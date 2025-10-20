Viele Angaben stammen von Konfliktparteien und lassen sich teilweise nicht unabhängig überprüfen. Für unseren Liveblog verwenden wir neben eigenen Recherchen Material der Nachrichtenagenturen dpa, Reuters, epd, KNA und Bloomberg.
Wichtige Updates
Israel stoppt offenbar Hilfslieferungen nach Gaza
Netanjahu ordnet Vorgehen gegen „Terrorziele in Gaza“ an
Israels Armee wirft Hamas Verstoß gegen Waffenruhe vor
Israels Polizeiminister für Rückkehr zum Krieg
USA warnen vor einem „unmittelbar bevorstehenden“ Angriff der Hamas
Leopold Zaak
Waffenruhe in Gaza hält über Nacht
Nach ihrer ersten schweren Belastungsprobe hat die Waffenruhe im Gazastreifen die Nacht überstanden. Am Abend hatte die israelische Armee angekündigt, die Waffenruhe wieder zu wahren. Israel hatte am Sonntag Angriffe auf seine Truppen im Süden des Küstengebiets mit zwei Todesopfern gemeldet, woraufhin die israelische Luftwaffe nach Medienberichten Dutzende Ziele im Gazastreifen bombardierte. Dabei sollen palästinensischen Angaben zufolge mindestens 18 Menschen getötet worden sein.
Man werde auf jede Verletzung der Waffenruhe entschlossen reagieren, heißt es in einem Beitrag der israelischen Streitkräfte auf X.
Michelle Ostwald
US-Vize Vance: Golfstaaten sollen bei Entwaffnung der Hamas helfen
Angesichts der brüchigen Waffenruhe im Gazastreifen fordert US-Vizepräsident J. D. Vance den Einsatz von Truppen aus arabischen Golfstaaten. Diese seien notwendig, um die Entwaffnung der radikal-islamistischen Hamas sicherzustellen, sagt Vance am Sonntagabend. Es gebe etwa 40 verschiedene Zellen der Hamas. "Einige dieser Zellen werden sich wahrscheinlich an den Waffenstillstand halten. Viele dieser Zellen (...) werden das nicht tun", sagt er. Um sicherzustellen, dass die Hamas entwaffnet werde, müssten die Golfstaaten vor Ort für Recht und Ordnung sorgen.
Michelle Ostwald
Krawalle in Tel Aviv - Stadtderby nach Gewalt abgesagt
Nach schweren Krawallen ist das Fußball-Stadtderby zwischen Hapoel Tel Aviv und dem Lokalrivalen Maccabi abgesagt worden. Die Polizei wies die Clubs kurz vor dem Anpfiff an, auf die Partie im gemeinsam genutzten Bloomfield-Stadion zu verzichten. Die Sicherheitskräfte befürchteten eine weitere Eskalation, nachdem Randalierer Feuerwerkskörper und Rauchgranaten geworfen hatten. Bei weiteren Ausschreitungen soll es Medienberichten zufolge mindestens 29 Verletzte gegeben haben. 40 Verdächtige seien festgenommen worden.
Der Beginn der Partie war zunächst verschoben worden. Spieler, die sich bereits zum Aufwärmen auf dem Platz befanden, mussten wegen der Vorkommnisse in die Kabinen zurückkehren. Wenig später folgte die Absage. Mindestens drei Polizisten wurden ersten Angaben zufolge verletzt.
Leopold Zaak
Israel stoppt offenbar Hilfslieferungen nach Gaza
Israel hat nach Angaben aus Sicherheitskreisen die Lieferung humanitärer Hilfsgüter in den Gazastreifen wieder gestoppt. Grund sei eine „eklatante Verletzung“ der Waffenruhe-Vereinbarungen durch die islamistische Terrororganisation Hamas, hieß es. Nach Angaben der Armee hatten Terroristen israelische Soldaten im Süden und Norden des Küstenstreifens angegriffen, unter anderem mit einer Panzerfaust. Dem israelischen Militär zufolge sollen dabei zwei israelische Soldaten getötet worden sein.
Die Vorfälle hätten sich östlich der „gelben Linie“ ereignet, hinter die israelische Truppen sich im Rahmen der Waffenruhe zurückgezogen hatten. Die Hamas dementiert die Vorwürfe und beteuert, sie stehe nicht hinter den Angriffen. Nach Inkrafttreten der Waffenruhe waren die Hilfslieferungen als Teil der Vereinbarung ausgeweitet worden – mit einem Ziel von 600 Lkws am Tag.
