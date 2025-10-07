Viele Angaben stammen von Konfliktparteien und lassen sich teilweise nicht unabhängig überprüfen. Für unseren Liveblog verwenden wir neben eigenen Recherchen Material der Nachrichtenagenturen dpa, Reuters, epd, KNA und Bloomberg.
Wichtige Updates
Berichte: Gespräche über Friedensplan gehen heute weiter - Wadephul in Ägypten
14 Deutsche in israelischem Gewahrsam - Greta Thunberg ausgewiesen
Palästinenser: Tödliche Angriffe im Gazastreifen halten weiter an
Verhandlungen zwischen Israel und Hamas beginnen
Trump rechnet mit schnellen Fortschritten bei Friedensverhandlungen
Lisa Torjuul
Gaza-Hilfsflotte: Israel schiebt 14 Deutsche ab
Die 14 Deutschen, die als Mitglieder der Gaza-Hilfsflotte in israelischem Gewahrsam waren, sind mittlerweile abgeschoben worden. Sie wurden nach Griechenland gebracht und dort von Mitarbeitern der deutschen Botschaft in Empfang genommen, wie eine Sprecherin des Auswärtigen Amts mitteilte.
Vergangene Woche hatte die israelische Marine im Mittelmeer mehr als 40 Boote mit Hilfslieferungen für den Gazastreifen abgefangen. Über 400 Besatzungsmitglieder aus Dutzenden Ländern waren in Gewahrsam genommen worden, darunter auch die schwedische Aktivistin Greta Thunberg.
Saimah Jiwa
Gedenken an Geiseln der Hamas und Opfer des Massakers in Israel
Zwei Jahre nach dem Terrorangriff der Hamas auf Israel wird deutschlandweit an die Opfer erinnert. Bundesweit sollen die Flaggen zum 7. Oktober auf halbmast wehen. Mahnwachen sind in verschiedenen deutschen Städten geplant, wie etwa Berlin, Hamburg, Frankfurt, Leverkusen, Stralsund und Wuppertal. Am Vormittag nimmt Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier in Leipzig an einem Gespräch mit Jüdinnen und Juden teil.
Am Brandenburger Tor in Berlin wurden bereits am frühen Morgen die Namen der rund 1 200 Todesopfer verlesen. Abends sollen dort die Worte „Bring them home now“ auf das Wahrzeichen projiziert werden. Damit wird an das Schicksal der Geiseln erinnert, die sich noch immer in Gewalt der Terrororganisation Hamas befinden. Außerdem eröffnet Bundestagspräsidentin Julia Klöckner (CDU) in Berlin eine Ausstellung, die den Angriff auf das Nova-Musikfestival rekonstruiert. Begleitet wird der Gedenktag in der Hauptstadt mit rund 1 400 Polizisten. Auch die Landesbehörden in Mecklenburg-Vorpommern und Schleswig-Holstein erinnern mit einer Trauerbeflaggung an Dienstgebäuden der obersten Landesbehörden an die Geschehnisse des 7. Oktober 2023.
Katja Guttmann
Berichte: Gespräche über Friedensplan gehen heute weiter - Wadephul in Ägypten
Die erste Runde der Gespräche über den Nahost-Friedensplan von US-Präsident Donald Trump ist arabischen Medienberichten zufolge in „positiver Atmosphäre“ zu Ende gegangen. Die Gespräche im ägyptischen Scharm el-Scheich sollen heute fortgesetzt werden, berichtet der TV-Sender al-Jazeera unter Berufung auf den regierungsnahen ägyptischen Sender al-Qahera News TV. Details aus den Verhandlungen, die mehrere Tage dauern könnten, wurden nicht bekannt.
Auch Bundesaußenminister Johann Wadephul setzt seine Vermittlungsbemühungen im Nahen Osten fort und führt politische Gespräche in Ägypten. Dabei ist ein Treffen mit dem ägyptischen Außenminister Badr Abdelatty geplant. Am Montag hatte Wadephul seinen israelischen Kollegen Gideon Saar in Tel Aviv getroffen.
Bei den Verhandlungen der Unterhändler Israels und der radikal-islamischen Hamas in Scharm el-Scheich sollte es zunächst um die Freilassung der verbliebenen 48 Geiseln im Gegenzug für eine Waffenruhe und die Entlassung Hunderter palästinensischer Häftlinge gehen. Nach israelischen Informationen sind von den Geiseln nur noch 20 am Leben. Der britische Sender BBC berichtete unter Berufung auf palästinensische und ägyptische Beamte, dass sich die Gespräche auf die „Schaffung der Voraussetzungen“ für einen möglichen Austausch konzentrierten, bei dem alle israelischen Geiseln im Gegenzug für eine Reihe palästinensischer Gefangener freigelassen würden.
