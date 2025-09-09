Viele Angaben stammen von Konfliktparteien und lassen sich teilweise nicht unabhängig überprüfen. Für unseren Liveblog verwenden wir neben eigenen Recherchen Material der Nachrichtenagenturen dpa, Reuters, epd, KNA und Bloomberg.
Wichtige Updates
Palästinenser: Israels Armee tötet zwei 14-Jährige durch Schüsse
Netanjahu: Militär bereitet "Bodenmanöver" in Gaza-Stadt vor
Sechs Tote und mehrere Schwerverletzte bei Angriff in Jerusalem
Spanien verkündet Waffenembargo gegen Israel
Trump erteilt Hamas „letzte Warnung“
Kassian Stroh
Israel ruft zu vollständiger Evakuierung von Gaza-Stadt auf
Die israelischen Streitkräfte rufen zu einer Evakuierung von ganz Gaza-Stadt auf. Alle Bewohner sollten die Stadt sofort verlassen, bevor es dort eine groß angelegte Bodenoffensive gegen die Hamas gebe, schreibt ein Armeesprecher auf Arabisch auf X. Bisher hatte die Armee immer nur Bewohner einzelner Straßenzüge oder Viertel zur Flucht aufgerufen, nicht der ganzen Stadt. Sie sollten Gaza-Stadt Richtung Süden verlassen und die sogenannte "Schutzzone" Al-Mawasi aufsuchen.
Die Armee sei "entschlossen, die Hamas zu besiegen, und wird im Gebiet von Gaza-Stadt mit großer Kraft operieren, so wie sie es im gesamten Gazastreifen getan hat“, heißt es in dem Tweet. Am Montagabend hatte Ministerpräsident Benjamin Netanjahu gesagt: „Ich sage den Bewohnern von Gaza, ich nutze diese Gelegenheit und hören Sie mir aufmerksam zu: Sie wurden gewarnt - gehen Sie jetzt!"
Patrick Wehner
Syrien verurteilt israelische Luftangriffe auf drei Ziele im Land
Das syrische Außenministerium verurteilt israelische Luftangriffe auf drei Ziele in Syrien als "eklatante Verletzung" seiner Souveränität. Die Angriffe seien Teil einer anhaltenden Reihe von Eskalationen Israels gegen syrisches Gebiet, heißt es in einer Erklärung des Außenministeriums. Den syrischen Staatsmedien zufolge hatten sich die Angriffe am Montag gegen die Umgebung der zentralsyrischen Stadt Homs, der Küstenstadt Latakia sowie gegen die historische Stadt Palmyra gerichtet. Über das Ausmaß oder die Auswirkungen der Angriffe machten die syrischen Medien keine Angaben. Eine Stellungnahme Israels lag zunächst nicht vor.
Patrick Wehner
Palästinenser: Israels Armee tötet zwei 14-Jährige durch Schüsse
Zwei 14-Jährige sind im Westjordanland palästinensischen Angaben zufolge durch Schüsse israelischer Soldaten getötet worden. Zwei weitere Palästinenser wurden in der Stadt Dschenin verletzt, einer von ihnen schwer, wie das palästinensische Gesundheitsministerium in Ramallah mitteilte. Israels Armee teilte mit, die Einzelheiten des Vorfalls würden derzeit geprüft.
Palästinensischen Medien zufolge versuchten mehrere Anwohner des Flüchtlingsviertels der Stadt, Habseligkeiten aus ihren Häusern zu holen. Israels Armee habe das Feuer auf sie eröffnet. Das israelische Militär ist seit Anfang des Jahres in der Gegend im Norden des Westjordanlands im Einsatz, um dort eigenen Angaben nach gegen Terrororganisationen vorzugehen. Viele Bewohner des Flüchtlingsviertels, das als Hochburg militanter Palästinenser gilt, flüchteten.
