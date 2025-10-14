Merz: Große Dankbarkeit und viele Erwartungen

Bundeskanzler Merz bedankt sich in einem Pressestatement bei allen Beteiligten, die den Friedensgipfel in Sharm el-Sheikh möglich gemacht haben – unter anderem dem ägyptischen Staatspräsidenten Al-Sisi, dem amerikanischen Präsidenten Donald Trump, dem Emir von Katar und der türkischen Regierung. Auch die deutsche Bundesregierung habe sich an den Verhandlungen beteiligt. "So hoffen wir jetzt alle, dass von diesem Tag an ein Prozess beginnt, der in der Region dauerhafte Stabilität und einen dauerhaften Frieden ermöglichen kann ‑ auch ein dauerhaftes Miteinander der Palästinenser und des israelischen Staates", sagt er weiter.



Deutschland stehe an der Seite Israels und biete an, in der Region alle Voraussetzungen zu schaffen, damit es eine dauerhafte Friedenslösung geben könne. Seine Erleichterung über die Freilassung der Geiseln und das Gedenken an die Opfer betont Merz ebenfalls: "Für viele Familien ist das heute auch ein Tag der Trauer und ein Tag der Gewissheit über das Schicksal ihrer Familienangehörigen."



Weiter macht der Bundeskanzler auch auf den Krieg Russlands gegen die Ukraine aufmerksam. Er spricht von der Hoffnung, dass US-Präsident Trump den Einfluss, den er auf die Beteiligten im Nahen Osten ausgeübt hat, auch auf die russische Regierung ausübt. Die Gelegenheit heute Nachmittag wolle er nutzen, um mit Trump darüber zu sprechen, was man gemeinsam tun könne, um den Krieg in der Ukraine zu beenden. Möglich sei dies, wenn die Völkergemeinschaft der Welt zusammenstünde. Er wolle kein Geheimnis daraus machen: "Wir setzen auch auf die Unterstützung ‑ die dauerhafte Unterstützung ‑ der Vereinigten Staaten von Amerika."