Viele Angaben stammen von Konfliktparteien und lassen sich teilweise nicht unabhängig überprüfen. Für unseren Liveblog verwenden wir neben eigenen Recherchen Material der Nachrichtenagenturen dpa, Reuters, epd, KNA und Bloomberg.
Wichtige Updates
Hamas bezeichnet Israels Angriff als „gescheitert" - sechs Todesopfer
Wadephul verurteilt Israels Angriff in Katar
Arabische Staaten verurteilen Israels Angriff in Katar
Netanjahu: Angriff auf Hamas in Katar von Israel initiiert
Israels Armee greift Hamas-Spitze in Katar an
Juri Auel
Trump äußert Bedauern über Israels Angriff in Katar
US-Präsident Donald Trump bedauert nach Angaben des Weißen Hauses, dass Katar Ort eines israelischen Angriffs auf die islamistische Hamas geworden ist. Der Republikaner betrachte Katar als engen Verbündeten und Freund der USA, teilte das Weiße Haus mit.
In der Stellungnahme, die Regierungssprecherin Karoline Leavitt verlas, hieß es weiter, eine „einseitige Bombardierung innerhalb Katars als souveränem Staat und engem Verbündeten der Vereinigten Staaten", diene weder Israels noch Amerika Zielen. Das Land habe sich gemeinsam mit den USA „engagiert und mutig" für den Frieden eingesetzt. Der Präsident wolle, dass der Krieg ende und alle Geiseln aus dem Gazastreifen freigelassen würden.
Nach Angaben des Weißen Hauses wurde die US-Regierung vom US-Militär informiert, dass Israel die islamistische Hamas angreifen werde, die sich „leider" in einem Teil von Doha aufhalte. Trump habe darauf seinen Sondergesandten Steve Witkoff angewiesen, Katar über den anstehenden Angriff zu informieren. Laut Regierungssprecherin Leavitt sprach Trump auch mit Israels Regierungschef Benjamin Netanjahu und mit Vertretern Katars. Letzteren habe er versichert, dass so etwas auf ihrem Boden nicht wieder vorkommen werde.
In der Stellungnahme, die Regierungssprecherin Karoline Leavitt verlas, hieß es weiter, eine „einseitige Bombardierung innerhalb Katars als souveränem Staat und engem Verbündeten der Vereinigten Staaten", diene weder Israels noch Amerika Zielen. Das Land habe sich gemeinsam mit den USA „engagiert und mutig" für den Frieden eingesetzt. Der Präsident wolle, dass der Krieg ende und alle Geiseln aus dem Gazastreifen freigelassen würden.
Nach Angaben des Weißen Hauses wurde die US-Regierung vom US-Militär informiert, dass Israel die islamistische Hamas angreifen werde, die sich „leider" in einem Teil von Doha aufhalte. Trump habe darauf seinen Sondergesandten Steve Witkoff angewiesen, Katar über den anstehenden Angriff zu informieren. Laut Regierungssprecherin Leavitt sprach Trump auch mit Israels Regierungschef Benjamin Netanjahu und mit Vertretern Katars. Letzteren habe er versichert, dass so etwas auf ihrem Boden nicht wieder vorkommen werde.
Matthias Becker
Hamas bezeichnet Israels Angriff als „gescheitert" - sechs Todesopfer
Die islamistische Terrororganisation Hamas hat den israelischen Angriff auf ihre Führungsspitze in Katar als „gescheitert" bezeichnet. Kein Mitglied ihres Verhandlungsteams sei dabei getötet worden, hieß es in einer Mitteilung der Hamas. Bei dem Angriff in Doha seien aber sechs Menschen getötet worden. Darunter seien der Sohn des höchstrangigen Hamas-Anführers im Ausland, Chalil al-Haja, sowie dessen Büroleiter.