Israels Militär teilte auf Anfrage mit, in einem Sperrgebiet hätten sich mehrere Verdächtige israelischen Soldaten genähert und eine Bedrohung für sie dargestellt. Aufforderungen, Abstand zu halten, hätten die Verdächtigen ignoriert. Die Soldaten hätten deshalb "den Standardverfahren entsprechend" gehandelt. Einzelheiten dazu nannte die israelische Armee nicht. Auch Angaben zu Toten und Verletzten bei dem Vorfall machte sie nicht.
Juri Auel
Netanjahu: Militär bereitet "Bodenmanöver" in Gaza-Stadt vor
Israels Ministerpräsident Benjamin Netanjahu fordert die Bewohner von Gaza-Stadt auf, das Gebiet sofort zu verlassen. "Ich sage den Bewohnern von Gaza, ich nutze diese Gelegenheit und hören Sie mir aufmerksam zu: Sie wurden gewarnt - gehen Sie jetzt!" Die israelischen Streitkräfte würden sich "jetzt organisieren und in Gaza-Stadt für ein Bodenmanöver versammeln". Zur Vorbereitung dessen habe die Luftwaffe dort binnen zwei Tagen bereits 50 Hochhäuser zerstört.
Linus Freymark
Wadephul verurteilt "feigen Terroranschlag"
Der deutsche Außenminister Johann Wadephul hat den Anschlag in Jerusalem mit mindestens sechs Toten scharf verurteilt. Er sei zutiefst schockiert über "den feigen Terroranschlag", schrieb der CDU-Politiker auf der Plattform X. "Meine Gedanken sind bei den Angehörigen der Opfer. Den Verletzten wünsche ich eine schnelle Genesung."
Israels Ministerpräsident Benjamin Netanjahu hielt eine Sicherheitsberatung ab und besuchte den Ort des Anschlags. Sicherheitskräfte seien auf der Jagd nach mutmaßlichen Helfern der Attentäter, sagte Netanjahu. "Wir werden jeden erreichen, der ihnen geholfen und sie ausgesandt hat, und wir werden noch härtere Schritte ergreifen", sagte der Regierungschef. "Wir befinden uns im Krieg, in einem intensiven Krieg gegen den Terror an mehreren Fronten." Israels Staatspräsident Izchak Herzog erklärte, der "schockierende Anschlag" erinnere daran, "dass wir gegen das absolute Böse kämpfen".
Der palästinensische Präsident Mahmud Abbas bekräftigte seine Ablehnung von Gewalt und verurteilte "jegliche Angriffe auf palästinensische und israelische Zivilisten" sowie "alle Formen von Gewalt und Terrorismus".
Gleichzeitig sagte Abbas, Sicherheit und Stabilität in der Region könnten nur durch ein Ende der israelischen Besatzung palästinensischer Gebiete, einen Stopp von "Taten des Völkermords" im Gazastreifen sowie von "Terrorismus der (israelischen) Siedler im gesamten Westjordanland" erzielt werden. Abbas ist Chef der Palästinensischen Autonomiebehörde, die Teile des Westjordanlandes verwaltet und die offizielle Vertretung des palästinensischen Volkes auf internationaler Ebene ist. Die islamistische Terrororganisation Hamas gilt als Rivalin der Fatah-Bewegung von Abbas.
Kassian Stroh
UN-Hochkommissar: Israels Politik muss vor Gericht
Der UN-Hochkommissar für Menschenrechte, Volker Türk, hat Israels Krieg im Gazastreifen erneut scharf kritisiert. Er forderte einen Lieferstopp für Waffen an Israel, mit denen das Kriegsvölkerrecht verletzt werden könnte. Israel warf er zum Auftakt der Sitzung des UN-Menschenrechtsrats in Genf "ein Kriegsverbrechen nach dem anderen" vor, der Weltgemeinschaft Versagen. "Wir müssen jetzt handeln, um das Gemetzel zu beenden."