Palästinensischen Angaben zufolge sollen bei den israelischen Attacken 18 Menschen getötet worden sein. Ob es sich dabei um Mitglieder der Hamas oder um Zivilisten handelt, ist unklar.
Dimitri Taube
Militärischer Hamas-Arm: Nicht für Angriffe verantwortlich
Der militärische Arm der Hamas hat jegliche Verantwortung für von Israel gemeldete Angriffe auf israelische Truppen im Süden des Gazastreifens zurückgewiesen. „Wir bekräftigen unsere vollständige Verpflichtung, alles umzusetzen, was vereinbart wurde“, hieß es in einer Mitteilung der Kassam-Brigaden. Dies gelte vor allem für die Waffenruhe in allen Gebieten des Gazastreifens.
„Wir haben keine Kenntnis von irgendwelchen Ereignissen oder Gefechten in der Gegend von Rafah, da dies rote Zonen sind, die unter Kontrolle der Besatzung stehen“, hieß es in der Hamas-Mitteilung.
Der Kontakt zu den dort verbleibenden Hamas-Gruppierungen sei seit Ende einer Waffenruhe im März abgebrochen, erklärten die Kassam-Brigaden. Man wisse nicht, ob sie überhaupt noch am Leben seien. „Daher haben wir mit irgendwelchen Vorfällen in diesen Gebieten nichts zu tun und können keinen Kontakt zu unseren Kämpfern dort aufnehmen, falls überhaupt noch jemand von ihnen lebt.“
Dimitri Taube
Netanjahu ordnet Vorgehen gegen „Terrorziele in Gaza“ an
Nach Berichten über Angriffe der Hamas auf israelische Truppen im Gazastreifen hat Israels Ministerpräsident Benjamin Netanjahu das Militär angewiesen, mit voller Härte gegen „Terrorziele im Gazastreifen“ vorzugehen. Netanjahus Büro teilte mit, der Regierungschef habe dies nach einer Beratung mit Verteidigungsminister Israel Katz und Sicherheitsvertretern beschlossen.
Die israelische Armee teilte mit, Terroristen hätten eine Panzerfaust auf Soldaten abgefeuert, die dabei gewesen seien, in Übereinstimmung mit der Waffenruhe „Terrorinfrastruktur im Gebiet von Rafah zu demolieren“. Die Truppen seien auch beschossen worden. Ein ranghoher Militär hatte zuvor die Hamas für die Angriffe verantwortlich gemacht.
„Als Reaktion darauf hat die israelische Armee begonnen, Ziele in dem Gebiet anzugreifen, um die Bedrohung zu beseitigen und Tunnelschächte sowie militärische Strukturen zu zerstören, die für terroristische Aktivitäten genutzt werden“, hieß es weiter in der Mitteilung. „Diese terroristischen Handlungen stellen einen eklatanten Verstoß gegen die Waffenruhe dar, und die Armee wird entschieden darauf reagieren.“
Die Hamas bekräftigte dagegen, sie sei der Waffenruhe verpflichtet, und warf Israel ihrerseits vor, dagegen zu verstoßen. Seit Beginn der Waffenruhe am 10. Oktober hatte es mehrere Vorfälle gegeben, bei denen auch Palästinenser getötet worden waren.
Dimitri Taube
Israels Armee wirft Hamas Verstoß gegen Waffenruhe vor
Israels Armee hat der Hamas einen schweren Verstoß gegen die Waffenruhe im Gaza-Krieg vorgeworfen. Die Organisation habe mehrere direkte Angriffe gegen israelische Truppen ausgeführt, teilte ein ranghoher israelischer Militär mit. Die Vorfälle ereigneten sich demnach hinter der vereinbarten Linie, auf die sich die Armee am 10. Oktober im Gazastreifen zurückgezogen hatte.
Die Hamas wies die Vorwürfe zurück. Sie bekenne sich zur Waffenruhe, erklärte ihr Vertreter Isat al-Rischek, ein Mitglied des Hamas-Politbüros. Er warf Israel in einer Mitteilung seinerseits vor, gegen die Waffenruhe zu verstoßen und „fadenscheinige Vorwände“ zu fabrizieren, „um seine Verbrechen zu rechtfertigen“. Al-Rischek äußerte sich aber nicht eindeutig zu den Berichten über einen Angriff auf israelische Truppen.
