Viele Angaben stammen von Konfliktparteien und lassen sich teilweise nicht unabhängig überprüfen. Für unseren Liveblog verwenden wir neben eigenen Recherchen Material der Nachrichtenagenturen dpa, Reuters, epd, KNA und Bloomberg.
Wichtige Updates
Syrische Parlamentswahl in drei Provinzen verschoben
Heusgen: Bundesregierung sollte Palästinenserstaat anerkennen
Internationale Initiative erklärt Hungersnot in einem Gebiet des Gazastreifens
Netanjahu bestätigt Pläne zur Einnahme von Gaza-Stadt - neue Verhandlungen geplant
Siedlungspläne: Britisches Außenministerium bestellt israelische Botschafterin ein
Nadja Tausche
Um Geiseln zu retten: Gantz ruft zu Eintritt in Netanjahu-Regierung auf
Der israelische Oppositionspolitiker Benny Gantz hat zur Bildung einer vorübergehenden Einheitsregierung aufgerufen, um einen Deal mit der Hamas zur Freilassung der Geiseln zu ermöglichen. Eine solche Regierung müsse ihren Weg mit einer Vereinbarung beginnen, die alle verbliebenen Geiseln heimbringe, forderte er. Nach aktuellem Kenntnisstand befinden noch 20 lebende israelische Geiseln im Gazastreifen. Im Frühjahr kommenden Jahres müsse es dann eine Neuwahl geben, an einem gemeinsam vereinbarten Datum, so der Oppositionspolitiker.
„Unsere Geiseln sind in Lebensgefahr, ihre Zeit läuft ab“, sagte er. Mit Blick auf Videoaufnahmen von bis auf die Knochen abgemagerte Geiseln sprach Gantz von „Muselmännern“ und erinnerte an seine Mutter Malka, eine Überlebende des Konzentrationslagers Bergen-Belsen. „Meine Mutter hat mir beigebracht, dass das Leben etwas Heiliges ist.“ Israel befinde sich an einer wichtigen Wegkreuzung. Der Ex-Verteidigungsminister hatte Netanjahus Regierung 2024 nach Meinungsverschiedenheiten verlassen. Er forderte nun andere Oppositionspolitiker dazu auf, sich mit ihm gemeinsam für ein halbes Jahr einer „Regierung zur Freilassung der Geiseln“ anzuschließen. „Wenn (der israelische Ministerpräsident Benjamin) Netanjahu nicht zustimmt, dann wissen wir, dass wir alles getan haben.“
Die Chancen für ein solches Bündnis gelten als äußerst gering. Der rechtsextreme Finanzminister Bezalel Smotrich soll unbestätigten Medienberichten zufolge gegenüber Angehörigen der Geiseln erklärt haben, er werde aus der Regierung austreten, sollte Netanjahu einem Waffenruhe-Abkommen mit der islamistischen Hamas zustimmen. Um politisch überleben zu können, ist Netanjahu bisher auf die Unterstützung seiner rechtsextremen Partner wie Smotrich angewiesen.
Nadja Tausche
Berichte: Dutzende Palästinenser bei Angriffen gestorben
Erneut sind Medienberichten zufolge zahlreiche Menschen bei Angriffen im Gazastreifen gestorben. Die Zeitung Times of Israel berichtet von 34 Toten seit Samstagmorgen und bezieht sich auf Aussagen von medizinischem Personal gegenüber palästinensischen Medien. Darunter seien auch Menschen gewesen, die im Norden des Gazastreifens auf Hilfe gewartet haben, heißt es. Haaretz nennt die Zahl von 61 Toten in den vergangenen 24 Stunden. Laut dem palästinensischen Gesundheitsministerium seien in dem Zeitraum außerdem 308 Menschen verwundet und in Krankenhäuser gebracht worden.
Nadja Tausche
Syrische Parlamentswahl in drei Provinzen verschoben
Die erste Parlamentswahl in Syrien seit dem Sturz des früheren Machthabers Baschar al-Assad ist in Teilen des Landes verschoben worden. Ein Sprecher der Wahlbehörde begründete den Schritt mit Sicherheitsbedenken. Betroffen sind die südliche Provinz Suwaida sowie die nordöstlichen Provinzen Hasaka und Rakka. Die für die Woche vom 15. bis 20. September geplante Wahl werde nachgeholt, wenn die Sicherheitslage es zulasse, hieß es.