Der Angriff auf die Verhandlungsdelegation der Hamas, die gerade über einen Vermittlungsvorschlag von US-Präsident Donald Trump beraten wollte, beweise einmal mehr, dass der israelische Ministerpräsident Benjamin Netanjahu und seine Regierung nicht die Absicht hätten, ein Abkommen zu erzielen, hieß es weiter in der Hamas-Mitteilung. Israels Führung versuche, ohne Rücksicht auf das Leben der Geiseln jegliche Bemühungen um ein Ende des Krieges zu vereiteln. Die USA seien durch ihre fortwährende Unterstützung für Israel mitverantwortlich.
Die Hamas halte an ihren Bedingungen für ein Kriegsende fest: ein sofortiger Stopp der israelischen Angriffe, ein vollständiger Rückzug aus dem Gazastreifen, ein Tausch von Geiseln gegen palästinensische Häftlinge, humanitäre Hilfe sowie ein Wiederaufbau des weitgehend zerstörten Küstenstreifens. Auslöser des Krieges war der terroristische Angriff der Hamas auf Israel am 7. Oktober 2023.
Matthias Becker
Wadephul verurteilt Israels Angriff in Katar
Der deutsche Außenminister Johann Wadephul hat den israelischen Angriff auf die Führungsspitze der Hamas in Katar scharf verurteilt. „Der Angriff Israels in Doha verletzt nicht nur die territoriale Souveränität Katars, sondern gefährdet auch unser aller Bemühungen zur Freilassung der Geiseln. Dieser Schlag ist inakzeptabel", erklärte der CDU-Politiker am Abend in Berlin.
Wadephul äußerte größte Sorge um das Leben und die Sicherheit der Geiseln in den Händen der Hamas, darunter auch deutsche Staatsangehörige. Dies habe er seinem israelischen Amtskollegen Gideon Saar auch in einem Telefonat gesagt. „Katar spielt eine entscheidende Rolle bei den Bemühungen um einen Waffenstillstand und um die Freilassung der Geiseln", so der Außenminister. Seinem katarischen Kollegen habe er Solidarität, Dank und Anerkennung für diese Bemühungen ausgesprochen.
Er rufe dringend dazu auf, „alles dafür zu tun, dass es endlich zu einem Waffenstillstand kommt und die Geiseln zu ihren Familien zurückkehren können", sagte Wadephul und betonte: „Es ist an Hamas, die Waffen niederzulegen und den Terror gegen den Staat Israel aufzugeben. Auch die aktuelle Eskalation ist ein Ergebnis des abscheulichen Terrorangriffs der Hamas auf Israel vom 7. Oktober 2023."
Er rufe dringend dazu auf, „alles dafür zu tun, dass es endlich zu einem Waffenstillstand kommt und die Geiseln zu ihren Familien zurückkehren können", sagte Wadephul und betonte: „Es ist an Hamas, die Waffen niederzulegen und den Terror gegen den Staat Israel aufzugeben. Auch die aktuelle Eskalation ist ein Ergebnis des abscheulichen Terrorangriffs der Hamas auf Israel vom 7. Oktober 2023."
Juri Auel
Geisel-Angehörige nach Angriff auf Hamas-Spitze in Sorge
Angehörige von Geiseln in Händen der islamistischen Hamas haben nach Israels Angriff auf die Hamas-Führungsriege in Katar große Sorge geäußert. Man befürchte, die Geiseln könnten nun den Preis für Israels Vorgehen zahlen, hieß es in einer Mitteilung des Forums der Angehörigen.
„Wir wissen von den Überlebenden, die zurückgekehrt sind, dass die an den Geiseln verübte Rache brutal ist“, hieß es weiter. „Die Chance, sie zurückzubringen, ist jetzt ungewisser als je zuvor – mit einer absoluten Gewissheit: Ihre Zeit läuft ab.“ Im Gazastreifen befinden sich noch 48 Geiseln, davon sind 20 nach israelischen Informationen noch am Leben.
„Wir wissen von den Überlebenden, die zurückgekehrt sind, dass die an den Geiseln verübte Rache brutal ist“, hieß es weiter. „Die Chance, sie zurückzubringen, ist jetzt ungewisser als je zuvor – mit einer absoluten Gewissheit: Ihre Zeit läuft ab.“ Im Gazastreifen befinden sich noch 48 Geiseln, davon sind 20 nach israelischen Informationen noch am Leben.
