Viele Angaben stammen von Konfliktparteien und lassen sich teilweise nicht unabhängig überprüfen. Für unseren Liveblog verwenden wir neben eigenen Recherchen Material der Nachrichtenagenturen dpa, Reuters, epd, KNA und Bloomberg.
Wichtige Updates
Katar: Anruf der USA zu Israels Angriff zehn Minuten danach
Von der Leyen: EU-Kommission soll Zahlungen an Israel stoppen
Verteidigungsminister Katz: Israel wird seine Feinde überall treffen
Trump "nicht begeistert" über Israels Angriff in Katar
Merz verurteilt Israels Angriff in Katar als „nicht akzeptabel"
Philipp Saul
Katar lädt nach israelischem Angriff zu Sondergipfel ein
Nach dem israelischen Luftangriff in Katar lädt das Land zu einem Sondergipfel mit fast 60 arabischen und islamischen Staaten ein. Das Treffen der Arabischen Liga und der Organisation für Islamische Zusammenarbeit sei für diesen Sonntag und Montag geplant, berichtete die katarische Staatsagentur QNA. Vor dem Treffen der Monarchen, Staats- und Regierungschefs werde es am Sonntag einen vorbereitenden Gipfel auf Ebene der Außenminister geben. Die Staaten dürften dort vor allem nach einer gemeinsamen Haltung gegenüber Israel suchen.
Israels Premier Benjamin Netanjahu hatte nach dem offenbar fehlgeschlagenen Luftangriff auf die Führungsspitze der Hamas in Katar den Druck erhöht und das Land aufgefordert, die Hamas-Anführer auszuweisen: "Ich sage Katar und all den Ländern, die Terroristen Unterschlupf gewähren, entweder weist ihr sie aus oder zieht sie zur Rechenschaft. Denn wenn ihr es nicht tut, dann werden wir es tun."
Katar verurteilte "die ausdrücklichen Drohungen mit künftigen Verletzungen der staatlichen Souveränität", heißt es in einer auf X veröffentlichten Erklärung des Außenministeriums. Netanjahus Worte seien ein "beschämender Versuch", Israels Angriff zu rechtfertigen.
Linus Freymark
EU-Parlament fordert sofortigen Waffenstillstand und kritisiert Israel
Das Europaparlament fordert einen sofortigen Waffenstillstand im Gazastreifen und macht Israel schwere Vorwürfe. Eine Mehrheit der Abgeordneten stimmte für eine rechtlich unverbindliche Resolution, in der kritisiert wird, Israel behindere humanitäre Hilfe und verursache eine menschengemachte Hungersnot.
Die Resolution wurde von der sozialdemokratischen S&D-Fraktion, den Liberalen und den Grünen gemeinsam eingebracht. Auch aus der EVP-Fraktion, zu der unter anderem CDU und CSU gehören, gab es Unterstützung. Insgesamt stimmten 305 Abgeordnete für die Resolution, 151 dagegen, 122 enthielten sich.
Das EU-Parlament wirft Israel zudem vor, durch anhaltende Militäroperationen gegen die islamistische Hamas für unerträgliches Leid der palästinensischen Zivilbevölkerung im Gazastreifen verantwortlich zu sein. Die liberale Fraktionsvorsitzende Valérie Hayer sprach nach der Einigung auf die Resolution von einem wegweisenden Kompromiss. Die Regierung Netanyahu treibe mit ihrer militärischen Operation in Gaza einen systematischen Vertreibungsprozess voran, sagte der Vorsitzende der SPD-Gruppe, René Repasi.
Das Parlament unterstützte ausdrücklich die Ankündigung von Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen, die bilaterale EU-Unterstützung für Israel auf Eis zu legen, heißt es. Gleichzeitig teilte das Parlament mit: "Hamas und andere terroristische Gruppen sollen laut den Abgeordneten jegliche politische und militärische Kontrolle in Gaza verlieren."
