Genaue Termine für die einzelnen Stationen und die Rede in der Knesset nannte er nicht. Am Dienstagabend will Trump voraussichtlich in die USA zurückkehren.
Linus Freymark
UN pochen auf rasche Hilfslieferungen
Nach dem Beginn der Waffenruhe drängt das Welternährungsprogramm der Vereinten Nationen die israelische Regierung, rasch weitere Hilfslieferungen für die Menschen im Gazastreifen zu ermöglichen.
"Für die Menschen in Gaza ist dieser Moment überlebenswichtig", sagte der Deutschland-Direktor des World Food Programme (WFP), Martin Frick, dem Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND). "Die Waffenruhe muss nun sichere Grenzübergänge und klare Sicherheitsgarantien für Hilfstransporte bringen." Dabei zähle jede Stunde.
An den Grenzübergängen stünden 60 000 Tonnen Nahrungsmittel zur Einfahrt bereit, weitere 100 000 Tonnen seien in der Region im Zulauf. Damit lasse sich Gaza fast drei Monate lang versorgen, wenn der Zugang sicher und verlässlich sei. Allein im ersten Monat könne das WFP so 1,6 Millionen Menschen mit Brot, Mehl und Lebensmittelpaketen erreichen.
Auch das UN-Kinderhilfswerk Unicef appelliert an die internationale Staatengemeinschaft, dass vor allem Kinder im Gazastreifen wieder eine Perspektive bekommen müssen. „Viele Kinder haben Angehörige verloren, viele sind verletzt“, sagte Unicef-Chefin Catherine Russell dem Redaktionsnetzwerk Deutschland. Viele seien zudem hungrig, litten an Mangelernährung und müssten medizinisch versorgt werden.
Julia Bergmann
Gaza-Friedensplan: Al-Sisi lädt Merz nach Ägypten ein
Ägyptens Präsident Abdel Fattah al-Sisi hat Bundeskanzler Friedrich Merz zu einer feierlichen Zeremonie aus Anlass der Einigung auf eine Waffenruhe im Gazastreifen eingeladen. Wie das Präsidialamt in Kairo mitteilte, sprachen die beiden am Telefon über die Details des von US-Präsident Donald Trump vorgelegten Friedensplans für den Küstenstreifen.
Wann die Zeremonie stattfinden soll, war zunächst unklar. Trump will nach eigenen Angaben am Sonntag zu einer Reise in den Nahen Osten aufbrechen und hatte kürzlich Reportern gesagt, er werde auch nach Ägypten kommen, um an einer Zeremonie zur Feier des Abkommens zwischen Israel und der Hamas teilzunehmen. Zu diesem Anlass sollen auch „viele Staats- und Regierungschefs aus aller Welt“ eingeladen worden sein.
Juri Auel
Merz, Macron und Starmer würdigen Rolle Trumps und der Vermittler
Die Staats- und Regierungschefs Deutschlands, Frankreichs und Großbritanniens haben in einer gemeinsamen Erklärung den Einsatz von US-Präsident Donald Trump und der Vermittler aus Ägypten, Katar und der Türkei bei der Lösung des Nahost-Konflikts hervorgehoben. „Es ist nun von größter Bedeutung, dass alle Parteien ihren Verpflichtungen vollständig und unverzüglich nachkommen“, heißt es darin von Bundeskanzler Friedrich Merz, Frankreichs Präsident Emmanuel Macron und dem britischen Premierminister Keir Starmer mit Blick auf Israel und die palästinensische Terrorgruppe Hamas. Die drei Länder verpflichteten sich, in den nächsten Wochen „substanzielle humanitäre Hilfsleistungen“, die über die Vereinten Nationen erfolgen sollen, zu unterstützen.
Im Gaza-Konflikt soll es in den nächsten Tagen durch einen von Trump vorgeschlagenen und von Israel und der Hamas unterstützten Friedensplan zu einer Freilassung der israelischen Geiseln im Austausch gegen palästinensische Gefangene kommen. Zunächst trat bereits eine Feuerpause in Kraft, die auch neue Hilfslieferungen ermöglichen soll. Noch nicht endgültig geklärt sind jedoch die weiteren Schritte, die zu einem dauerhaften Frieden führen sollen.