Juri Auel
Arabische Staaten verurteilen Israels Angriff in Katar
Israels Angriff in Katar, der sich gegen Hamas-Funktionäre gerichtet haben soll, stößt auf heftige Kritik in der Region. Einige Reaktionen im Überblick:
- Jordanien sprach von einer „feigen Aggression“ Israels. Außenminister Aiman al-Safadi sagte auf X, der Angriff stelle einen eklatanten Verstoß gegen das Völkerrecht dar. Der Angriff sei eine Fortsetzung der „brutalen israelischen Aggression“, die die Sicherheit und Stabilität der gesamten Region gefährde.
- Der einflussreiche Golfstaat Saudi-Arabien sprach von einem eklatanten Verstoß gegen die katarische Souveränität. Das Außenministerium warnte vor den „schwerwiegenden Folgen“ Israels anhaltender Angriffe für die Region. Riad bekundete volle Solidarität mit Katar. Saudi-Arabiens Kronprinz und faktischer Herrscher, Mohammed bin Salman, bekräftigte, dass das Königreich alle Mittel einsetzt, um Katar bei der Wahrung seiner Sicherheit und Souveränität zu unterstützen.
- Ägypten forderte die internationale Gemeinschaft auf, zu handeln und Verantwortliche zur Rechenschaft zu ziehen. Der Angriff stelle einen „gefährlichen Präzedenzfall“ dar und sei eine inakzeptable Entwicklung, teilte das Büro des Präsidenten Abdel Fattah al-Sisi mit. Die Eskalation Israels untergrabe die internationalen Bemühungen zur Deeskalation. Neben den USA und - bisher auch - Katar vermittelt Ägypten zwischen den Konfliktparteien im Gaza-Krieg.
- Die Arabische Liga bezeichnete den Angriff als inakzeptable Verletzung der katarischen Souveränität.
- Der palästinensische Präsident Mahmud Abbas kritisierte den „brutalen Angriff auf Katar“, der die Sicherheit und Stabilität der Region gefährde.
- Der emiratische Präsidentenberater Anwar Gargasch nannte den Angriff eine „heimtückische israelische Attacke“. Die Vereinigten Arabischen Staaten ständen fest an der Seite ihres Schwesterstaats Katar.
Juri Auel
Netanjahu: Angriff auf Hamas in Katar von Israel initiiert
Israel übernimmt laut Ministerpräsident Benjamin Netanjahu die volle Verantwortung für den Angriff auf die Führungsspitze der Islamistenorganisation Hamas in Katar. „Die heutige Aktion gegen die führenden Terroristenführer der Hamas war eine völlig unabhängige israelische Operation. Israel hat sie initiiert, Israel hat sie durchgeführt“, hieß es in einer Stellungnahme von Netanjahus Büro.
Der israelische Fernsehsender Channel 12 hatte zuvor berichtet, dass US-Präsident Donald Trump dem Angriff vorab zugestimmt habe. Das wäre brisant, denn Katar ist ein wichtiger Verbündeter der USA, es gibt einen großen US-Militärstützpunkt in dem Land.
Der israelische Fernsehsender Channel 12 hatte zuvor berichtet, dass US-Präsident Donald Trump dem Angriff vorab zugestimmt habe. Das wäre brisant, denn Katar ist ein wichtiger Verbündeter der USA, es gibt einen großen US-Militärstützpunkt in dem Land.
Juri Auel
Israels Armee greift Hamas-Spitze in Katar an
Israels Armee hat eigenen Angaben zufolge die Führungsspitze der Hamas in Doha angegriffen. Der höchstrangige Hamas-Anführer im Ausland, Chalil al-Haja, soll den Angriff nach Angaben eines Mitglieds der islamistischen Terrororganisation überlebt haben. Ein Sohn al-Hajas sowie dessen Büroleiter seien aber getötet worden, sagte ein Hamas-Mitglied gegenüber dem katarischen Nachrichtenkanal Al Jazeera. Auch andere arabische Medien mit Nähe zu Katar berichteten dies. Die Deutsche Presse-Agentur berichtet unter Berufung auf Hamas-Kreise, dass mehrere Menschen aus dem Umfeld der Hamas getötet worden seien. Auf ihren offiziellen Kanälen äußerte sich die Terrororganisation zunächst nicht.