Israel müsse sich für seine Kriegsführung vor dem Internationalen Gerichtshof verantworten, sagte Türk. Er nannte als Gründe unter anderem die massenhafte Tötung von Palästinensern, die Zerstörung und das "unbeschreibliche Leid" der Zivilbevölkerung. "Ich bin entsetzt über die offene Verwendung von Völkermordrhetorik und die schändliche Entmenschlichung der Palästinenser durch hochrangige israelische Beamte", sagte Türk.
Israel müsse sich für seine Kriegsführung vor dem Internationalen Gerichtshof verantworten, sagte Türk. Er nannte als Gründe unter anderem die massenhafte Tötung von Palästinensern, die Zerstörung und das "unbeschreibliche Leid" der Zivilbevölkerung. "Ich bin entsetzt über die offene Verwendung von Völkermordrhetorik und die schändliche Entmenschlichung der Palästinenser durch hochrangige israelische Beamte", sagte Türk.
„Die internationale Gemeinschaft versagt in ihrer Pflicht. Wir versagen gegenüber dem palästinensischen Volk in Gaza. Wo bleiben die entschlossenen Schritte, um Völkermord in Gaza zu verhindern? Warum tun die Länder nicht mehr, um Gräueltaten zu verhindern?“Volker Türk, UN-Hochkommissar für Menschenrechte
Die israelische Vertretung in Genf warf Türk vor, von "antiisraelischem Aktivismus" geleitet zu werden. "Anstatt sich mit dem Recht der Israelis auf ein Leben in Frieden und Sicherheit und den umfangreichen Maßnahmen Israels zur Linderung der durch die Hamas in Gaza verursachten Leiden der Zivilbevölkerung zu befassen, verbreitet der Hochkommissar weiterhin verleumderische Rhetorik und untergräbt die Sicherheit des jüdischen Staates", teilte Botschafter Daniel Meron mit.
Kassian Stroh
Sechs Tote und mehrere Schwerverletzte bei Angriff in Jerusalem
Bei einem Anschlag in Jerusalem sind nach Angaben von Sanitätern mindestens sechs Menschen getötet worden. Bei den Opfern handelte es sich nach Krankenhausangaben und laut Sanitätern um fünf Männer und eine Frau. Nach Angaben des israelischen Rettungsdienstes Magen David wurden vier männliche Opfer am Ort des Anschlags für tot erklärt, die anderen beiden starben später an den Folgen ihrer schweren Verletzungen. Wie der Rettungsdienst mitteilte, wurden insgesamt zwölf Personen in Krankenhäuser gebracht. Sieben davon hätten schwere Verletzungen erlitten.
Die Polizei teilte mit, man gehe von einem Anschlag aus. Zufahrtswege seien gesperrt worden. Der Rettungsdienst Zaka berichtete, zwei mutmaßlich palästinensische Täter seien getötet worden. Die beiden Attentäter waren nach Polizeiangaben am Morgen in einem Fahrzeug zur Ramon-Kreuzung im Norden Jerusalems gekommen. An einer Bushaltestelle hätten sie das Feuer eröffnet. Ein Sicherheitsbeamter und ein bewaffneter Zivilist hätten auf sie geschossen und sie "ausgeschaltet". Zahlreiche Polizeikräfte seien zur Sicherung des Anschlagsorts im Einsatz, auch mit Sprengstoffexperten. Forensische Teams kümmerten sich um die Spurensicherung.
Ein Wachmann aus einem naheliegenden Busbahnhof sagte dem israelischen TV-Sender Channel 13, zwei bewaffnete Männer seien in einen Bus eingedrungen, es seien Schüsse gefallen. "Der Bus ist vorn von Schüssen durchlöchert", sagte er. Einer der Angreifer habe auch ein Messer getragen.