Patrick Wehner
Katar: Ausdrückliche Drohungen Netanjahus unverantwortlich und rücksichtslos
In einer Mitteilung verurteilt das Außenministerium in Doha die "ausdrücklichen Drohungen" Netanjahus als "unverantwortlich und rücksichtslos". Netanjahu hatte Katar am Mittwoch gewarnt, die Vertreter der radikal-islamischen Hamas auszuweisen. Er sagte wörtlich: "Bringt sie vor Gericht. Denn wenn ihr das nicht tut, werden wir es tun."
Das Außenministerium in Doha erklärt dazu, die Einrichtung des Hamas-Büros in Katar sei im Rahmen der von den USA und Israel erbetenen Vermittlungsbemühungen erfolgt. Netanjahus Unterstellung, Katar beherberge die Hamas-Delegation heimlich, sei ein "verzweifelter Versuch, ein von der ganzen Welt verurteiltes Verbrechen zu rechtfertigen". Katar werde mit seinen Partnern zusammenarbeiten, um sicherzustellen, dass Netanjahu zur Rechenschaft gezogen werde.
Patrick Wehner
Katars Premier: Netanjahu zerstört Hoffnung für Geiseln
Israels versuchter Angriff auf die Führungsspitze der islamistischen Terrororganisation Hamas in Katar könnte nach Einschätzung des Ministerpräsidenten des Golfstaates negative Folgen für die Geiseln im Gazastreifen haben. "Ich denke, das, was Netanjahu gestern getan hat, hat jede Hoffnung für diese Geiseln zunichtegemacht", sagte der katarische Ministerpräsident Mohammed bin Abdulrahman Al Thani am Mittwoch in einem Interview des US-Fernsehsenders CNN.
Er habe sich am Morgen des Angriffs mit einer der Familien der Geiseln getroffen, wurde Al Thani von CNN zitiert. "Sie zählen auf diese (Waffenruhe-)Vermittlung, sie haben keine andere Hoffnung", sagte Al-Thani weiter. Katar vermittelt zusammen mit Ägypten und den USA im Gaza-Krieg zwischen Israel und der Hamas. In Gaza befinden sich noch 48 Geiseln, davon sind 20 nach israelischen Informationen noch am Leben. Angehörige hatten nach dem Angriff große Sorge über das Schicksal der Entführten geäußert.
Israels Luftwaffe hatte am Dienstag versucht, die Führungsspitze der Hamas in der katarischen Hauptstadt Doha anzugreifen. Ein Ziel war Berichten zufolge Chalil Al-Haja, der höchste Hamas-Führer im Ausland, der auch die Hamas-Delegation bei den indirekten Verhandlungen um eine Waffenruhe leitet. Nach Hamas-Angaben schlug die Attacke jedoch fehl, es sei kein Mitglied der Delegation getötet worden. Sechs Menschen seien aber ums Leben gekommen, darunter Al-Hajas Sohn und sein Büroleiter. Auf die Frage von CNN nach dem Verbleib Al-Hajas sagte Al Thani, es gebe derzeit keine offizielle Erklärung.
Linus Freymark
Israel greift erneut Ziele in Jemen an
Die israelische Luftwaffe hat nach Militärangaben erneut Ziele der Huthi-Miliz in Jemen angegriffen. Es seien in der jemenitischen Hauptstadt Sanaa und in der Provinz Al-Dschauf im Norden des Landes „militärische Ziele“ beschossen worden, teilte die israelische Armee mit. Darunter seien Huthi-Militärlager und eine Treibstoffanlage, die für „terroristische Aktivitäten“ genutzt worden sei.