„Jahrelang leiteten diese Mitglieder der Hamas-Führung die Operationen der Terrororganisation, sind direkt für das brutale Massaker vom 7. Oktober verantwortlich und orchestrierten und steuerten den Krieg gegen den Staat Israel“, teilte das israelische Militär mit. Die Armee spricht von einem "präzisen Angriff".
„Jahrelang leiteten diese Mitglieder der Hamas-Führung die Operationen der Terrororganisation, sind direkt für das brutale Massaker vom 7. Oktober verantwortlich und orchestrierten und steuerten den Krieg gegen den Staat Israel“, teilte das israelische Militär mit. Die Armee spricht von einem "präzisen Angriff".
Israel Defense Forces on Twitter / X
The IDF and ISA conducted a precise strike targeting the senior leadership of the Hamas terrorist organization. For years, these members of the Hamas leadership have led the terrorist organization's operations, are directly responsible for the brutal October 7 massacre, and…— Israel Defense Forces (@IDF) September 9, 2025
x.com
Katar verurteilte den Angriff scharf. Dieser habe auf Wohngegenden gezielt, in denen Mitglieder des Polit-Büros der Hamas wohnten, erklärte der Sprecher des katarischen Außenministeriums Madschid al-Ansari. Er sprach von einem „eklatanten Verstoß gegen alle internationalen Rechte und Normen“ und einer „ernsthaften Gefahr für die Sicherheit“ der Bevölkerung in Katar.
Nach Explosionen in der katarischen Hauptstadt war eine große Rauchwolke zu sehen, wie die Fernsehsender Al-Arabija und Al Jazeera berichteten. Katar vermittelt zusammen mit Ägypten und den USA im Gaza-Krieg zwischen Israel und der Hamas. Die Verhandlungen um eine Waffenruhe kommen aber seit Monaten nicht voran. Israels Regierung beabsichtigt unterdessen, die Stadt Gaza militärisch vollständig einzunehmen.
Linus Freymark
Banksy kritisiert Umgang mit Palästina-Protesten
Mit einem Graffito hat der Streetart-Künstler Banksy in London für Aufsehen gesorgt. Das Werk zeigt einen Richter, der sich in bedrohlicher Pose über einem Demonstranten aufrichtet und kritisiert das britische Verbot einer radikalen pro-palästinensischen Gruppe, gegen das es in Großbritannien Massenproteste gegeben hatte.
Das Grafitto erregt auch deshalb Aufsehen, weil es am Queen's Building zu sehen ist - einem Gebäude des Justizzentrums, um das strenge Sicherheitsvorkehrungen herrschen. Lange wird Banksys Werk dort aber nicht zu sehen sein: Die Behörden kündigten an, es rasch von dem denkmalgeschützten Gebäude zu entfernen.
Das Grafitto erregt auch deshalb Aufsehen, weil es am Queen's Building zu sehen ist - einem Gebäude des Justizzentrums, um das strenge Sicherheitsvorkehrungen herrschen. Lange wird Banksys Werk dort aber nicht zu sehen sein: Die Behörden kündigten an, es rasch von dem denkmalgeschützten Gebäude zu entfernen.
Justin Tallis/AFP
Kassian Stroh
Israels Armee: Alle Bewohner sollen Gaza-Stadt verlassen
Die israelischen Streitkräfte rufen zu einer Evakuierung von ganz Gaza-Stadt auf. Alle Bewohner sollten die Stadt sofort verlassen, bevor es dort eine groß angelegte Bodenoffensive gegen die Hamas gebe, schreibt ein Militärsprecher auf Arabisch auf X. Bisher hatte die Armee immer nur Bewohner einzelner Straßenzüge oder Viertel zur Flucht aufgerufen, nicht der ganzen Stadt. Sie sollten Gaza-Stadt Richtung Süden verlassen und die sogenannte "Schutzzone" Al-Mawasi aufsuchen.