Nach der Teilzustimmung der islamistischen Hamas zu seinem Plan hatte Trump Israel am Freitag aufgefordert, sofort die Bombardierung des Gazastreifens einzustellen, damit die von der Hamas in dem Küstengebiet festgehaltenen Geiseln sicher und schnell befreit werden könnten. Arabischen Berichten zufolge setzte Israel seine Angriffe ungeachtet der Gespräche auch am Montag fort. Mindestens zehn Palästinenser seien dabei getötet worden, berichtete der Sender al-Jazeera.
In Scharm El-Scheich finden die Verhandlungen statt. Peter Dejong/AP/dpa
Juri Auel
„Von israelischer Identität lösen“: Radteam benennt sich um
Das Team Israel Premier Tech mit Radprofi Pascal Ackermann wird künftig anders heißen. Das Management habe entschieden, „das Team umzubenennen und neu zu branden, um sich von seiner derzeitigen israelischen Identität zu lösen“, teilte der Radrennstall mit. Zudem werde sich der israelisch-kanadische Milliardär und Teambesitzer Sylvan Adams mit Blick auf das kommende Jahr aus dem Tagesgeschäft zurückziehen.
Aufgrund des israelischen Vorgehens im Gazastreifen hatte es in jüngster Zeit immer wieder Kontroversen gegen den Rennstall gegeben. „Im Sport erfordert Fortschritt oft Opfer, und dieser Schritt ist unerlässlich, um die Zukunft des Teams zu sichern“, hieß es in der Mitteilung des Teams, für das unter anderem Ackermann fährt. Die Umbenennung hatte Adams bereits Ende September angekündigt. Wie und unter welchem Namen es konkret weitergeht, wolle der Rennstall bald bekanntgeben.
Vor allem bei der Spanien-Rundfahrt hatten propalästinensische Proteste über den gesamten Zeitraum der Vuelta das Rennen gestört. Die finale Etappe Mitte September musste abgebrochen werden, nachdem Menschen in Madrid Absperrgitter auf die Straße befördert hatten und es zu Zusammenstößen mit der Polizei gekommen war.
Juri Auel
Indirekte Gaza-Gespräche in Ägypten laufen an
Unterhändler Israels und der radikal-islamischen Hamas haben in Ägypten indirekte Verhandlungen über ein Ende des Gaza-Krieges aufgenommen. Die Gespräche im Badeort Scharm el-Scheich finden auf Grundlage des 20-Punkte-Plans von US-Präsident Donald Trump statt, dessen Grundprinzipien beide Seiten jüngst zugestimmt haben. Die US-Regierung hofft auf die schnelle Übergabe der noch verbliebenen Geiseln und ein Ende der Kämpfe, deren Beginn sich am Dienstag zum zweiten Mal jährt. Im Mittelpunkt stehen aber strittige Fragen wie ein israelischer Truppenabzug und eine Entwaffnung der Hamas. Unter anderem an diesen Punkten waren frühere Vermittlungsversuche gescheitert.
Die Hamas-Delegation wird von Chalil al-Haja angeführt, dem im Exil lebenden Chef der islamistisch-militanten Palästinenser-Gruppe. Für Israel nehmen Vertreter der Geheimdienste Mossad und Schin Bet sowie Berater von Ministerpräsident Benjamin Netanjahu teil. Der Chefunterhändler, der Minister für strategische Angelegenheiten, Ron Dermer, wird nach israelischen Angaben aber erst im Lauf der Woche erwartet.
Juri Auel
Wadephul mahnt bei Nahost-Verhandlungen zur Eile
Außenminister Johann Wadephul mahnt bei den Nahost-Verhandlungen zur Eile. Die erste Phase des US-Plans zur Beendigung des Gaza-Kriegs müsse noch diese Woche abgeschlossen werden, sagte Wadephul vor Journalisten in Tel Aviv. Allerspätestens sei dies Anfang kommender Woche nötig. Die erste Phase ziele auf einen Waffenstillstand, die Freilassung von Geiseln und Gefangenen, Zurückhaltung im militärischen Konflikt und die Lieferung von Hilfsgütern. Dies sei alles machbar, sagte Wadephul. Alle anderen Fragen seien dagegen sehr kompliziert und bräuchten Zeit. "Wir dürften nicht alle diplomatischen Bemühungen aufgeben", betonte der Minister. "Aber ich möchte mich jetzt darauf konzentrieren, diesen ersten, entscheidenden Schritt gemeinsam zu gehen."