Ein Sprecher der von Iran unterstützen Miliz bezeichnete die Attacken als „Aggression gegen unser Land“. Mindestens 35 Menschen wurden bei den Angriffen getötet, wie das von den Huthi kontrollierte Gesundheitsministerium meldete. 131 weitere Personen seien verletzt worden. Die Huthi sprachen von Angriffen auf „ausschließlich zivile Ziele“. Auch Journalisten seien getroffen worden, hieß es. Die Angriffe würden nicht unbeantwortet bleiben, kündigte die Miliz an. Ein Angriff sei zudem ganz in der Nähe einer UN-Einrichtung geschehen, sagte ein UN-Sprecher in New York. Man beobachte das Geschehen mit großer Sorge und fordere alle Beteiligten zur Einstellung der Kampfhandlungen auf, sagte der Sprecher weiter. Die Angaben zu Zielen können derzeit nicht unabhängig überprüft werden.
Nach Angaben der israelischen Armee handelte es sich um eine Reaktion auf vorherige Huthi-Attacken auf Israel. Das Militär hatte am Dienstag nach eigenen Angaben eine aus dem Jemen abgefeuerte Rakete abgefangen. Zuvor war auch eine Huthi-Drohne gestoppt worden.
Juri Auel
Merz will sich noch nicht zu Israel-Sanktionen positionieren
Bundeskanzler Friedrich Merz hat den israelischen Angriff auf die Hamas-Führung in Katar als völkerrechtswidrig kritisiert, will sich aber noch nicht zu möglichen Sanktionen positionieren. Er habe die Vorschläge von EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen dazu „zur Kenntnis genommen“, sagte der CDU-Vorsitzende bei einem Besuch von EU-Ratspräsident Antonio Costa in Berlin. Er wolle nun aber zunächst „die interne Diskussion im Europäischen Rat abwarten, auch die Diskussion in der Koalition“. Im schwarz-roten Regierungsbündnis in Berlin sei man sich aber einig, dass das Vorgehen Israels nicht akzeptabel sei.
Juri Auel
Katar: Netanjahu stürzt Nahen Osten ins Chaos
Der katarische Ministerpräsident Scheich Mohammed bin Abdulrahman al-Thani wirft Israels Ministerpräsident Benjamin Netanjahu vor, er stürze den Nahen Osten ins Chaos. Die ganze Golf-Region sei in Gefahr, sagt er dem US-Sender CNN. Bei dem israelischen Angriff verletzte katarische Polizisten befänden sich in einem kritischem Zustand. Katar werde nun seine Rolle als Vermittler im Krieg überdenken. Netanjahu habe Katars Zeit vergeudet, indem er sich verhandlungsbereit gegeben habe. Es werde eine Reaktion auf den israelischen Angriff vom Dienstag auf Doha geben. Die Antwort werde mit regionalen Partnern abgestimmt. Dafür werde es in naher Zukunft ein Gipfeltreffen in Doha geben.
Juri Auel
Netanjahu fordert von Katar Ausweisung von Hamas-Führern
Der israelische Ministerpräsident Benjamin Netanjahu hat Katar zur Ausweisung von Anführern der islamistischen Terrororganisation Hamas aufgerufen. Mit dem Angriff auf die Hamas-Führungsspitze am Dienstag sei Israel gegen die Planer des Massakers vom 7. Oktober 2023 vorgegangen, sagte Netanjahu nach Angaben seines Büros. „Und wir haben dies in Katar getan, das einen sicheren Hafen liefert, Terroristen Unterschlupf gewährt, die Hamas finanziert, Terror-Anführern luxuriöse Villen gibt, ihnen alles gibt“, sagte der Regierungschef.
„Ich sage Katar und all den Ländern, die Terroristen Unterschlupf gewähren, entweder weist ihr sie aus oder zieht sie zur Rechenschaft. Denn wenn ihr es nicht tut, dann werden wir es tun“, warnte Netanjahu.