Die Armee sei "entschlossen, die Hamas zu besiegen, und wird im Gebiet von Gaza-Stadt mit großer Kraft operieren, so wie sie es im gesamten Gazastreifen getan hat“, heißt es in dem Tweet. Am Montagabend hatte Ministerpräsident Benjamin Netanjahu gesagt: „Ich sage den Bewohnern von Gaza, ich nutze diese Gelegenheit und hören Sie mir aufmerksam zu: Sie wurden gewarnt - gehen Sie jetzt!"
Netanjahus Regierung beabsichtigt, die Stadt Gaza militärisch vollständig einzunehmen. Nach jüngsten Schätzungen hielten sich dort bis zuletzt etwa eine Million Menschen auf. Netanjahu sagte am Sonntag, bislang hätten rund 100 000 Palästinenser die Stadt verlassen.
Die Armee sei "entschlossen, die Hamas zu besiegen, und wird im Gebiet von Gaza-Stadt mit großer Kraft operieren, so wie sie es im gesamten Gazastreifen getan hat“, heißt es in dem Tweet. Am Montagabend hatte Ministerpräsident Benjamin Netanjahu gesagt: „Ich sage den Bewohnern von Gaza, ich nutze diese Gelegenheit und hören Sie mir aufmerksam zu: Sie wurden gewarnt - gehen Sie jetzt!"
Netanjahus Regierung beabsichtigt, die Stadt Gaza militärisch vollständig einzunehmen. Nach jüngsten Schätzungen hielten sich dort bis zuletzt etwa eine Million Menschen auf. Netanjahu sagte am Sonntag, bislang hätten rund 100 000 Palästinenser die Stadt verlassen.
Patrick Wehner
Syrien verurteilt israelische Luftangriffe auf drei Ziele im Land
Das syrische Außenministerium verurteilt israelische Luftangriffe auf drei Ziele in Syrien als "eklatante Verletzung" seiner Souveränität. Die Angriffe seien Teil einer anhaltenden Reihe von Eskalationen Israels gegen syrisches Gebiet, heißt es in einer Erklärung des Außenministeriums. Den syrischen Staatsmedien zufolge hatten sich die Angriffe am Montag gegen die Umgebung der zentralsyrischen Stadt Homs, der Küstenstadt Latakia sowie gegen die historische Stadt Palmyra gerichtet. Über das Ausmaß oder die Auswirkungen der Angriffe machten die syrischen Medien keine Angaben. Eine Stellungnahme Israels lag zunächst nicht vor.
Patrick Wehner
Palästinenser: Israels Armee tötet zwei 14-Jährige durch Schüsse
Zwei 14-Jährige sind im Westjordanland palästinensischen Angaben zufolge durch Schüsse israelischer Soldaten getötet worden. Zwei weitere Palästinenser wurden in der Stadt Dschenin verletzt, einer von ihnen schwer, wie das palästinensische Gesundheitsministerium in Ramallah mitteilte. Israels Armee teilte mit, die Einzelheiten des Vorfalls würden derzeit geprüft.
Palästinensischen Medien zufolge versuchten mehrere Anwohner des Flüchtlingsviertels der Stadt, Habseligkeiten aus ihren Häusern zu holen. Israels Armee habe das Feuer auf sie eröffnet. Das israelische Militär ist seit Anfang des Jahres in der Gegend im Norden des Westjordanlands im Einsatz, um dort eigenen Angaben nach gegen Terrororganisationen vorzugehen. Viele Bewohner des Flüchtlingsviertels, das als Hochburg militanter Palästinenser gilt, flüchteten.