Die Behörde hatte die Wahl eines neuen, vergrößerten Parlaments angekündigt. In Suwaida war im Juli zwischen Angehörigen der drusischen Minderheit und sunnitischen Stammesgruppen Gewalt ausgebrochen. Die Regierung in Damaskus schickte daraufhin Truppen, um die Lage nach eigener Darstellung zu beruhigen - ihnen wurden aber auch brutale Gewalt an den Drusen vorgeworfen. Nachbar Israel bombardierte Ziele in Syrien mit dem Ziel, die Drusen zu schützen. Laut UN wurden rund 190 000 Menschen durch die Kämpfe vertrieben.
Patrick Wehner
Netanjahu: "Hungerkampagne" der Hamas hält uns nicht auf
Auch nachdem internationale Experten erklärt haben, in und rund um Gaza-Stadt bestehe eine akute Hungersnot, hält Israels Regierungschef Benjamin Netanjahu an seinen Kriegszielen unbeirrt fest. Die von der islamistischen Terrororganisation Hamas "inszenierte Hungerkampagne wird uns nicht davon abhalten, unsere Geiseln zu befreien und die Hamas zu beseitigen", sagte er in Reaktion auf einen aufsehenerregenden Bericht der weltweit als Autorität für Ernährungssicherheit anerkannten IPC-Initiative.
Netanjahu hatte zuvor Pläne für die Einnahme von Gaza-Stadt gebilligt, die im Norden des abgeriegelten Gazastreifens liegt. Israels Militär bereitet sich darauf vor, die Schätzungen zufolge rund eine Million Bewohner in Zeltlager im Süden umzuquartieren. Laut der IPC-Initiative ist das Leben von 132 000 Kindern unter fünf Jahren wegen Unterernährung bedroht. 41 000 davon würden als besonders bedrohliche Fälle betrachtet, doppelt so viele wie bei der vorherigen Einschätzung im Mai.
"An manchen Tagen kann ich nur ein kleines Brot und eine Tomate finden, um sie zwischen drei Kindern zu teilen", klagt Mariam al-Scheikh. Ihren Kindern etwas zu essen zu beschaffen, sei ein täglicher Kampf, berichtet die 34-Jährige aus der Stadt Gaza der Deutschen Presse-Agentur. Sie sei oft stundenlang auf der Suche nach Brot oder Lebensmittelkonserven. Nachts hört sie das jüngste ihrer Kinder vor Hunger weinen. "Mehr als eine halbe Million Menschen im Gazastreifen sind mit katastrophalen Bedingungen konfrontiert, charakterisiert durch Hunger, Armut und Tod", heißt es in dem Bericht der IPC-Initiative.
Patrick Wehner
Heusgen: Bundesregierung sollte Palästinenserstaat anerkennen
Der frühere Vorsitzende der Münchner Sicherheitskonferenz, Christoph Heusgen, fordert die Bundesregierung angesichts des Leids im Gazastreifen zur Anerkennung eines palästinensischen Staates auf. „Es würde weltweit als besonders starke Geste wahrgenommen, weil Deutschland zu Recht als treuer Freund Israels gilt", schreibt Heusgen in einem Gastbeitrag für das Redaktionsnetzwerk Deutschland.
„Es wird die Situation kurzfristig nicht verändern, aber ein starkes Signal der Solidarität mit dem palästinensischen Volk senden, wenn wir uns der Staatenmehrheit anschlössen", so der frühere Top-Diplomat und langjährige Berater von Kanzlerin Angela Merkel (CDU). Mehrere Staaten, darunter Frankreich, Kanada und Australien, wollen im September einen palästinensischen Staat anerkennen. Die Bundesregierung hat mehrfach deutlich gemacht, dass dies für Deutschland vorerst keine Option ist. Man sehe die Anerkennung „als einen der abschließenden Schritte" auf dem Weg zu einer Zweistaatenlösung, sagte Regierungssprecher Stefan Kornelius Ende Juli.
Aus Sicht von Heusgen sei zu befürchten, dass Israel sich zum „Apartheidstaat" entwickle. Der Begriff spielt auf die rassistische Diskriminierung von Schwarzen in Südafrika bis Anfang der neunziger Jahre an; seine Benutzung in Bezug auf Israel ist umstritten. Heusgen bezieht sich mit seiner Wortwahl auf eine Aussage des früheren US-Außenministers John Kerry aus dem Jahr 2014. Dieser hatte damals allerdings bedauert, in Bezug auf Israel von „Apartheid" gesprochen zu haben.