Israelische Medien hatten vor den beiden Stellungnahmen über Angriffe der israelischen Luftwaffe berichtet. Es seien Ziele in der Region um Rafah im Süden des Gazastreifens angegriffen worden. Es handele sich um eine Reaktion auf einen Verstoß gegen die Waffenruhe von palästinensischer Seite, hieß es. Zuvor hätten Terroristen in dem Gebiet israelische Truppen angegriffen. Es war die Rede von einem „schwerwiegenden Verstoß gegen die Waffenruhe“.
Der ranghohe israelische Militär erklärte, Israels Truppen seien mit einer Panzerfaust angegriffen worden. Außerdem habe ein palästinensischer Scharfschütze auf eine israelische Einheit geschossen. „Beide Vorfälle ereigneten sich in einem von Israel kontrollierten Gebiet östlich der gelben Linie“, hieß es weiter. Die sogenannte „gelbe Linie“ markiert die Rückzugslinie der Armee innerhalb des Gazastreifens.
Seit dem 10. Oktober herrscht im Gazastreifen offiziell eine Waffenruhe zwischen Israel und der islamistischen Terrororganisation Hamas. Es gab allerdings bereits mehrere gewaltsame Zwischenfälle.
Dimitri Taube
Israels Polizeiminister für Rückkehr zum Krieg
Nach Berichten über einen Angriff auf israelische Truppen im Gazastreifen will Polizeiminister Itamar Ben-Gvir, dass Israel die Waffenruhe dort beendet. Er fordere den Ministerpräsidenten Benjamin Netanjahu dazu auf, die Armee anzuweisen, „die Kampfhandlungen im Gazastreifen vollständig und mit voller Stärke wieder aufzunehmen“, schrieb der rechtsextreme Minister auf der Plattform X.
„Die trügerischen Vorstellungen, Hamas werde ihre Haltung ändern oder auch nur ein von ihr unterschriebenes Abkommen einhalten, erweisen sich, wie zu erwarten, als gefährlich für unsere Sicherheit“, schrieb Ben-Gvir. „Die nazistische Terrororganisation muss restlos vernichtet werden – und zwar möglichst bald.“ Ben-Gvir hatte die Waffenruhe-Vereinbarung zwischen Israel und der Hamas von Anfang an kritisiert und auch dagegen gestimmt.
Dimitri Taube
Weitere Leiche von israelischer Geisel identifiziert
Nach der Übergabe von zwei weiteren Leichen durch die Hamas hat Israel eine der Geiseln identifiziert. Es handele sich um den Fotografen Ronen Engel aus dem Kibbuz Nir Oz, teilte das Forum der Geisel-Angehörigen mit.
Der 54-jährige Vater von drei Kindern war beim Hamas-Massaker im israelischen Grenzgebiet am 7. Oktober 2023 getötet, seine Leiche in den Gazastreifen verschleppt worden. Seine Frau und zwei seiner Kinder waren ebenfalls entführt worden. Sie waren aber während einer Waffenruhe gegen palästinensische Häftlinge ausgetauscht worden.
Die Hamas hatte am Samstagabend zwei weitere von insgesamt 28 Leichen übergeben. Nach israelischen Medienberichten wurde auch die zweite Geisel bereits identifiziert, bisher aber noch kein Name veröffentlicht.
Damit verbleiben noch 16 getötete Geiseln im Gazastreifen. Israel wirft der Hamas absichtliche Verzögerung vor. Die Terrororganisation beruft sich dagegen darauf, dass es für sie schwierig sei, die Leichen zu finden, weil sie unter den Trümmern bombardierter Gebäude und Tunnel verschüttet seien.
Linus Freymark
USA warnen vor einem „unmittelbar bevorstehenden“ Angriff der Hamas
Das US-Außenministerium warnt, die islamistische Hamas plane einen „unmittelbar bevorstehenden“ Angriff auf Zivilisten in Gaza – auf palästinensische Zivilisten. Die USA hätten die Garantiemächte des Gaza-Friedensplans über „glaubwürdige Berichte“ informiert, die auf eine Verletzung der bestehenden Waffenruhe hindeuteten, teilte das Ministerium mit. Ein solcher Angriff würde „einen direkten und schwerwiegenden Verstoß gegen die Waffenruhevereinbarung darstellen“ und die Fortschritte im Friedensprozess untergraben. Die Hamas wies die Vorwürfe zurück. Die Anschuldigungen seien falsch, erklärte die militante Palästinensergruppe.