Israels Militär teilte auf Anfrage mit, in einem Sperrgebiet hätten sich mehrere Verdächtige israelischen Soldaten genähert und eine Bedrohung für sie dargestellt. Aufforderungen, Abstand zu halten, hätten die Verdächtigen ignoriert. Die Soldaten hätten deshalb "den Standardverfahren entsprechend" gehandelt. Einzelheiten dazu nannte die israelische Armee nicht. Auch Angaben zu Toten und Verletzten bei dem Vorfall machte sie nicht.
Palästinensischen Medien zufolge versuchten mehrere Anwohner des Flüchtlingsviertels der Stadt, Habseligkeiten aus ihren Häusern zu holen. Israels Armee habe das Feuer auf sie eröffnet. Das israelische Militär ist seit Anfang des Jahres in der Gegend im Norden des Westjordanlands im Einsatz, um dort eigenen Angaben nach gegen Terrororganisationen vorzugehen. Viele Bewohner des Flüchtlingsviertels, das als Hochburg militanter Palästinenser gilt, flüchteten.
Israels Militär teilte auf Anfrage mit, in einem Sperrgebiet hätten sich mehrere Verdächtige israelischen Soldaten genähert und eine Bedrohung für sie dargestellt. Aufforderungen, Abstand zu halten, hätten die Verdächtigen ignoriert. Die Soldaten hätten deshalb "den Standardverfahren entsprechend" gehandelt. Einzelheiten dazu nannte die israelische Armee nicht. Auch Angaben zu Toten und Verletzten bei dem Vorfall machte sie nicht.
Juri Auel
Netanjahu: Militär bereitet "Bodenmanöver" in Gaza-Stadt vor
Israels Ministerpräsident Benjamin Netanjahu fordert die Bewohner von Gaza-Stadt auf, das Gebiet sofort zu verlassen. "Ich sage den Bewohnern von Gaza, ich nutze diese Gelegenheit und hören Sie mir aufmerksam zu: Sie wurden gewarnt - gehen Sie jetzt!" Die israelischen Streitkräfte würden sich "jetzt organisieren und in Gaza-Stadt für ein Bodenmanöver versammeln". Zur Vorbereitung dessen habe die Luftwaffe dort binnen zwei Tagen bereits 50 Hochhäuser zerstört.
Linus Freymark
Wadephul verurteilt "feigen Terroranschlag"
Der deutsche Außenminister Johann Wadephul hat den Anschlag in Jerusalem mit mindestens sechs Toten scharf verurteilt. Er sei zutiefst schockiert über "den feigen Terroranschlag", schrieb der CDU-Politiker auf der Plattform X. "Meine Gedanken sind bei den Angehörigen der Opfer. Den Verletzten wünsche ich eine schnelle Genesung."
Israels Ministerpräsident Benjamin Netanjahu hielt eine Sicherheitsberatung ab und besuchte den Ort des Anschlags. Sicherheitskräfte seien auf der Jagd nach mutmaßlichen Helfern der Attentäter, sagte Netanjahu. "Wir werden jeden erreichen, der ihnen geholfen und sie ausgesandt hat, und wir werden noch härtere Schritte ergreifen", sagte der Regierungschef. "Wir befinden uns im Krieg, in einem intensiven Krieg gegen den Terror an mehreren Fronten." Israels Staatspräsident Izchak Herzog erklärte, der "schockierende Anschlag" erinnere daran, "dass wir gegen das absolute Böse kämpfen".
Der palästinensische Präsident Mahmud Abbas bekräftigte seine Ablehnung von Gewalt und verurteilte "jegliche Angriffe auf palästinensische und israelische Zivilisten" sowie "alle Formen von Gewalt und Terrorismus".
Gleichzeitig sagte Abbas, Sicherheit und Stabilität in der Region könnten nur durch ein Ende der israelischen Besatzung palästinensischer Gebiete, einen Stopp von "Taten des Völkermords" im Gazastreifen sowie von "Terrorismus der (israelischen) Siedler im gesamten Westjordanland" erzielt werden. Abbas ist Chef der Palästinensischen Autonomiebehörde, die Teile des Westjordanlandes verwaltet und die offizielle Vertretung des palästinensischen Volkes auf internationaler Ebene ist. Die islamistische Terrororganisation Hamas gilt als Rivalin der Fatah-Bewegung von Abbas.