Seine israelischen und arabischen Gesprächspartner hätten großen Wert darauf gelegt, dass sich Deutschland in dieser „Stunde der Diplomatie“ engagiere, sagte Wadephul. Deutschland werde selbstverständlich „bereit sein, sich zu engagieren und einen klaren Beitrag zu leisten“.
Lisa Torjuul
14 Deutsche in israelischem Gewahrsam - Greta Thunberg ausgewiesen
Nach dem Stopp der Gaza-Hilfsflotte sind derzeit 14 Deutsche in israelischem Gewahrsam, sagte ein Sprecher des Auswärtigen Amts in Berlin. „Wir gehen davon aus, dass sie danach sehr, sehr zeitnah nach Deutschland abgeschoben werden“, so der Sprecher. Das israelische Recht sieht vor, dass die Betroffenen binnen 96 Stunden einem Richter vorgeführt werden. Nach den Worten des Sprechers hatte ein deutscher Diplomat die 14 Landsleute am Freitag und am Sonntag persönlich im Gefängnis besucht.
Das israelische Außenministerium teilte derweil mit, 171 weitere Aktivisten hätten Israel bereits verlassen, darunter auch Greta Thunberg und deutsche Staatsbürger. Sie seien „heute von Israel aus nach Griechenland und in die Slowakei abgeschoben“ worden. Das Ministerium veröffentlichte auch Fotos, die die schwedische Aktivistin Thunberg an einem Flughafen in Israel zeigen sollen. Zuvor waren bereits etwa 200 der über 450 festgenommenen Aktivisten des Landes verwiesen worden. Vergangene Woche hatte die israelische Marine im Mittelmeer mehr als 40 Boote mit Hilfslieferungen für den Gazastreifen abgefangen. Über 400 Besatzungsmitglieder aus Dutzenden Ländern wurden in Gewahrsam genommen.
Thunberg hatte einem Zeitungsbericht zufolge über eine harsche Behandlung und zu wenig Wasser geklagt. Auch andere Aktivisten kritisierten die Haftbedingungen. Mehrere der festgenommenen Aktivisten seien körperlich und psychisch misshandelt, gedemütigt und in ihren grundlegenden Rechten verletzt worden, sagte die Anwältin der „Global Sumud Flotilla“, Lubna Tuma. Männer und Frauen hätten erzählt, sie seien mit auf dem Rücken gefesselten Händen stundenlang, teils unter sengender Sonne, festgehalten worden, sagte Tuma auf einer auf Instagram übertragenen Pressekonferenz. Einige seien gezwungen worden, auf den Knien zu verharren, seien beleidigt und erniedrigt worden. Frauen seien besonders das Ziel verbaler Demütigungen gewesen. Eine Aktivistin habe berichtet, sie sei gegen den Kopf getreten worden.
Das israelische Außenministerium betonte, die Rechte der Aktivisten würden „uneingeschränkt gewahrt“ und warf den Aktivisten vor, Lügen zu verbreiten. Das Auswärtige Amt hat eigenen Angaben zufolge keine Hinweise darauf, dass die Vorwürfe zutreffend sind.
Saimah Jiwa
Palästinenser: Tödliche Angriffe im Gazastreifen halten weiter an
Palästinensischen Angaben zufolge gehen die israelischen Angriffe im Gazastreifen weiter, während in Ägypten Verhandlungen über die Umsetzung des US-Friedensplans geführt werden. Sieben Menschen seien dabei getötet worden, heißt es aus medizinischen Kreisen - mindestens zwei davon in der Nähe einer Verteilstelle für Hilfsgüter der umstrittenen Gaza Humanitarian Foundation (GHF) im Süden des Gazastreifens. Laut palästinensischer Nachrichtenagentur Wafa sollen israelische Soldaten das Feuer auf Palästinenser eröffnet haben, die auf Hilfe warteten. Dem israelischen Militär sei ein solcher Vorfall nicht bekannt, teilte eine Armeesprecherin auf Anfrage der Nachrichtenagentur dpa mit. Auch die GHF spricht von einer reibungslosen Verteilung "ohne Zwischenfälle". Unabhängig überprüfen lassen sich die Angaben aller Seiten derzeit nicht.