Heusgen betont, Israels Ministerpräsident Benjamin Netanjahu lehne einen Palästinenserstaat ab und unterstütze die Siedlergewalt im Westjordanland. „Alle diplomatischen Versuche, die israelische Regierung zum Einlenken zu bringen, haben nichts bewirkt." Israels Sicherheit sei deutsche Staatsräson. „Aber zur israelischen Sicherheit gehört auch, dass sich das Land nicht durch den exzessiven Einsatz militärischer Gewalt und den Bruch des Völkerrechts weltweit Feinde macht und isoliert."
Juri Auel
Streit um Sanktionen gegen Israel: Niederländischer Außenminister Veldkamp tritt zurück
Nach einem Streit um Sanktionen gegen Israel ist der niederländische Außenminister Caspar Veldkamp zurückgetreten. Er sehe keinen Spielraum, um den Druck auf Israel zu erhöhen, sagte der Minister der Zentrumspartei NSC. Auch die übrigen Minister seiner Partei verließen daraufhin die Koalition. Unklar ist, wer nun die Ministerämter übernehmen wird.
Zuvor hatten die Oppositionsparteien im Parlament einen Misstrauensantrag gegen den Minister eingereicht. Sie forderten strengere Sanktionen gegen Israel wegen der humanitären Notlage im Gazastreifen. Veldkamp wollte sich hierfür im Kabinett einsetzen, bekam dafür aber nach eigenen Angaben keine Rückendeckung. Der Rücktritt hat zunächst keine innenpolitischen Konsequenzen. Denn die rechte Koalition war bereits nur geschäftsführend im Amt nach dem Bruch mit der extrem rechten Partei des Populisten Geert Wilders im Juli. Eine Neuwahl ist für Ende Oktober angesetzt.
Carina Seeburg
27 Staaten fordern Israel auf, Journalisten den Zugang zum Gazastreifen zu ermöglichen
In einem gemeinsamen Statement fordern die Unterzeichner der Media Freedom Coalition Israel nachdrücklich dazu auf, unabhängigen ausländischen Medien Zugang zu gewähren und Journalisten, die in Gaza tätig sind, zu schützen. Medienmitarbeiter würden eine wesentliche Rolle dabei spielen, die verheerende Realität des Krieges ins Rampenlicht zu rücken. Auch Deutschland beteiligt sich an dem Aufruf. Das Auswärtige Amt veröffentlichte das Statement auf seinem Konto auf der Plattform X:
GermanForeignOffice on Twitter / X
In conflict, journalists are protected by international humanitarian law. Safe access to conflict zones for journalists is essential. We urge the Israeli government to allow immediate access to independent foreign media operating in Gaza. https://t.co/fhdBkrJUOL— GermanForeignOffice (@GermanyDiplo) August 21, 2025
x.com
Die gezielte Bekämpfung von Journalisten sei inakzeptabel. Das humanitäre Völkerrecht biete zivilen Journalisten während bewaffneter Konflikte Schutz. Weiter schreiben die Unterzeichner, die extrem hohe Zahl von Todesfällen, Verhaftungen und Inhaftierungen müsse aufgeklärt werden. „Wir fordern, dass alle Angriffe auf Medienmitarbeiter untersucht und die Verantwortlichen in Übereinstimmung mit nationalem und internationalem Recht strafrechtlich verfolgt werden“.
Seit Beginn des Krieges kontrolliert Israel den Zugang zum Gazastreifen und gestattet Medienschaffenden nur begrenzten Zugang zu den Kriegsgebieten.
Sarah Langner
Internationale Initiative erklärt Hungersnot in einem Gebiet des Gazastreifens
Im Regierungsbezirk Gaza im nördlichen Gazastreifen ist eine Hungersnot erklärt worden. Die dafür notwendigen Kriterien seien erfüllt, teilte die zuständige IPC-Initiative (Integrated Food Security Phase Classification) mit. Etwa 514 000 Menschen bekämen nicht genug zu essen. Das Leben von 132 000 Kindern unter fünf Jahren sei wegen Unterernährung bedroht. 41 000 davon würden als besonders bedrohliche Fälle betrachtet, doppelt so viele wie bei der vorherigen Einschätzung im Mai.