Israels Ministerpräsident Benjamin Netanjahu hielt eine Sicherheitsberatung ab und besuchte den Ort des Anschlags. Sicherheitskräfte seien auf der Jagd nach mutmaßlichen Helfern der Attentäter, sagte Netanjahu. "Wir werden jeden erreichen, der ihnen geholfen und sie ausgesandt hat, und wir werden noch härtere Schritte ergreifen", sagte der Regierungschef. "Wir befinden uns im Krieg, in einem intensiven Krieg gegen den Terror an mehreren Fronten." Israels Staatspräsident Izchak Herzog erklärte, der "schockierende Anschlag" erinnere daran, "dass wir gegen das absolute Böse kämpfen".
Der palästinensische Präsident Mahmud Abbas bekräftigte seine Ablehnung von Gewalt und verurteilte "jegliche Angriffe auf palästinensische und israelische Zivilisten" sowie "alle Formen von Gewalt und Terrorismus".
Gleichzeitig sagte Abbas, Sicherheit und Stabilität in der Region könnten nur durch ein Ende der israelischen Besatzung palästinensischer Gebiete, einen Stopp von "Taten des Völkermords" im Gazastreifen sowie von "Terrorismus der (israelischen) Siedler im gesamten Westjordanland" erzielt werden. Abbas ist Chef der Palästinensischen Autonomiebehörde, die Teile des Westjordanlandes verwaltet und die offizielle Vertretung des palästinensischen Volkes auf internationaler Ebene ist. Die islamistische Terrororganisation Hamas gilt als Rivalin der Fatah-Bewegung von Abbas.
Kassian Stroh
UN-Hochkommissar: Israels Politik muss vor Gericht
Der UN-Hochkommissar für Menschenrechte, Volker Türk, hat Israels Krieg im Gazastreifen erneut scharf kritisiert. Er forderte einen Lieferstopp für Waffen an Israel, mit denen das Kriegsvölkerrecht verletzt werden könnte. Israel warf er zum Auftakt der Sitzung des UN-Menschenrechtsrats in Genf "ein Kriegsverbrechen nach dem anderen" vor, der Weltgemeinschaft Versagen. "Wir müssen jetzt handeln, um das Gemetzel zu beenden."
Israel müsse sich für seine Kriegsführung vor dem Internationalen Gerichtshof verantworten, sagte Türk. Er nannte als Gründe unter anderem die massenhafte Tötung von Palästinensern, die Zerstörung und das "unbeschreibliche Leid" der Zivilbevölkerung. "Ich bin entsetzt über die offene Verwendung von Völkermordrhetorik und die schändliche Entmenschlichung der Palästinenser durch hochrangige israelische Beamte", sagte Türk.
Israel müsse sich für seine Kriegsführung vor dem Internationalen Gerichtshof verantworten, sagte Türk. Er nannte als Gründe unter anderem die massenhafte Tötung von Palästinensern, die Zerstörung und das "unbeschreibliche Leid" der Zivilbevölkerung. "Ich bin entsetzt über die offene Verwendung von Völkermordrhetorik und die schändliche Entmenschlichung der Palästinenser durch hochrangige israelische Beamte", sagte Türk.
„Die internationale Gemeinschaft versagt in ihrer Pflicht. Wir versagen gegenüber dem palästinensischen Volk in Gaza. Wo bleiben die entschlossenen Schritte, um Völkermord in Gaza zu verhindern? Warum tun die Länder nicht mehr, um Gräueltaten zu verhindern?“Volker Türk, UN-Hochkommissar für Menschenrechte
Die israelische Vertretung in Genf warf Türk vor, von "antiisraelischem Aktivismus" geleitet zu werden. "Anstatt sich mit dem Recht der Israelis auf ein Leben in Frieden und Sicherheit und den umfangreichen Maßnahmen Israels zur Linderung der durch die Hamas in Gaza verursachten Leiden der Zivilbevölkerung zu befassen, verbreitet der Hochkommissar weiterhin verleumderische Rhetorik und untergräbt die Sicherheit des jüdischen Staates", teilte Botschafter Daniel Meron mit.