Nadja Lissok
Wadephul ändert Reisepläne und fliegt nach Kairo
Außenminister Johann Wadephul reist angesichts der Vermittler-Verhandlungen überraschend nach Ägypten. Er hält sich ohnehin gerade in der Region auf, da im Emirat Kuwait ein Treffen der EU-Außenminister mit dem Golf-Kooperationsrat stattfindet. In der ägyptischen Hauptstadt Kairo seien am Dienstag Gespräche mit Außenminister Badr Abdel-Atti über die aktuelle Verhandlungssituation geplant, teilt Wadephul mit. „Diese Woche ist die entscheidende Woche dafür, dass die erste Phase (des Friedensplans) gelingen kann, dass die Geiseln freikommen, dass humanitäre Hilfe in den Gazastreifen kommt und dass wirklich ein Waffenstillstand abgemacht wird“, sagte Wadephul und ergänzte: „Dafür lohnt jeder Einsatz.“
Er gehe davon aus, dass alle Beteiligten den Friedensplan unterstützen würden – auch aus der Golfregion habe er nur entsprechende Stimmen gehört, sagte Wadephul. „Das sind gute Vorzeichen, aber es muss jetzt Handwerksarbeit geleistet werden. Dazu möchte ich meine Beiträge leisten.“ Deswegen treffe er sich auch in Israel mit seinem Kollegen Gideon Saar und vor dem Jahrestag des Hamas-Überfalls am 7. Oktober mit Angehörigen von Geiseln. Die Geiseln stünden „nach wie vor im Zentrum unserer außenpolitischen Bemühungen“.
Nadja Lissok
Verhandlungen zwischen Israel und Hamas beginnen
Unterhändler Israels und der islamistischen Hamas verhandeln in Ägypten indirekt über die Freilassung der Geiseln und eine mögliche Waffenruhe. Nachdem beide Seiten am Wochenende eingeschränkt Donald Trumps Friedensplan zugestimmt haben, könnten die nächsten Tage entscheidend sein. Umstritten ist noch, ob die Hamas alle Waffen abgeben muss und inwieweit sich die israelischen Truppen aus dem Küstenstreifen zurückziehen müssen.
Eine Delegation mit dem höchsten Hamas-Anführer im Ausland, Chalil al-Haja, an der Spitze reiste bereits am Sonntag nach Kairo. Das Büro des israelischen Ministerpräsidenten Benjamin Netanjahu teilte mit, eine Delegation unter Aufsicht von Minister Ron Dermer werde am Montag zu den Verhandlungsgesprächen im Touristenort Scharm el-Scheich im Süden der Halbinsel Sinai aufbrechen. Auch der US-Sondergesandte Steve Witkoff und Trumps Schwiegersohn Jared Kushner werden bei den Gesprächen erwartet.
Netanjahu hatte betont, Israel und die USA seien entschlossen, die Verhandlungen mit der Hamas auf wenige Tage zu beschränken. Die Zeitung Israel Hajom berichtet, die 20 noch lebenden Geiseln sollten nach einer Einigung innerhalb von 72 Stunden freigelassen werden. Es könne aber länger dauern, bis die sterblichen Überreste der weiteren 28 Geiseln übergeben werden. Bis zu einer Einigung herrsche im Gazastreifen keine Waffenruhe, sondern nur eine „Reduzierung des Feuers“. Netanjahu kündigte außerdem an, die israelische Armee werde strategisch wichtige Gebiete im Gazastreifen so lange kontrollieren, bis die Hamas entwaffnet sei.
Linus Freymark
Trump rechnet mit schnellen Fortschritten bei Friedensverhandlungen
Nach Angaben von US-Präsident Donald Trump werden die Gespräche mit der Hamas zur Beendigung des Krieges im Gazastreifen rasch voranschreiten. "Die bisherigen Gespräche waren sehr erfolgreich und kommen nun zügig voran. Die Teams werden sich am Montag wieder in Ägypten treffen, um die letzten Details zu klären. Man hat mir gesagt, dass die erste Phase diese Woche abgeschlossen sein sollte, und ich fordere alle auf, schnell zu handeln", teilte Trump in den sozialen Medien mit.
Juri Auel
Merz: Deutschland wird Gaza humanitär und bei Wiederaufbau helfen
Deutschland wird bei einer Umsetzung des US-Plans für den Gazastreifen laut Kanzler Friedrich Merz beim Wiederaufbau und der schnellen humanitären Unterstützung der palästinensischen Bevölkerung helfen. Dies habe er angeboten, sagt Merz in der ARD-Sendung "Caren Miosga" mit Blick auf seine Telefonate mit US-Präsident Donald Trump und dem israelischen Ministerpräsidenten Benjamin Netanjahu. "Da leben immer noch über eine Million Menschen, wir wissen es nicht genau, da waren mal zwei Millionen", sagt Merz über den Gazastreifen. Man werde zusammen mit anderen europäischen Staaten helfen.