"Als ich am Einsatzort ankam, sah ich mehrere Schussverletzte am Boden liegen, einige von ihnen waren bewusstlos", berichtete ein Sanitäter. "Ich leistete einem etwa 45-jährigen schwer verletzten Mann medizinische Hilfe." Der durch Schüsse getroffene Mann sei bei Bewusstsein gewesen und ins Krankenhaus gebracht worden.
Kassian Stroh
Spanien verkündet Waffenembargo gegen Israel
Spaniens Ministerpräsident Pedro Sánchez verhängt ein Waffenembargo gegen Israel. Dies ist Teil eines Aktionsplanes, der nach seinen Worten dazu beitragen soll, "den Völkermord in Gaza zu stoppen". Zu den insgesamt neun Maßnahmen, die sofort in Kraft treten sollen, gehört außerdem ein Einreiseverbot für Personen, die unmittelbar an dem "Massaker" beteiligt sind.
„Spanien wird auf der richtigen Seite der Geschichte stehen.“Der spanische Ministerpräsident Pedro Sánchez
Konkret untersagt Spanien Schiffen und Flugzeugen mit Waffen für Israel die Nutzung seiner Häfen und seines Luftraums. Geplant sei auch ein Embargo für Waren aus jüdischen Siedlungen im besetzten Westjordanland. Sanchez kündigte zudem an, die Hilfe für die Palästinensische Autonomiebehörde und das UN-Palästinenserhilfswerk UNRWA aufzustocken.
Auf das Einreiseverbot antwortete die israelische Regierung, die der spanischen Regierung Antisemitismus vorwirft, mit einem Einreiseverbot für Arbeitsministerin Yolanda Diaz und Jugendministerin Sira Rego.
Auf das Einreiseverbot antwortete die israelische Regierung, die der spanischen Regierung Antisemitismus vorwirft, mit einem Einreiseverbot für Arbeitsministerin Yolanda Diaz und Jugendministerin Sira Rego.
Patrick Wehner
Trump erteilt Hamas „letzte Warnung“
Mit einer „letzten Warnung“ an die islamistische Terrororganisation Hamas will will US-Präsident Trump kurz vor Israels drohender Großoffensive in der Stadt Gaza eine diplomatische Lösung erzwingen. Israel habe seine Bedingungen akzeptiert, es sei an der Zeit, dass auch die Hamas sie akzeptiere, schrieb Trump auf seiner Plattform Truth Social. „Das ist meine letzte Warnung, es wird keine weitere geben!“ Die Hamas zeigte sich kurz darauf zu „sofortigen Verhandlungen“ bereit. Man begrüße „jeden Schritt, der dazu beiträgt, die Aggression gegen unser Volk zu beenden“.
Trump hatte der Hamas bereits im März ein Ultimatum gestellt. Sie müsse sofort alle israelischen Geiseln und auch alle Leichen von Entführten übergeben, „oder es ist vorbei für Euch“, hatte er damals auf Truth Social geschrieben. Zu den Bedingungen des neuen Vorschlags machte Trump keine Angaben. Nach Informationen des israelischen Senders Channel 12 sieht der Vorschlag die Übergabe aller 48 Geiseln - sowohl der lebenden als auch der toten - am ersten Tag des Inkrafttretens einer Waffenruhe vor. Im Gegenzug werde Israels Armee ihre Offensive in der Stadt Gaza einstellen.
Ferner soll Israel demnach Tausende palästinensische Häftlinge aus Gefängnissen entlassen, darunter Hunderte, die wegen der Tötung von Israelis zu lebenslanger Haft verurteilt wurden. Dies berichtete auch das US-Nachrichtenportal Axios. Nach Ausrufung der Waffenrufe sollen demnach sofort Verhandlungen über die Bedingungen für ein Ende des Krieges beginnen - darunter Israels Forderung nach Entwaffnung der Hamas und der Forderung der Hamas nach einem vollständigen Rückzug der israelischen Streitkräfte aus dem Gazastreifen, berichtete Axios unter Berufung auf israelische Beamte. US-Präsident Trump werde sich dem Vorschlag zufolge „aktiv“ für die Beendigung des Krieges einsetzen, hieß es.
