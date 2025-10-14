Viele Angaben stammen von Konfliktparteien und lassen sich teilweise nicht unabhängig überprüfen. Für unseren Liveblog verwenden wir neben eigenen Recherchen Material der Nachrichtenagenturen dpa, Reuters, epd, KNA und Bloomberg.
Hamas übergibt sterbliche Überreste von vier toten Geiseln
Vermittlerstaaten unterzeichnen Erklärung zum Gaza-Krieg
Israel: Hamas-Ankündigung ist Verstoß gegen Abkommen
Trump fordert Begnadigung für Netanjahu
Trump feiert die Rückkehr der Geiseln – und sich selbst
Juri Auel
Macron bleibt trotz Gaza-Erklärung „besorgt“ wegen Hamas
Der französische Präsident Emmanuel Macron hat nach der Besiegelung der Waffenruhe im Gaza-Krieg vor einer anhaltenden Bedrohung durch die islamistische Hamas gewarnt. Es werde in den kommenden Wochen und Monaten Terroranschläge und Destabilisierungen geben, sagte Macron vor seinem Abflug aus dem ägyptischen Scharm el Scheich, wo er an der Zeremonie zum Abkommen zwischen der Hamas und Israel teilgenommen hatte.
„Ich bin noch immer besorgt, weil wir wissen, wie es bei terroristischen Gruppen läuft“, antwortete Macron auf die Frage eines Journalisten, ob er besorgt sei, dass die Hamas das Machtvakuum im Gazastreifen ausfülle. „Eine Terrorgruppe mit Tausenden Kämpfern, Tunneln und solcher Bewaffnung zerschlägt man nicht über Nacht“, ergänzte er. Macron forderte, eine äußerst strenge internationale Überwachung einzurichten.
Auch Bundesaußenminister Johann Wadephul (CDU) setzt darauf, dass die Hamas in Zukunft keinerlei Rolle mehr im Gazastreifen spielt. Die Terrororganisation müsse entwaffnet werden, sie dürfe keinen politischen Einfluss mehr haben, sagte der CDU-Politiker im ARD-„Brennpunkt“. „Und das wird die Aufgabe der Palästinenser sein, dass sie sich lossagen von dieser Organisation.“
Michelle Ostwald
Biden und Clinton würdigen Trump für Gaza-Waffenruhe
Lob von ungewohnter Seite für US-Präsident Donald Trump: Seine demokratischen Vorgänger Joe Biden und Bill Clinton, sonst scharfe Kritiker des Republikaners, rechnen es ihm als Verdienst an, die Waffenruhe im Gaza-Krieg erreicht zu haben. „Ich lobe Präsident Trump und sein Team für ihre Arbeit, mit der sie ein neues Waffenruhe-Abkommen über die Ziellinie gebracht haben", schrieb Biden auf der Plattform X. Mit Unterstützung aus den USA, der Region und der ganzen Welt befinde sich der Nahe Osten nun auf einem Weg zum Frieden.
Biden, der bis Januar 2025 vier Jahre Präsident war, wies aber auch auf seinen eigenen Anteil an der Waffenruhe hin: „Meine Regierung hat unermüdlich daran gearbeitet, die Geiseln nach Hause zu holen, den palästinensischen Zivilisten Hilfe zukommen zu lassen und den Krieg zu beenden." Biden und Trump hatten sich in der Vergangenheit immer wieder gegenseitig attackiert, gerade der Republikaner wurde dabei oft persönlich und beleidigte seinen Rivalen. Biden bezeichnete Trumps Politik als spalterisch und undemokratisch.
Michelle Ostwald
Bericht: CSU fordert Aufhebung von Sanktionen und Reisewarnung für Israel
Die CSU fordert laut einem Medienbericht die sofortige Beendigung der Sanktionen und eine Streichung der Reisewarnung für Israel. „Die Sanktionen müssen fallen, die Lieferbeschränkungen müssen fallen, die Reisewarnung muss fallen – und das alles unverzüglich", sagte CSU-Landesgruppenchef Alexander Hoffmann der Bild laut einem Vorabbericht. Beim Wiederaufbau des Gazastreifens dürften Fehler der Vergangenheit nicht wiederholt werden. Damals seien Hilfsgelder in die Hände der Hamas gelangt. „Deutschland muss jetzt das unmissverständliche Signal senden, dass wir zurückfinden zur jahrzehntelangen außenpolitischen Kontinuität und Verlässlichkeit an der Seite Israels."
Juri Auel
Hunderte Deutsche feiern Freilassung israelischer Geiseln
Mehrere Hundert Menschen haben auf dem Berliner Bebelplatz neben der Staatsoper die Freilassung der israelischen Geiseln gefeiert. Zu der Kundgebung mit dem Titel „Coming Home“ versammelten sich nach Angaben der Polizei am späten Nachmittag etwa 500 Menschen. Viele trugen ein Symbol der Solidarität mit den von der islamistischen Terrororganisation Hamas entführten Menschen.