In der Mitteilung des US-Außenministeriums heißt es, die Garantiemächte forderten von der Hamas, den „Verpflichtungen aus dem Waffenstillstandsabkommen nachzukommen“. Sollte die Terrororganisation diesen Angriff ausführen, würden Maßnahmen ergriffen, um die Bevölkerung von Gaza zu schützen und den Bestand der Waffenruhe zu wahren. Die USA und die übrigen Garantiemächte seien weiterhin entschlossen, sich für die Sicherheit der Zivilbevölkerung, die Aufrechterhaltung der Ruhe vor Ort und die Förderung von Frieden und Wohlstand für die Menschen im Gazastreifen und die gesamte Region einzusetzen.
Nach rund zwei Jahren Krieg im Gazastreifen hatten Israel und die Hamas bei indirekten Gesprächen im ägyptischen Küstenort Scharm el-Scheich vor einer Woche eine Einigung über die erste Phase des jüngst von US-Präsident Donald Trump vorgestellten Friedensplans erzielt.
Trump hatte die islamistische Hamas am Donnerstag davor gewarnt, weiter Menschen im Gazastreifen zu töten. Sonst „werden wir keine Wahl haben, als hineinzugehen und sie zu töten“, schrieb er. Im Weißen Haus machte er später auf Nachfrage klar, dass keine US-Kräfte in den Gazastreifen einrücken sollen. Es gebe Leute „ganz in der Nähe“, die das machen würden. Er meinte vermutlich Israels Armee.
Max Muth
Streit um Öffnung von Rafah – zwei weitere Leichen übergeben
Zwischen Israel und der radikal-islamischen Hamas gibt es weiter Streit über die Umsetzung des Gaza-Plans. Die Hamas warf dem israelischen Ministerpräsidenten Benjamin Netanjahu am Samstagabend eine „eklatante Verletzung des Waffenstillstandsabkommens“ vor. Netanjahu hatte zuvor erklärt, die Wiedereröffnung des Grenzübergangs Rafah zwischen dem Gazastreifen und Ägypten hänge davon ab, dass die Hamas die sterblichen Überreste von verstorbenen Geiseln übergebe. Die palästinensische Botschaft in Ägypten hatte angekündigt, der für die Bewohner des Gazastreifens wichtigste Übergang werde am Montag wieder geöffnet.
Der Streit unterstreicht das Misstrauen zwischen beiden Seiten, trotz der in der vergangenen Woche vereinbarten Waffenruhe. Als Teil eines US-Gaza-Plans hatte die Hamas alle 20 lebenden israelischen Geiseln freigelassen, die sie zwei Jahre lang festgehalten hatte. Im Gegenzug wurden fast 2000 in Israel inhaftierte Palästinenser freigelassen. Israel wirft der Hamas jedoch vor, die Leichen von 28 getöteten Geiseln zu langsam zu übergeben. Die Hamas hält dem entgegen, dass die Ortung einiger Leichen inmitten der Zerstörung im Gazastreifen Zeit brauche.
Am Samstagabend übergab die Hamas mutmaßlichen Leichen von zwei weiteren getöteten Geiseln. Die israelische Armee teilte mit, die zwei Särge seien Mitarbeitern des Internationalen Komitees vom Roten Kreuz (IKRK) ausgehändigt worden. Diese seien auf dem Weg zur Übergabe an das Militär. Anschließend soll das Forensische Institut in Tel Aviv die Identität der Getöteten feststellen.
Das Waffenstillstandsabkommen sieht auch eine Aufstockung der Hilfslieferungen in das Küstengebiet vor, in dem im August nach Einschätzung der globalen Hunger-Beobachtungsstelle IPC eine Hungersnot für Hunderttausende Menschen festgestellt wurde. Seit der Waffenruhe gelangten nach Angaben des Welternährungsprogramms der Vereinten Nationen (WFP) täglich im Schnitt 560 Tonnen Lebensmittel in den Gazastreifen. Dies sei aber deutlich weniger als benötigt. Wichtige Streitpunkte in dem von den USA vermittelten 20-Punkte-Plan zur Beendigung des Krieges sind zudem noch ungelöst. Dazu gehören die Entwaffnung der Hamas, die künftige Verwaltung des Gazastreifens, die Zusammensetzung einer internationalen Stabilisierungstruppe und Schritte zur Gründung eines palästinensischen Staates.
Dimitri Taube
Tote Geisel als Kibbuz-Bewohner identifiziert
Die in der Nacht zu Samstag nach Israel zurückgeführte tote Geisel ist nach Angaben der israelischen Regierung als Elijahu Margalit identifiziert worden. Der damals 75 Jahre alte Bewohner des Kibbuz Nir Oz im Süden Israels war beim Terrorangriff der Hamas am 7. Oktober 2023 ermordet und seine Leiche in den Gazastreifen verschleppt worden. Seine Tochter wurde lebend entführt und kam später im Rahmen einer Vereinbarung über die Übergabe von Geiseln frei.