Nach Angaben der Weltgesundheitsorganisation (WHO) ist es das erste Mal, dass in einem Land des Nahen Ostens eine Hungersnot ausgerufen wird. Ehe eine Hungersnot erklärt wird, müssen drei Kriterien erfüllt sein:
- mindestens 20 Prozent der Haushalte sind von einem extremen Lebensmittelmangel betroffen
- mindestens 30 Prozent der Kinder leiden unter akuter Mangelernährung
- täglich sterben mindestens zwei Erwachsene oder vier Kinder pro 10 000 Einwohner an Hunger oder aufgrund des Zusammenspiels von Unterernährung und Krankheit.
Die IPC-Initiative ist für die Einschätzung von Hungerlagen in aller Welt zuständig. Mitglieder sind knapp zwei Dutzend Organisationen der Vereinten Nationen sowie Hilfsorganisationen. In der IPC-Skala gibt es fünf Stufen der Ernährungslage in einem Land oder einer Region. "Katastrophe/Hungersnot" ist die höchste. Das israelische Außenministerium teilte nach der IPC-Veröffentlichung mit: "Es gibt keine Hungersnot in Gaza."
UN-Generalsekretär António Guterres kommt zu einem anderen Schluss. Er sieht die Verantwortung für die Hungersnot in Teilen des Gazastreifens bei Israel. „Als Besatzungsmacht hat Israel eindeutige Verpflichtungen nach internationalem Recht – einschließlich der Pflicht, die Versorgung der Bevölkerung mit Lebensmitteln und Medikamenten sicherzustellen“, sagte Guterres. Was nun passiere, sei der „vorsätzliche Zusammenbruch der Systeme, die für das menschliche Überleben notwendig sind“.
Juri Auel
UN-Experten kritisieren US-Sanktionen gegen Strafgerichtshof
Nach einer neuen Runde von US-Sanktionen gegen Richter und Staatsanwälte des Internationalen Strafgerichtshofs (IStGH) in Den Haag haben sich mehrere Sonderberichterstatter der Vereinten Nationen alarmiert geäußert. Die USA zeigten auf beunruhigende Weise eine „konstante Feindseligkeit“ gegenüber einem Tribunal der internationalen Gemeinschaft, erklärten sieben UN-Experten am Freitag in Genf.
Am Mittwoch hatte das Außenministerium der Vereinigten Staaten die Richter Kimberly Prost und Nicolas Yann Guillou sowie die Stellvertretenden Ankläger Nazhat Shameem Khan und Mame Mandiaye Niang mit Strafmaßnahmen belegt, hauptsächlich dem Einfrieren aller Vermögenswerte in den USA oder unter US-Kontrolle. Als Grund nannte die Regierung „böswillige Aktivitäten“ des Strafgerichtshofs, der für die Verfolgung von Kriegsverbrechen und Verbrechen gegen die Menschlichkeit zuständig ist.
Die betreffenden Richter und Anwälte waren an der Genehmigung von Haftbefehlen gegen Israels Ministerpräsident Benjamin Netanjahu und Verteidigungsminister Yoav Gallant sowie an Ermittlungen im Zusammenhang mit dem Afghanistan-Einsatz von US-Truppen beteiligt. Kurz nach dem Amtsantritt von Präsident Donald Trump hatten die USA im Februar IStGH-Chefankläger Karim Khan und im Juni vier Richter unter Sanktionen gestellt.
Die UN-Experten warnten vor einer Aushöhlung der Rechtsstaatlichkeit. „Die Sanktionierung von IStGH-Richtern und -Staatsanwälten sabotiert den Kampf gegen die Straflosigkeit und zeigt der Welt, dass angesichts von Gräueltaten nicht die Gerechtigkeit, sondern die Macht regiert“, schrieben sie. Die Sonderberichterstatter riefen die EU auf, die sogenannte Blocking-Verordnung in Kraft zu setzen. Diese erklärt konkrete Rechtsakte eines Drittlandes in der EU für unwirksam. EU-Behörden dürfen dann die betreffenden Entscheidungen, beispielsweise Beschlagnahme-Anordnungen, nicht ausführen.