Linus Freymark
Nach israelischem Luftangriff: Katar wendet sich an UN
Katar hat sich nach dem israelischen Angriff auf führende Hamas-Mitglieder in der Hauptstadt Doha mit deutlichen Worten an die Vereinten Nationen gewandt. In einem Schreiben an UN-Generalsekretär António Guterres und die Mitglieder des UN-Sicherheitsrats verurteilte Katar den Luftangriff vom Dienstag aufs Schärfste, wie das Außenministerium in Doha mitteilte. Es handle sich um einen "kriminellen Überfall" und einen "eklatanten Verstoß gegen alle internationalen Gesetze und Normen". Die Sicherheit der in Katar lebenden Menschen sei durch die Attacke massiv gefährdet worden.
Guterres hatte den israelischen Angriff auf die Führungsspitze der Hamas in Katar bereits scharf kritisiert. "Ich verurteilte diese eklatante Verletzung der Souveränität und territorialen Integrität Katars", so Guterres.
Hans von der Hagen
Katar: Anruf der USA zu Israels Angriff zehn Minuten danach
Katar ist über den israelischen Luftangriff auf die Hamas-Führungsspitze in Doha nach eigener Darstellung von den USA rund zehn Minuten nach der Bombardierung informiert worden. Das sagte Katars Ministerpräsident Mohammed bin Abdulrahman Al Thani. "Der Angriff ereignete sich um 15.46 Uhr (Ortszeit). Der erste Anruf eines amerikanischen Regierungsvertreters erreichte uns um 15.56 Uhr, also zehn Minuten nach dem Angriff", sagte Al Thani. Die US-Seite habe in dem Telefonat erklärt, dass sie soeben erst von dem Angriff erfahren habe.
Al Thani, der zugleich Außenminister ist, widersprach damit der Darstellung der US-Regierung in Washington. Eine Sprecherin des Weißen Hauses hatte am Dienstag gesagt, dass Präsident Donald Trump seinen Nahost-Sondergesandten Steve Witkoff angewiesen habe, Katar über den bevorstehenden Angriff zu informieren. Al Thani erwähnte auch, dass die katarische Luftabwehr die von Israel eingesetzten Waffen nicht bemerkt habe. Diese Frage kam auf, weil Katar beim Angriff des Irans auf den US-Militärstützpunkt Al-Udaid im vergangenen Juni nach eigener Darstellung alle iranischen Raketen abgefangen hatte.
Al Thani bezeichnete den Angriff als "staatlichen Terrorismus" durch Israel und einen "zu 100 Prozent verräterischen Einsatz". An die Nahost-Region vermittle Israel das Bild eines "Schurkenstaats", der "politische Schikane" in anderen Ländern betreibe und deren Souveränität verletze. Unter welchem moralischen Standard sei hinnehmbar, dass ein offizieller Vermittler im Gaza-Krieg - also Katar - und ein Gastgeber von laufenden Verhandlungen angegriffen werde, fragte Al Thani.
Gleichwohl will Katar offenkundig an seiner Rolle als Vermittler im Gaza-Krieg festhalten. „Vermittlung und Diplomatie ist Teil der katarischen Identität“, sagte der Ministerpräsident. „Sie wird weitergehen, und nichts wird uns davon abhalten, diese Rolle bei allen Themen (...) in der Region fortzusetzen, bis wir Stabilität für unsere Region und unser Volk erreicht haben.“
Hans von der Hagen
Von der Leyen: EU-Kommission soll Zahlungen an Israel stoppen
Wegen Israels Vorgehen im Gazastreifen will die EU-Kommission ihre Unterstützung für das Land aussetzen. Man werde alle entsprechenden Zahlungen stoppen, sagte Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen im Europaparlament in Straßburg. Es solle allerdings keine Auswirkungen für die Arbeit mit der israelischen Zivilgesellschaft oder der Holocaust-Gedenkstätte Yad Vashem geben.
Zudem werde die Kommission Sanktionen gegen extremistische Minister und Siedler sowie eine teilweise Aussetzung des Assoziierungsabkommens in Handelsfragen vorschlagen.
Im kommenden Monat solle überdies eine Gebergruppe für Palästina eingerichtet werden, die auch ein Instrument für den Wiederaufbau des Gazastreifens umfassen werde.
