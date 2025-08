Deutsche Hilfsflüge für Gazastreifen begonnen - weitere Unterstützung angekündigt

Die Bundeswehr hat ihre Hilfsaktion für Not leidende Menschen im Gazastreifen begonnen. Deutsche Transportflugzeuge hätten die ersten Paletten mit Lebensmitteln und medizinischer Ausrüstung abgeworfen, teilte das Verteidigungsministerium mit. Zwei Transportflugzeuge vom Typ A400M seien laut Luftwaffe mit 34 Paletten oder knapp 14 Tonnen vom Stützpunkt in der Nähe von Jordaniens Hauptstadt Amman gestartet. Für die nächsten Tage sind weitere Flüge geplant.



Zudem hat das Auswärtige Amt angekündigt, dem Welternährungsprogramm (WFP) weitere fünf Millionen Euro für die Hilfe im Gazastreifen zur Verfügung zu stellen. Die Bundesregierung finanziere darüber hinaus ein Feldkrankenhaus der Malteser, das die medizinische Grundversorgung in der Stadt Gaza sicherstellen solle.



Internationale Organisationen halten den Abwurf von Hilfsgütern aus der Luft wegen der relativ geringen Mengen für ineffektiv und teuer. Im Vergleich zu Lkw am Boden könnten so nur sehr wenige Lebensmittel in den Küstenstreifen gelangen. Helfer weisen außerdem darauf hin, dass die Paletten in einem so dicht besiedelten Gebiet Menschen am Boden verletzen oder töten könnten.



Anders als bei Hilfslieferungen mit Lastwagen können die abgeworfenen Lebensmittel auch kaum gezielt verteilt werden. So könnten Verletzte, Menschen mit Behinderungen oder Alleinerziehende mit Kindern Probleme haben, überhaupt an die Hilfsgüter zu gelangen.