Patrick Wehner
Nouripour: Stopp von Waffenexporten an Israel "kurzsichtig"
Der Grünen-Politiker und Bundestagsvizepräsident Omid Nouripour kritisiert den von Kanzler Friedrich Merz (CDU) verkündeten Teilstopp von Rüstungsexporten an Israel. "Die Entscheidung, Waffenlieferungen an Israel zu stoppen, klingt bei der verheerenden Lage in Gaza nachvollziehbar, auch in meiner Partei finden sie viele richtig. Sie ist aber kurzsichtig", sagte Nouripour den Zeitungen der Funke Mediengruppe.
Deutsche Waffen spielten im Gaza-Krieg keine Rolle, so Nouripour. "Das ist Symbolik für das eigene Publikum. Das heißt, diese Entscheidung hilft keinem Kind in Gaza und befreit keine Geisel." Gleichzeitig sei Deutschland aber sowohl bei der Rüstungstechnologie als auch in der nachrichtendienstlichen Zusammenarbeit sehr auf Israel angewiesen. "In den Belangen brauchen wir die Israelis mehr als sie uns. Das ist die brutale Realität", betonte der frühere Grünen-Chef. "In einer Zeit, in der wir nicht wissen, wie es in der Ukraine und mit der europäischen Friedensordnung weitergeht, sollte man nicht so tun, als würde man ohne Partnerschaften auskommen."
Katja Guttmann
Entwaffnung im Libanon: Erste Aktion in palästinensischem Lager
Im Zuge der Entwaffnungskampagne im Libanon hat die Armee erstmals in einem palästinensischen Flüchtlingslager leichte Waffen eingesammelt. Ein Lastwagen habe Burdsch al-Baradschne nahe der Hauptstadt Beirut am frühen Abend mit Waffen verlassen, meldete die libanesische Staatsagentur NNA. Zwischenfälle habe es nicht gegeben, hieß es weiter.
Libanons Ministerpräsident Nauaf Salam begrüßte den "Beginn des palästinensischen Waffenübergabeprozesses". Die erste Ladung sei in die Obhut der libanesischen Armee gegeben worden, schrieb er auf X. In den kommenden Wochen würden weitere Übergaben folgen. Zu leichten Waffen zählen unter anderem auch schwere Maschinengewehre, tragbare Panzer- und Luftabwehrwaffen oder auch tragbare Raketenwerfer.
Die libanesische Regierung steht unter Druck, die Waffenruhe zwischen Israel und der Hisbollah-Miliz durchzusetzen. Dazu gehört auch die Monopolisierung aller Waffen im Land unter staatlicher Kontrolle. Palästinensische Flüchtlingslager im Land werden von verschiedenen Gruppen kontrolliert. In der Vergangenheit wurden von dort aus immer wieder Angriffe geplant.
Katja Guttmann
Netanjahu bestätigt Pläne zur Einnahme von Gaza-Stadt - neue Verhandlungen geplant
Der israelische Ministerpräsident Benjamin Netanjahu hat die Billigung eines Plans zur Einnahme der Stadt Gaza angekündigt, gleichzeitig aber neue Verhandlungen über eine Waffenruhe mit der Hamas in Aussicht gestellt. Bei einem Besuch von Soldaten, die im Gazastreifen stationiert sind, sagte Netanjahu nach Angaben seines Büros: "Ich bin gekommen, um die Pläne der Armee zur Einnahme der Stadt Gaza und zum Sieg über die Hamas zu bestätigen." Gleichzeitig habe er die Anweisung erteilt, "unverzüglich Verhandlungen über die Freilassung aller unserer Geiseln und die Beendigung des Krieges zu Bedingungen aufzunehmen, die für Israel akzeptabel sind". Beides gehe Hand in Hand.
Indirekte Verhandlungen Israels und der Hamas über eine neue Waffenruhe blieben bislang erfolglos und wurden zuletzt unterbrochen. Die internationalen Vermittler USA, Katar und Ägypten bemühen sich jedoch um eine Wiederaufnahme der Kontakte.
Netanjahu wollte nach Medienberichten bei einer Sicherheitsberatung mit Verteidigungsminister Israel Katz und mit Militärs die Einsatzpläne zur Einnahme der Stadt Gaza billigen. Das Sicherheitskabinett hatte Anfang des Monats die Einnahme der größten Stadt des Küstenstreifens sowie die Evakuierung der Bevölkerung in den Süden genehmigt.