„Mir ist bewusst, dass es schwierig werden wird, Mehrheiten dafür zu finden“, sagte von der Leyen in ihrer ersten Rede zur Lage der EU in ihrer zweiten Amtszeit. Für manche Staaten gehe jede dieser Maßnahmen zu weit und für andere nicht weit genug. „Doch wir alle müssen unserer Verantwortung gerecht werden – Parlament, Rat und Kommission.“ Schon auf im Juli vorgeschlagene Maßnahmen der Kommission konnten sich die Mitgliedsländer bislang nicht verständigen.
Zum Umfang der Mittel, die eingefroren werden sollen, sagte von der Leyen zunächst nichts. Aus der EU fließen Kommissionsangaben zufolge unter anderem Mittel aus einem Instrument für Nachbarschaft, Entwicklungszusammenarbeit und internationale Zusammenarbeit nach Israel. Mit durchschnittlich 1,8 Millionen Euro pro Jahr will die EU demnach die Annäherung israelischer Normen und Standards in der öffentlichen Verwaltung an jene der EU unterstützen.
Ursula von der Leyen on Twitter / X
What is happening in Gaza has shaken the conscience of the world.Man-made famine can never be a weapon of war. This must stop.EU aid to Gaza far outweighs that of any other partner. But of course, Europe needs to do more.Here are measures for a way forward ↓ pic.twitter.com/xnq8PkMduG— Ursula von der Leyen (@vonderleyen) September 10, 2025
x.com
Hans von der Hagen
Verteidigungsminister Katz: Israel wird seine Feinde überall treffen
Der israelische Verteidigungsminister Katz gibt sich unbeeindruckt von der Kritik aus dem In- und Ausland an dem Angriff in Katar. Die Sicherheitsdoktrin des Landes sei klar, zitiert ihn die Times of Israel. Man werde überall gegen Feinde vorgehen. "Sie können sich nirgends verstecken."
Er drohte der Hamas erneut damit, sie zu vernichten und den Gazastreifen zu zerstören, sollte die Islamisten Israels Bedingungen für ein Kriegsende nicht akzeptierten. Israel fordere vor allem die Freilassung aller Geiseln sowie die Entwaffnung der Hamas.
Newsdesk
Kritik aus der SPD nach Israels Angriff in Katar
Nach dem Angriff Israels auf die Hamas-Führung in der katarischen Hauptstadt Doha dringt die SPD auf eine härtere Linie gegenüber der israelischen Regierung von Ministerpräsident Benjamin Netanjahu. „Die Verhandlungen über ein Ende des Krieges in Gaza standen offenbar kurz vor einem Durchbruch. Der Angriff Israels auf Hamas-Funktionäre in Doha gefährdet nun nicht nur die Chance auf einen Waffenstillstand, sondern auch die Bemühungen um die Freilassung der verbliebenen israelischen Geiseln und die Linderung der katastrophalen humanitären Lage der Palästinenser in Gaza“, sagte der außenpolitische Sprecher der SPD-Fraktion, Adis Ahmetovic, der Süddeutschen Zeitung.
Netanjahu und seine Regierung riskierten mit diesem Vorgehen eine zunehmende internationale Isolierung, im Nahen und Mittleren Osten aber auch darüber hinaus. „Der israelische Angriff untergräbt die wichtigen Vermittlungsbemühungen der internationalen Gemeinschaft“, kritisierte Ahmetovic und betonte: „Die Bundesregierung hat wiederholt betont, wie wichtig Deeskalation und Diplomatie sind. Das muss auch für Israel gelten.”