Nadja Lissok
Drohne der Huthi schlägt in Flughafen nahe Eilat ein
Eine Drohne aus dem Jemen hat den Flughafen Ramon in der Nähe der Stadt Eilat am Roten Meer getroffen. Sie sei in der Ankunftshalle eingeschlagen, teilte die israelische Flughafenbehörde mit. Starts und Landungen seien vorübergehend ausgesetzt worden. Mittlerweile ist der Betrieb wieder angelaufen. Unklar sei laut israelischen Behörden noch, ob die Drohne nach einem Abfangmanöver abgestürzt sei oder ob es sich um einen direkten Einschlag handele. Dem israelischen Rettungsdienst zufolge wurden zwei Menschen durch Splitter verletzt.
Der Flughafen Ramon liegt an der Grenze zu Jordanien und Ägypten und fertigt hauptsächlich Inlandsflüge ab. Die von Iran unterstützten Huthi-Rebellen in Jemen starten seit Beginn des Krieges im Gazastreifen immer wieder Raketen und Drohnen in Richtung Israel. Die Rebellen bezeichnen dies als Akt der Solidarität mit den Palästinensern.
Patrick Wehner
Großdemonstration in Israel für Gaza-Abkommen
Bei einer Großdemonstration in Jerusalem vor der Residenz von Ministerpräsident Benjamin Netanjahu haben Zehntausende Menschen ihrer Forderung nach einem Ende des Gaza-Krieges Nachdruck verliehen. Das Forum der Familien der weiter von der islamistischen Terrororganisation Hamas im Gazastreifen festgehaltenen Geiseln forderte Netanjahu auf, "unverzüglich eine Verhandlungsdelegation für Gespräche über die Beendigung des Krieges und die Rückkehr aller Geiseln zu entsenden". Die Hamas bekräftigte am Abend ihre Zustimmung zu einem Vorschlag internationaler Vermittler für eine Waffenruhe.
Drei Wochen seien vergangen, ohne dass Israel bisher auf die Antwort der Hamas an die Vermittler reagiert habe, hieß es in der Mitteilung des Forums der Geiselangehörigen. In einer weiteren Erklärung der Hamas vom Samstagabend hieß es, man sei offen "gegenüber jeglichen Ideen und Vorschlägen", die zu einem dauerhaften Waffenstillstand, einem vollständigen Rückzug der israelischen Truppen aus dem Gazastreifen, der Einfuhr von Hilfsgütern und einem Austausch der Geiseln gegen palästinensische Häftlinge "durch ernsthafte Verhandlungen" über die internationalen Vermittler führten.
Julia Bergmann
Israel greift Gaza-Stadt erneut an und zerstört weiteres Hochhaus
Bei einem erneuten Angriff auf Gaza-Stadt hat die israelische Armee Medienberichten zufolge ein weiteres Hochhaus zerstört. Das Militär hatte die Bewohner von Teilen von Gaza-Stadt zuvor zur sofortigen Evakuierung aufgefordert. Der arabischsprachige IDF-Sprecher Avichay Adraee hatte erklärt, das Militär bereite sich auf einen Angriff auf das Al-Ruya-Gebäude und nahegelegener Zelte vor. Dort befinde sich Terrorinfrastruktur der Hamas. Zivilisten wurden angewiesen, sich nach Süden in Richtung der ausgewiesenen humanitären Zone in Al-Mawasi nahe Chan Yunis zu begeben.
In der sogenannten humanitären Zone würden neben Infrastruktur wie Feldlazaretten, Wasserleitungen und Entsalzungsanlagen auch Lebensmittelvorräte bereitgestellt. Hintergrund sind die Pläne des Militärs, die Einsätze im Kampf gegen die radikal-islamische Hamas im Gazastreifen auszuweiten.