Kassian Stroh
Sechs Tote und mehrere Schwerverletzte bei Angriff in Jerusalem
Bei einem Anschlag in Jerusalem sind nach Angaben von Sanitätern mindestens sechs Menschen getötet worden. Bei den Opfern handelte es sich nach Krankenhausangaben und laut Sanitätern um fünf Männer und eine Frau. Nach Angaben des israelischen Rettungsdienstes Magen David wurden vier männliche Opfer am Ort des Anschlags für tot erklärt, die anderen beiden starben später an den Folgen ihrer schweren Verletzungen. Wie der Rettungsdienst mitteilte, wurden insgesamt zwölf Personen in Krankenhäuser gebracht. Sieben davon hätten schwere Verletzungen erlitten.
Die Polizei teilte mit, man gehe von einem Anschlag aus. Zufahrtswege seien gesperrt worden. Der Rettungsdienst Zaka berichtete, zwei mutmaßlich palästinensische Täter seien getötet worden. Die beiden Attentäter waren nach Polizeiangaben am Morgen in einem Fahrzeug zur Ramon-Kreuzung im Norden Jerusalems gekommen. An einer Bushaltestelle hätten sie das Feuer eröffnet. Ein Sicherheitsbeamter und ein bewaffneter Zivilist hätten auf sie geschossen und sie "ausgeschaltet". Zahlreiche Polizeikräfte seien zur Sicherung des Anschlagsorts im Einsatz, auch mit Sprengstoffexperten. Forensische Teams kümmerten sich um die Spurensicherung.
Ein Wachmann aus einem naheliegenden Busbahnhof sagte dem israelischen TV-Sender Channel 13, zwei bewaffnete Männer seien in einen Bus eingedrungen, es seien Schüsse gefallen. "Der Bus ist vorn von Schüssen durchlöchert", sagte er. Einer der Angreifer habe auch ein Messer getragen.
"Als ich am Einsatzort ankam, sah ich mehrere Schussverletzte am Boden liegen, einige von ihnen waren bewusstlos", berichtete ein Sanitäter. "Ich leistete einem etwa 45-jährigen schwer verletzten Mann medizinische Hilfe." Der durch Schüsse getroffene Mann sei bei Bewusstsein gewesen und ins Krankenhaus gebracht worden.
Die Polizei teilte mit, man gehe von einem Anschlag aus. Zufahrtswege seien gesperrt worden. Der Rettungsdienst Zaka berichtete, zwei mutmaßlich palästinensische Täter seien getötet worden. Die beiden Attentäter waren nach Polizeiangaben am Morgen in einem Fahrzeug zur Ramon-Kreuzung im Norden Jerusalems gekommen. An einer Bushaltestelle hätten sie das Feuer eröffnet. Ein Sicherheitsbeamter und ein bewaffneter Zivilist hätten auf sie geschossen und sie "ausgeschaltet". Zahlreiche Polizeikräfte seien zur Sicherung des Anschlagsorts im Einsatz, auch mit Sprengstoffexperten. Forensische Teams kümmerten sich um die Spurensicherung.
Ein Wachmann aus einem naheliegenden Busbahnhof sagte dem israelischen TV-Sender Channel 13, zwei bewaffnete Männer seien in einen Bus eingedrungen, es seien Schüsse gefallen. "Der Bus ist vorn von Schüssen durchlöchert", sagte er. Einer der Angreifer habe auch ein Messer getragen.
"Als ich am Einsatzort ankam, sah ich mehrere Schussverletzte am Boden liegen, einige von ihnen waren bewusstlos", berichtete ein Sanitäter. "Ich leistete einem etwa 45-jährigen schwer verletzten Mann medizinische Hilfe." Der durch Schüsse getroffene Mann sei bei Bewusstsein gewesen und ins Krankenhaus gebracht worden.