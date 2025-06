EU-Papier sieht Anzeichen für Menschenrechtsverletzungen Israels

Der diplomatische Dienst der Europäischen Union sieht Anzeichen dafür, dass Israel seine Menschenrechtsverpflichtungen verletzt hat, die es im Rahmen eines Abkommens mit der EU eingegangen ist. Das geht aus einem Dokument des Dienstes hervor, das die Nachrichtenagentur Reuters am Freitag einsehen konnte. Unter Berufung auf Einschätzungen unabhängiger internationaler Institutionen heißt es darin, es gebe Anzeichen dafür, dass Israel gegen seine Menschenrechtsverpflichtungen gemäß Artikel 2 des Assoziierungsabkommens zwischen der EU und Israel verstoße. Der Bericht kommt nach Monaten zunehmender Sorgen verschiedener EU-Länder über Israels Vorgehen im Gazastreifen und die humanitäre Lage dort.



In einem Assoziierungsabkommen aus dem Jahr 2000 haben sich Israel und die EU darauf verständigt, dass ihre Beziehungen „auf der Achtung der Menschenrechte und der demokratischen Grundsätze beruhen“ sollen. Die EU-Außenbeauftragte Kaja Kallas hatte im Mai angekündigt, dass die EU untersuchen werde, ob Israel die Bedingungen des Abkommens einhält. Zuvor hatten mehr als die Hälfte der EU-Mitgliedsländer seine solche Überprüfung befürwortet.



Der Bericht enthält einen Abschnitt über die Lage im Gazastreifen, in dem es um die Verweigerung humanitärer Hilfe, Angriffe mit einer hohen Zahl von Opfern, Angriffe auf Krankenhäuser und medizinische Einrichtungen, Vertreibung und mangelnde Rechenschaftspflicht geht. Der Bericht befasst sich auch mit der Lage im Westjordanland, einschließlich der Gewalt durch Siedler. In dem Dokument heißt es, man stütze sich auf "Fakten, die von unabhängigen internationalen Institutionen überprüft und bewertet wurden".



Israel hat in der Vergangenheit erklärt, dass es das Völkerrecht respektiere und dass das Vorgehen im Gazastreifen notwendig sei, um die radikal-islamische Hamas zu zerstören. Aus dem Umfeld der Regierung hieß es am Freitag, der EU-Bericht sei einseitig und ein Beispiel für die Doppelmoral der Europäischen Union gegenüber Israel.



Die EU-Außenminister werden am Montag bei einem Treffen in Brüssel über die Überprüfung diskutieren. Die Mitgliedsländer sind in ihrer Haltung gegenüber Israel weiterhin gespalten. Einige Länder könnten sich dafür aussprechen, auf der Grundlage der Überprüfung Maßnahmen zu ergreifen. Es werden aber keine konkreten Entscheidungen am Montag erwartet. Diplomaten gehen davon aus, dass sich EU-Beamte mit dem Ergebnis der Überprüfung an Israel wenden werden, Bei einem Treffen der Außenminister im Juli wird das Thema dann mutmaßlich erneut aufgegriffen.