#عاجل ‼️ إنذار عاجل إلى سكان مدينة غزة في البلوكات 726, 727, 784, 786 وتحديدًا في عمارة الرؤيا المحددة بالأحمر والخيم المجاورة لها والواقعة في مفرق بيروت وشارع جامعة الدول العربية ⭕️سيهاجم جيش الدفاع المبنى في الوقت القريب نظرًا لوجود بنى تحتية إرهابية لحماس داخله أو بجواره… pic.twitter.com/6hil4BsCI5— افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) September 6, 2025
Die israelische Armee hatte das kleine Gebiet an der Mittelmeerküste bereits im Dezember 2023 zur "humanitären Zone" erklärt. Damals war sie gegen die islamistische Hamas im nördlichen und mittleren Gazastreifen vorgegangen und hatte die dortige Zivilbevölkerung aufgefordert, sich nach Al-Mawasi zu begeben.
Die Zone gilt schon jetzt als hoffnungslos überfüllt. Nach Angaben der Vereinten Nationen hielten sich dort im Juni dieses Jahres auf einer Fläche von rund neun Quadratkilometern 425 000 Menschen auf. Sie leben in riesigen Zeltlagern. UN-Organisationen beschreiben die Ausstattung mit Latrinen und Gemeinschaftstoiletten sowie die Müllentsorgung als nicht ausreichend. Auch die Kapazitäten der Feldkliniken seien angesichts der großen Zahl an Menschen ungenügend.
Die behelfsmäßigen Zelte für vertriebene Palästinenser in Al-Mawasi. Foto: Rizek Abdeljawad/XinHua/dpa
Philipp Saul
Schiitische Minister verlassen Sitzung – Regierung begrüßt Plan zur Entwaffnung der Hisbollah
Fünf der Hisbollah nahestehende Minister in Libanon haben eine mit Spannung erwartete Kabinettssitzung zur Entwaffnung der Schiitenmiliz aus Protest verlassen. Die Minister gingen libanesischen Medienberichten zufolge aus dem Raum, als Armeechef Joseph Haikal hinzukam. Er sollte einen in den letzten Wochen von der Armee ausgearbeiteten Plan vorstellen, alle Waffen unter staatliche Kontrolle zu bringen.
Die Sitzung wurde fortgesetzt und die libanesische Regierung reagierte positiv auf den Plan. Das Kabinett habe „die Präsentation des Armeechefs über den Plan zur Kenntnis genommen und begrüßt“, sagte Informationsminister Paul Morcos anschließend. Armeechef Rodolph Haikal habe die Details des Plans umfassend erläutert. Der Inhalt sowie die Beratungen dazu würden zunächst vertraulich behandelt. Die Armeeführung werde der Regierung monatlich über die Umsetzung des Plans Bericht erstatten. Die libanesische Armee werde diesen „entsprechend den verfügbaren Kapazitäten“ umsetzen. Wann mit der Umsetzung begonnen werden soll, dazu gab es keine Angaben.
Die Hisbollah hat in den vergangenen Jahren mit Unterstützung Irans eine Art Schattenstaat in Libanon aufgebaut und konnte durch ihren Einfluss immer wieder politische Prozesse blockieren oder behindern. Seit dem Krieg mit Israel im vergangenen Herbst gilt sie jedoch als stark geschwächt. Sie will einer Entwaffnung erst zustimmen, wenn Israel seine Angriffe in Libanon einstellt und verbleibende Truppen aus dem Süden des Landes abzieht. Trotz vereinbarter Waffenruhe greift Israel nahezu täglich weiter an. Israel und sein wichtigster Verbündeter, die USA, haben mehrfach betont, dass eine Entwaffnung Voraussetzung für mögliche deeskalierende Schritte Israels sei.
