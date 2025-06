Rakete trifft Krankenhaus in Israel

Bei einem massiven iranischen Raketenangriff auf Israel ist auch ein Krankenhaus in der Wüstenstadt Beerscheva getroffen worden. Dem Krankenhausdirektor Shlomi Codish zufolge sind jedoch bereits seit Freitag Patienten in Sicherheit gebracht und in unterirdische Abteilungen verlegt worden, sodass niemand durch den Angriff starb. Helfer berichten, dass das getroffene Gebäude erst am Vortag geräumt worden sei. Es seien allerdings einige Patienten durch Glassplitter verletzt worden, sagt Codish – in vielen umliegenden Gebäuden hat die Druckwelle des Einschlags Fensterscheiben platzen lassen. Sein eigenes Büro sei nicht weit entfernt gewesen. Auch an anderen Orten Israels, etwa im Großraum Tel Aviv, gab es am Donnerstagmorgen Einschläge von mehr als 20 Raketen. Insgesamt sollen 65 Menschen verletzt worden sein, drei von ihnen schwer.



Am Vormittag ist das Gelände des Krankenhauses abgeriegelt. Soldaten und Feuerwehrleute sind gekommen, um den Pflegern und Ärzten bei der Evakuierung zu helfen. Sie werden auf Tragen in sichere Gebäude gebracht. Das Klinikgelände ist weitläufig, das getroffene Gebäude steht im Zentrum. In den oberen Stockwerken sind die Wände in sich zusammengefallen, Rauch steigt auf. Am Eingang der Kinderintensivstation liegt Schutt auf dem Boden, ein Schild baumelt an einem Kabel von der Decke. Überall auf den Wegen liegt Glas. Krankenhausangestellte sitzen im Schatten der Bäume auf dem Boden.



Israels Präsident Isaac Herzog trat gegen Mittag vor die Kameras, im Rücken das beschädigte Gebäude, und verurteilte den Angriff. In dieser Klinik würden Juden und Muslime gemeinsam arbeiten und gemeinsam behandelt werden, sagte er, „und das ist die Zukunft dieser Region“. Deshalb müsse man manchmal in den Krieg ziehen „und der Schlange den Kopf abschlagen".