Der Kanzler fordert zudem die Hamas-Miliz auf, sich an die Umsetzung des Friedensplans zu halten. "Die Hamas ist militärisch geschlagen. Sie hat militärisch keine Chance mehr", betont Merz. Es gebe jetzt eine entscheidende Phase bis Ende kommender Woche. Die Miliz müsse einsehen, dass sie weiteres Blutvergießen vermeiden könne, indem sie die israelischen Geiseln freilasse. Er hoffe, dass sich in der Hamas-Führung nun die Kräfte durchsetzten, die einen Weg gemeinsam mit Israel gehen wollten.
Juri Auel
Israel weist Teilnehmer von Gaza-Hilfsflotte aus
Israel hat 29 weitere Teilnehmer einer Gaza-Hilfsflotte ausgewiesen, die in der zurückliegenden Woche auf dem Seeweg Hilfsgüter in das abgeriegelte Palästinensergebiet bringen wollte. Das teilt das Außenministerium mit. Damit wurden bislang mindestens 170 der über 450 Festgenommenen des Landes verwiesen. Die Rechtshilfeorganisation Adalah, die die Teilnehmenden vertritt, wirft den israelischen Behörden Misshandlungen und körperliche Gewalt vor. Ein Sprecher des Außenministeriums weist die Vorwürfe als „glatte Lügen“ zurück.
Juri Auel
Netanjahu wirft europäischen Spitzenpolitikern Schwäche vor
Israels Ministerpräsident Benjamin Netanjahu hat europäischen Spitzenpolitikern Schwäche im Umgang mit islamistischem Terror vorgeworfen. Mit Blick auf den jüngsten Friedensplan von US-Präsident Donald Trump für den Gazastreifen sagte Netanjahu im Gespräch mit dem Sender Euronews, Europa habe anders als Trump in der Nahost-Frage einen falschen Weg eingeschlagen.
Einige europäische Staaten hätten „im Grunde dem palästinensischen Terrorismus und radikalen islamistischen Minderheiten in ihrer Mitte nachgegeben“, sagte er im Kontext der jüngsten Anerkennung eines palästinensischen Staates durch führende westliche Länder wie Frankreich, Großbritannien, Belgien und Kanada. Ziel der Anerkennung war eine Stärkung der Zweistaatenlösung, deren Ziel ein friedliches Nebeneinander von Israel und einem künftigen unabhängigen palästinensischen Staat ist.
Netanjahu wiederholte dagegen erneut seine Auffassung, die Anerkennung Palästinas sei „die ultimative Belohnung für die Hamas“ gewesen, „nachdem sie das größte Massaker an Juden seit dem Holocaust verübt hat“. Damit erlaube man es der islamistischen Terrororganisation de facto, den Krieg gegen Israel fortzusetzen.
Juri Auel
Merz telefoniert mit Netanjahu
Bundeskanzler Friedrich Merz hat in einem Telefonat mit Ministerpräsident Benjamin Netanjahu die Unterstützung Israels für den Friedensplan von US-Präsident Donald Trump begrüßt. Fast zwei Jahre nach dem Terrorangriff des 7. Oktobers 2023 sei dieser Plan die beste Chance auf Freiheit für die Geiseln und Frieden für Gaza, sagte Merz nach Angaben von Regierungssprecher Stefan Kornelius. Der angekündigte Rückzug der israelischen Streitkräfte in Gaza sei ein richtiger Schritt, so Merz. Nun müssten die Gespräche in Ägypten eine schnelle Einigung über ein Ende der Kampfhandlungen, die umgehende Freilassung der Geiseln, vollen humanitären Zugang und die Entwaffnung der Hamas bringen.
Die Bundesregierung bringe sich weiter diplomatisch ein, sie stehe mit den Partnern im Nahen Osten und den USA in Austausch. Sie werde sich bei der Umsetzung des Plans engagieren. Israel bestätigte das Gespräch, Netanjahu habe sich bei Merz für die Unterstützung Deutschlands bedankt, hieß es.
Außenminister Johann Wadephul ist aktuell unterwegs in die Region. Nach einem Besuch im Golf-Emirat Katar will er am Abend nach Kuwait weiterfliegen, dort an einem Treffen von EU-Außenministern mit dem Golf-Kooperationsrat teilnehmen und am Montag auch nach Israel reisen.