Der Schritt zur Entwaffnung der Miliz gilt in Libanon als politisch riskant. Beobachter fürchten, dem kleinen Mittelmeerstaat könnten eine weitere politische Krise, interne Spannungen oder auch ausgeweitete Angriffe Israels drohen.
Philipp Saul
Hamas veröffentlicht neues Geisel-Video – auch ein Deutscher ist zu sehen
Die Terrorgruppe Hamas hat ein neues Video zweier aus Israel entführter Geiseln veröffentlicht. Die Aufnahme zeigt zunächst den Israeli Guy Gilboa-Dalal in einem Auto. Der junge Mann sagt, dass er sich in der Stadt Gaza befinde und dass in der Gegend mehrere weitere Geiseln festgehalten würden. Diese sollen laut ihren Entführern während der geplanten israelischen Offensive dort bleiben, wie Gilboa-Dalal weiter schildert. Später ist er in einem Gespräch mit Alon Ohel zu sehen. Dieser hat neben der israelischen auch die deutsche Staatsbürgerschaft. Unter welchen Umständen das Video entstanden ist und ob Gilboa-Dalal aus freien Stücken oder unter Druck und Drohungen sprach, ist nicht klar. Angeblich stammt die Aufnahme von Ende August.
Israel verurteilt solche Geisel-Aufnahmen als psychologische Kriegsführung. Die Regierung von Ministerpräsident Benjamin Netanjahu plant die Einnahme der Stadt Gaza. Viele Geisel-Angehörige hingegen befürchten das Schlimmste für die Entführten, die dort vermutet werden.
Terroristen hatten Gilboa-Dalal und Ohel am 7. Oktober 2023 vom Nova-Musikfestival in den Gazastreifen verschleppt. Beide sind inzwischen 24 Jahre alt und seit nunmehr 700 Tagen in Geiselhaft. Von insgesamt 48 Geiseln, die sich in Gaza befinden, sind nach israelischen Informationen noch 20 am Leben.
Die Hamas hatte zuletzt vor gut einem halben Jahr Aufnahmen von Gilboa-Dalal verbreitet. Darin wurden er und ein zweiter entführter Israeli gezwungen, die im Rahmen eines Deals erfolgte Freilassung von drei Landsleuten mitanzusehen, während sie selbst weiter in der Gewalt der Islamisten blieben.
Guy Gilboa-Dalal im Propagandavideo der Hamas. Screenshot X
Philipp Saul
EU-Kommission distanziert sich von Genozid-Äußerung
Die EU-Kommission unter der Leitung von Ursula von der Leyen wird im Zusammenhang mit Israels militärischem Vorgehen im Gazastreifen vorerst nicht von Völkermord sprechen. Eine Sprecherin betonte in Brüssel, dass Vizepräsidentin Teresa Ribera nicht im Namen der Brüsseler Institution gesprochen habe, als sie am Donnerstag das Wort Genozid gebrauchte. Es gebe zu der Völkermord-Frage keine Position der EU-Kommission, sagte sie. Es sei an Gerichten, darüber zu entscheiden.
Die Spanierin Ribera hatte in einer Rede in der Pariser Eliteuniversität Sciences Po gesagt, der „Genozid in Gaza“ entlarve „Europas Versagen“, gemeinsam zu handeln und mit einer Stimme zu sprechen. Damit spielte sie darauf an, dass sich die EU-Staaten trotz der katastrophalen humanitären Lage im Gazastreifen bislang nicht auf eine von der EU-Kommission vorgeschlagene Strafmaßnahme gegen Israel verständigen konnten. Diese sieht eine Einstellung von Zusammenarbeit im Rahmen des Forschungsförderungsprogramms Horizon Europe vor.
In Israel löste Ribera Empörung aus. Ein Sprecher von Israels Außenministerium wies die Äußerung als haltlos und inakzeptabel zurück und warf Ribera vor, sich „zum Sprachrohr der Hamas-Propaganda“ gemacht zu haben.