Eine Sängerin trat auf einer Bühne auf, der bekannte Berliner Rabbiner Yehuda Teichtal tanzte. Der Antisemitismusbeauftragte der Bundesregierung, Felix Klein, und der Präsident der Deutsch-Israelischen Gesellschaft, Volker Beck, würdigten in kurzen Reden die Rückkehr der Geiseln.
Auch in München haben mehrere Hundert Menschen am Abend die Freilassung der Geiseln der Hamas gefeiert. Unter dem Motto „We Will Dance Again!“ kamen an der Synagoge nach Polizeiangaben rund 300 Menschen zu der Kundgebung. Viele Teilnehmer trugen Israel-Flaggen, einige lagen sich in den Armen.
Eine Sängerin trat auf einer Bühne auf, der bekannte Berliner Rabbiner Yehuda Teichtal tanzte. Der Antisemitismusbeauftragte der Bundesregierung, Felix Klein, und der Präsident der Deutsch-Israelischen Gesellschaft, Volker Beck, würdigten in kurzen Reden die Rückkehr der Geiseln.
Saimah Jiwa
Nach Waffenruhe: UN weiten humanitäre Hilfe in Gaza aus
Nach der Waffenruhe im Nahost-Konflikt haben die Vereinten Nationen und ihre Partner ihre humanitäre Hilfe für die palästinensische Bevölkerung im gesamten Gazastreifen rasch ausgeweitet. UN-Organisationen hätten monatelang abgeschnittene Gemeinden erreicht und leisteten lebensrettende Hilfe, erklärte UN-Generalsekretär António Guterres im ägyptischen Scharm el-Scheich. Es sei ein wichtiger erster Schritt zur Stabilisierung der angespannten humanitären Lage.
Der Bedarf sei jedoch nach wie vor enorm. Ein kontinuierlicher Zugang zu den notleidenden Menschen sowie eine nachhaltige Finanzierung der humanitären Hilfe seien von entscheidender Bedeutung. Auch Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) versprach umfassende deutsche Unterstützung für die humanitäre Hilfe. „Deutschland wird seinen Beitrag leisten“, sagte Merz vor Beginn des Friedensgipfels.
Juri Auel
Hamas übergibt sterbliche Überreste von vier toten Geiseln
Die Hamas hat insgesamt vier getötete Geiseln an das Rote Kreuz übergeben, um sie nach Israel überführen zu lassen. Nach zwei Leichen wurden zwei weitere ausgehändigt, hieß es vom israelischen Militär. Insgesamt sollen sich 28 tote Geiseln im Gazastreifen befinden.
Das Abkommen zwischen Israel und der Hamas sieht eigentlich vor, dass die islamistische Terrororganisation alle 28 Leichen überführen lässt. In welchem zeitlichen Rahmen die Übergabe erfolgen soll, ist unklar. Das israelische Militär ist nicht davon ausgegangen, dass an diesem Montag alle Leichen in Empfang genommen werden können.
Die Angehörigen der Geiseln seien schockiert und bestürzt, teilte das Forum der Geiselfamilien mit und forderte die israelische Regierung und die Vermittler auf, Maßnahmen zu ergreifen, „um diese schwere Ungerechtigkeit zu korrigieren“. „Die Vermittler müssen die Bedingungen der Vereinbarung durchsetzen und sicherstellen, dass die Hamas für diesen Verstoß einen Preis zahlt.“
Bereits am Sonntag hatte der Generaldirektor des Ministeriums für religiöse Dienste die Sorge geäußert, dass die Hamas nicht alle sterblichen Überreste übergeben könne. Als Hintergrund waren in israelischen Medienberichten die massiven Zerstörungen im Gazastreifen genannt worden, die ein Auffinden der Leichen verhindern könnten. Seine größte Angst sei es, dass die Hamas erklären könnte, dass einige Leichen nicht auffindbar seien und die Familien deshalb keinen Schlusspunkt finden könnten.
Saimah Jiwa
Vermittlerstaaten unterzeichnen Erklärung zum Gaza-Krieg
Die Vereinbarung zwischen Israel und der islamistischen Hamas über eine Waffenruhe im Gazastreifen ist von den Vermittlerstaaten bei einer Zeremonie in Ägypten formell besiegelt worden. Die Staatschefs der USA, Ägyptens, Katars und der Türkei unterzeichneten in Scharm el Scheich eine gemeinsame Erklärung, mit der nach ägyptischer Darstellung die Waffenruhe gefestigt werden soll. Das Gipfeltreffen soll das Ende des Kriegs im Gazastreifen markieren.