Lisa Torjuul
Erste Palästinenser kehren in Heimat zurück
Nach Inkrafttreten der Waffenruhe kehren Tausende vertriebene Palästinenser in ihre verlassenen Heimatorte zurück. Eine riesige Kolonne an Menschen bewegte sich nach Norden in Richtung Gaza-Stadt, nachdem die israelische Armee mit dem Rückzug aus Teilen des Küstenstreifens begonnen hatte. Die Freude über das Ende der Kämpfe war jedoch von dem Ausmaß der Zerstörung nach zwei Jahren Krieg überschattet. „Gott sei Dank steht mein Haus noch“, sagte der 40-jährige Ismail Sajda der Nachrichtenagentur Reuters. „Aber der Ort ist zerstört, die Häuser meiner Nachbarn sind zerstört, ganze Stadtteile sind verschwunden.“
Palästinenser auf dem Weg in den Norden des Gazastreifens am 10. Oktober. REUTERS/Mahmoud Issa
Nach dem Inkrafttreten der Waffenruhe kehren Tausende Menschen in ihre Heimatorte zurück. AP Photo/Jehad Alshrafi
Ein Großteil der Gebäude ist durch israelische Angriffe beschädigt oder zerstört worden. IMAGO/Anadolu Agency
Saimah Jiwa
Israel: Truppen bleiben bis zur Entwaffnung der Hamas
Die israelischen Truppen werden im Gazastreifen bleiben, um Druck auf die Hamas auszuüben, sich zu entwaffnen, so Ministerpräsident Benjamin Netanjahu. Alle Geiseln würden in den kommenden Tagen zurückkehren, sagte er weiter.
Saimah Jiwa
Hamas- statt Fatah-Gefangene kommen frei
Im Rahmen des Gaza-Abkommens werden elf Gefangene, die der Hamas angehören anstatt elf der Fatah zugerechneten Häftlingen freigelassen. Das berichtet das israelische Armeeradio.
Es habe eine Änderung in letzter Minute gegeben, meldet der Sender. Die Hamas soll im Gegenzug die 20 lebenden israelischen Geiseln gemeinsam 72 Stunden nach Beginn der Waffenruhe freilassen. Zudem lässt Israel den Angaben zufolge 250 Palästinenser frei, die lange Haftstrafen verbüßen, sowie 1700 weitere, die seit Kriegsbeginn am 7. Oktober 2023 festgenommen wurden.
Lisa Torjuul
Waffenruhe zwischen Israel und der Hamas in Kraft
Die Waffenruhe zwischen Israel und der islamistischen Hamas ist seit 12 Uhr mittags (Ortszeit) in Kraft. Das teilte ein Militärsprecher mit. Die israelischen Truppen hätten mit dem Teilrückzug begonnen und würden entlang der aktualisierten Einsatzlinien in Stellung gehen, heißt es in der Mitteilung. Dies geschehe auch in Vorbereitung auf die Rückkehr von Geiseln. Eine Stellungnahme der Hamas liegt dazu noch nicht vor.
Lisa Torjuul
Türkisches Militär für Einsatz in Gaza bereit
Die Türkei bietet vor dem Hintergrund der Einigung zwischen Israel und der Hamas ihre militärische Beteiligung im Gazastreifen an. „Unsere türkischen Streitkräfte, die Erfahrung in der Stiftung und Wahrung von Frieden haben, sind bereit, jede ihnen übertragene Aufgabe zu übernehmen“, teilte das türkische Verteidigungsministerium laut der staatlichen Nachrichtenagentur Anadolu mit.
Der türkische Präsident Recep Tayyip Erdoğan hatte gestern bereits gesagt, sein Land wolle sich am Wiederaufbau des Gazastreifens und an einer „Taskforce“ beteiligen. Eine internationale Taskforce von Experten aus Israel, den USA, Ägypten, Katar, der Türkei und vom Roten Kreuz soll nach sterblichen Überresten von Geiseln in Gaza suchen, berichtet der Sender i24.
Die Türkei war an den indirekten Verhandlungen zwischen Israel und der palästinensischen Terrororganisation Hamas in Ägypten beteiligt. Ankara unterhält gute Beziehungen zur Hamas, Erdoğan hatte sie mehrmals als Befreiungsorganisation bezeichnet.