Linus Freymark
Hamas übergibt weiteren Leichnam an Israel
Die islamistische Hamas hat die Leiche einer mutmaßlichen israelischen Geisel übergeben. Die israelische Armee teilte mit, der Sarg sei Mitarbeitern des Internationalen Komitees vom Roten Kreuz (IKRK) ausgehändigt worden. Diese würden den Leichnam nun an das Militär übergeben.
Laut der Waffenruhe-Vereinbarung muss die Hamas insgesamt 28 Leichen übergeben. Sollte Israel die Identität der nunmehr überstellten Leiche bestätigen, würden noch 18 tote Geiseln im Gazastreifen verbleiben. Die Hamas beruft sich darauf, dass es für sie schwierig sei, die Leichen zu finden, weil sie unter den Trümmern bombardierter Gebäude und Tunnel verschüttet seien.
Bereits am vergangenen Montag hatten die Islamisten die letzten 20 lebenden Geiseln freigelassen. Die erste Phase der von US-Präsident Donald Trump initiierten Waffenruhe im Krieg zwischen Israel und der Hamas sieht die Freilassung und Übergabe aller lebenden und toten Geiseln vor.
Christoph Heinlein
Bundeswehr schickt drei Soldaten nach Israel
Zur Überwachung des Friedensprozesses im Gaza-Krieg schickt die Bundeswehr drei Soldaten in den Süden Israels. In der kommenden Woche würden zwei Stabsoffiziere sowie in der Anfangsphase ein Brigadegeneral entsendet, teilte das Verteidigungsministerium mit. Die Soldaten werden demnach uniformiert, aber unbewaffnet in dem US-geführten Zivil-Militärischen Koordinationszentrum (Civil Military Coordination Centre - CMCC) eingesetzt. Diesem sollen den Angaben nach rund 200 Soldatinnen und Soldaten angehören.
Bei dem Kontrollzentrum handelt es sich US-Medienberichten zufolge um eine im Aufbau befindliche militärische Einheit unter US-Führung, die im Süden Israels nahe dem Gazastreifen stationiert wird. Laut Verteidigungsministerium zählen die Überwachung des Waffenstillstands zwischen Israel und der Hamas sowie die Beseitigung von Kriegslasten und die Koordinierung humanitärer Hilfe zu den Aufträgen des Zentrums. Zudem soll laut Verteidigungsministerium über das Zentrum die Integration, Ausbildung und logistische Unterstützung der vorgesehenen internationalen Stabilisierungstruppe für den Gazastreifen (International Stabilisation Force - ISF) koordiniert werden.
Die ISF soll laut dem 20-Punkte-Friedensplan von US-Präsident Donald Trump im Gazastreifen für Sicherheit sorgen. Nach Angaben des Verteidigungsministeriums hat die Einheit ihre Arbeit bereits aufgenommen. Für die Entsendung deutscher Soldaten wird demnach kein gesondertes Mandat benötigt, da „keine Einbeziehung in eine bewaffnete Unternehmung“ zu erwarten sei.
Leopold Zaak
Medienbericht: Internationales Team sucht im Gazastreifen nach toten Geiseln
Israel wartet weiterhin auf die Übergabe der sterblichen Überreste von mindestens 19 toten Geiseln durch die Hamas. Die Terrororganisation betont, die Rückführung sei schwierig, weil die verstorbenen Geiseln unter eingestürzten Häusern oder Tunneln lägen. Israel hält das aber wohl für eine Lüge. Der Sender Channel 12 berichtet unter Berufung auf einen hochrangigen Beamten, die Hamas könne jederzeit eine "zweistellige Zahl an Geiseln" zurückgeben.
Um die Rückgabe zu beschleunigen, soll sich offenbar ein internationales Team im Gazastreifen befinden, um nach den Leichen zu suchen. Das berichtet der Sender Channel 13. Demnach werde das Team mit Informationen der israelischen Geheimdienste versorgt.
Weil sich die Umsetzung des Friedensplans verzögert, erhöht Israel nun auch den Druck auf die Hamas. Bis zur Rückgabe der sterblichen Überreste der letzten Geiseln könnte Israel wohl die Öffnung des Grenzübergangs Rafah blockieren. Das berichtet das Wall Street Journal. Demnach könnte sich die Einfuhr von Hilfsgütern, aber auch von Material zum Wiederaufbau verzögern.