Das Gipfeltreffen soll das Ende des Kriegs im Gazastreifen markieren. Das Papier lege „eine ganze Reihe von Regeln und Bestimmungen“ fest und sei „sehr umfassend“, sagte US-Präsident Donald Trump. Der genaue Inhalt wurde zunächst nicht bekannt.
Juri Auel
Ägypten: Gaza-Beratungen mit Frankreich, Türkei und Katar
Ägyptens Präsident Abdel Fattah al-Sisi berät mit den Staats- und Regierungschefs Frankreichs, der Türkei und Katars über die Umsetzung der Gaza-Waffenruhe und den Wiederaufbau des Gazastreifens. Das Treffen finde am Rande eines internationalen Gipfels in Scharm el-Scheich statt, teilt das ägyptische Präsidialamt mit. Ziel des Gipfels sei es, eine endgültige Vereinbarung zur Beendigung des Krieges in dem Küstengebiet zu erzielen.
Saimah Jiwa
Trump: Zweite Phase der Gaza-Verhandlungen hat begonnen
US-Präsident Donald Trump ist nach der Geisel-Freilassung und seiner Station in Israel in Ägypten angekommen. Ihm zufolge laufen bereits Verhandlungen zu weiteren Punkten seines Plans für ein Ende des Gaza-Kriegs. Auf eine Frage von Journalisten in Ägypten, wann die zweite Phase der Verhandlungen beginne, sagte er: „Sie hat begonnen.“ Erste Priorität hatte zunächst in den Verhandlungen die Freilassung der Geiseln, begleitet von einer Waffenruhe. Als längerfristige Ziele sind in dem von Trump vorgelegten Plan die Entwaffnung von Terrorgruppen im Gazastreifen und die Bildung einer technokratischen Führung im Gazastreifen ohne Hamas-Mitglieder vorgesehen.
Außerdem lobt Donald Trump den ägyptischen Präsidenten Abdel Fattah al-Sisi für dessen Beitrag zum Gaza-Abkommen. Al-Sisi beteuert: Nur Trump könne den Frieden im Nahen Osten erreichen. Zudem bat al-Sisi Trump um Unterstützung bei einer geplanten Konferenz für den Wiederaufbau des weitgehend zerstörten Gazastreifens. Ägypten will die Konferenz gemeinsam mit Deutschland ausrichten. Diese soll im November in Kairo stattfinden, so das ägyptische Präsidentenamt. Ein genauer Termin steht aber bisher nicht fest.
Saimah Jiwa
Israel: Hamas-Ankündigung ist Verstoß gegen Abkommen
Die Ankündigung der Hamas, zunächst nur die Leichen von vier Geiseln zu übergeben, sei ein Verstoß gegen das Abkommen, so
Israels Verteidigungsminister Israel Katz. "Jede Verzögerung oder absichtliche Vermeidung werde als grober Verstoß gegen das Abkommen gewertet und entsprechend beantwortet", schreibt Katz auf X. Dem Abkommen zufolge sollen innerhalb von 72 Stunden nach dem Abzug des Militärs alle 48 Geiseln - 20 Lebende und 28 Tote - übergeben werden. Die Hamas hatte zuvor erklärt, die Bergung einiger Leichen könne länger dauern, da nicht alle Grabstätten bekannt seien.
Saimah Jiwa
Merz: Große Dankbarkeit und viele Erwartungen
Bundeskanzler Merz bedankt sich in einem Pressestatement bei allen Beteiligten, die den Friedensgipfel in Sharm el-Sheikh möglich gemacht haben – unter anderem dem ägyptischen Staatspräsidenten Al-Sisi, dem amerikanischen Präsidenten Donald Trump, dem Emir von Katar und der türkischen Regierung. Auch die deutsche Bundesregierung habe sich an den Verhandlungen beteiligt. "So hoffen wir jetzt alle, dass von diesem Tag an ein Prozess beginnt, der in der Region dauerhafte Stabilität und einen dauerhaften Frieden ermöglichen kann ‑ auch ein dauerhaftes Miteinander der Palästinenser und des israelischen Staates", sagt er weiter.
Deutschland stehe an der Seite Israels und biete an, in der Region alle Voraussetzungen zu schaffen, damit es eine dauerhafte Friedenslösung geben könne. Seine Erleichterung über die Freilassung der Geiseln und das Gedenken an die Opfer betont Merz ebenfalls: "Für viele Familien ist das heute auch ein Tag der Trauer und ein Tag der Gewissheit über das Schicksal ihrer Familienangehörigen."
