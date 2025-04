Israels Armee hat die Menschen in mehreren Gebieten des Gazastreifens aufgefordert, sich in Sicherheit zu bringen. „An alle Bewohner des Gazastreifens in den Gebieten Turkmenistan, Ajdeeda und Nordost-Zeitoun: Dies ist eine letzte Warnung vor dem Angriff!“, heißt es auf Arabisch i n einem X-Post eines israelischen Armeesprechers . „Angesichts der Durchführung terroristischer Operationen gegen unsere Streitkräfte aus dem oben genannten Gebiet wird die Armee jedes Gebiet, das zur Durchführung dieser Terroroperationen genutzt wird, mit großer Gewalt angreifen“, heißt es weiter.