Sechs Tote und mehrere Schwerverletzte bei Angriff in Jerusalem

Bei einem Anschlag in Jerusalem sind nach Angaben von Sanitätern mindestens sechs Menschen getötet worden. Bei den Opfern handelte es sich nach Krankenhausangaben und laut Sanitätern um fünf Männer und eine Frau. Nach Angaben des israelischen Rettungsdienstes Magen David wurden vier männliche Opfer am Ort des Anschlags für tot erklärt, die anderen beiden starben später an den Folgen ihrer schweren Verletzungen. Wie der Rettungsdienst mitteilte, wurden insgesamt zwölf Personen in Krankenhäuser gebracht. Sieben davon hätten schwere Verletzungen erlitten.



Die Polizei teilte mit, man gehe von einem Anschlag aus. Zufahrtswege seien gesperrt worden. Der Rettungsdienst Zaka berichtete, zwei mutmaßlich palästinensische Täter seien getötet worden. Die beiden Attentäter waren nach Polizeiangaben am Morgen in einem Fahrzeug zur Ramon-Kreuzung im Norden Jerusalems gekommen. An einer Bushaltestelle hätten sie das Feuer eröffnet. Ein Sicherheitsbeamter und ein bewaffneter Zivilist hätten auf sie geschossen und sie "ausgeschaltet". Zahlreiche Polizeikräfte seien zur Sicherung des Anschlagsorts im Einsatz, auch mit Sprengstoffexperten. Forensische Teams kümmerten sich um die Spurensicherung.



Ein Wachmann aus einem naheliegenden Busbahnhof sagte dem israelischen TV-Sender Channel 13, zwei bewaffnete Männer seien in einen Bus eingedrungen, es seien Schüsse gefallen. "Der Bus ist vorn von Schüssen durchlöchert", sagte er. Einer der Angreifer habe auch ein Messer getragen.



"Als ich am Einsatzort ankam, sah ich mehrere Schussverletzte am Boden liegen, einige von ihnen waren bewusstlos", berichtete ein Sanitäter. "Ich leistete einem etwa 45-jährigen schwer verletzten Mann medizinische Hilfe." Der durch Schüsse getroffene Mann sei bei Bewusstsein gewesen und ins Krankenhaus gebracht worden.