Katja Guttmann
Siedlungspläne: Britisches Außenministerium bestellt israelische Botschafterin ein
Wegen der umstrittenen israelischen Siedlungspläne im besetzten Westjordanland hat das britische Außenministerium die israelische Botschafterin Tzipi Hotovely einberufen. Der Schritt sei auf die Entscheidung Israels gefolgt, den Bau einer großen Siedlung in dem sensiblen Gebiet zu genehmigen, gab das Außenministerium in einer Mitteilung bekannt.
Mit dem geplanten Bauvorhaben würde das Gebiet faktisch in einen nördlichen und einen südlichen Teil unterteilt werden. Ein zusammenhängendes Territorium für einen künftigen palästinensischen Staat würde damit erschwert - wenn nicht gar unmöglich gemacht.
Gemeinsam mit 21 anderen internationalen Partnern und der EU-Außenbeauftragten fordert das Vereinigte Königreich Israel laut Mitteilung dazu auf, die Entscheidung rückgängig zu machen. Die Siedlungspläne stellten "einen eklatanten Verstoß gegen das Völkerrecht" dar und die Möglichkeit einer Zweistaatenlösung würde damit untergraben werden, heißt es.
Auch Deutschland lehnt die israelischen Baupläne entschieden ab. Der Weg zu einer Zweistaatenlösung dürfe nicht verbaut werden, auch nicht durch völkerrechtswidrigen israelischen Siedlungsbau im Westjordanland, schrieb das Auswärtige Amt auf X. "Vor einer Ausweitung des Siedlungsbaus warnen wir ausdrücklich."
Welche Auswirkungen das Siedlungsprojekt „E1“ am Stadtrand von Jerusalem hätte, berichtet Reymer Klüver (SZ Plus):
Dimitri Taube
Gaza-Behörden: Mindestens 70 Menschen binnen 24 Stunden getötet
Im Gazastreifen sind nach Angaben der örtlichen Gesundheitsbehörden in den vergangenen 24 Stunden mindestens 70 Menschen getötet worden. In einem Haus in Sabra, einem Vorort von Gaza-Stadt, sollen allein acht Menschen ums Leben gekommen sein. Die Palästinenserorganisation Fatah erklärte, bei den Todesopfern in Sabra habe es sich um ein führendes Fatah-Mitglied sowie sieben Familienmitglieder gehandelt. Vom israelischen Militär gab es bisher keine Stellungnahme.
Die Fatah gilt im Vergleich zu der im Gazastreifen herrschenden Hamas als gemäßigter. Beide Gruppen rivalisieren miteinander.
Nadja Lissok
Berichte: Datenbank der israelischen Armee erfasst getötete Palästinenser - fünf von sechs Toten sind Zivilisten
Wie viele Menschen im Krieg im Gazastreifen schon ums Leben gekommen sind, ist aus mehreren Gründen schwer zu erfassen. Seit Beginn der Offensive der israelischen Armee in Folge des Hamas-Massakers am 7. Oktober 2023 gibt es kaum unabhängige Organisationen dort. Die öffentliche Ordnung ist längst zusammengebrochen. Und das Gesundheitsministerium, das seit Kriegsbeginn Todeszahlen veröffentlicht, steht unter Verdacht Hamas-Propaganda zu betreiben. Besonders die israelische Regierung bezweifelt immer wieder öffentlich, dass wirklich schon so viele Menschen im Gazastreifen gestorben sind, wie das Gesundheitsministerium regelmäßig meldet.
Eine Recherche des britischen Guardian, des israelisch-palästensischen +972 Magazine und des hebräischsprachigen Mediums Local Call legt nun nahe, dass die israelische Armee fast auf die gleichen Zahlen kommt. Laut Guardian-Bericht führt der Militärgeheimdienst eine Datenbank, die außerdem zeigen soll, dass 83 Prozent der Getöteten Zivilisten waren. Im Mai 2025 sollen 8900 Kämpfer der Hamas und des Palästinensischen Islamischen Dschihad dort als tot oder "wahrscheinlich tot" gelistet worden sein. Zu diesem Zeitpunkt zählte das Gesundheitsministerium in Gaza-Stadt bereits fast 53 000 Todesopfer. Die Zeitung bezeichnet diesen Prozentsatz als "ungewöhnlich hoch" für einen modernen Krieg. Das israelische Militär habe die Existenz der Daten nicht geleugnet, die Schlüsse der Journalisten aber als falsch bezeichnet.