Juri Auel
Trump "nicht begeistert" über Israels Angriff in Katar
Die USA haben einen Überraschungsangriff Israels auf die Führungsspitze der islamistischen Terrororganisation Hamas in Katar deutlich kritisiert. "Ich bin nicht begeistert davon", sagte US-Präsident Donald Trump in Washington. Das Weiße Haus hatte bereits zuvor mitgeteilt, Trump bedauere, dass der Golfstaat Ort eines israelischen Angriffs auf die Hamas geworden sei. Der Republikaner betrachte Katar als engen Verbündeten und Freund der USA.
In der Stellungnahme, die Regierungssprecherin Karoline Leavitt verlas, hieß es weiter, eine „einseitige Bombardierung innerhalb Katars als souveränem Staat und engem Verbündeten der Vereinigten Staaten", diene weder Israels noch Amerika Zielen. Das Land habe sich gemeinsam mit den USA „engagiert und mutig" für den Frieden eingesetzt. Der Präsident wolle, dass der Krieg ende und alle Geiseln aus dem Gazastreifen freigelassen würden.
Nach Angaben des Weißen Hauses wurde die US-Regierung vom US-Militär informiert, dass Israel die islamistische Hamas angreifen werde, die sich „leider" in einem Teil von Doha aufhalte. Trump habe darauf seinen Sondergesandten Steve Witkoff angewiesen, Katar über den anstehenden Angriff zu informieren. Dem widersprach Katar: Ein US-Regierungsvertreter habe in dem Moment in Katar angerufen, als die Explosionen bereits zu hören waren. Trump schrieb später auf Truth Social, Witkoff habe Katar informiert, aber "unglücklicherweise zu spät, um die Attacke zu stoppen". Er habe zudem mit Israels Regierungschef Benjamin Netanjahu und mit Vertretern Katars gesprochen. Letzteren habe er versichert, dass so etwas auf ihrem Boden nicht wieder vorkommen werde.
Der israelische Ministerpräsident Benjamin Netanjahu nannte den Luftangriff, an dem nach Medienberichten mehrere Kampfjets und Drohnen beteiligt waren, "optimal und präzise". Es sei eine Reaktion auf den tödlichen Anschlag zweier Hamas-Mitglieder in Jerusalem, bei dem am Montag sechs Menschen getötet worden waren, und einen tödlichen Hamas-Angriff auf Soldaten im Gazastreifen.
Weitere Hintergründe zum Thema erfahren Sie im Artikel von Bernd Dörries und Kristiana Ludwig (SZ Plus).
Patrick Wehner
UN-Sicherheitsrat berät über Israels Angriff auf Hamas in Katar
Der Sicherheitsrat der Vereinten Nationen beschäftigt sich heute (21.00 Uhr MESZ) mit dem Angriff Israels auf die Führungsspitze der islamistischen Hamas in Katar. Das erfuhr die Deutsche Presse-Agentur aus Diplomatenkreisen. Beantragt habe die Dringlichkeitssitzungssitzung unter anderem Algerien.
Bei dem israelischen Überraschungsangriff waren am Dienstag nach Hamas-Angaben sechs Menschen ums Leben gekommen, darunter der Sohn des ranghöchsten Hamas-Anführers im Ausland, Chalil al-Haja, sowie dessen Büroleiter. Katar bezeichnete den Angriff als "eklatanten Verstoß gegen alle internationalen Rechte und Normen" und eine "ernsthafte Gefahr für die Sicherheit" der Bevölkerung in Katar.
Der israelische Ministerpräsident Benjamin Netanjahu sagte, der Angriff sei eine Reaktion auf den Anschlag zweier Hamas-Mitglieder in Jerusalem, bei dem am Montag sechs Menschen getötet worden waren, und auf einen tödlichen Hamas-Angriff auf Soldaten im Gazastreifen. Katar vermittelt zusammen mit Ägypten und den USA im Gaza-Krieg zwischen Israel und der Hamas. Die Verhandlungen um eine Waffenruhe kommen aber seit Monaten nicht voran. Arabische Staaten verurteilten Israels Angriff. Auch US-Präsident Donald Trump und Bundeskanzler Friedrich Merz kritisierten den Angriff.