Weiter macht der Bundeskanzler auch auf den Krieg Russlands gegen die Ukraine aufmerksam. Er spricht von der Hoffnung, dass US-Präsident Trump den Einfluss, den er auf die Beteiligten im Nahen Osten ausgeübt hat, auch auf die russische Regierung ausübt. Die Gelegenheit heute Nachmittag wolle er nutzen, um mit Trump darüber zu sprechen, was man gemeinsam tun könne, um den Krieg in der Ukraine zu beenden. Möglich sei dies, wenn die Völkergemeinschaft der Welt zusammenstünde. Er wolle kein Geheimnis daraus machen: "Wir setzen auch auf die Unterstützung ‑ die dauerhafte Unterstützung ‑ der Vereinigten Staaten von Amerika."
Julia Daniel
Trump reist von Israel nach Ägypten weiter
US-Präsident Donald Trump ist mit deutlicher Verspätung auf seiner Nahost-Reise von Israel wieder abgereist. Als nächste Station war Ägypten geplant. Trump stieg am Nachmittag gegen 16.15 Uhr (Ortszeit, 15.15 Uhr MESZ) in die Air Force One am Flughafen Ben Gurion bei Tel Aviv. Der ursprüngliche Plan des Weißen Hauses hatte vorgesehen, dass er bereits um 13 Uhr (Ortszeit, 12 Uhr MESZ) weiterreist. Trumps Aufenthalt in der Knesset - dem israelischen Parlament - war länger als geplant gewesen.
Trump reist nach Ägypten zu einer „Nahost-Friedenszeremonie“ anlässlich der von ihm vermittelten Vereinbarung zur Geiselfreilassung zwischen Israel und der Hamas weiter. Dort werden mehr als 20 Staats- und Regierungschefs erwartet, unter anderem aus Europa und der arabischen Welt. Dabei sein wird auch Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU).
Julia Daniel
Trump fordert Begnadigung für Netanjahu
US-Präsident Donald Trump fordert den israelischen Präsidenten Isaac Herzog auf, Regierungschef Benjamin Netanjahu zu begnadigen, der wegen Korruptionsvorwürfen vor Gericht steht. "Zigarren und etwas Champagner - wen kümmert das schon?", sagt Trump bei seiner Rede vor dem israelischen Parlament mit Blick auf die Betrugsvorwürfe. „Dieser Mann ist ein guter Mann“, sagte Trump weiter.
Der Prozess läuft seit mehr als fünf Jahren. Unter anderem wird Netanjahu vorgeworfen, von befreundeten Milliardären Luxusgeschenke im Wert von umgerechnet rund 174 000 Euro angenommen zu haben - Schmuck, Zigarren und rosa Champagner. Netanjahu hatte in der Vergangenheit stets alle Vorwürfe zurückgewiesen und von einer „Hexenjagd“ gesprochen.
Christoph Heinlein
Eine neue Koalition
Der US-Präsident sieht eine neue Koalition von verantwortungsbewussten Nationen im Nahen Osten entstehen. Dies sei eine sehr aufregende Zeit für Israel und den gesamten Nahen Osten, sagt er vor dem israelischen Parlament. Die Kräfte des Chaos, Terrors und Zerstörung, die die Region heimgesucht hätten, seien geschwächt, isoliert oder besiegt. Eine Vielzahl von Staaten im Nahen Osten wolle die islamistische Terrororganisation Hamas entwaffnet sehen. „Praktisch die gesamte Region hat den Plan gebilligt, Gaza sofort zu entmilitarisieren, die Hamas zu entwaffnen und Israels Sicherheit in keiner Weise mehr zu bedrohen“. Trump nennt keine Namen, wen er genau zu dieser neuen Koalition zählt.
In Israel, Ägypten, den Saudi-Arabien, der Türkei, Jordanien, Indonesien, Indien und Pakistan - Trump nennt Länder aus der gesamten Islamischen Welt, im „spirituellen Zentrum der gesamten Welt“ herrschten nun Harmonie und Hoffnung. Damit beendet er seine Rede vor der Knesset in Jerusalem. Der Saal leert sich in wenigen Minuten.
Christoph Heinlein
Trump bereit zu „Deal“ mit Iran
Der US-Präsident lässt sich auch über die Iran-Politik seiner Vorgänger aus. Das Atomabkommen, das Barack Obama geschlossen habe, sei ein gravierender Fehler gewesen, und er sei froh, es beendet zu haben. Dennoch sei auch gegenüber Iran, das so viel Schlimmes über die Region gebracht habe, die Hand für Freundschaft und Kooperation ausgestreckt, sagt Trump. Letztlich werde es zu einer Einigung kommen, zeigte sich Trump überzeugt. „Ich sage Euch, sie wollen einen Deal machen“, sagte er über die iranischen Machthaber. Er kenne sich aus mit „Deals“ - und könne erkennen, wenn jemand einen eingehen wolle, auch wenn dieser es bestreite.